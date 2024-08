Gamescom er åbnet offentligheden med et rekordstort antal udstillere fra 64 lande

Gamescom 2024 er nu officielt åbnet for offentligheden. Tusindvis af besøgende fra hele verden er rejst til den tyske by Köln for at få adgang til nogle af de største og mest spændende spil. Dette års messe er helt enorm, den dækker 230.000 kvadratmeter og sætter ny rekord i antallet af udstillere.

Ifølge de officielle statistikker er der mere end 1.400 udstillere på Gamescom i år, hvilket er en stigning på omkring 15 procent i forhold til året før. Dette års begivenhed er også hjemsted for et rekordstort antal nationale pavilloner med 48 fra syv lande, hvilket også er en ny rekord. Disse fremviser stor kvalitet fra forskellige regioner og giver en fremragende mulighed for at opdage unikke spil, som du måske ellers ville have overset.

Mange store navne har store dedikerede stande, bl.a. 2K, Capcom, Xbox og Square Enix. Der er også nogle nye dele af messen at opleve i år, bl.a. et dedikeret kort- og brætspilsområde, der giver de besøgende mulighed for at prøve spændende spil i disse kategorier. Desuden er der en ny social scene i hal 11.3, som byder på live-underholdning, herunder podcasts og musik.

Selvom offentligheden først får adgang i dag, har messen allerede været åben for branchegæster, pressefolk, skabere og indehavere af de begrænsede Wildcard-billetter. Gamescom 2024-ugen blev officielt skudt i gang tirsdag den 20. august med Opening Night Live-showet. Geoff Keighley var vært for showet, som man kunne overvære personligt eller se online hjemmefra via livestream.

Showet byder på masser af store annonceringer og eksklusive afsløringer, herunder vores første kig på en reklamer fra det kommende Call of Duty: Black Ops 6. Borderlands 4 blev officielt annonceret i tillæg til Dying Light: The Beast og King of Meat. Vi så også en ny trailer til Kingdom Come Deliverance 2 og Monster Hunter Wilds blandt mange andre.

