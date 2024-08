Made by Google: 7 smarte nyheder - bla. Pixel 9 Pro Fold, Pixel Watch 3, Pixel Buds Pro 2 og meget mere

Årets første Made by Google-event var spækket med annonceringer, med en række nye Pixel-produkter, nye Google Gemini-funktioner og en række smarte AI-drevne værktøjer til at arbejde sammen med den nye hardware.

Hvis du vil have en mere detaljeret gennemgang af lanceringen, kan du tjekke vores live-blog fra Made By Google-eventet. Men læs videre for at se de syv største annonceringer, der fangede vores opmærksomhed under fremvisningen.

1. Fold bliver til Pro

(Image credit: Google)

I stedet for at skabe en simpel efterfølger til Pixel Fold, har Google Pixel 9 Pro Fold, Som navnet antyder, er det en foldbar version af Pixel 9 Pro. Det betyder, at den får den kraftfulde kamerapakke fra den ikke-foldbare version sammen med en blanding af AI-drevne funktioner og pakker dem ind i en pæn foldbar telefonpakke.

Du får også ting som en Tensor G4-chip, 16 GB RAM og en 8-tommer OLED Super Actua Flex foldbar skærm. Tilføj AI-funktionerne og et tyndere og lettere design, og du har en foldbar telefon, der har nogle ægte »professionelle« funktioner.

Denne nyhed er særligt spændende for os I Danmark, for her har Googles foldbare ikke været til salg tidligere. I hvert fald ikke via den officielle Google Store.

2. Pixel Watch bliver større og smartere

(Image credit: Future/Lance Ulanoff)

Google Pixel Watch 3 er en overraskende omfattende opdatering, herunder den hidtil mest visuelt imponerende opgradering med en ny, større model. Den nye 45 mm Pixel Watch 3 XL-model har en skærm, der er lysere end nogensinde - den er 40 % større end skærmen på Pixel Watch 2 – men der er også masser af nye funktionero selve uret.

Et 35 % større batteri i XL betyder, at batterilevetiden holder hele dagen, selv med en kraftigere skærm og altid tændt display. På sundhedssiden kan Loss of Pulse Detection identificere, hvis dit hjerte stopper, og sende en besked til alarmcentralen. Der er også en række nye Fitbit-fitnessværktøjer, bl.a. en opdateret Daily Readiness-score og forbedrede løbeoplysninger. Pixel Watch 3 ser bestemt ud til at være Googles bedste bærbare enhed til dato.

3. Er du ikke til foldbare telefoner? Bare rolig - der er stadig masser af Pixel 9-telefoner at vælge imellem

Google Pixel 9 Pro kommer i år i to modeller - Pixel 9 Pro og Pixel 9 Pro XL. Det er en smule misvisende, for det antyder, at Pixel 9 Pro XL er en ekstra stor mobil. Men med en størrelse på 6,8 tommer er den faktisk kun 0,1 tomme større end forgængeren Pixel 8 Pro.

I virkeligheden er det 9 Pro, der er mindre i år. Den har en skærm på 6,3 tommer, hvilket så til gengæld kun er 0,1 tomme større end standard Pixel 8-mobilen fra sidste år. Forvirret? Ja, men det gør ikke noget. Det vigtigste at vide er, at Pixel 9 Pro nu kommer i to størrelser (hvis du altså ikke tæller Pixel 9 Pro Fold med!).

Med den mindre skærm på 6,3 tommer, er Pixel 9 Pro nu lettere at bruge med én hånd for folk, der vil have »professionelle« funktioner, men ikke en stor og klodset telefon. Men for dem, der både vil have kraftige specifikationer og skærmstørrelse, udfylder XL det tomrum.

4. Google Pixel Buds Pro 2 er mindre og lettere og får dobbelt så effektiv støjreducering

(Image credit: Google)

Aktiv støjreduktion, der er blevet »dobbelt så effektiv« i forhold til den ældre model, er noget af en påstand at komme med. Men det er præcis, hvad Google siger, at de har opnået, takket være Tensor A1-chippen, der findes i Pixel Buds Pro 2. Det er første gang, Google har sat sin egen chip i øretelefonerne, og den behandler tilsyneladende lyd 90 gange hurtigere end lydens hastighed - hvilket betyder, at ANC-algoritmen kan tilpasse sig dine omgivelser op til tre millioner gange i sekundet.

De er også de »mindste premium-ørepropper på markedet« ifølge Google - og med en vægt på 4,7 g og en størrelse, der er 27 % mindre end den udgående model, er de virkelig små.

Ud over en gennemsigtighedstilstand, aktiv trykaflastning i øret og en ny opkaldsfunktion (den kan mærke, når du taler, og automatisk skifte til hear-through-tilstand), får du også ekstra silikonepropper med i købet, så der nu er fire i alt. Du får også adgang til Google Gemini, som besvarer alle tænkelige spørgsmål, og loggen gemmes på din Google-telefon til senere brug.

5. Pixel 9 og Pixel 9 Pro byder på mere end øjet ser

(Image credit: Philip Berne / Future)

Google Pixel 9 og Pixel 9 Pro var dem, vi var sikre på ville dukke op. Men Google præsenterede hele fire Pixel 9-telefoner på deres Googles Made by Google-event, men begge modeller har en række værdifulde opgraderinger i forhold til deres respektive forgængere. Kort sagt får Google Pixel 9 de samme 50MP hovedkameraer og 48MP ultravidvinkelkameraer som Pixel 9 Pro samt et mere holdbart design, en lysere skærm og en mere kraftfuld chip end sin forgænger.

Pixel 9 Pro får hele 16 GB RAM til at drive en række Google Gemini-tricks, for ikke at nævne forbedret kameraydelse og et lignende, men ikke helt identisk design til standard Pixel 9-modellen. Disse opgraderinger virker iterative (i det mindste på papiret), men især Google Pixel 9 Pro vil næsten helt sikkert vise sig at være en af de bedste AI-telefoner.

6. Gemini Live skal fungere som en helt almindelig samtale

(Image credit: Google)

Google har selvfølgelig hele tiden fokus på kunstig intelligens. Faktisk flytter Googles AI - Gemini - ind på alle enhederne. Det er meningen, at din interaktion med Gemini fremover skal minde mere om en samtale. Det kalder Google for Gemini Live. Her kan dun få besvaret spørgsmål og få nye ideer. Du kan endda afbryde assistenten og skifte emne midt i samtalen.

Gemini bliver samtidig endnu bedre og vil kunne udføre mere komplekse opgaver. Google arbejder på at lave en AI research-funktion. Det betyder, at du skal kunne give Gemini rigtige research-opgaver, så du f.eks. kan få undersøgt et emne, inden du skriver en rapport eller skoleopgave.

Gemini spiller en stor rolle i alle de nye AI-funktioner i Pixel-universet.

7. Og Gemini kan gøre så meget mere...

(Image credit: Philip Berne / Future)

Gemini Live tager AI-stemmeinteraktion til et helt nyt niveau, så du kan føre en samtale med din telefon om komplekse emner, ligesom hvis du talte med en rigtig person.

Og så er der de nye multimodale funktioner. Gemini kan analysere et foto, du har taget, og bruge de oplysninger, det indeholder, til at besvare spørgsmål, mens en skærmbilledfunktion analyserer dine skærmbilleder for at hjælpe dig med at finde oplysninger i dem. Gemini integrerer også med Google-apps, så den kan kigge i din indbakke og kalender for at finde ud af detaljer om dit liv, hvis du tillader det. Pixel Studio bruger Gemini AI til at skabe billeder på din telefon - du skal bare skrive nogle AI-prompter og lade Gemini gøre resten.

En anden AI-fotorelateret funktion er Add Me, som kan indsætte et separat billede af dig i et billede af dine venner, så du ikke længere behøver at overdrage din dyre telefon til en fremmed for at tage et gruppebillede. Google har også tilføjet Call Notes, som bruger Gemini til at optage dine telefonopkald og lave logfiler over dem, og Gemini er nu også et rigtigt researchværktøj, som kan oprette Google Docs om et hvilket som helst emne, du vil have det til at undersøge. Det bliver svært at finde en rigtig person, der er lige så hjælpsom.