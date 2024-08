Google lancerer Pixel 9-serien med nyt design - Endelig får Danmark en foldbar Pixel!

Google er tidligt ude i år. Normalt lanceres de nye Pixel-telefoner og -tilbehør først i oktober, men for første gang er lanceringen flyttet til midten af august. Spørgsmålet er nu, hvad Google har været i stand til at forbedre med Pixel 9-serien på under et år siden lanceringen af Pixel 8-serien.

Dobbelt så mange telefoner

Pris og tilgængelighed Google Pixel 9 er tilgængelig fra 6.999 kroner (128GB) og vil være tilgængelig på butikshylderne fra 22. august.. Google Pixel 9 Pro er tilgængelig fra 8.599 kroner (128 GB) og vil være tilgængelig på butikshylderne fra 9. september. Google Pixel 9 Pro XL er tilgængelig fra 9.399 kroner (128 GB) og vil være at finde på butikshylderne fra den 22. august. Google Pixel 9 Pro Fold er tilgængelig fra 14.799 kroner og vil være at finde på butikshylderne fra den 4. september.

Google satser helt klart på kvantitet i år, da Pixel 9-serien består af fire telefoner: Google Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL og Pixel 9 Pro Fold. I modsætning til Samsung er Googles foldbare telefon simpelthen en del af resten af serien, mens Galaxy Z-serien kører sit eget løb ved siden af den almindelige Galaxy-serie. Vi kan også byde velkommen tilbage til XL-modellen i år, som har været fraværende siden introduktionen af Pixel 6-serien.

Derudover er designet blevet kraftigt modificeret. Tidligere var der et kameramodul, der gik på tværs af hele bagsiden, mens der nu er et ovalt kameramodul, der ikke strækker sig ud over siderne. Kameramodulet har også samme farve som resten af telefonen. Siderne er også blevet mindre afrundede til fordel for et mere lige og fladt look, hvilket ser ud til at være en populær designtrend i det seneste år.

Swipe to scroll horizontally Google Pixel 9 Google Pixel 9 Pro Google Pixel 9 XL Google Pixel 9 Pro Fold Dimensioner 153 x 72 x 8,5 mm 153 x 72 x 8,5 mm 163 x 76,6 x 8,5 mm 155,2 x 77 x 10,5 mm (dicht) / 155,2 x 150 x 5,1 (open) Vægt 187g 199 g 221 g 257 g Skærm 6,3 tommer OLED 6,3 tommer OLED 6,7 tommer OLED 6,3" OLED (ekstern) / 8" OLED (intern) Opløsning 1080 x 2424 px 1280 x 2856 px 1344 x 2992 px 1080 x 2424 px (ekstern) / 2076 x 2152 (intern) Opdateringsfrekvens 60 - 120Hz 1 - 120Hz 1 - 120 Hz 60 - 120 Hz (ekstern) / 1 - 120 Hz (intern) Chipset Tensor G4 Tensor G4 Tensor G4 Tensor G4 Kameraer 50MP hovedkamera, 48MP ultravidvinkel 50MP hovedkamera, 48MP ultravidvinkel, 50MP telefoto med 5x zoom 50MP hovedkamera, 48MP ultravidvinkel, 50MP telefoto med 5x zoom 48MP hovedkamera, 10,5MP ultravidvinkel, 10,8MP telefoto med 5x zoom Selfiekamera 42MP 42MP 42MP 10MP (inner) + 10MP (ytter) Lagerplads 128GB, 256GB 128GB, 256GB, 512GB 128GB, 256GB, 512GB, 1TB 256GB, 512GB Batteri 4.700 mAh med 45W hurtigopladning 4.700 mAh med 45W hurtigopladning 5.060 mAh med 45W hurtigopladning 4.650 mAh med 45W hurtigopladning

Ny hardware og software til kameraet

Google har valgt at bruge 48MP vidvinkelkameraet fra Pixel 8 Pro til standardmodellen Google Pixel 9. Derudover har Pixel 9, Pixel 9 Pro og Pixel 9 Pro XL et nyt 42 MP selfie-kamera. Resten af kameraerne er de samme, hvilket betyder, at hele serien bruger det samme 50MP hovedkamera, og både Pixel 9 Pro og den nye XL-version bruger det samme 48MP telefoto-kamera med 5x optisk zoom. Du får derfor ikke nogen opgradering rent kameramæssigt, hvis du vælger XL-modellen.

Der er også ny kamerasoftware. Med den nye "Add Me"-funktion kan du tilføje dig selv (fotografen) til gruppefotos, mens Magic Editor nu kan tilføje elementer til fotos baseret på tekstinput. På den måde kan du forvandle en tom mark til en blomstermark. Endelig er Video Boost eksklusivt for Pro-versionerne og kan ikke kun behandle natvideoer dobbelt så hurtigt, men kan nu også optage 8K-video. En sidste funktion, der er eksklusiv for Pro-versionerne, er muligheden for at lave zoomede videoer med 20x "Super Res Zoom Video".

Nye funktioner, gammel Android-version

Selvom Google Pixel 9-serien er udstyret med den nye Google Tensor G4, og hver telefon har 12 GB RAM, er der mindre gode nyheder på softwarefronten. Google er endnu ikke klar med den kommende Android-opdatering (Android 15), da den stadig er planlagt til oktober. Pixel 9-serien er ingen undtagelse, og det resulterer i, at alle telefoner, ligesom Pixel 8-serien, kører Android 14 ved salgsstart. Du får dog stadig den solide garanti for 7 års softwareopdateringer. Så disse Pixel-telefoner vil altså blive opdateret helt indtil styresystemet hedder Android 21.

Heldigvis er der nogle nye funktioner, som (indtil videre) er eksklusive for Pixel 9-serien. For eksempel er der nu Gemini Live, som giver dig mulighed for at føre en samtale med Googles AI-chatbot. Pixel Studio er til gengæld en billedgenerator baseret på generativ AI. Indtast tekst, og Pixel Studio skaber et billede, som du derefter kan tilpasse yderligere med yderligere tekstindtastninger. Det sker også direkte på telefonen og kan derfor gøres uden en internetforbindelse. Endelig er Pixel Screenshots en separat app, der gemmer skærmbilleder. Denne app gemmer ikke kun skærmbilleder, men også yderligere oplysninger, som f.eks. linket til den webside, hvor du tog skærmbilledet. Du kan også søge efter skærmbilleder i appen baseret på nøgleord.

Google Pixel 9 Pro Fold går på kompromis på enkelte områder

Hvis du er fan af foldbare telefoner, vil du elske denne nyhed. Google Pixel 9 Pro Fold bliver nemlig lanceret på flere markeder denne gang. Forgængeren kom aldrig officielt til Danmark, men det gør Pixel 9 Pro Fold altså. Endelig!

Softwaremæssigt er der mange ligheder med resten af Pixel 9-serien, men Google ser ud til at spare lidt på kameraerne til denne model.

Google Pixel 9 Pro Fold er udstyret med den samme type kameraer, nemlig et hovedkamera samt et ultravidvinkel- og et telefotokamera. Hardwaren er dog lidt svagere end i Google Pixel 9 Pro, og frem for alt er opløsningerne lavere. For eksempel er der stadig 5x optisk zoom, men det er kombineret med en 10,8MP-sensor i stedet for den 48MP-sensor, der findes i de to andre modeller. De tre andre kameraer har også lavere opløsning. Hvis du vil have et af de bedste kameraer, skal du derfor stadig købe en traditionel Pixel.

Endelig får du også her Android 14. Det skyldes nok, at lanceringen er rykket frem, så vi forventer, at Google Pixel-telefonerne vil være de første, der får opdateringen til Android 15.

Som standard får telefonerne igen en garanti på 7 års opdateringer og AI-værktøjer. Forskellen er selvfølgelig, at du kan gøre mere på den 8 tommer store skærm indeni. Du kan bruge flere apps på samme tid, og med multiview på YouTube TV kan du se helt op til fire videoer på én gang. Selvom der ikke er nogen certificering for støvmodstand, kan Pixel 9 Pro Fold tåle at blive nedsænket i vand på op til 1,5 meters dybde i 30 minutter.

Læs mere om Pixel Fold 9 Pro hos Google.