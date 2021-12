Leder du efter det bedste bilkamera til dit køretøj? Uanset om du kører bil, varevogn eller lastbil, finder du et passende kamera nedenfor. Vi har gennemgået og rangeret alle de bedste bilkameraer.

Der er mange grunde til at gå efter et bilkamera. De er fastgjort til forruden, og gør trafikken mere sikker ved at optage alt, hvad der sker, mens du sidder bag rattet. Det kan være godt at have dokumentation i tilfælde af tvivl om situationer – og det kan også være sjovt at fange uventede øjeblikke og udgive dem på YouTube. Skulle uheldet være ude, kan et bilkamera også tilbyde uvurderligt bevismateriale.

Der er mange ting at overveje, når du overvejer at købe et bilkamera. Mange startmodeller kan optage i Full HD, mens du med det bedste kamera får 4K-opløsning. Ikke alle har måske brug for så høj en opløsning, men nogle kan være interesseret i at få alle detaljer, såsom registreringsnumre.

Nogle bilkameraer har en ekstra linse, som kan optage baglæns i kabinen, mens andre kan parres med et andet kamera, der filmer ud af bagruden. De bedste modeller byder også natteesyn, hvilket er nyttigt, hvis du kører meget i mørke – og hos os er det som bekendt temmeligt mørkt det meste af vinteren.

Der er også flere gode og prisvenlige bilkameraer på markedet. Det er kameraer, der giver dig en pålidelig optageløsning til en fornuftig pris, samtidig med at du får hændelsesdetektion, som automatisk gemmer materiale fra før, under og efter en ulykke.

Nogle dyrere modeller sporer din GPS-position og logger G-kraft i tilfælde af en ulykke, mens du med andre modeller trådløst kan gemme optagelser på din smartphone. Nogle understøtter også integration med Alexa, så du får nem og berøringsfri interaktion med kameraet.

I denne guide viser vi dig gode muligheder, uanset budget, køretøj og behov.

Nogle links i denne artikel henviser til artikler, der er skrevet på engelsk. Vi arbejder løbende på, at flere sider bliver vist på dansk.

En kort oversigt over de bedste bilkameraer i 2021:

De bedste bilkameraer i 2021:

(Image credit: Nextbase)

1. Nextbase 622GW Det mest avancerede bilkamera på markedet Specifikationer Videokvalitet: 4K Synsvinkel: 140 grader GPS-sporing: Ja Hukommelse: MicroSD-kort (medfølger ikke) Grunde til at købe + Alexa og what3words integreret + Super videokvalitet Grunde til at lade være - Kræver SD-kort med stor kapacitet - Svag mobil-app

622GW er ikke en erstatning for det billigere 522 GW, men derimod en ny flagskibsmodel. Her er der store forbedringer inden for billedkvalitet, stabilisering og geolokation-tjenesten what3words, hvor et køretøj kan kortlægges inden for en radius af tre meter.

Vælger du billedkvaliteten 4K ved 30fps, får du en nærmest filmisk præstation, med knivskarpe, detaljerede billeder, selv i svagt lys. Det gør det nemmere at opfatte registreringsnumre eller detaljer, der ellers er svære at opfatte, fx i tilfælde af en ulykke.

Et indbygget polarisationsfilter foran på kameraet kan drejes for at reducere blænding fra forruder. Her er der også for første gang brugt digital billedstabilisering i et bilkamera, så fx en dårlig eller hullet vejbelægning ikke skaber for mange rystelser i billedet.

Ligesom sin lillesøster 522GW kan dette kamera også stemmestyres via Alexa Skills, men det kræver en ledsager-app på telefonen for at kunne fungere, og det kunne bestemt have været bedre. På trods af 2,4 GHz + 5G Hz wi-fi har kameraet stadig problemer med at oprette forbindelse til telefoner for at overføre videoklip.

Heldigvis er 3-tommer touchskærmen knivskarp og brugervenlig, mens what3words-tjenesten er godt integreret med Nextbases EmergencySOS-funktion.

Læs vores anmeldelse af Nextbase 622GW (på engelsk)

(Image credit: Nextbase)

2. Nextbase 522GW Det bedste for de fleste Specifikationer Videokvalitet: 1440p Synsvinkel: 140 grader GPS-sporing: Ja Hukommelse: MicroSD-kort (medfølger ikke) Grunde til at købe + Amazon Alexa integreret + Rimelig pris Grunde til at lade være - Ikke førsteklasses billedkvalitet - SD-kort følger ikke med

Bilkameraet Nextbase 622GW (ovenfor) er noget af det mest avancerede, du kan få, men lillesøsteren 522GW er et godt alternativ, da det giver dig meget for pengene. Den høje opløsning på 1440p og dets vidvinkelobjektiv sikrer et godt grundniveau, men her får du også en række ekstra funktioner.

På bagsiden har du en responsiv, tre tommer skærm, og du kan bruge den integrerede Alexa-funktionalitet til stemmestyring. Denne integration er under udvikling, så du vil kunne bede kameraet om at starte og stoppe optagelsen, beskytte optagelser eller sende materiale til din mobiltelefon.

Dette er måske mere en gimmick end noget med stor nytte, så det er godt at have en brugervenlig brugergrænseflade. Videoer kan nemt deles via Bluetooth og wi-fi, og du kan sætte kameraet op til at kontakte beredskabstjenester med dine placeringsoplysninger, hvis du kommer ud for en ulykke.

(Image credit: Garmin)

3. Garmin Dash Cam 67W Kompakt, kraftfuld ig enkel at anvende Specifikationer Videokvalitet: 1440p Synsvinkel: 180 grader GPS-sporing: Ja Hukommelse: MicroSD-kort Grunde til at købe + Kompakt design + Masser af ekstrafunktioner + Besværligt at installere Grunde til at lade være - Nogle funktioner kræver ekstra sæt - Vidvinkel fordrejer billedets kanter

67W afløser Garmins i forvejen meget gode 66W med et par ekstra tilslutningsfunktioner, der kun forbedrer en meget tillokkende pakke. På størrelse med en tændstikæske er 67W et af de mindste bilkameraer, vi har haft æren af at teste – faktisk er det overgået af Garmins egen Mini, som er så lille, at det ligner et stykke legetøj fra et Kinder-æg.

Men inde i denne lille pakke er der en sensor i topkvalitet, som er i stand til at optage knivskarpe 1440p-optagelser og forbedre dem i de vanskelige vejrforhold takket være en HDR-funktion (High Dynamic Range). Det ser godt ud, og de ekstra pixels gør det muligt at lægge optagelser på computeren for at aflæse nummerplader eller få øje på mindre ting, der kan fungere som vigtige beviser.

Det er nemt at sætte op, nemt at bruge og ledsages af en meget ren smartphone-app. 67W er en anelse bedre end sin forgænger ved at tilføje tilslutningsfunktioner, såsom muligheden for automatisk at uploade alle gemte klip til Garmins sky, når kameraet registrerer et pålideligt wi-fi-netværk.

Husk, at Garmin kræver betaling for den plads, du bruger, og hvis du vil have mest muligt ud af dets tilslutningsfunktioner, såsom muligheden for at fjernstyre en parkeret bil fra hvor som helst i verden, bliver du nødt til at tilslutte kameraet til dit køretøjs el-system.

Du skal også sørge for, at kameraet er forbundet til et wi-fi-netværk, så det betyder, at du skal parkerer i nærheden af en venlig router eller investerer i et mobilt hotspot, som også kræver konstant strøm. Du kan se, hvordan det hurtigt bliver et dybt og dyrt kaninhul.

Uanset hvad, hvis du bare vil have optagelser af høj kvalitet, der automatisk optages af noget, der passer i en skjortelomme, skal du ikke lede længere.

(Image credit: Viofo)

4. Viofo A129 Pro Duo Fremragende værdi foran og bagtil i denne cam-pakke Specifikationer Videokvalitet: 4K Synsvinkel: 140 grader GPS sporing: Ja Hukommelse: MicroSD-kort (medfølger ikke) Grunde til at købe + Stor værdi for en front/bagkamera + Sprøde optagelser Grunde til at lade være - Mange løse ledninger - Relativt omfangsrig frontkameraenhed

Vikan godt forstå, hvis du aldrig har hørt om Viofo, for det er bestemt ikke det mest kendte navn i bilkamera-branchen, men dets Pro Duo-model med 4K-opløsning repræsenterer fænomenal værdi for pengene.

Frontkameraet er et del mere omfangsrigt end mange konkurrenter på denne liste, men det har et indbygget GPS-modul, noget som mange andre mærker tilbyder som ekstraudstyr. Dets plastikkabinet hverken ligner eller føles som noget særligt, men det rummer noget god teknologi, der modsiger dens overordnede byggekvalitet.

Dtet anvender superkondensatorer i stedet for et traditionelt genopladeligt batteri, hvilket betyder, at dets strømkilde er bygget til at holde og kan modstå et ekstremt temperaturområde, uden at ydeevnen påvirkes. Oven i dette får du muligheden for herlig 4K (3840 x 2160p) videooptagelse foran, med de resulterende optagelser, der tilbyder en stor mængde detaljer og et bredt dynamisk område med rige farver under alle vejrforhold.

Desværre er 4K-optagelse kun mulig ved 30fps, hvilket ikke er det bedste, hvis du vil sænke optagelseshastigheden. Dual-optagelse (kameraer foran og bagtil) er dog kun tilgængelig i fuld HD (1080p), og dette pumpes ud med 60 fps for meget jævnere resultater.

Opsætningen er meget nem, og Viofo tilbyder en smartphone-app til hurtigt at gennemgå og gemme klip. Desværre kræver instillation af dobbeltkameraer fjernelse af interiørbeklædning, og at man skjuler de lange ledninger. Det kan være en rodet og irriterende proces at få det til at se godt ud, men det er det værd for at undgå et dinglende virvar af strømkabler.

Det faktum, at du får nattesyn, en parkeringstilstand, bevægelsesdetektering, automatisk nødoptagelse, GPS-sporing og dual channel 1080p til denne pris, gør dette til en pakke, det er værd at overveje, hvis du tilbagelægger mange kilometer og ønsker en total kameradækning, der ikke koste en mindre formue.

(Image credit: Garmin)

5. Garmin Dash Cam Tandem Kompakt design og flotte optagelser Specifikationer Videokvalitet: 1440p foran, 720p nattesyn indvendigt Synsvikel: 2 x 180 grader GPS-sporing: Ja Hukommelse: MicroSD-kort medfølger Grunde til at købe + Kompakt design + To objektiver Grunde til at lade være - Nattesyn i lav kvalitet - Garmin-appen er ikke den bedste

Med Garmins første bilkamera med to objektiver kan du se alt, hvad der sker både udenfor og inden i bilen. Det er praktisk for taxachauffører og andre, der gerne vil holde øje med passagererne.

Dash Cam Tandem har et utroligt kompakt design. Detn har et magnetisk clipsmontering og kan nemt monteres under bakspejlet - og lige så nemt fjernes, når det ikke er i brug. Men hvis du vil have kameraet til at fange alle hændelser, og i værste fald uheld, er det en god idé at få det professionelt installeret, så det kan optage hele tiden.

Garmin Drive-appen (til Android og iOS) er central for styringen af kameraet. Her kan du gennemgå optagelserne uden at skulle fjerne MicroSD-kortet fra kameraet. Billedkvaliteten er generelt meget god, især fra frontkameraet. Det bagudvendte kamera kæmper i svagt lys, men man ser passagererne relativt godt i sort/hvid. Du kan også vælge at se billeder fra begge kameraer på samme tid.

Optagelserne er udstyret med et tidsstempel, køretøjets hastighed og lokation. Her kan du også bruge stemmestyring til simple instruktioner, som giver dig berøringsfri kontrol.

Det eneste problem, vi oplevede, var, at appen ikke var så intuitiv, og den oprettede ikke automatisk forbindelse via wi-fi, da vi skulle gennemgå optagelserne. Ellers er dette en god, men lidt dyr mulighed for alle, der gerne vil holde øje med bilen, både inde og ude.

(Image credit: Garmin)

6. Garmin Dash Cam Mini 2 Et kompakt bilkamera med stemmestyring og parkeringstilstand Specifikationer Videokvalitet: 1080p Synsvinkel: 140 grader GPS-sporing: Nei Hukommelse: MicroSD-kort (medfølger ikke) Grunde til at købe + Enkelt at montere og bruge + Wi-fi-tilslutning Grunde til at lade være - Ikke GPS-sporing - Ikke indbygget skærm

Garmin Mini 2 er et lille bilkamera, der næsten forsvinder bag din bils bakspejl, men som alligevel kan prale af Full HD-video med HDR, stemmestyring, der faktisk fungerer pålideligt, en anstændig smartphone-app og et død-simpelt magnetisk monteringssystem. Montering af Mini 2 er den samme som andre medlemmer af Garmin Dash Cam-familien, og opsætningsprocessen tager kun et par minutter med brug af Garmins Drive smartphone-app (iOS og Android).

Det enkle, men effektive monteringssystem består af et kugleled til at placere kameraet i den perfekte vinkel og en magnet på størrelse med en mønt, der klæber til din forrude og holder kameraet sikkert på plads.

Videokvaliteten er god i forhold til kameraets størrelse. Det optager i Full HD, 30 fps med HDR og producerer optagelser, der er skarpe nok til at udvælge vigtige detaljer som nummerplader, uanset omgivende lys og vejrforhold. Ved 140 grader er objektivets synsfelt ikke det bredeste på markedet, men det giver stadig et godt udsyn over vejen forude.

Der er en knap til hurtigt at gemme en del af videoen (eller du kan stole på, at g-sensoren automatisk registrerer en kollision) og stemmestyring til funktioner som at tage et billede eller slå lydoptagelse til og fra fungerer overraskende godt.

Da Garmin Dash Cam Mini 2 har en meget kompakt størrelse, har det ikke en skærm. I stedet skal du bruge smartphone-appen til at tjekke kameraets visning og få adgang til optagelser. Det mangler også en GPS, hvilket er en skam, men dette er uden tvivl den eneste store funktion, der mangler her. Medmindre du har brug for et bilkamera med førerassistancefunktioner som fartkameraadvarsler, vil Garmin Dash Cam Mini 2 mangle meget lidt. Enkelt, subtit og pålideligt, det er definitionen af sæt-det-op-og-glem-det-teknologi.

(Image credit: Kenwood / Future)

7. Kenwood DRV-A601W A solid 4K option without the bells and whistles Specifikationer Videokvalitet: 3840 x 2160 4K Ultra HD Synsvinkel: 161 grader GPS-sporing: Ja Hukommelse: MicroSD (64GB medfølger) Grunde til at købe + Fantastisk videokvalitet + Nydelig kompakt pakke + Nem at sætte op og bruge Grunde til at lade være - Få funktioner - Ekstraudstyr bliver hurtigt dyrt

Kenwood DRV-A601W gør alt, hvad du beder det om, og gør det godt, uden de mange irriterende ekstrafunktioner – såsom advarsler om vognbaneskift og advarsler om hastighedsgrænser – som mange moderne enheder forsøger at bejle til potentielle kunder med.

4K-optagelserne er jævne, og tilføjelsen af et aftageligt polarisationsfilter og indbygget HDR-teknologi betyder, at det er muligt at få utroligt skarpe og klare billeder, selv under ugunstige vejrforhold eller i situationer med svagt lys.

Når det er sagt, er DRV-A601W dyrt; Rivaler til lignende priser tilbyder lige så god videokvalitet med tilføjelsen af innovative funktioner, såsom Emergency SOS geo-location-tjenesten, der findes på Nextbase 622GW.

Kenwood praler også af sit bakkamera, som byder på fantastiske optagelser i HD-kvalitet til at fange kollisioner bagfra og lignende, samt sit faste ledningssæt, der gør det muligt for kameraet at trække en vis mængde strøm, når tændingen er slukket, uden at dræne køretøjets batteri. Dette åbner muligheder for parkeringsovervågning og kommer uden om moderne motorstop/start-teknologi, der ofte kan indebære strømafbrydelse til kameraer og afslutning af optagelse.

Det kan dog blive dyrt at tilføje disse ekstra ting, og der er modeller som den nye Viofo A139, der tilbyder et perfekt opsætning med tre kameraer til samme pris som Kenwoods frontvendte enhed. Det kan selvfølgelig ikke konkurrere på videokvalitet, men hvis du vil have all-round dækning på et budget, er der muligheder.

Læs vores anmeldelse. Kenwood DRV-A601W review (på engelsk)

(Image credit: Kenwood)

8. Kenwood DRV-830 Enorm lagerplads til HD-optagelser Specifikationer Videokvalitet: 1440p (Full HD) Synsvinkel: 144 grader GPS-sporing: Ja Hukommelse: MicroSD-kort (inkluderet) og intern hukommelseminne Grunde til at købe + Rigtig god billedkvalitet + Enorm lagerplads Grunde til at lade være - Ser ikke så godt ud - Munuerne kan være besværlige at navigere i

Kenwood er et mærke, som mange måske forbinder med subwoofere eller køkkenudstyr, men deres seneste serie af bilkameraer er spækket med avanceret teknologi. Og det er gode ting.

DRV-830 er nok ikke kompatibel med eksisterende Kenwood-enheder (det er DRV-520), men her får du en 3-tommer farve TFT-skærm, som gør det meget nemmere at gennemgå og gemme klip.

Synsvinklen på 144 grader er blandt de bredeste på markedet, og 1440p-optagelserne ser meget godt ud både i dagslys og i svagt lys. Den kan ikke konkurrere med Nextbase eller den meget dyre BlackVue i forhold til billedkvalitet, men den giver dig stadig meget for pengene.

Avancerede førerassistentfunktioner som advarsler om vognbaneskift og frontalkollisioner er integreret i systemet, men mange vil nok finde disse irriterende. Heldigvis kan de slås fra, hvis du roder i de mange indstillinger.

Optagelse sker automatisk via den tre-aksede G-force-aktiverede hardware, og kameraet håndterer lagring ved at overskrive ældre filer, der ikke er blevet gemt. For dem af jer, der kan lide at gemme klip ofte, kan dette kamera prale af et af de største tilgængelige hukommelseskort, takket være to SDHC-kortpladser, som kan rumme hele 256 GB, når du vælger det rigtige kort.

(Image credit: Blackvue)

10. BlackVue DR900S-2CH Videokvalitet i top, men det koster kassen Specifikationer Videokvalitet: 4K Ultra-HD Synsvinkel: 162 degrees GPS-sporing: Ja Hukommelse: MicroSD-kort medfølger Grunde til at købe + Fantastisk billedkvalitet + Smukt designet enhed Grunde til at lade være - Prisen er nu lidt i overkanten - Irriterende at installere

Dem, der regelmæssigt kører mange kilometer og trodser alle forhold og type af veje, vil sandsynligvis gerne give lidt mere for deres bilkamera. Vi antyder ikke, at kameraet skal have masser af smarte dimser og overflødig teknologi, men at bruge lidt mere betyder, at billedkvaliteten forbedres.

Dette er meget praktisk i tilfælde af en ulykke, især i et flugtbilist-scenarie, hvor aflæsning af en nummerplade på afstand og afsløring af eventuelle kendetegn kan være forskellen mellem at fange en gerningsmand og ende med en stor forsikringssag.

Denne pakke fra BlackVue, der ligger i præmium-enden af bilkamera-spektret, inkluderer front- og bagudvendte kameraer, som begge optager i HD-kvalitet.

Prisen kan synes meget høj for et bilkamera, men dette er det eneste kamera, der har en 8 MP CMOS-sensor foran og en højtydende Sony STARVIS CMOS-sensor i det bageste kamera. Som følge heraf er optagelserne unægteligt de bedste på markedet - både dag og nat.

Synsfeltet på 162-grader føles helt perfekt til den aktuelle opgave, og her finder du ingen akavede fiskeøje-optagelser, som nogle vidvinkelkameraer lider under.

Paranoide ejere kan også gøre brug af BlackVues avancerede intelligente parkeringstilstand, som i det væsentlige fortsætter med at optage, når køretøjet er slukket. Dette er muligt takket være Power Magic Pro, som er tilsluttet køretøjets batteri og sikrer, at instrumentbrættet ikke opbruger reserver, når der optages natten over.

Du kan også forvente alle de åbenlyse funktioner, inklusive indbygget GPS, hændelsesdetektion og muligheden for at sende klip til BlackVues skræddersyede smartphone-app via det indbyggede wi-fi.

Alternativt kan brugere få mest muligt ud af BlackVues over-the-cloud-lagertilbud eller eksternt tjekke et parkeret køretøj (via appen) og se realtidsoptagelser fra kameraet.