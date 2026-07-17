Hvad er Pixel Glow? Google giver et hint om den nye Pixel 11-funktion – og den ser ud til at være et muligt alternativ til Nothings Glyph-funktion

Google har delt en teaser-video, der viser en telefon fra Pixel 11-serien.

Man kan se den i en guldfarve med et farvet lys, der må være den omtalte »Pixel Glow«-funktion.

Virksomheden har også bekræftet, at forudbestillingerne åbner den 12. august.

Der er nu mindre end en måned til lanceringen af Pixel 11-serien den 12. august, og Google er i fuld gang med at skabe forventning. Teknologigiganten har på deres amerikanske hjemmeside lagt et kort klip ud, der viser en telefon fra Pixel 11-serien i en guldfarvet udgave. Klippet er ikke at finde på i den danske Google Store, men vi har set det.

Man kan stort set kun se telefonens guldfarvede sider, men kamerablokken er også synlig, og den indeholder et cirkulært, flerfarvet lys. Dette må da være den rygtede »Pixel Glow«-funktion, som formodentlig vil kunne lyse op i forskellige farver – eller forskellige farvemønstre – for at gøre dig opmærksom på forskellige typer notifikationer.

Måske vil en WhatsApp-besked for eksempel blive vist i blåt og skifte til lyserødt, mens en kalenderbegivenhed kan være en enkelt blok i gult.

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En Nothing-idé

Glyph-belysning på Nothing Phone 2 (Image credit: Future | Alex Walker Todd)

Hvor fleksibelt dette vil være, og om det kan bruges til andet, må tiden vise. Men nu har vi i det mindste en fornemmelse af, hvordan det ser ud, da det minder lidt om Nothings Glyph-belysningssystemer, bare lidt mindre og mere diskret.

Det giver god mening, når det drejer sig om Google, da deres telefoner aldrig er så prangende som hos Nothing, hvor du kan tilpasse Glyph-belysningen, så du nærmest får dit eget lysshow.