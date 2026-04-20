En ny Pixel Glow-funktion kan blive det hemmelige våben i Google Pixel 11

I en betaversion af Android 17 er der blevet fundet en henvisning til en funktion kaldet »Pixel Glow«.

Funktionen kan tilsyneladende bruge farvede lys på bagsiden af telefonen til at vise notifikationer

Den kræver sandsynligvis særlig hardware, så funktionen kommer nok kun til Googles egne Pixel 11-mobiler

Det bliver stadig sværere for mobiltelefoner at skille sig ud i mængden, men Google har muligvis fundet en måde at hjælpe Pixel 11-serien med at adskille sig markant fra de fleste af konkurrenterne.

Det hemmelige våben kan være en funktion, der kaldes »Pixel Glow«, som Android Authority har fundet henvisninger til, da folkene bag dykkede ned i den seneste Android 17-betaversion. Siden fandt en side (som du kan se nedenfor), hvor der står, at Pixel Glow bruger ”subtilt lys og farve på bagsiden af din enhed til at informere dig om vigtig aktivitet, når den ligger med skærmen nedad”.

Det lyder altså som om funktionen bruger specielle farvede lys til at gøre dig opmærksom på notifikationer. Læser man mellem linjerne, kan det også være muligt, at forskellige farver eller mønstre signalerer forskellige typer notifikationer, så du kan se, hvilken type notifikation telefonen har modtaget, uden at tage den op.

(Image credit: Android Authority)

Det er allerede muligt at bruge funktionen »Lysnotifikationer« til at lade kamerablitzen blinke, når du modtager en notifikation, men Pixel Glow lyder som om, det bliver mere avanceret.

Kodelinjer, som Android Authority har fundet, tyder også på, at funktionen på en eller anden måde vil fungere sammen med Gemini, og nævner desuden, at »enheden skal have hardwarebelysning«, hvilket sandsynligvis udelukker eksisterende Pixel-telefoner.

En konkurrent til Nothing Phone?

Det er dog endnu uvist, præcis hvor meget belysning Pixel 11-modellerne får på bagsiden, eller hvor avancerede lysene bliver. Vi tvivler på, at Google vil gå hele vejen og matche antallet af RGB-lys, som findes på visse gaming-telefoner, men Pixel Glow kan måske komme til at minde om Glyph-belysningssystemet, som findes på de fleste Nothing-telefoner.

Uanset hvad lyder det som noget, der adskiller sig fra det, vi har set på telefoner fra store producenter som Samsung og Apple. De første reaktioner på ideen virker desuden for det meste positive, med folk på Reddit, der skriver ting som »RIP Nothing Phone« og »Det her er fedt«.

Hvor fedt Pixel Glow rent faktisk bliver, må vi se, men vi er ærligt talt nysgerrige efter at se den.