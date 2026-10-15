Jeg har set den nye elektriske Citroën 2CV – en fantastisk hyldest til en af bilhistoriens mest charmerende klassikere

Citroën sigter mod at gøre sin genoplivede 2 CV til en af markedets billigste elbiler

Den lille elbil har arvet flere af originalmodellens mest elskede detaljer

Europæiske bilmærker ser i stigende grad tilbage på deres klassiske modeller for at kunne modstå konkurrencen fra kinesiske producenter

Den var meget populær blandt franske landmænd, som i 1940’erne kunne transportere æg over ujævne marker uden at de gik i stykker. Den blev også værdsat af store dele af Europas bilkøbere for sin enkle, alsidige og praktiske konstruktion. I dag har Citroën 2 CV nærmest kultstatus blandt entusiaster af klassiske biler.

Ligesom Renault for nylig har genoplivet både Renault 5 og den mere hverdagsorienterede Renault 4, håber Citroën at kunne drage fordel af den voksende bilnostalgi med en ekstremt billig elbil, der kan klare en lang række forskellige opgaver.

Citroëns administrerende direktør, Xavier Chardon, har udtalt, at virksomheden håber at kunne sælge en produktionsversion af det opsigtsvækkende koncept til omkring 15.000 dollar, når den kommer ud til forhandlerne i 2028. Det svarer til cirka 100.000 kroner, hvilket kan gøre 2 CV til en af de absolut billigste elbiler i Danmark og resten af Europa.

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For at lykkes med dette udvikler den franske producent en helt ny elbilplatform, som på sigt skal kunne anvendes til flere mindre modeller. Det vil reducere produktionsomkostningerne og gøre det muligt at videregive besparelserne til kunderne.

@flatoutmagazine The new Citroen 2CV unveiled at the Paris Motor Show 2026. A homage to the original but Citroen plans to sell this for around €15,000 (£13,500) when it goes on sale in 2028. ♬ original sound - Dj "S"

Indtil videre foreligger der ingen oplysninger om, hvilken drivlinje eller hvilket batteri den elektriske 2 CV vil få. Vi kan dog antage, at den vil ligge i omtrent samme klasse som Renaults seneste Twingo, der bruger et lille LFP-batteri på 28 kWh og har en rækkevidde på cirka 253 kilometer.

Chardon afslørede derimod, at virksomhedens ingeniører arbejder intensivt på at reducere vægten på de nuværende elbiler med det mål at kunne sælge en elektrisk 2 CV, der vejer »mindre end en ton«. Det vil gøre den lettere end nogen anden elbil, der sælges i dag og kan forbedre rækkevidden markant.

Desuden går virksomheden imod tendensen med biler, der bliver stadig større. Den moderne 2 CV er faktisk kortere end sin forgænger, med en længde på blot 3,76 meter.

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Meget bedre i virkeligheden

Selvom 2 CV indtil videre kun er et koncept, er der flere smarte designløsninger, der får interiøret til at se ud og føles markant mere rummeligt, end det egentlig er.

For det første er der intet traditionelt instrumentbræt, og både for- og bagsæderne ligner mere havebænke end noget, man normalt finder i en bil.

En aftagelig opbevaringskurv i flettet rattan foran er formentlig det mest franske, vi har set, siden Renault tilbød en baguetteholder i R5.

I stedet for et traditionelt, klodset infotainmentsystem har Citroëns designere valgt det, de kalder en 8-tommers firkantet »phygital«-berøringsskærm, der minder om en e-bogslæser og har grafik inspireret af tegneserier.

Der er også en meget enkel gearvælger, der næsten ser ud til at svæve på en stor cylinder monteret ved rattet. Foran passageren sidder desuden en aftagelig radio i gammeldags stil, som også fungerer som en Bluetooth-højttaler, når det er tid til picnic.

(Image credit: Citroen)

Hvis man ser nærmere på konceptbilen, finder man masser af små overraskelser og hentydninger til originalen. Blandt andet har pedalerne symboler i form af en kanin (eller måske en hare) og en skildpadde for at skelne gaspedalen fra bremsen. Opbevaringsrummene i dørene er udformet til at kunne rumme æg, og lyden fra bilens digitale horn er en direkte kopi af originalens signalhorn.

Den enorme stofkaleche, der næsten forvandler 2 CV’en til en cabriolet, er endnu en tydelig forbindelse til historien. De kraftige kofangere i metal foran og bagpå er samtidig designet til at klare den typisk parisiske parkeringsmetode, hvor bilerne af og til får et lille skub i kofangeren. Det er en spændende kombination af retrodesign og nytænkning.

Jeg må indrømme, at jeg ikke var særlig overbevist, da jeg først så pressebillederne. Jeg forventede en bil, der mest var en gimmick uden øgte retro-stemning. Men jeg ændrede mening, da jeg så den i virkeligheden.

Citroën har også udviklet et 2 CV Fourgonnette-varevognskoncept. (Image credit: Citroen)

Den er charmerende, utrolig praktisk, og interiøret er et mesterværk i enkelhed. Der er ingen tvivl om, at det er en 2 CV, men der er også træk fra den oprindelige VW Beetle og endda Renaults nyere Twingo.

Citroën siger, at konceptets design ligger tæt på den færdige produktionsversion. Virksomheden overvejer desuden en mindre varevognsvariant, hvilket illustreres af konceptet 2 CV Fourgonnette (ovenfor), der blev vist frem i forbindelse med præsentationen.

Kun tiden kan vise, om den bliver lige så succesfuld som den genoplivede Renault 5. Men prisen ser ud til at blive ekstremt konkurrencedygtig, og muligheden for at bygge videre på en så stærk historisk arv er noget, som de kinesiske konkurrenter ganske enkelt ikke kan kopiere.