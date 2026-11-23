VW har præsenteret sin elektriske autocamper, ID.Buzz Beach.

Den har sovepladser til to personer og et skjult, sammenklappeligt bord til picnic.

"Vehicle-to-Load"-teknologi gør det muligt at drive kaffemaskiner og elektriske griller.

Lige siden den helt elektriske Volkswagen ID.Buzz blev lanceret, har kunderne efterspurgt en campingversion. Den store elektriske camper henter jo inspiration fra de originale Type 2- og T25-modeller – frihedsikoner, der blev synonyme med en bekymringsløs livsstil gennem 60'erne og 70'erne og længe efter.

Indtil nu har ejere af ID.Buzz måttet ty til eksterne firmaer med speciale i campingindretning for at gøre drømmen om campinglivet til virkelighed. Men nu har VW lanceret ID.Buzz Beach – en løsning til de eventyrlystne, uden at man skal betale prisen for mærkets fuldt udstyrede California-modeller.

ID.Buzz Beach er baseret på den elektriske varevogn og leveres med en udtagelig sengeramme og en skræddersyet, sammenfoldelig madras. I femsædesudgaverne kan udstyret nemt placeres i bagagerummet, mens det i versionerne med seks eller syv sæder opbevares stående bag tredje sæderække.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

I femsædesmodellen er sengen placeret, så der er plads til bagage under den, og bagagerummets kapacitet bevares dermed stort set.

Derudover følger der et sammenklappeligt bord og stole med. I femsædesmodellerne opbevares de under et dobbelt gulv i bagagerummet, mens de i versionerne med seks eller syv sæder står ved siden af madrassen. Mørklægningsgardiner, der nemt sættes fast på vinduerne, og ventilationsgitre til sideruderne foran holder morgensolen ude og sikrer en god nats søvn.

Ligesom visse elektriske konkurrenter – heriblandt Teslas problemramte Cybertruck – har Volkswagen introduceret en ny tilstand kaldet "Overnight". Den slås til på den centrale touchskærm og lader klimaanlægget køre konstant i 48 timer på strøm fra bilens batteri.

Campingentusiaster kan også glæde sig over hyggebelysning og muligheden for at køre forskelligt udstyr via en indbygget adapter og en 230-volts stikkontakt. Systemet bruger såkaldt "Vehicle-to-Load"-teknologi (V2L) til at levere strøm til apparater som elkedler, kaffemaskiner og endda elektriske griller.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

VW oplyser, at adapteren kan skiftes ud med et valgfrit campingstik, så bilen kan sluttes til elnettet på en campingplads. Dermed kan udstyret drives, uden at bilens batteri tappes, eller rækkevidden påvirkes.

Den elektriske autocamper, kunderne ønsker sig

(Image credit: Volkswagen)

Indtil videre er kun de britiske priser offentliggjort. Den eventyrlystne ID.Buzz Beach koster 63.837 pund (ca. 570.000 kroner) med moms.

Det er ikke ligefrem småpenge, men stadig væsentligt billigere end den tyske producents fuldt udstyrede autocamper California – et køretøj, der koster cirka 794.995 kr. herhjemme.

Mens California byder på en luksuriøs glamping-oplevelse – komplet med køleskab, gaskomfur og endda toilet – genopliver ID.Buzz Beach den enklere og mere tilgængelige eventyrlyst, der kendetegnede Volkswagens klassiske rugbræd. Dengang indrettede ejerne ofte selv deres køretøjer med sammenklappelige senge og strømomformere, så de kunne tilbringe en nat eller to under åben himmel.

Det er så at sige den elektriske autocamper, VW-entusiaster har efterlyst, lige siden ID.Buzz blev lanceret. Og det rejser naturligvis spørgsmålet: Hvorfor tog det så langt tid for Volkswagen?