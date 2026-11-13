DJI's nye drone bringer højopløst varmekamerateknologi til redningsindsatser

Matrice 5T kan opdage tynde elledninger på 32 meters afstand

Varmekameraet har fire gange så høj opløsning som konventionelle sensorer

DJI har præsenteret Matrice 5T, en professionel drone, der er udviklet til eftersøgnings- og redningsindsatser, nødsituationer og krævende inspektionsopgaver.

Det højopløste varmekamera og det forbedrede nattesyn gør det muligt for operatører at undersøge svært tilgængelige steder, selv i omgivelser med ekstremt begrænset sigtbarhed.

Dronen har desuden op til 59 minutters flyvetid, forbedret forhindringsdetektering og længere kommunikationsrækkevidde til opgaver i vanskeligt terræn.

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Varmekamera med 1K-opløsning og nattesyn gør eftersøgningen lettere

Matrice 5T har et varmekamera med en native opløsning på 1.280 × 1.024 pixels, hvilket giver fire gange så mange pixels som konventionelle sensorer med en opløsning på 640 × 512.

Den ultrahøjopløselige infrarøde tilstand øger opløsningen til 2.560 × 2.048 pixels, så operatørerne kan undersøge varmemønstre med endnu flere detaljer.

Funktionerne kan især blive nyttige ved eftersøgnings- og redningsindsatser, hvor det kan være svært at finde mennesker i mørke eller i vanskeligt terræn.

Vidvinkelkameraet bruger en 1/0,98-tommers sensor og en blænde på f/1,8 og får hjælp af AI-baserede forbedringer til fotografering i svagt lys.

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Ifølge DJI kan systemet tage farvebilleder ved et lysniveau på blot 0,01 lux, hvilket svarer til ekstremt mørke omgivelser.

Dronen har også et medium-telekamera på 50 MP med 3x optisk zoom til inspektion af infrastruktur og objekter på lang afstand.

Et ekstra telekamera har 11x optisk zoom, 176x hybridzoom og monokromt nattesyn, så operatørerne kan aflæse nummerplader på op til 400 meters afstand.

Forhindringsdetekteringen har fået lige så meget opmærksomhed og kombinerer LiDAR, millimeterbølgeradar og visuelle sensorer, der dækker alle retninger.

LiDAR-systemet kan identificere tynde forhindringer, herunder elkabler, på op til 32 meters afstand under flyvninger om natten.

Radaren hjælper med at registrere objekter i omgivelserne, når tåge, regn eller støv i luften forstyrrer den almindelige visuelle detektering.

Samtidig bidrager kombinerede data fra kameraer og radar til navigationen på steder, hvor satellitsignalerne til positionering er svage eller upålidelige.

Lang transmissionsrækkevidde og indbygget AI

DJI har også opgraderet kommunikationen med sit O4 Enterprise-system, der understøtter transmissionsafstande på op til 40 kilometer.

Automatisk frekvensskift hjælper med at holde forbindelsen i bymiljøer med interferens, mens mobilnetforbindelse og relækonfigurationer forbedrer dækningen, når fysiske forhindringer står i vejen.

Ved eftersøgninger i vanskeligt terræn kan funktionerne hjælpe redningsfolk med at modtage luftoptagelser fra længere afstand uden udelukkende at skulle forlade sig på direkte forbindelser.

Hvis terrænet blokerer signalet, kan flere droner desuden fungere som mellemstationer, der sender signalet videre til hinanden, så forbindelsen til operatøren holdes.

Den indbyggede kunstige intelligens kan identificere mere end 20 objektkategorier ved at analysere billeder fra varmekameraet og de almindelige kameraer samtidig.

Via DJI's cloudplatform FlightHub 2 kan operatørerne desuden søge efter bestemte objekter. De skriver en beskrivelse, f.eks. en hvid lastbil ved nordporten, eller indsætter et referencebillede, hvorefter en AI-model i skyen leder efter objektet i dronens billeder. Operatørerne kan også oprette automatiske patruljeruter, hvor dronen f.eks. svæver på stedet, tager billeder, optager video eller afspiller lydbeskeder, når den finder et mål.

DJI Terra er DJI's software til at lave kort og 3D-modeller ud fra dronens billeder. DJI Terra kan også lave varmekort, måle temperaturer og finde områder, der er varmere eller koldere end forventet. Det kan f.eks. bruges til at spore fejl ved inspektion af solcelleanlæg og elektrisk infrastruktur.

Ifølge DJI kan fjernbetjeningen selv lave en 3D-model af området ud fra 200 af dronens fotos på bare otte minutter. Holdet kan dermed vurdere området på stedet uden først at skulle tilbage til en computer.

Dronen understøtter desuden automatiserede inspektionsruter, start fra skibe i bevægelse og landing på særlige markeringer på skibsdæk.

Matrice 5T er IP55-klassificeret og kan bruges i temperaturer mellem −20 og 50 °C, men den faktiske flyvetid afhænger af driftsforholdene.

DJI tilbyder også beskyttelsespakker til erhvervskunder, som dækker reparationer, årlige batteriudskiftninger, hændelser, hvor dronen flyver væk, og ekstra garantidækning.

Matrice 5T kan nu bestilles via autoriserede DJI Enterprise-forhandlere. I Danmark koster dronen 67.589 kroner inklusive moms hos blandt andet Dronevolt og Droner.dk. Sidstnævnte forventer at have den på lager fra 1. december.