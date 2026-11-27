Black Friday-salget ventes at stige i år, og salgstallene op til den store shoppingdag viser allerede tegn på det

Forbrugere er mere tilbøjelige til at opdage nye mærker og bruge flere penge, når de tager AI i brug

Sociale medier spiller stadig en vigtig rolle, og de yngre generationer sætter fortsat pris på fysiske butikker

Salesforce forventer, at den globale e-handel når op på 357 milliarder dollars under årets Black Friday, hvilket vil gøre den til den største shoppingbegivenhed nogensinde – en stigning på omkring 6 % i forhold til 2025. En vigtig årsag er, at AI-agenter kan hjælpe mange af os med at finde de bedste tilbud.

Ifølge Salesforces prognoser kan AI-agenter stå for omkring en femtedel af salget i år (75,8 milliarder dollars), og vi ser allerede et højere forbrug end normalt op til Cyber Week med en global stigning på 4,3 %.

Da forbrugernes købekraft er under hårdt pres på grund af den økonomiske usikkerhed, kan Salesforces tal dog tyde på, at forbrugerne ikke nødvendigvis vil bruge flere penge. I stedet venter de måske på årets bedste tilbud for at foretage indkøb, som de ellers ville have foretaget tidligere på året.

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AI-agenter sætter skub i Black Friday-salget

Rapporten viser, at trafikken fra AI-tjenester til forhandlernes webshops er mere end fordoblet i forhold til sidste år. Forbrugere, der lander på en webshop via et AI-værktøj, er desuden omkring dobbelt så tilbøjelige til at handle som andre besøgende. Det viser, at forhandlerne skal tilpasse deres webshops til nye typer trafik og interaktioner.

Det er også gode nyheder for forhandlerne, da hver tredje forbruger siger, at de har opdaget nye mærker gennem AI-assistenter. Næsten tre ud af fire forbrugere (74 %) kunne desuden finde på at stole på anbefalinger fra AI, hvilket giver plads til nye produkter og skærper konkurrencen.

Forhandlerne kunne også se, at kunder, der handler med AI, i gennemsnit brugte omkring 8 % mere end kunder uden AI og i alt købte 23 % flere varer.

AI har dog endnu ikke slået helt igennem, da kun 8 % af forbrugerne faktisk har ladet en AI handle på deres vegne. Det tyder på, at der er et stort potentiale for flere automatiserede køb fremover, og at forbruget dermed også kan stige.

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"Forbrugerne bruger personlige AI-agenter til at finde gaveidéer og de bedste tilbud. De mærker, der er klar til at imødekomme den efterspørgsel med deres egne AI-shoppingagenter, vil få det største afkast i årets julehandel," siger Caila Schwartz, chef for forbrugerindsigt inden for AI-baseret handel.

Trafikken kommer ikke kun fra AI

Salesforces data fremhæver også den voksende betydning af sociale medier, hvor næsten en fjerdedel (23 %) af trafikken til webshops nu kommer fra platforme som TikTok og Instagram. Det handler desuden ikke kun om, hvor trafikken kommer fra, men også om nye købsvaner. I alt 16 % af forbrugerne planlægger at handle direkte i disse apps, hvor både køb og betaling foregår. Det giver forhandlerne endnu en udfordring, da de skal styrke deres tilstedeværelse på sociale medier.

Som om forhandlerne ikke allerede havde udfordringer nok, skal de også blive ved med at investere i fysiske butikker. Syv ud af ti forbrugere planlægger stadig at handle i fysiske butikker, hvor de kan se og prøve produkterne, før de beslutter sig for at købe dem – en tendens, der er overraskende populær blandt yngre forbrugere som generation Z.

Alt dette sker samtidig med, at det økonomiske pres er enormt, og forhandlerne skal arbejde hårdere for at lokke kunder til med lavere priser og sæsonrabatter.

I sidste ende skal forhandlerne tage flere salgskanaler i brug end nogensinde før. Selv om AI kan være drivkraften bag et rekordstort salg under årets Black Friday, bliver forhandlernes største udfordring at fordele deres opmærksomhed og ressourcer mellem stadig flere og mere spredte salgskanaler.