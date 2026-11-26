Hvis du lige har sikret dig en af de bedste Mac-computere eller MacBooks under Black Friday-udsalget, har du fået fat i en af de bedste bærbare computere på markedet – uanset om du valgte en kraftfuld stationær computer eller en bærbar.

Men det betyder ikke, at din nye Apple-enhed ikke kan blive endnu bedre med et velovervejet udvalg af nyttigt tilbehør. Med det rigtige ekstraudstyr får du mere ud af din computer. Det er netop det, denne guide skal hjælpe dig med – vi har udvalgt noget af det bedste Mac-tilbehør på markedet, så læs videre, og find ud af, hvordan du giver din nye Mac et ordentligt løft.

Mus: Logitech MX Master 4

(Image credit: Future)

Logitechs MX Master-serie har i årevis været førstevalget for Mac-brugere, og den nyeste version er ingen undtagelse. Med MX Master 4 får du alt det, der har gjort serien så god: et behageligt, ergonomisk design, et fremragende MagSpeed-rullehjul, der automatisk skifter mellem trinvis og fri rulning, en smart knap til bevægelsesstyring med haptisk feedback, lydsvage klik og enestående batterilevetid.

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Det er let at forstå, hvorfor denne mus er så populær blandt utallige Apple-fans, og hvorfor den er en af de bedste mus på markedet. Den passer perfekt til din nye Mac.

Skærm: BenQ MA320U

(Image credit: Collin Probst // Future)

Uanset om du har en stationær Mac eller en MacBook, kan du altid få glæde af en bedre skærm. BenQ MA320U er et fremragende valg i den sammenhæng og en af de bedste skærme til Mac mini på markedet lige nu. Med 4K-opløsning og en skærmstørrelse på 32 tommer får du en rummelig skærmflade med et skarpt billede – uanset om du arbejder, gamer eller redigerer billeder og video.

Når det gælder redigering, dækker BenQ MA320U 97 % af P3-farverummet og giver dermed enestående farvenøjagtighed – afgørende for både professionelle og entusiaster inden for foto og video. Den har desuden 90 W USB-C Power Delivery, så den også kan oplade din MacBook, og med det medfølgende program Display Pilot 2 er det meget nemt at justere indstillingerne.

Mikrofon: Logitech Yeti 2

(Image credit: Future)

Logitech Yeti (tidligere kendt som Blue Yeti) er legendarisk, selv blandt de bedste streaming-mikrofoner. Efterfølgeren – Logitech Yeti 2 – fører arven videre med et fremragende produkt, der er forbedret på alle områder.

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For det første giver den noget af den klareste lyd, du finder i en USB-mikrofon. Derudover har den fået en ny OLED-skærm, så du kan justere indstillingerne undervejs uden at åbne den tilhørende app. Takket være optagemønstre og forstærkning (gain), der tilpasser sig automatisk, mens du taler, får du altid den bedst mulige lyd med minimal indsats.

Hovedtelefoner: Sony WH-1000XM6

(Image credit: Future)

Apples computere er kendt for deres gode højttalere, men intet kan måle sig med den omsluttende oplevelse, du får med et par over-ear-hovedtelefoner, når du lytter til musik, spiller eller ser film. Vores bud er Sony WH-1000XM6 – efter vores mening de bedste hovedtelefoner på markedet i dag.

Hvad er det, der gør Sony WH-1000XM6 så gode? En stor del af svaret er den aktive støjreduktion i topklasse, som hjælper dig med at lukke omverdenen ude og fokusere på din Macs skærm. Læg dertil et let design, der er nemt at tage med, intuitiv touch-betjening og enestående lydkvalitet, så er der få konkurrenter, der overhovedet kommer i nærheden.

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