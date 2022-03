Anmeldelse: Apple Mac Studio

Mac Studio er en fantastisk tilføjelse til Mac-familien. Dens laserlignende fokus på kreative fagfolk betyder, at den ikke er for alle, men hvis du leder efter en kraftfuld og kompakt kreativ arbejdsstation, så vil du elske denne.

To minutters gennemgang

Specifikationer Her er Mac Studios konfigurationer sendt til TechRadar for gennemgang: CPU: Apple M1 Ultra (20-core)

Grafik: Integrated 64-core GPU

RAM: 128GB Unified SDRAM

Opbevaring: 2TB PCIe SSD

Porte: 6x Thunderbolt 4 (USB-C), 2x USB-A, HDMI, 10Gb Ethernet, 3.5mm hovedtelefonstik, SDXC-kortslot

Forbindelse: Wi-Fi 6, Bluetooth 5

Vægt: 3.6kg

Størrelse: 3.7 x 7.7 x 7.7-tommer (9.5 x 19.7 x 19.7 cm)

Da Apple afslørede Mac Studio ved sin begivenhed i marts, overraskede det mange af os. Der havde været rygter om en ny MacBook Air og muligvis en ny M2-chip, men ingen forventede en helt ny Mac.

Men det er præcis, hvad vi fik. Efter flere år med følelsen af, at Apple havde mistet interessen for deres Mac-enheder, og at de foretrak at fokusere på iPhones og iPads, ser virksomheden ud til at være blevet forelsket i Macs igen, og deres computere er nu nogle af de mest spændende enheder, virksomheden producerer for tiden.

En stor del af dette er M1-chippen. I 2020 droppede Apple Intel og udgav en MacBook Air, MacBook Pro og Mac mini, alle drevet af sin egen M1-hardware. Det var en stor succes, der tilbyder fremragende ydeevne og strømeffektivitet, og i slutningen af 2021 udvidede Apple med M1 Pro og M1 Max chips, som tilbød drastisk mere ydeevne, og blev lanceret på samme tid som MacBook Pro 14-tommer (2021) og MacBook Pro 16-tommer (2021).

Mac Studio, som er en stationær pc skabt til professionelle kreative, kommer med et valg mellem M1 Max eller den splinternye M1 Ultra, som i det væsentlige er to M1 Max-chips forbundet via et low-latency interface. Dette fordobler mængden af samlet hukommelse, såvel som antallet af CPU og GPU cores, og tilbyder i nogle tilfælde næsten dobbelt så meget ydelse som M1 Max. Den M1 Ultra-udstyrede Mac Studio vil derfor være for folk, der har brug for en pc til at håndtere tunge arbejdsbelastninger, såsom gengivelse af komplekse 3D-scener og animationer, redigering af 8K-optagelser eller hurtig kompilering og test af koder på tværs af adskillige enheder (til at kontrollere, hvordan et spil fungerer på forskellige generationer af smartphones, for eksempel). Selvom det ikke helt er den mest kraftfulde Mac, som Apple nogensinde har lavet, træder den bestemt ind på Mac Pro'ens plads.

(Image credit: Future)

Al denne kraft kommer til en pris, og mens M1 Max versionen koster 17.999 kr. og ikke virker uhyrligt dyr, skal du betale 35.999 kr. for M1 Ultra versionen. Og vi forestiller os, at de fleste der overvejer en Mac Studio, vil vælge denne version.

Mac Studio er ikke for almindelige brugere, men hvis du er en professionel på udkig efter en kraftfuld pc, så har den bestemt sin charme.

Det vigtigste er designet. Mac Studio er en imponerende kompakt maskine på størrelse med en og en halv Mac mini stablet oven på hinanden. Dette gør det nemt at placere den på et skrivebord eller bag en skærm, og det betyder, at den vil se godt ud på hjemmekontoret. Den er også nem at transportere, hvis du vil tage den med dig. Kombinationen af kompakt design og kraftfuld ydeevne retfærdiggør i høj grad den høje pris, og det faktum, at Apple har lavet en så kraftfuld og lille pc, er virkelig imponerende. Apple har inkluderet et godt udvalg af porte, inklusiv en altafgørende SD-kortlæser foran, lige som vi kan lide at se det med pc'er til kreative professionelle.

I vores test klarede Mac Studio sig utroligt godt. Den klarede 8K videoredigering ekstremt godt, såvel som at kunne bruge avancerede AI-drevne fotoredigeringsværktøjer i Adobe Photoshop. Endnu mere imponerende gjorde den alt dette, mens den forblev næsten fuldstændig stille - et vidnesbyrd om strømeffektiviteten af Apples M1-chips og det termiske design af Mac Studio.

Hvis du er en kreativ professionel, der leder efter en kraftfuld og kompakt pc at arbejde på, vil Mac Studio være en meget fristende investering. Apple skal have ros for, hvad de har opnået med denne, men for almindelige brugere er du nok bedre stillet med at søge andre steder.

Pris og tilgængelighed

Mac Studio starter ved 17.999 kr. for modellen med M1 Max, hvilket helt sikkert gør den til en dyr udsigt.

I mellemtiden vil Mac Studio med den nye M1 Ultra-chip, 64 GB samlet hukommelse og 1 TB SSD koste 35.999 kr. En pris, der kan afskrække mange mennesker.

Hvis du ikke vil spare på noget, vil den maksimale spec med M1 Ultra, 128 GB hukommelse og 8 TB SSD koste dig iøjnefaldende 62.999 kr. Det er dog stadig billigere end den dyreste Mac Pro.

Apples Mac Pro starter fra 11.255 kr. for den mindste model, med konfigurationsmuligheder, der kan tilføje flere tusinde kroner til prisen. Sammenlignet med dette ser Mac Studio meget bedre ud for folk, der leder efter en kreativ arbejdsstation af professionel kvalitet, især i betragtning af de ydeevnefordele, som M1 Ultra har.

Prisen på Mac Studio viser også, at dette ikke er en enhed rettet mod almindelige brugere. I stedet er denne tænkt til pc-fagfolk, især i de kreative industrier. For andre mennesker er den seneste Mac mini (M1, 2020) et meget bedre forslag og den starter ved 5.899 kr.

Men hvis du har brug for kraften fra M1 Ultra-chippen, er Mac Studio i øjeblikket den eneste enhed, der følger med, og den er tilgængelig til forudbestilling lige nu, med leveringer fra den 18. marts. Vi ser dog allerede stor efterspørgsel, hvilket kan føre til længere ventetider på levering.

(Image credit: Future)

Design

Hvis du er fan af Mac mini, så vil du kunne lide designet af Mac Studio, der i bund og grund ligner en forbedret Mac mini. Den er bygget af en enkelt aluminiumsekstrudering og har et kvadratisk fodaftryk på 7,7 tommer og en højde på 3,7 tommer, hvilket gør den til en imponerende kompakt computer i betragtning af den strøm, der tilbydes.

Sammenlignet med andre desktop-pc'er med arbejdsstationer er størrelsen på Mac Studio bemærkelsesværdig, og den er endnu mindre end Corsair One i300, som i øjeblikket er en af vores foretrukne kompakte pc'er. Dette skyldes hovedsageligt de M1 Max eller M1 Ultra chips, der driver Mac Studio. Apples M1 SoC (System on Chip) inkluderer blandt andet processor (CPU), grafik (GPU) og unified memory i en enkelt chip, der fylder meget mindre end en traditionel pc med bundkort og separat processor, grafikkort og RAM.

Vi vil komme ind på, hvad M1 Ultra gør for ydeevnen om lidt, men pointen er, at du ikke får en anden pc på dette ydeevneniveau i et så kompakt chassis. Mac Studio vil virkelig appellere til folk, der har en lille mængde plads at arbejde på, eller som kan lide minimalistiske opsætninger.

(Image credit: Future)

Mens både M1 Max og M1 Ultra Mac Studios har de samme dimensioner på 3,7 x 7,7 x 7,7 tommer (9,5 x 19,7 x 19,7 cm), er M1 Ultra modellen interessant nok tungere og vejer 3,6 kg sammenlignet med M1 Max modellens vægt på 2,7 kg. Det skyldes, at M1 Ultra har et stort termisk kobbermodul, mens M1 Max bruger en lettere køleplade af aluminium. Men selv den tungere Mac Studio er nem at have med rundt og installere, hvor du vil, især sammenlignet med traditionelle stationære pc'er.

Al den kraft i så lille et rum har varmeimplikationer, og for at holde den kølig er der dobbeltsidede blæsere til at kanalisere luftstrømmen gennem Mac Studio. Kombineret med M1 Max og M1 Ultras strømbesparende design, så har du en lille pc, der kan klare intensive opgaver uden overophedning. Det er bestemt en imponerende bedrift.

Mac Studio kommer også med et godt udvalg af tilslutningsmuligheder. Der er fire Thunderbolt 4-porte, en 10 Gb Ethernet-port, to USB-A-porte, en HDMI-port og lydstik på bagsiden, plus Wi-Fi 6 og Bluetooth 5.0.

(Image credit: Future)

Der er også en SD-kortplads på fronten sammen med to USB-C-porte. Dette burde give de fleste mennesker masser af muligheder for at forbinde deres eksterne enheder, og det er godt at se, at Apple fortsætter med at tilbyde masser af tilslutningsmuligheder med sin hardware af professionel kvalitet. Hvis du har M1 Ultra modellen, kan du tilslutte fire Pro Display XDR-skærme og et 4K-tv også.

De fremadvendte porte gør det nemt at sætte noget i dem, hvis Mac Studio er gemt væk et sted, men tænd/sluk knappen er på bagsiden, hvilket kan være en smule besværligt.

Strømforsyningen er også indbygget i Mac Studio, så der er ingen grim ekstern strømklods, som nogle kompakte pc'er bruger til at forsøge at holde den samlede størrelse så lille som muligt.

Hvis du så Apples marts begivenhed, hvor de annoncerede Mac Studio sammen med Studio Display skærmen, har du sandsynligvis hørt udtrykket 'modulær'. Men før du bliver alt for begejstret for, at det kunne betyde, at Mac Studio kan opgraderes - eller at flere Mac Studios kan kædes sammen som Mac minis kan for at få en mega kraftig supercomputer, så har vi nogle dårlige nyheder til dig. Med 'modulær' mente Apple bare, at Mac Studio ikke kommer med en skærm, et tastatur eller en mus. Ja.

Selvom det er ret almindeligt at købe en computer uden en skærm inkluderet, vil nogle mennesker være lidt kede af, at en pc til denne pris ikke kommer med et tastatur og en mus. Apple vil selvfølgelig sige, at dette giver dig mulighed for at bruge Mac Studio med det tastatur og den mus, som du allerede har og stoler på, hvilket er sandt for mange mennesker, men hvis du ikke har nogen i øjeblikket, bliver du nødt til at købe ekstraudstyr. Der er heller ikke noget HDMI-kabel inkluderet.

(Image credit: Future)

Ydeevne

Benchmarks Her er, hvordan Apple Mac Studio klarede sig i vores test: Cinebench CPU: Single-Core: 1,519; Multi-core: 30,054

Geekbench 5 Single-Core: 1,776; Multi-Core: 32,637

Handbreak (1080p, Fast): 54.53fps

Blender monster: 5,697

Blender junkshop: 270

Blender classroom: 265

Da Apple annoncerede Mac Studio, kom nogle store påstande ud, herunder at den er 50 % hurtigere end MacBook Pro 13-tommer med M1-chip og tilbyder 3,4 hurtigere grafik end den mest kraftfulde iMac.

Den er også tilsyneladende 80 % hurtigere end en Mac Pro med en 28-core Intel Xeon processor og kan understøtte op til 18 streams af 8K ProRess video.

Dette henviser til Mac Studios muligheder med den nye M1 Ultra chip, som er den model, vi har til gennemgang, og som sandsynligvis er den model, de fleste seriøse kreative vil blive fristet af.

Før vi kommer ind på detaljerne om, hvordan Mac Studio lever op til Apples påstande, eller om den kommer til kort, bør vi give et shoutout til M1 Ultra, som virkelig er bemærkelsesværdig. M1 Ultra er i det væsentlige to M1 Max chips, der er forbundet med hinanden ved hjælp af en superhurtig forbindelse med lav latens, kendt som UltraFusion.

Da M1 Max blev lanceret sammen med den nye MacBook Pro 14-tommer og MacBook Pro 16-tommer sent sidste år, som den mest kraftfulde chip, Apple nogensinde havde designet, indeholdt den faktisk UltraFusion connection - hvilket ingen opdagede.

Denne smarte smule fremadrettet tænkning har gjort det muligt for Apple at producere M1 Ultra uden at ændre M1 Max. Dette betyder større udbytte, da Apple ikke behøver at lave nye chips fra bunden, hvilket burde undgå den slags lagermangel, som vi har set med andre chips for nylig.

Med Mac Studio rettet til kreative professionelle og ved at bruge M1 Ultra bestående af to M1 Max chips, som allerede har vist, hvor gode de er til kreative arbejdsmængder i de nye MacBooks, er det måske ikke en overraskelse at erfare, at Mac Studio er en formidabel maskine, når det kommer til videoredigering, kodning og 3D-modellering, især.

Når det kommer til video, leverer Mac Studio en ydeevne, der nemt konkurrerer med, og nogle gange overgår, stationære pc'er med diskrete professionelle grafikkort. Dette er imponerende nok, før du overhovedet tager hensyn til den kompakte størrelse af Mac Studio. Den kan håndtere 18 streams af 8K-optagelser (som vi selv prøvede i Premiere Pro, hvilket giver os mulighed for at se, redigere og tilføje effekter uden at skulle vente på, at noget skal gengives. Optagelsernes jævnhed, endda med adskillige 8K-elementer på skærmen på én gang, er utroligt imponerende - på et tidspunkt satte Mac Studio 8 milliarder pixels i sekundet, og den klarede det beundringsværdigt.

(Image credit: Future)

Mens 8K-videoredigering, især ved at bruge flere 8K-kilder, sandsynligvis er mere intensivt end hvad mange mennesker har brug for, er det godt at se, hvor langt vi kan skubbe Mac Studio. Denne ydeevne frihøjde betyder også, at dette burde være en fremragende performer i de kommende år, og at fremtidssikkerhed i nogen grad retfærdiggør prisen og minimerer problemet med, at Mac Studio ikke kan opgraderes.

At være i stand til at redigere sådanne højopløselige optagelser på farten, i stedet for at skulle vente på, at effekter indlæses, eller at gengive scener, før du forhåndsviser, og derefter gengive, hvis du foretager ændringer, gør også en stor forskel for din arbejdsgang. Du vil sandsynligvis opleve, at du arbejder meget hurtigere, og hvis du kan gennemføre projekter tidligere og påtage dig mere arbejde, så bliver Mac Studio pludselig en meget mere attraktiv investering.

At være i stand til at arbejde på og redigere komplekse 3D-scener og modeller er også en game-changer, og M1 Ultra-powered Mac Studio håndterer det igen fremragende. Med vores model til gennemgang, der kommer med 128 GB samlet RAM, betyder det, at M1 Ultras GPU kan drage fordel af denne store mængde superhurtig hukommelse. Med dette så vi Mac Studio indlæse en utrolig detaljeret 3D-scene, der optog mere hukommelse, end de fleste diskrete professionelle pc-GPU'er kommer med. For 3D-animatorer og designere, der virkelig ønsker at lade deres fantasi løbe løbsk uden at støde på begrænsninger, er mulighederne i Mac Studio – og bestemt M1 Ultra – meget spændende.

Igen, muligheden for at redigere dine scener, flytte lyskilder eller justere kameraer og teksturer og se dine ændringer med det samme er et så utrolig nyttigt boost til din produktivitet, at du måske undrer dig over, hvordan du nogensinde har klaret dig uden.

M1 Ultras processorkraft fortjener også ros her. Fra hurtig kompilering og test af kode, mens du også kører flere emulerede instanser for at teste dine apps på en række forskellige enheder, til at bruge avanceret AI og maskinlæring i Photoshop, gør Mac Studio et fremragende stykke arbejde. I sidstnævntes tilfælde er dette takket være Neural Engine, som i M1 Ultra har 32-cores. Apple hævder, at dette gør det muligt at køre 22 billioner operationer i sekundet for at hjælpe med at accelerere maskinlæringsopgaver. Det er også det dobbelte af antallet af cores, der følger med M1 Max.

Igen, det er bedst at se dette i aktion. Vi brugte en række værktøjer i Photoshop, der er afhængige af maskinlæring, og resultaterne var meget imponerende. At udskifte himlen til et mere imponerende skyfyldt look, og at fjerne elementer fra et billede, tog os kun nogle sekunder. At gøre det manuelt ville tage meget længere tid, og dette er fordelene ved den ekstra kraft, som M1 Ultra bringer.

Det betyder dog ikke, at Mac Studio med M1 Max ikke er værd at købe. Selvom vi ikke nåede at bruge en af disse Mac Studio konfigurationer, har vi set, hvad M1 Max kan opnå i de seneste MacBook Pros, og det er stadig en fantastisk chip, og det er stadig overkill for mange mennesker. Hvis du ikke har brug for denne form for strøm til avanceret professionel brug, er noget mere overkommeligt, som Mac mini, et bedre valg. Men hvis du har brug for denne kraft, er det meget imponerende, at Apple har lavet en pc på størrelse med Mac Studio der er så dygtig. Den forblev også utrolig stille, mens vi brugte den, selv under intensive arbejdsbelastninger.

Køb den hvis…

Du er en kreativ professionel

Mac Studio er fantastisk til intensive arbejdsbelastninger i kreative apps som Premiere Pro og DaVinci Resolve.

Du vil have en kompakt pc

Selvom Mac Studio er større end Mac mini, er den ikke så meget større. Det er seriøst imponerende, hvor kompakt denne ting er.

Du ikke ønsker at opgradere i lang tid

Ydeevnen af Mac Studio betyder, at du næppe har brug for noget mere kraftfuldt i lang, lang tid.

Køb den ikke hvis…

Du ikke behøver denne kraft

Dette kan give mening, men Mac Studio er virkelig ikke en mainstream enhed. Medmindre du er en kreativ professionel, så har du ikke brug for denne Mac.

Du kan lide at opgradere

Som med andre Apple enheder kan Mac Studio ikke opgraderes. Gå i stedet efter en anden pc eller endda en ny Mac Pro, når den bliver annonceret.