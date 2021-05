Anmeldelse: iMac (24", 2021)

Den nye iMac (24", 2021) er en forbedring i forhold til sin 21,5" forgænger på stort set alle måder. Den har en bedre, større skærm, et nyt moderne og farverigt design og leverer fremragende ydeevne. Og det hele fås til sammen til samme pris. Hvis du har været været på udkig efter en alt-i-en til arbejde og leg, er dette et fremragende valg.

Den korte anmeldelse

Den nye iMac (24", 2021) er ikke kun en imponerende forbedring i forhold til sin forgænger på næsten alle områder. Den er også den dristigste genopfindelse af Apples ikoniske alt-i-en-Mac efter næsten 15 år.

Det har et helt nyt look, der er både elegant og moderne, og det er en meget velkommen opdatering, da det tidligere design begyndte at føles temmelig forældet.

Den kommer også i en ny størrelse, nemlig med 24 tommer, der erstatter 21,5" iMac-modellen (27" iMac sælges stadig). Det er imponerende, at til trods for den større skærm er den nye iMac (24", 2021) faktisk ikke så større end 21,5-tommers modellen med dimensioner på 54,7 x 46,1 cm og en dybde på kun 14,7 cm (selve skærmen er kun 11,5 mm tynd) sammenlignet med forgængerens dimensioner på 52,8 x 45 cm og en dybde på 17,5 cm.

Det betyder, at du får en hel del mere skærm på den nye iMac, men det er uden en betydelig ændring af den samlede størrelse; Faktisk er det sådan, at på grund af, at den er mærkbart tyndere og også lettere end sin forgænger (4,48 kg sammenlignet med 5,68 kg), er den nye iMac en mere alsidig alt-i-en pc, da det er lettere at bære rundt og sætte op.

(Image credit: Future)

Apple har også frigivet den nye iMac (24", 2021) i syv livlige farver, som går tilbage til iMac G3's dage og viser en selvtillidsfyldt og legende Apple, hvilket er meget velkomment. Det er en fin detalje, at både Magic Keyboard, mus og Trackpad kommer i alle de samme farver som den iMac, du vælger, og elementer i macOS Big Sur-brugergrænsefladen er også i samme farve. Det har en dejlig samlende effekt.

Den nye iMac opnår at være næsten lige så lille (og tyndere og lettere) end sin mindre forgænger primært i kraft af den måske største ændring under kølerhjælmen: den er udstyret med Apple M1-chippen frem for Intel-hardware. Som vi har set med MacBook Air (M1, 2020), MacBook Pro 13-inch (M1, 2020) og Mac mini (M1, 2020), har dette tiltag med at anvende Apples egen silikone stort set været en succes. MacOS Big Sur-operativsystemet er hurtigt og responsivt, og nye apps designet til M1-hardwaren kører glimrende. Selv ældre Intel-baserede apps kører godt takket være Apples Rosetta 2-værktøj, og du kan også køre iOS-apps og -spil, hvilket giver dig adgang til tusindvis af titler.

Takket være den smukke nye 4,5K Retina-skærm, gode højttalere og et fantastisk webcam er det en glæde at arbejde og skabe nyt på den nye iMac. Dette er ikke den mest kraftfulde pc på markedet, da den ikke har et dedikeret grafikkort, og du kan heller ikke bruge en ekstern GPU. Hukommelsen er også begrænset til 16 GB, så hvis du leder efter en stærk arbejdsstation-pc, er dette muligvis ikke noget for dig.

Der er dog meget at elske ved den nye iMac - og bedst af alt med en startpris på 11.499,00 kr. tilbyder iMac (24", 2021) alle disse forbedringer til samme pris som sin forgænger.

(Image credit: Future)

Pris og tilgængelighed

Spec Sheet Dette er specifikationerne på den iMac (24", 2021) , som TechRadar modtog til brug for anmeldelsen: CPU: Apple M1 (8-core)

Grafik: Integreret 8-core GPU

RAM: 16 GB Unified LPDDR4 RAM

Skærm: 24 tommer, 4,5K 4,480 x 2,520 Retina display (IPS, 500 nits lysstyrke, bredere farveområde (P3))

Lagerplads: 512GB SSD

Ports: 2x Thunderbolt USB 4 (USB-C), 2x USB 3 (USB-C), 3,5 mm jackstik til hoved­telefoner

Trådløse tilslutningsmuligheder: Gigabit Ethernet, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0

Kamera: 1080p FaceTime HD-kamera

Vægt: 4,48 kg

Dimensioner: 46,1 x 54,7 x 14,7 cm; B x D x H)

Den nye iMac (24", 2021) blev tilgængelig til forudbestilling ikke længe efter, at den blev annonceret den 30. april 2021, hvor de første kunder skulle modtage deres maskiner den 21. maj.

Den gode nyhed er, at det iøjnefaldende redesign og skiftet til Apple M1-chip ikke kommer med en prisstigning. Den nye Apple iMac (24-tommer, 2021) basis pris er fortsat 11.499,- kr. hvilket giver dig en 7-core M1 med en 256 GB SSD og 8 GB RAM. Du kan også opgradere til en model til 13.199,- kr., hvilket giver dig flere farvemuligheder og USB-C-porte og vil også skubbe dig op til den fulde 8-kerne version af Apple M1, selvom modellen har samme SSD og RAM.

Som med tidligere modeller af iMac kan du derefter opgradere bestemte specifikationer, der passer til dine behov, for eksempel ved at tilføje mere RAM eller lagerplads.

En fuldt specificeret mulighed for den nye iMac leveres med 16 GB RAM og 2 TB SSD-lager og koster 22.299,- kr.

Den nye iMac leveres med et forbedret Magic Keyboard (mere om det lidt) og Magic Mouse. Men hvis du vil udskifte musen med en Magic Trackpad, koster det dig 420,- kr. ekstra, mens både Magic Mouse og Magic Touchpad koster 1.099,- kr. ekstra.

Alligevel er basisprisen for den nye iMac bestemt konkurrencedygtig, og vi er glade for, at Apple ikke har forhøjet prisen i forhold til den tidligere model på trods af opgraderingerne.

Mens den nye iMac (24", 2021) ser ud til at være i stand til at tilbyde lignende ydeevne som den tilsvarende specificerede MacBook Pro 13-tommer (M1, 2020), kan den ikke konkurrere med den kraft, som iMac Pro tilbød. Det ser også ud til, at 16 GB RAM-grænsen for M1-chippen rammer her, så hvis du leder efter mere hukommelse, er dette ikke pc'en for dig.

Det er også værd at bemærke, at den prismæssigt mest overkommelige model af den nye iMac (24", 2021), kommer med en 8-core CPU og 7-core GPU og i færre farver (fire). Den har kun to Thunderbolt / USB 4 porte (mangler to USB 3-porte fra de andre modeller), har ingen Gigabyte Ethernet og ingen Touch ID-sensor på det medfølgende Magic Keyboard.

(Image credit: Future)

Design

I vores tidligere anmeldelser af de nyeste iMac'er beklagede vi os over, at Apple holdt fast i et design, der stort set var uændret siden 2009 (og det design var i sig selv kun en lille ændring fra 2007 iMac). Mens andre producenter af alt-i-én pc'er, som Microsoft og Lenovo, gjorde nye og spændende ting med formfaktoren, begyndte iMac at føles forældet. Dens ikoniske design var blevet mere af en forbandelse end en velsignelse.

Så vi er meget glade for at se, at Apple har foretaget nogle af de mest dramatiske designændringer af iMac i nyere historie med en dristig og moderne makeover, der samtidig bevarer det oprindelige Apple-look.

Fra alt reklamemateriale og fotos i denne anmeldelse er den mest åbenlyse ændring, du sandsynligvis har bemærket, det overordnede udseende på den nye iMac. Den kommer i syv farver, så du kan vælge den finish, der passer til din smag. Apple iMac-farverne er: grøn, gul, orange, lyserød, lilla, blå og sølv (selvom du kun kan få basismodellen i grøn, lyserød, blå og sølv). Hvis du husker tilbage i slutningen af ​​90'erne og begyndelsen af ​​2000'erne, var denne farvevariant normen for iMac, før Apple skiftede til det samme grå farveskema for hver computer, Apple lancerede.

(Image credit: Future)

Men den nye iMac (24", 2021) har ikke kun fået en ny omgang maling. Den har nu et lidt mere rektangulært design, der minder om de nyeste iPhones, og den er tyndere og mere kompakt end nogensinde, hvilket i vid udstrækning skyldes brugen af ​​Apple M1-chippen, der driver denne iMac. Dette har gjort det muligt for Apple at drastisk reducere størrelsen på Logic Board og reducere størrrelsen på iMac med 50 %, så den kun er 11,5 mm tynd. Som vi har nævnt, er det alt sammen sket, mens skærmen øges til 24 tommer, op fra de 21,5 tommer, som dette niveau af iMac har været tidligere. Faktisk er det samlede fodaftryk for den nye iMac reduceret med 30 % med dimensionerne 46,1 x 54,7 x 14,7 cm.

Den er også betydeligt lettere med kun 4,48 kg sammenlignet med den tidligere 21,5" iMacs 5,68 kg. Det betyder, at når du tager den nye iMac ud af kassen, er den største designændring, du vil bemærke, hvor let den er. Det er seriøst imponerende og kombineret med den reducerede dybde og fodaftryk betyder det, at den nye iMac let kan bæres rundt og sættes op næsten hvor som helst i dit hjem eller kontor.

(Image credit: Future)

Alt i et-pc'er er som regel mere kompakte og lettere at konfigurere end traditionelle pc'er, da der ikke er behov for at forbinde kabler til en skærm, og takket være det trådløse tastatur og mus, der følger med den nye iMac (og Magic Touchpad i nogle konfigurationer), behøver du kun at tilslutte et kabel for at komme i gang - nemlig strømforsyningen.

Og selv her har Apple foretaget nogle smarte ændringer, hvilket fremhæver Apples designeres opmærksomhed for detaljer. Strømadapteren er blevet redesignet, så den nu let kan tilsluttes til iMac via magneter, hvilket er en velkommen tilbagevenden til Apples MagSafe-teknologi. Dette gør det hurtigt og nemt at indsætte kablet, hvor placeringen på tidligere iMac'er kunne gøre dette vanskeligt.

Billede 1 af 3 (Image credit: Future) Billede 2 af 3 (Image credit: Future) Billede 3 af 3 (Image credit: Future)

På de dyrere modeller har strømadapteren også en Gigabit Ethernet-port, så du kan bare tilslutte dit kablede netværkskabel til denne, hvilket er endnu en smart ting. Strømadapteren har også et 2 meter vævet kabel, der komplimenterer farvevalget på din iMac. Det er en attraktiv og nyttig måde at tilslutte og få strøm til din iMac på.

Ligesom strømkablet er Magic Keyboard, Magic Mouse og Magic Touchpad også farvekoordinerede, og når du starter macOS Big Sur (den nyeste version af Mac-operativsystemet), vil du bemærke, at visse elementer i brugergrænsefladen, såsom skrivebordsbaggrund, bruger den samme farve som din iMac.

Det er muligvis små detaljer, men de hjælper alle sammen med at give den nye iMac et ensartet udseende - og få den til at føle sig mere personlig, da du er den, der valgte farverne. Det gjorde os straks glade for den nye iMac mere end vi har været i forhold til nogen tidligere model, og det føltes mindre som et produktivitetsværktøj og mere som en sjov gadget.

(Image credit: Future)

Bortset fra de nye farver har Magic Mouse og Trackpad ikke set nogen større ændringer - hvilket enten kan være en god eller dårlig ting, afhængigt af hvor godt du har haft det med dem tidligere. Vi har aldrig været store fans af Magic Mouse, og vi foretrak at bruge en mus med separate knapper og et rullehjul - hvilket du selvfølgelig kan gøre, hvis du vil.

Det betyder også, at Apple holder fast ved sin forbløffende beslutning om at sætte opladningsporten til musen på undersiden af ​​enheden. Dette betyder, at når du oplader musen, kan du ikke bruge den, hvilket kan være ret frustrerende, og det er lidt underligt, at denne designfejl forbliver overset, når Apple har været så grundig med resten af ​​iMacs opdatering.

Magic Keyboard har dog fået nogle store ændringer. Den leveres med nye knapper til emoji, Spotlight, Dictation, Do not Disturb og instant lock (adgang via Fn-tasten og F-tasterne øverst). På de dyrere iMac-modeller kommer tastaturet nu med Touch ID. Dette fungerer på samme måde som Touch ID på en MacBook eller iPhone - når du har konfigureret det, hviler du fingeren på Touch ID-knappen, og du kan straks logge på iMac. Denne knap kan også bruges til at skifte mellem brugerkonti og til sikker betaling for køb online ved hjælp af Apple Pay.

(Image credit: Future)

Da tastaturet er trådløst, har Apple forsikret os om, at overførslen af dit fingeraftryk foregår sikret og sikkert, og vi oplevede i forbindelse med vores test den nye iMac, at det fungerede godt. Vores fingeraftryk blev hurtigt identificeret, og derefter loggede vi på uden nogen mærkbar forsinkelse på grund af til den trådløse forbindelse.

Det nye design på iMac (24", 2021) medfører også ændringer i rækken af ​​porte bagpå. På basismodellen får du to Thunderbolt/USB 4 Type-C-porte, der giver dataoverførselshastigheder på 40 Gb/s. På de dyrere modeller får du også to ekstra USB 3 Type-C-porte med 10 Gb/s datahastigheder. Forskellen i ydeevne mellem disse porte betyder, at du vil være sikker på, at du tilslutter dine eksterne enheder, især eksterne harddiske, til de rigtige porte. De hurtigere USB 4-porte er angivet med lyn-ikoner over dem, men disse kan være lidt svære at identificere, hvis du prøver at finde dem på bagsiden af ​​iMac i et skyggefuldt hjørne af et rum.

Tænd/sluk-knappen forbliver i det venstre hjørne af bagsiden af ​​iMac, men hovedtelefonudgangen er flyttet til venstre side af skærmen. Dette gør det lettere at få adgang til den, og der har været spekulationer om, at Apple havde brug for at placere det der på grund af, hvor tynd den nye iMac er, da tykkelsen betød, at hovedtelefonudgangen ikke kunne være på bagsiden.

(Image credit: Future)

Enkelheden i portvalget betyder, at bagsiden af ​​iMac ser pæn og stilfuld ud, men det betyder også, at hvis du har udstyr, der ikke bruger USB-C-stik, skal du bruge en adapter. Og hvis du går efter basismodellen på iMac, kan du måske opleve, at to porte ikke er nok - og på denne model er der heller ikke nogen Ethernet-port i strømadapteren.

Dette betyder, at du bliver nødt til at stole på en trådløs internetforbindelse, selvom dette ikke burde være et problem for de fleste, da alle modeller af den nye iMac (24", 2021) leveres med Wi-Fi 6-understøttelse. Hvis du har brug for en kabelforbindelse, skal du igen købe en adapter (eller overveje at få en iMac-model med Gigabit Ethernet-port indbygget i strømforsyningen).

Den nye og forbedrede skærm på iMac (24", 2021) er endnu et højdepunkt. Apple har reduceret rammen omkring skærmen med næsten 50 %, hvilket ikke kun giver den nye iMac mulighed for at have en større 24-tommers skærm uden at være meget større i den samlede størrelse end 21,5-tommers modellen. Det får også den nye iMac til at føles meget mere tidsvarende og moderne. Nu hvor Apples konkurrenter er kommet med stadig mindre rammer rundt om skærmen, begyndte den tidligere iMac med sine klumpede kanter at se forældet ud, så vi er meget tilfredse med, at Apple har foretaget denne ændring.

Selve skærmen er smuk med en 4,5K Retina-opløsning, der svarer til 4480 x 2520 og en pixeltæthed på 218ppi (pixels per tomme). Sammenlignet med den tidligere models 4K (4096 x 2304) opløsning får du en meget forbedret skærm, der tilbyder den bedste billedkvalitet, vi har set på en ny alt-i-en pc.

Skærmen har også 500 nit lysstyrke og understøtter P3 bred farveskala, der leverer lyse, levende og nøjagtige farver. Billeder ser virkelig imponerende ud på denne skærm, og det betyder, at iMac (24", 2021) er en levedygtig pc til fotoredigering og videoredigering,

I løbet af vores tid med den nye iMac (24-tommer, 2021) gik flere forbi og roste om design, hvilket altid er et godt tegn. Vigtigst af alt er det dog, at folk genkendte den som den nye iMac, hvilket viser, at Apple trods alle de kosmetiske ændringer er lykkedes med at bevare det særprægede iMac-udseende.

Og hvis du er bekymret for, at det farverige udseende er lidt for smart eller barnligt, skal du ikke være det. Vi valgte den lilla version til vores anmeldelse, og i stedet for at være for farverig var det en dejlig, subtil, pastellignende farve. Selvfølgelig kan du også vælge den klassiske sølvfarve, hvis du foretrækker et mere diskret look til et kontor.

(Image credit: Future)

Ydelse

Benchmarks Sådan performede iMac (24", 2021) i vores forskellige tests: Cinebench R23 CPU: Single-Core: 1,,489; Multi-core: 7,754

Geekbench 5 Single-Core: 1,725; Multi-Core: 7,650

Handbrake (1080p, Fast): 24,5fps

Blender Classroom: 947 sekunder

Blender fishy_cat: 488 sekunder

PugetBench Photoshop: 649 points (med Rosetta 2)

PugetBench Premiere Pro: 429 points (med Rosetta 2)

Det er ikke kun udvendigt, at Apple har foretaget store ændringer af iMac (24", 2021). Dette er den første iMac, der kører på Apple M1-chippen. Det er den samme chip, der findes i Mac mini (M1, 2020), MacBook Pro 13" (M1, 2020) og MacBook Air (M1, 2020), og den erstatter de Intel-processorer, der tidligere var i iMac.

Apples skifte fra Intel til sit eget silicium var en modig beslutning, men en, som vi mener har båret frugt, da de andre M1-enheder alle imponerer os med deres ydeevne. Faktisk ligger MacBook Air (M1, 2020) i øjeblikket øverst i vores liste over de bedste laptops i 2021.

Ifølge Apple betyder skiftet til M1-chippen, at den nye iMac er op til 85 % hurtigere end den tidligere iMac, der var baseret på Intel-silicium. Apple hævder også, at iMac vil have op til 2x hurtigere GPU-ydeevne end den hurtigste integrerede GPU, noget vi havde været lidt skeptiske over på grund af eksistensen af ​​mere kraftfulde AMD APU'er, og som vi undersøger nærmere i vores dybdegående M1-test.

Alligevel havde vi, før vi pakket den nye iMac ud, en rimeligt god idé om, hvordan den ville fungere. Det skyldes, at M1-chippen inde i den er nøjagtig den samme som dem, der er inde i Apples andre M1-produkter.

Så du får valget mellem en M1-chip med en 8-core CPU (med fire ydeevne-kerner og fire effektivitets-kerner) og enten en 7-core eller 8-core GPU - de samme muligheder, du får med M1 MacBooks og Mac mini.

(Image credit: Future)

Den anmeldermodel, vi fik tilsendt, var med den fulde 8-core CPU og 8-core GPU sammen med 16 GB RAM, hvilket gør den til den højest specificerede iMac, du kan få. Derfor er vores oplevelser af den nye iMac, hvad du kan forvente med de dyrere modeller. Imidlertid bemærker du muligvis ikke en stor præstationsforskel for de fleste daglige anvendelser, hvis du nøjes med 7-core GPU-modellen.

Som på tidligere M1-Mac-computere starter macOS Big Sur hurtigt og føles generelt meget hurtigt. Sselv med adskillige apps åbne på én gang, var det hurtigt og glat at bladre mellem dem. Apple har fortsat med at gøre et godt arbejde med at få store tredjepartsapps, såsom Adobe Photoshop og Microsoft Office, til at understøtte M1-chippen, og sammen med alle Apple-apps kører mange nu direkte på M1.

Med hensyn til ældre apps, der endnu ikke har en M1-version, skal du stadig kunne køre disse uden nævneværdige problemer takket være Apples Rosetta 2-værktøj, som gør det muligt for apps, der er lavet til Intel-hardware, at køre på M1 Mac-computere med et minimum af problemer eller forringelse af ydeevne. I det stor hele gør dette værktøj det imponerende godt, og du næppe lægge mærke til, om en app kørte via Rosetta 2.

SSD'en er også god og hurtig, og det betyder ikke kun, at macOS Big Sur og dens forskellige apps indlæses hurtigt. Det betyder også, at filoverførsler er utroligt hurtige - vi flyttede en 3 GB mappe med filer fra en ekstern harddisk til iMacs lagerplads på under fem sekunder.

(Image credit: Future)

For at sætte iMac (24", 2021) på en prøve, startede vi Final Cut Pro (som nu er en M1-native app) og redigerede lidt i en 8K-video. Dette er intensiv, men ligesom MacBook Pro 13" (M1, 2020) klarede den nye iMac sig meget godt. At redigere 8K-indhold og forhåndsvisning og redigering af klip blev at håndteret problemfrit, og på intet tidspunkt startede ventilatorkølesystemet i den nye iMac og distraherede os. Mens professionelle inden for videoredigering måske ønsker at holde fast i 27" iMac (eller vente på at se, hvad Apple har med næste gang), på grund af den ekstra ydelse, som en dedikeret GPU ville give, gør iMac (24", 2021) et fremragende arbejde for hobbyister, der ønsker at redigere deres hjemmevideoer. Takket være folk som YouTube og Twitch kan alle være indholdsskabere i disse dage, og iMac (24 tommer, 2021) gør et fremragende stykke arbejde med at imødekomme sådanne brugeres behov.

Vi skal også rose den nye iMacs skærm: 8K-indhold ser godt ud på den, og da det er 4,5K, betyder det, at du kan se 4K-indhold i fuld opløsning uden at skulle gå i fuld skærm. Den lyse og livlige skærm gjorde det at arbejde på arbejde på iMac til en fornøjelse, og den ekstra plads over 21,5-tommers-modellen, hjælper virkelig også, da macOS-skrivebordet ikke føles for overfyldt.

Skærmen er dog ikke en berøringsskærm, hvilket sandsynligvis ikke er en overraskelse, da ingen iMac har haft en berøringsskærm. Vi fortsatte dog med at ønske at bruge vores hænder på den, hvilket måske skyldes, at stadig flere antal alt-i-en-pc'er kommer med berøringsskærme, eller måske er det fordi iMac mere og mere ligner en kæmpe iPhone. At have touchskærmkontroller ville bringe et andet niveau af interaktivitet til iMac. Måske er det noget til en fremtidig opdatering.

I modsætning til 27" iMac er der ingen mulighed for at have et nano-struktur glasfinish på skærmen, hvilket først blev introduceret på Apples Pro Display XDR-skærm, og som forhindrer blænding og refleksioner på skærmen, uanset hvilke lysforhold du arbejder under. Det var en dyr tilføjelse til 27" iMac, der kostede ekstra 2.700,- kr., men resultaterne var virkelig imponerende.

Skærmen på 24-tommer iMac har antirefleksbelægning, og det gør det ganske anstændigt, men det er ikke helt så imponerende som nano-tekstur finish.

Højttalerne i den nye iMac, som Apple hævder er de "bedste højttalere nogensinde på en Mac", komplimenterer skærmen godt. Der er to par kraftdæmpende bashøjttalere til dybe basnoter, og disse bruger den samme teknologi, der findes i MacBooks, som giver mulighed for baslyde uden at vibrere den tynde enhed, de kommer fra.

Rumlig lyd med Dolby Atmos er også inkluderet, og generelt er lydkvaliteten på den nye iMac meget god og giver nemt rummelige lydstyrker uden forvrængning. Mens bassen manglede lidt, hvilket gav lidt tynd lyd med noget musik, var klarheden fantastisk. Lyden, som den nye iMac producerer er langt bedre end lignende højttalere i rivaliserende alt-i-en computere. For de fleste vil der næppe være behov for at tilslutte eksterne højttalere til den nye iMac.

Der er også et tre-mikrofon-opsætning i studiekvalitet, der giver nogle fremragende resultater takket være den avancerede støjreduceringsfunktion. Der er også stråleformning, så mikrofonerne kan opfange din stemme tydeligt, uanset hvor du sidder i forhold til dem.

Som med andre M1-drevne Mac-computere kan iMac (24", 2021) også køre iOS- og iPadOS-apps og -spil, hvilket giver dig et enormt bibliotek med software og spil at vælge imellem. Mange spil designet til iPhones er ret imponerende visuelt, og iMac (24", 2021) gør et godt stykke arbejde med at præsentere dem på den store skærm.

Som vi har nævnt, bliver flere af os også indholdsskabere i vores fritid, og hvis du er en spirende streamer, vil det faktum, at du kan sende i så høj kvalitet fra den nye iMac snarere end at skulle investere i ekstern hardware, helt sikkert være tiltalende.

I vores daglige brug af den nye iMac var vi imponeret over ydeevnen, men vi var dog ikke overraskede, da vi har tidligere erfaringer med M1-chippen. Vores benchmark-tests viste faktisk, hvor tæt iMac (24", 2021) matcher ydeevnen for andre M1-drevne Mac-computere. For eksempel scorede Cinebench R23 CPU-testen 7.754, stort set det samme som 7.590 scoret af MacBook Pro 13" (M1, 2020) og næsten nøjagtigt det samme som 7.755 scoret af Mac mini.

Lighederne i ydeevne mellem iMac (24", 2021) og de andre M1 Mac'er fører til et interessant dilemma. Hvis ydeevne ikke er en vigtig faktor i dit valg af maskine, koges dit valg ned til formfaktor og pris. Vil du have kraften i den nye iMac, men i en bærbar computer? Køb en MacBook Air eller MacBook Pro 13" i stedet. Eller hvis du vil have en alt-i-en pc, der kan håndtere din kreative arbejdsgang såvel som en 13" MacBook, så kan du købe den nye iMac.

Dette betyder dog også, at den nye iMacs største konkurrent ikke er f.eks. Surface Studio 2, men Mac mini. Mac mini er nemlig meget billigere end iMac (24", 2021) og fås til 6.199,- kr. - så hvis du allerede har en god skærm, hvorfor så købe den nye iMac når til næsten halv pris, kan du få en Mac mini og nyde den samme ydeevne?

Ja, det er ikke en alt-i-en, men Mac mini er så lille, at du alligevel let kunne skjule den bag en skærm og i det væsentlige omdanne den til en.

Så den eneste grund til at købe den nye iMac frem for Mac mini er, hvis du virkelig elsker skærmen og det overordnede design. Det er en rimelig god grund, men med den nye Mac mini, der tilbyder så god ydelse og så god værdi, betyder det, at nogle vil have det bedre med at købe den i stedet. Har Apple dummet sig lidt ved at lave et så godt produkt i Mac mini? Måske.

Imidlertid er den nye iMacs skærm virkelig fantastisk, og det er ikke noget, du får med Mac mini. Og Mac mini har heller ikke noget webcam, mikrofoner eller højttalere, som den nye iMac har. Når du regner det med, så har en iMac (24", 2021) meget bedre værdi, relativt set.

4.5K Retina-skærmen er den højeste opløsning, der kommer med en Mac, og vi var glade for at finde ud af, at de ekstra krav til den høje opløsning i vores tid med den nye iMac ikke havde indflydelse på ydeevnen.

Webcam

(Image credit: Future)

Webkameraet på IMac (24", 2021) er også blevet forbedret. Det er et 1080p FaceTime-kamera, som er en øjeblikkelig opgradering over 720p-kameraet i 21,5-tommer-modellen. Sammen med den højere opløsning har den en større sensor for bedre ydeevne i svagt lys, mens den avancerede billedsignalprocessor (ISP)-funktion i M1-chippen øger billedkvaliteten yderligere. Dette fører til et generelt fremragende billede fra det indbyggede webkamera med fremragende farver, høj klarhed og meget lav forsinkelse.

Forbedringerne af webcam og mikrofoner er særligt vigtige i en tid, hvor flere og flere arbejder hjemmefra og stoler på mulighed for videoopkald til både professionelle og sociale formål. Hvis du har erfaret, at du deltager i flere Zoom- eller Skype-opkald med venner, familie eller arbejdskollegaer, vil iMacs fremragende webkamera og mikrofoner være et væsentligt salgsargument.

Skal jeg købe iMac (24", 2021)?

(Image credit: Future)

Køb den, hvis...

Du vil have den bedste alt-i-en pc

Den nye iMac (24", 2021) er den bedste alt-i-en pc, vi har testet. Et godt nyt design, fremragende ydeevne og rimelig pris betyder, at dette er den alt-i-en, man bør købe.

Du er en spirende indholdsskaber

Den kompakte størrelse og det farverige design gør dette til en strålende pc til fans af sociale medier, der ønsker at streame, og et fremragende webcam og gode mikrofoner betyder, at du kan komme i gang uden at skulle investere i ekstradstyr.

Du vil have en fremragende skærm

En del af appellen ved den nye iMac over Mac mini er dens smukke 4,5K-skærm. Fra at spille spil, til at se film og til redigering af fotos og videoer er den nye, større skærm en fornøjelse.

Køb den ikke, hvis...

Du har et budget

IMac (24", 2021) er ikke den dyreste alt-i-en derude, men hvis du vil spare nogle penge, er Mac mini meget billigere og tilbyder den samme ydelse - men du går dog glip af den dejlige skærm.

Du har brug for kraftig grafikydelse

For enhver daglig opgave og det meste foto- og videoredigering gør den nye iMac et godt stykke arbejde. Imidlertid kan den integrerede grafik ikke konkurrere med en dedikeret GPU eller en ekstern GPU, som iMac (24", 2021) ikke understøtter.