Anmeldelse: MacBook Air (M1, 2020)

MacBook Air (M1, 2020) går let hen og bliver en af de mest spændende Apple-laptops i de seneste år. Dens M1-chip er med til at forandre alt, og evnen til at køre både ældre apps, nye M1-optimerede apps og iOS-apps er virkelig imponerende. Batteritiden også god, og ydeevnen er også fantastisk.

Sammenfatning af anmeldelse

Apple kalder MacBook Air (M1, 2020) en radikal genopfindelse af sin tynde og lette laptop. Dette skyldes, i modsætning til tidligere modeller, den nye MacBook Air har valgt at skille sig af med Intel-processoren til fordel for Apples egen ARM-baserede chip, den nye Apple M1. Når du køber den, kommer den med macOS 11 Big Sur installeret.

Ifølge Apple giver denne chip den nye MacBook Air mulighed bedre ydeevne og længere levetid, når den kører på batteriet - men den har også mange andre effektivitetsforbedringer. Nu, hvor vi selv har testet MacBook Air (M1, 2020), har vi kunne se, hvor meget af dette den egentlig lever op til.

Apple lancerede denne model til den samme pris som den tidligere (lige omkring $$), og man må sige, at denne model er en utrolig overbevisende 13’’ bærbar computer. Her får du en opdateret model med Apples nye hardware, og selvom det ikke betyder det, at den tidligere MacBook Air (2020)-model nu er komplet forældet, så er der nok forandringer i den nye version til at ændre din mening, hvis du ikke er helt overbevist endnu.

Prisniveauet er også utroligt konkurrencedygtigt, når man sammenligner med førsteklasses Windows 10-laptops som bl.a. HP Spectre x360 (2020) og Dell XPS 13 (2020), der begge er ret dyre.

Du kan også gå til en mere kraftfuld MacBook Air med ekstra lagerplads til 8.699 kroner, og begge modeller kan desuden tilpasses, så du får mere hukommelse og endnu mere lagerplads.

Prismæssigt tror vi, at Apple har ramt plet. Det er selvfølgelige ikke den billigste laptop på markedet, men det føles heller ikke for dyrt, især ikke når man tager et kig på modellens tætteste rivaler - og det er ellers noget, som Apple tidligere er blevet beskyldt for.

Apple er også blevet beskyldt for at fokusere for meget på æstetikken og udseendet på sine produkter end de faktiske funktioner - men med MacBook Air (M1, 2020) kan man vist kun sige, at det modsatte har været tilfældet. Mens den nye MacBook Air har fået enorme ændringer på indersiden - mest bemærkelsesværdigt er den nye M1-chip - så er det ikke sket noget som helst på ydersiden.

Derfor ligner og føles denne model som den tidligere (og endda modellen før den). For folk, som allerede elsker designet på MacBook Air, er det gode nyheder, men vi føler lidt, at de har misset en mulighed her. Den M1-baserede MacBook Air er så revolutionerende og spændende en enhed, at vi super gerne ville have set Apple gør noget vildere med designet også, eller måske have gjort den en smule lettere eller gjort rammen omkring skærmen mindre.

Det er svært at benægte, at HP og Dell efterhånden overgår Apple, når det kommer til at designe tynde, lette og smukke laptops. Det er en kendsgerning, der var helt utænkelig for bare få år siden.

Når det kommer til ydeevne, har vi dog ikke noget af sætte en finger på. M1 har vist sig at være et monster, der gør Intel til skamme i flere henseender. I den tid, hvor vi fik lov til at teste MacBook Air (M1, 2020) var vi virkelig imponeret over, hvor godt det fungerede.

Big Sur kører godt, og vi er egentlig ret positive omkring de visuelle ændringer af operativsystemet, der er nyt, men stadig føles velkendt. Det er super, at både nye og ældre apps kører godt på M1-chippen, og indtil videre ser det ikke ud til at være problemer med at køre apps bygget til Macs med Intel ved hjælp af Rosetta 2 - det værktøj, der bruges af Apple for at tillade ældre Mac-apps at køre på M1. Desuden er det super fedt, at du nu kan køre tusindvis af iOS-apps og spil mere eller mindre uden fejl.

Batteritiden ser også ud til at gøre det rigtig godt, og designet uden blæser er pænt, fordi laptoppen kører lydløst, men vi er dog en smule bekymret for, hvordan den regulerer varmen.

For at opsummere gad vi godt, at Apple havde været lidt mere dristig med designet af MacBook Air (M1, 2020) - en modig genopfindelse af laptoppen, som kunne matche den interne hardware og software. Det havde gjort enheden endnu mere spændende.

(Image credit: Future)

Specifikationer Dette er MacBook Air (M1, 2020)-opsætningen, som vi testede hos TechRadar i denne anmeldelse: CPU: Apple M1 (8-core)

Grafik: Integreret 7-core GPU

RAM: 8GB Unified PDDR4X-4266 MHz SDRAM

Skærm: 13,3 tommer, 2560 x 1600 Retina True Tone-display (backlit LED, IPS)

Lagerplads: 256 GB PCIe SSD

Porte: 2x Thunderbolt 3 (USB-C), 3,5 mm stik til hovedtelefoner

Forbindelse: Wi-Fi 6, Bluetooth 5

Kamera: 720p FaceTime HD webcam

Vægt: 1,29 kg

Størrelse: 30,41 x 21,24 x 1,61 cm B x D x H

Pris og tilgængelighed

Apple gjorde det muligt at forudbestille MacBook Air (M1, 2020) samme øjeblik, som den blev annonceret, og enhederne blev shippet til overalt i verden den 17. november. Mange Apple-butikker er lukket på grund af den globale pandemi, så din bedste mulighed for at få fingrene i den nu er ved at købe online.

Priserne på den nye MacBook Air (2020) starter ved 8.699 kr. Som altid er der en række specifikationer tilgængelige ved lanceringen, som du kan vælge at tilpasse, så du får den MacBook Air (2020), der bedst passer til dine behov og budget.

Basismodellen har en M1-chip med en 8-core CPU og 7-core GPU, 8 GB RAM og 256 GB SSD.

Der er også en model med bedre specifikationer, der kommer til en pris på 10.999 kr. med M1-chip, en 8-core CPU, 8-core GPU, 8 GB RAM og 512 GB lagerplads. Så for de ekstra penge får du en ekstra kerneprocesser i GPU'en og fordobler lagerpladsen.

Du kan også konfigurere disse modeller, så de får 16 GB RAM (for 1.800 kroner ekstra) og op til 2 TB SSD-lager (for 7.200 kroner).

Til sammenligning kom MacBook Air (2020) på markedet tidligere i år til kun en lidt lavere pris, og den var faktisk billigere end den oprindelige lanceringspris på MacBook Air (2019).

På den måde får du den nye MacBook Air (M1, 2020) til samme pris som den tidligere model, og det kan man ikke andet end rose Apple for. Hvis du købte en MacBook Air for et par måneder siden, kan du måske føle dig en smule irriteret over, at den allerede nu er forældet.

Startprisen på 8699 kroner er ikke kun den billigste måde at få en ny Apple-bærbar computer på, men det er også en helt enorm konkurrencedygtig pris, som vinder over flere af bedste 13-tommers bærbare, der kører Windows 10, bl.a. Dell XPS 13. Hvis du gik og troede, at Apples laptops var meget dyre end konkurrencen, så kan du godt tænke om igen

(Image credit: Future)

Design

Vi har allerede været inde på, hvordan MacBook Air (M1, 2020) med sin konkurrencedygtige pris er med til udfordre folks forudindtagede forestillinger om MacBooks - men den nye MacBook Air - sammen med bl.a. MacBook Pro 13-tommer (M1, 2020) og Mac mini (M1, 2020) - er også med til at køre den kritik i sænk, der ofte påstår, at at Apple og deres produkter er mere fokuseret på stil end substans.

Folk siger ofte, at Apples produkter ser godt ud, men ikke er særligt revolutionerende, når det kommer til den egentlige hardware. Med MacBook Air (M1, 2020) må det modsatte siges at være tilfældet.

Med denne laptop har Apple faktisk gjort foretaget nogle rigtigt spændende ting på indersiden: De har bl.a. skifte til deres egen M1-chip og opbygge macOS Big Sur fra bunden helt specielt til formålet - samtidig med at det faktiske design af enheden er helt uændret. Dette er både gode og dårlige nyheder.

(Image credit: Future)

Vi tager de gode nyheder først. Mange mennesker mener, at det ikoniske design hos MacBook Air stort set er perfekt og har ikke lyst til at se radikale ændringer. Macbook Air var dog i fare for at blive overgået af sine rivaler, eftersom modellen kun fik mindre opgraderinger til sine specifikationer hvert år. Ved at koncentrere sig om at revolutionere MacBook Air-hardwaren og ikke pille ved det klassiske designet har Apple dermed gjort noget, som mange af virksomhedens kritikere har hævdet, at de skal gøre: sætte fokus på de uglamourøse, men alligevel essentielle ting.

Så hvad er de dårlige nyheder? Fordi MacBook Air (M1, 2020) i kombination macOS Big Sur går ud og lover en revolutionerende oplevelse, så kan det godt være en smule skuffende, at den ser ud - og føles - nøjagtigt som tidligere MacBook Airs. Og det er for at sige det mildt.

MacBook Air (M1, 2020) dimensioner på 0,41-1,61 x 30,41 x 21,24 cm og en vægt på 1,29 kg er nøjagtigt de samme som dem på begge MacBook Air (2020) og 2019-modellen og stort set den samme som 2018 Air, der kun er lidt lettere

På ydersiden ser denne nye MacBook Air dermed ud som de tre forrige modeller - og det betyder, at spændingen, der følger med at tage den nye MacBook Air ud af emballagen, ikke er specielt overvældende i denne omgang - især ikke, hvis du har ejet en af de tidligere maskiner.

Der havde været rygter om, at overgangen til Apples eget silicium ville give endnu lettere enheder, men dette er ikke tilfældet. En anden stor designændring, som skyldes M1-chippen, er dog, at MacBook Air (M1, 2020) nu ikke har luftventilatorer. Dette betyder, at al hardwaren holder sig køligt nok under arbejdsbelastninger, uden den har brug for luftblæsere, som skal køle den ned. Det er ikke kun godt (som vi kommer ind på lidt senere), men det betyder, at MacBook Air (M1, 2020) kører næsten lydløst, og det er ret imponerende.

Manglen på luftventilatorer kunne med sikkerhed gøre den nye MacBook Air tyndere og lettere, så det er interessant, at den stadig har både samme størrelse og vægt som sine forgængere.

(Image credit: Future)

Når du åbner MacBook Air (M1, 2020), får du igen et syn, der er kendt og på en god måde. Den bedste tilføjelse til det tidligere MacBook Air-design, det nye Magic Keyboard, er igen inkluderet her. Det er virkelig et dejligt tastatur at arbejde på, føler sig følsom og lydhør på trods af, hvor flade tasterne er.

Du kan igen finde en Touch ID-knap over tastaturet, og det er stadig den bedste fingeraftryksscanner, vi har set på en bærbar computer. For mange af fingeraftryksscannere på Windows-laptops har problemer med at logge os ind pålideligt, men vi kunne logge nemt ind med Touch ID-knappen set hver gang, selv når vi ikke helt havde dækket scanneren helt med fingeren.

Skærmen er også næsten den samme som den på MacBook Air (2020), men kun en større forskel. Den er stadig 13,3 tommer med en 400-nit LED-baggrundsbelyst skærm og en Retina-skærm med en opløsning på 2560 x 1600 med Apples True Tone-teknologi, som automatisk justerer farvetemperaturen på skærmen baseret på det omgivende lys.

(Image credit: Future)

Nyheden ved skærmen på MacBook Air (M1, 2020) er, at den nu understøtter P3-bred farveskala, hvilket giver mere nøjagtige og realistiske billeder. P3-understøttelse var kun at finde på de dyrere MacBook Pros før i tiden, så det er skønt at se, at Apple nu frigiver denne funktion til sin mere prisvenlige MacBook Air-serie. Hvis du tager professionelle billeder eller skal redigere videoer, har du brug for nøjagtige farver, og nu behøver du ikke længere at gå direkte videre til en MacBook Pro.

Skærmen er også omgivet af de store tykke rammer, der har været en hæfteklamme til MacBook Air's design i årevis, og som efterlader denne bærbare computer lidt dateret. Enheder som Dell XPS 13 og Huawei MateBook X (2020) tilbyder utroligt tynde rammer omkring skærmen, og det får ikke kun disse enheder til at se mere moderne ud, det betyder, at producenterne faktisk kan reducere den samlede størrelse på den bærbare computer yderligere, mens tilbyder samme størrelse skærm.

Skærmen er også omgivet af de store tykke rammer, der har været en i MacBook Airs design i årevis, og det giver indtryk af, at laptoppen er en smule forældet. Enheder som Dell XPS 13 og Huawei MateBook X (2020) har utroligt tynde rammer omkring skærmen, og det gør ikke kun disse enheder mere moderne at se på, men det betyder også, at producenterne faktisk kan reducere den samlede størrelse af den bærbare, mens beholde samme skærmstørrelse.

Ja, du læste det rigtigt: Vi mener, Huawei overgår til Apple, når det kommer til tyndt og let bærbart design. Det er virkelig mærkelige tider.

Webcammet over skærmen er heller ikke ændret fra sidste model, 720p FaceTime-webcam. 720p-opløsningen føles slet ikke opdateret, når de fleste konkurrenter tilbyder 1080p, og da flere mennesker har brug for at lave hjemmearbejde i disse dage, kunne man godt have tænkt sig, at de havde givet webcammet et boost.

Apple siger dog, at M1-chippen har givet billedsignalprocessoren en makeover, som angiveligt sørger for, at webkameraet har bedre støjreduktion og dynamisk rækkevidde sammen med automatisk hvidbalance. Vi har indtil videre kun brugt webkameraet i en begrænset periode, og det virkede fint, men det var ikke noget, som blæste os omkuld.

Når det kommer til porte, så får du de samme to Thunderbolt 3-porte og et lydstik - præcis som du fik i de seneste MacBook Airs. Thunderbolt 3-porte understøtter opladning og kan bruges til at drive eksterne skærme og overføre data op til 40 GB/s. Vi er glade for at se, at Apples flytning til sin egen M1-chip i stedet for Intel ikke har betydet tabet af Thunderbolt-porte (Thunderbolt er en grænseflade udviklet af Intel).

(Image credit: Future)

Benchmarking Sådan fungerer Apple MacBook Air (M1.2020) i vores serie af benchmarktest: Cinebench R23 CPU: Single-Core: 1,493; Multi-core: 6,586

Geekbench 5 Single-Core: 1,729; Multi-Core: 7,583

Batteritid (TechRadar-filmtest): 11 timer og 15 minutter

Ydeevne

Lige fra de vi begyndte at gøre brug af MacBook Air (M1, 2020), var vi imponerede. Den starter hurtigt op (en ekstra fordel ved M1-chippen), Big Sur føles brugervenlig og reagerer hurtigt på dine handlinger, og det nye look til operativsystemet imponerer virkelig. Interfacet har et mere moderne udseende med lyse, livlige farver, der virkelig viser MacBook Airs skærm frem. Det er også mindre rodet, så du ikke føler dig overvældet af ikoner og muligheder, mens kontrolcentret har fået nyt design baseret på versionen i iOS. Det ser pænere ud, og det er lettere at bruge.

Alle applikationer, som du normalt kører i macOS på Intel-baserede MacBooks, fungerer fint med den nye MacBook Air (M1, 2020) på grund lidt softwaremagi med Apples Rosetta 2-værktøj, der gør det muligt for apps at køre problemfrit i den nye arkitektur.

Vi forsøgte at køre et mix af nye apps bygget til M1-chippen og ældre apps bygget til Intel Mac-computere, som kørte via Rosetta, og der var ingen mærkbar forskel med hensyn til ydeevne. Det er virkelig værd at bide sig mærke i, at du problemfrit kan køre ældre apps på den nye MacBook Air: M1-chippen er nemlig baseret på ARM-arkitektur, og en af de største ulemper ved Windows 10 på enheder, der kører på ARM-baserede chips, er, at du er begrænset til kun at køre ARM-kompatible apps fra Windows Store. Der er et ret sparsomt udvalg der, og det begrænser anvendeligheden af disse enheder ret voldsomt. Microsoft har brug for at komme med sin egen Rosetta - og helst i går.

Ikke nok med, at du kan køre stort set alle eksisterende Mac-app på MacBook Air (M1, 2020), men fordi M1-chippen bruger en lignende arkitektur som på iPhones, kan du nu også køre en hvilken som helst iOS-app eller -spil. Dette giver en enorm mængde nye værktøjer til MacBook, og det er en virkelig spændende udvikling. iOS-apps og -spil er mere funktionsrige og grafisk imponerende end nogensinde før, og det ændrer virkelig en hel del, at du nu har adgang til dem også. Vi spillede et par iOS-spil, og de kørte perfekt på MacBook Air - pludselig er MacBook blevet en anstændig gaming-maskine.

Vi kunne have hel del apps, der kørte på samme tid og skiftede mellem dem uden besvær, og Apple MacBook Air (M1,2020) klarede det hele strålende. I vores test føltes det hurtigt og brugervenligt. Da vi flyttede en 14 GB-fil fra en ekstern SSD, tog det fx mindre end et minut. Dette føles virkelig som en hurtig maskine.

Apple hævder, at den nye MacBook Air er 3 gange hurtigere end andre laptops i sin klasse, og at den er hurtigere end 98% af de computere, der blev solgt sidste år. De siger også, at den neurale motor er 9 gange hurtigere end den i den tidligere MacBook Air, og dens SSD er op til dobbelt så hurtig pga. M1 og den nyeste flashteknologi.

En ting, som du bør lægge mærke til, er, at design af MacBook Air (M1, 2020) ikke har ventilatorer, og det kan betyde, at ydeevnen nedsættes, når der udføres krævende opgaver over længere perioder. Fordi der ikke er nogen luftblæsere, der forhindrer overophedning, er det eneste, maskinen kan gøre nemlig, at reducere ydelsen af de forskellige komponenter for at kontrollere temperaturen.

Det er nok grunden til, at mange professionelle vil styre udenom og i stedet gå efter den nye MacBook Pro 13''. Den har den samme M1-chip som MacBook Air, men den har luftventilering, så den kan bruges til intensive opgaver over længere perioder uden, hævder Apple, at den går ned i ydeevne.

I vores tests bemærkede vi dog ingen større nedsætninger i ydeevne, og som du kan se fra benchmarktestene, kom MacBook Air (M1, 2020) imponerende tæt på ydeevnen til den ellers dyrere 13-tommer MacBook Pro ( M1, 2020).

I både Geekbench 5 og Cinebench var MacBook Airs single-core-ydeevne stort set på niveau med MacBook Pro, og multi-core-scoringerne var heller ikke så forskellige.

Det er gode nyheder for MacBook Air - og lidt mindre gode nyheder for 13-tommer MacBook Pro (M1, 2020). Da MacBook Air (M1, 2020) er en så god bærbar computer, får det næsten MacBook Pro til at føles unødvendig. Ydeevne syntes temmelig ens, når det kommer til dagligt brug, og vi legede endda lidt rundt med 8K-videoredigering i Final Cut Pro, og mens Apple ser ud til at understrege, at Air er i stand til 4K-videoredigering, så gjorde den faktisk et godt stykke arbejde på 8K også. Meget imponerende.

Så med dette boost i ydeevne sammen med den nye P3-farveskalaunderstøttelse er MacBook Air (M1, 2020) et glimrende valg, hvis du skal bruge en laptop til videoredigering, men gerne vil have en, der er billigere end MacBook Pro. Den gør det lidt svære at retfærdiggøre købet af en MacBook Pro 13-tommer, selvom den har et par nøglefunktioner, som Air savner, bl.a. TouchBar og bedre nedkøling. Hvis du er typen, der tit kører opgaver eller handlinger med høj intensitet, så er Pro-modellen noget mere i dens præstation. For de fleste mennesker byder MacBook Air (M1, 2020) dog på masser af både kraft og ydeevne.

Batteritid

Med hensyn til batteriets holdbarhed og levetid vidste vi, at det nye 'Apple-silicium' ville være mere energieffektivt, så det er ikke overraskende at finde ud af, at den nye MacBook Air har den længste batteritid på MacBook Airs til dags dato. Den holder, ifølge Apple, op til 15 timer med trådløst internetbrowsing eller op til 18 timer med at se film.

Vi har været meget imponeret over MacBook Airs batteritid - selv efter et par timers arbejde (og browsing på nettet) faldt batteriet kun få procent, og selv når du lader den stå i standby i en dag og vender tilbage til det, er batteriniveauet højt.

I vores officielle batteritest lod vi en 1080p-video køre i ring med 50% lysstyrke, indtil batteriet døde. Her varede MacBook Air (M1, 2020) i meget imponerende 11 timer og 15 minutter.

Det er meget længere end den tidligere model, som kun varede 7 timer 55 minutter i samme test, og det slår bare den nyeste Dell XPS 13 også (11 timer 1 minut).

Dette betyder, at du let skal være i stand til at gå en hel arbejdsdag (og mere) uden at skulle oplade MacBook Air - selvom batteriet naturligvis aflades hurtigere, hvis du laver mere intensive opgaver.

Det når ikke helt de enorme 13 timer og 22 minutter, som den nye 13-tommer MacBook Pro (M1, 2020) klarede, men vi kan ikke forestille os, at nogen har nogen klager over batteritiden hos MacBook Air (M1, 2020).

Køb den, hvis...

Du vil en super MacBook til prisen

MacBook Air (M1, 2020) er ikke bare en af de bedste MacBooks, Apple nogensinde har lavet, men den er også den billigste. Dette er fantastisk værdi for pengene.

Du vil have en tynd og let laptop med styrke

Ydeevnen hos MacBook Air (M1, 2020) er virkelig imponerende. Enndd så meget, at mange mennesker, der normalt ville købe MacBook Pro, faktisk overveje denne i stedet.

Du vil have et langvarigt batteri

MacBook Air (M1, 2020) har et strålende batteri og kan nemt holde strøm igennem en arbejds- eller skoledag. Utroligt imponerende.

Køb den ikke, hvis...

Du vil have en laptop til lavpris

MacBook Air (M1, 2020) er en laptop med stor værdi, men den er stadig noget dyrt. Der er mange strålende laptops derude, som er bedre, hvis du har et budget, og hvor du kan få fremragende ydeevne til meget mindre.

Du ikke kan lide Macs

MacBook Air har ikke et revolutionerende design, og den gør heller ikke meget for at vinde Windows-brugere over. Hvis du ikke var fan af tidligere MacBook Airs, kan den nye 2020-model nok heller ikke overtale dig.