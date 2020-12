Anmeldelse: Apple MacBook Pro 13" (M1, 2020)

MacBook Pro 13" (M1, 2020) er nok en af de mest spændende laptops, som Apple har produceret i årevis. Den nye M1-chip giver en usædvanelig god batteritid, og tidligere test har vist, at dens ydeevne var været helt glimrende. Man kan dog godt ærge sig lidt over det gamle design.

Sammenfatning af anmeldelse

MacBook Pro 13" (M1, 2020) er den anden helt store opgradering af Apples ellers mindste MacBook Pro i år. Og hvor den tidligere model lavede et ret lille spring i specifikationer, så kan man vist roligt sige, at denne nye version er næsten revolutionerende.

Det er, fordi MacBook Pro 13" (M1, 2020) - sammen med MacBook Air (M1, 2020) og Mac mini (M1, 2020), der ogsp blev lanceret til Apples One More Thing-event den 10. november - ikke længere bruger Intel-hardware til processorer og grafikkort. I stedet bruger de den nye 5 nm chip M1, som Apple selv har stået for at producere.

Virksomheden lover, at denne nye chip giver MacBook Pro 13" (M1, 2020) en bedre ydeevne og bedre batterikapacitet end sine forgængere, der gør brug af Intel-chips.

Apple hævder desuden, at MacBook Pro 13" (M1, 2020) er verdens hurtigste kompakte pro-notebook. Den skal eftersigende være 3 gange hurtigere end en Windows-bærbare computere på samme niveau og 2,8 gange hurtigere end den forrige MacBook Pro-generation. Apple har satset virkelig stort på sin MacBook Pro 13" (M1, 2020), men spørgsmålet er, om den lever op til hypet i sidste ende.

Vores oplevelse var, at det virkelig var noget om snakken her. Både når man testede software udviklet til laptoppen eller ældre programmer oprettet til Intel-baserede MacBook-modeller, var ydeevnen virkelig imponerende. Den samlede ydeevne af MacBook Pro 13" (M1, 2020) blæste os en smule omkuld. Hvis du er typen, der er lidt nervøs ved tanken om, at de har droppet Intel, og at det har en negativ påvirkning på Apples MacBook-modeller, så kan du roligt ånde lettet op. Der er absolut ingenting at være bekymret for.

MacBook Pro 13" (2020) har en startpris, der minder meget om dens forgænger. Det må sige at være en utrolig konkurrencedygtig pris - også når man sammenligner med bl.a. Dell XPS 13-modeller her fra slutningen af 2020.

MacBook Pro 13" (2020) er en ny og spændende tilføjelse til MacBook Pro-serien. 16-tommers opdateringen fra sidste år handlede mest af alt om en revolution, når det kom til formen med bl.a. en større skærm, bedre højttalere og et nyt tastatur, så må dette siges at være en revolution af indmaden på MacBook Pro 13" (2020).

M1-chippen giver en helt dramatisk forbedret ydeevne og batterikapacitet, samtidig med at den er i stand til at køre eksisterende Mac-apps, helt nye typer software og iOS-apps helt ubesværet. Når prisen heller ikke er højere, må det siges at være en banebrydende inden for 13-tommers laptops til arbejde.

Hvis du allerede kender til følelsen og styrken bag MacBook Pro 13", så vil du elske denne innovation. Når det så er sagt, så gad vi godt, at de var lidt vildere i deres design.

(Image credit: Future)

Pris og tilgængelighed

Prisen på MacBook Pro 13" (M1, 2020) starter ved 11.199 DKK, hvis du vil have fat i udgaven med 8-core processor, 8-core grafik og 256 GB lagerplads. Modellen med 8-core processor, 8-core grafik og 512 GB lagerplads er prissat fra 12.999 kroner i Danmark. Begge versioner har den samme M1-chip, og lagerpladsen kan konfigureres op til 2 TB.

Det kan dog være interessant at at vide, at den nye MacBook Air (M1, 2020) er tilgængelig med den samme M1-chip, den samme mængde RAM og 512 GB lagerplads til 10.999 DKK. Selvom vi normalt vis ikke ville sammenligne MacBook Pro med MacBook Air, så kan det godt lade sig gøre her, da specifikationerne er forholdvis ens. Derudover understøtter den nye MacBook Air også farvespektret P3 (som man hidtil kun har kunne få på MacBook Pro), og det gør sandsynligvis, at mange folk vil se MacBook Air som en fristende mulighed - især når både lagerplads kan fordobles, og prisen mindskes.

MacBook Air (M1, 2020) kommer dog i et design uden blæser, mens MacBook Pro 13" (M1, 2020) stadig er udstyret med blæsere. Det betyder naturligvis, at MacBook Air har sin grænse, når det kommer til at køre intensive arbejdsopgaver, før den går hen og bliver overhovedet uden blæsere til afkøling.

Hvis du er typen, der har intensivt brug af din computer, og skal lade den køre i timevis, så er MacBook Pro 13 "(M1, 2020) uden tvivl den ekstra udgift værd.

(Image credit: Future)

Spesifikasjoner Her er specifikationerne på den 13" MacBook Pro (M1, 2020), som TechRadar har testet: CPU: Apple M1 (8-core)

Grafik: Integreret 8-core GPU

RAM: 8 GB Unified PDDR4X-4266 MHz SDRAM

Skærm: 13,3", 2560 x 1600 Retina-skærm (bagbelyst LED, IPS, 500 nits-lysstyrke, bredt P3-farvespektrum)

Lagerplads: 256 GB SSD

Porter: 2 x Thunderbolt 3 (USB-C), 3,5 mm lydudgang

Tilkobling: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0

Kamera: 720 p FaceTime HD-webkamera

Vægt: 1,4 kg

Mål: 30,41 x 21,24 x 1,56 cm (B x D x H)

Design

MacBook Pro 13" (M1, 2020) kan nemt kaldes for en af de mest interessante lanceringer fra Apple i et godt stykke tid pga. chippen M1. Men når du tager den ud af kassen første gang, så er det måske ikke det første, som slår dig.

Med dimensionerne på 30,41 x 21,24 x 1,56 cm og 1,4 kg i vægt så er den meget lig de tidligere modeller. Fatisk kan det være svært at se forskel på den og tidligere MacBook Pro 13"-modeller, når det kommer til udseendet. Det kan selvfølgelig være en skuffelse for dem, der havde håbet på lige så radikale ændringer i design, som dem du får indeni.

Vi mener i hvert fald selv, at appel her er gået glip af en ekstra mulighed for at imponere. De har snakket meget om, hvor revolutionerende overgangen til M1-chippen, når den kombineres med macOS Big Sur, som repræsenterer en så stor ændring, at det blev kaldt "macOS 11" i stedet for "macOS 10.17". Derfor synes vi egentlig også godt, at Apple kunne have givet den hele armen med designet til MacBook Pro 13" (M1, 2020).

Apple ville sandsynligvis gå ud og sige, at designet til MacBook Pro 13 allerede er perfekt, og det derfor ikke giver ingen mening at ændre det. Som sådan er det okay, da det er en bærbar laptop, der ser godt ud, og er tynd og let. Men når Apple-konkurrenter som Dell og HP kommer med innovative designs, bl.a. supertynde ydre kanter eller 2-i-1-maskiner, hvor skærmen også er en tablet, kan MacBook Pro 13"(M1, 2020) måske virke forældet.

(Image credit: Future)

Flere har ment, at Apple har forsømt Mac og MacBook til fordel for iPhone. Det er kan jo næsten virke utænkeligt, at de ville holde fast i det samme iPhone-design siden 2016, ikk'? For udover visse småændringer så er det præcis, hvad de har gjort ved MacBook Pro 13".

Og det er ærgerligt, fordi den revolutionerende M1-chip og de forbedringer, virksomheden har lavet med macOS Big Sur, godt kunne få det til at ligne, at Apple har fundet begejstringen frem for MacBook-serien igen.

Designet er på ingen måde dårligt, men det er bare velkendt. Og det er også den følelse, du har, når du åbner op for maskinen. TouchBar er tilbage: Den tynde berøringsskærm placeret øverst på tastaturet. Det viser indholdsspecifikke knapper og tastaturgenveje, der er knyttet til det program, du bruger.

(Image credit: Future)

Da TouchBar dukkede op for første gang for fire år siden, splittede den virkelig vandene om, hvor brugervenlig den var. Som årene er gået, er den dog vokset på mange af os, og flere tredjepartsleverandører har endda inkluderet TouchBar-funktionalitet. Derfor klager vi egentlig ikke over, at den er tilbage. Apples overgang til M1 og macOS Big Sur har ikke fristet dem til at skille sig af med den. Flere udviklere havde dog bedt Apple om, at adskille esc-knappen øverst i højre hjørne fra touchbaren, da de bruger den meget ofte, og det ønske har Apple valgt at imødekomme.

Tastaturet er den samme type Magic Keyboard, der blev introduceret med MacBook Pro 13" tidligere på året. Tastaturet erstattede dengang det berygtede Butterfly-tastatur, som havde rygte for at være upålideligt. Derfor var mange glade dengang det røg, og er nu glade for at have Magic Keyboard tilbage i den nye MacBook Pro 13", da det føles rart at skrive med.

Skærmen har stadig en retinaopløsning på 2560 x 1600. Dette giver et knivskarpt billede, men konkurrenter som HP og Dell har dog allerede højere opløsning på mange af deres 13-tommers skærme.

Skærmen på MacBook Pro 13" (M1, 2020) er i alle tilfælde lys og klar. Den understøtter det brede farvespektrum P3, som giver strålende farvegengivelse. Derfor vil både fotografer og videoskabere elsker denne laptop, da de ved, hvor vigtigt det er med naturtro farver. Nu kan MacBook Air (M1, 2020) også understøtte farvespektrum, så hvis du er kreativ, men stadig prisbevidst, så kan der være gode grund til at vælge MacBook Air (M1, 2020) i stedet for MacBook Pro.

Med hensyn til output holder Apple MacBook Pro 13" (M1, 2020) sig til kun to Thunderbolt 3-porte (begge på venstre side) og en 3,5 mm lydudgang på højre side.

Man kan kun glædes over, at Apples afgang fra Intel ikke betyder, at de dropper Thunderbolt 3 (et Intel-produkt), men manglen på output er stadig irriterende for professionelle brugere. Hvis du fx kopierer billeder fra et hukommelseskort eller gør brug af tilbehør med en ældre USB-A-forbindelse, skal du købe en dongle. Mens Dell inkluderer en i mange af sine USB-C-bærbare computere, gør Apple det ikke.

(Image credit: Future)

Ytelsestester Sådan klarede 13" MacBook Pro (M1, 2020) sig i vores række af præstationstest: Cinebench R23 CPU: Single-Core: 1491; Multi-core: 7768

Geekbench 5 Single-Core: 1732; Multi-Core: 7590

Batteritid (TechRadars filmtest): 13 timer og 22 minutter

Ydeevne

Mens vi testede MacBook Pro 13" (M1, 2020), var vi imponeret virkelig imponeret over ydeevnen. Apple har pralet meget med M1-chippen, og de påstår, at processoren er 2,8 x hurtigere, når man bygger Xcode-projekter, leverer dobbelt så hurtigt vektorydeevne i Affinity Photo, 5,9 x så høj gengivelseshastigheden for Final Cut Pro og 2,9 x ydeevne i Shadow of the Tomb Raider pga. grafikkortet.

Disse påstande tager vi med et gran salt - et stort ét endda. Apple har været en smule vagt omkring nogle af testene, og når det kommer til grafikkortets ydeevne, sammenlignes det med den enkleste MacBook Pro 13"-model fra den forrige generation: en maskine, der bruger en ældre 8. generations Intel-processor med integreret grafik.

Nu, hvor vi selv har brugt MacBook Pro 13" (M1, 2020) i et stykke tid, kan vi fordybe os mere i ydeevnen. Vi kørte begge programmer oprettet til M1 og ældre programmer oprettet til Intel-Mac'er, og de fungerede alle sammen rigtig fint. Vi åbnede flere krævende applikationer på én gang og skiftede hurtigt mellem dem. Der var ingen tegn på svaghed fra macOS Big Sur, da alle programmer åbnede hurtigt, og ændringerne fandt sted næsten øjeblikkeligt.

I vores test af MacBook Air (M1, 2020) nævnte vi, at Apple har skiftet til en ARM-baseret chip, men at den uden yderlige problemer kan køre ældre software via Rosetta 2-værktøjet. Det er en positiv ting. Microsoft har en version af Windows 10, der kører på ARM-baserede bærbare computere som fx deres egen Surface Pro X, men det er begrænset til kun at køre Microsoft Store-applikationer udviklet til ARM-arkitekturen. Dette betyder, at mange populære programmer ikke fungerer på Windows 10 med ARM.

Apple sørger derimod for, at næsten alle ældre Mac-applikationer fungerer på den M1-udstyrede MacBook Pro 13". Og det er naturligvis ikke alt. Det samme omfatter også tusindvis af iOS-apps. Det viser, hvor dårligt Microsoft har præsteret med Windows 10 på ARM. Her har de brug for at stramme op.

I modsætning til MacBook Air (M1, 2020), som er forholdvis stille pga. sit blæserløse design, har MacBook Pro 13" stadig blæsere. De tænder efter et stykke tid, når du kører besværlige processer på enheden. Den bærbare computer kan til tider blive temmelig varm på bagsiden. Blæserne er ikke alt for distraherende, og i daglig brug bemærker du dem ikke.

Blæserne er nødvendige, da de sørger for, at MacBook Pro 13" ( M1, 2020) kan arbejde længere og mere powerfuldt end MacBook Air (M1, 2020). Dette gør Pro-udgaven bedre egnet til kreative fagfolk, der sætter maskinen under langvarig stress, hvis de bl.a. skal skabe komplekse 3D-animationer.

Resultaterne fra præstationstestene var også utroligt imponerende. Vi har set lækager fra Cinebench-resultater, der henviser til, at M1 kan slå den kraftige 11. generations chips fra Intel - og det viste sig at være rigtigt. Der scorede MacBook Pro 13 "(M1, 2020) 7768 point i multikernetesten. Med dette resultat overstiger den langt ydeevnen for basismodellen af MacBook Pro 16", som har en 6-kerne 9. generations Intel Core i7-processor. Når man så ved, at den sidstnævnte koster en del flere penge, så står MacBook Pro 13" (M1, 2020) lige pludselig i et meget positivt lys.

Resultaterne fra Geekbench 5 viser også, hvilken kæmpe forbedring M1-chip giver sammenlignet med sine forgængere.

Vi har også leget lidt med Apples program til videoredigering Final Cut Pro, som nu er blevet opgraderet til at køre på M1-chippen. Vi brugte programmet til redigering af 8K-video fra flere kilder. MacBook Pro 13" (M1, 2020) kunne følge med uden problemer, så vi kunne gennemse alle billedmaterialerne, mens vi forhåndsviste videoen. Det var meget imponerende. Programmet crashede én gang, da vi tilføjede nogle titler og nogle kraftige effekter. Men det var kun én gang.

Alt i alt er ydeevnen for videoer på MacBook Pro 13" (M1, 2020) bemærkelsesværdig god: M1 har åbnet op for en verden af videoredigering i 8K.

Batteritid

Apple siger, at MacBook Pro 13" (M1, 2020) har den længste battertid i Mac-historien. De lover imponerende 17 timers trådløs browsing og op til 20 timers videoafspilning. Det er hele 10 timer mere end med den tidligere model.

Det er selvfølgelig nogle ret vilde påstånde fra Apple, og mange vil bruge MacBook Pro 13" til langt tungere opgaver end dette, men indtil videre ser det ud til, at deres indikationer var ret præcise.

I vores batteritest varede MacBook Pro-batteriet 13" (M1, 2020) i 13 timer og 22 minutter. I testen spillede vi 1080p-video igen og igen med skærmens lysstyrke på 50%, indtil batteriet døde. Det er mindre end de 20 timer, som Apple lovede, men det er stadig ret imponerende. Det er en stor forbedring i forhold til dette års Intel-model, der kun holde på batteriet i 8 timer og 31 minutter i samme test.

Batteriet i MacBook Pro 13" (M1, 2020) er så imponerende, at vi faktisk kunne tage den direkte ud af kassen og begynde at bruge den - og det var først flere dage senere, hvor den skulle oplades igen. Vi brugte den først kun til browsing på internettet og skrive e-mails, og efterhånden som vi brugte den til tungere opgaver, blev batteriet også brugt hurtigere.

(Image credit: Future)

Køb den, hvis...

Du vil have en lille MacBook med power

MacBook Pro 13" (M1, 2020) har fået en enorm styrke på grund af den nye M1-chip. Et super spændende træk fra Apple.

Du vil have fantastisk battertid

Kraftige bærbare computere har typisk en kort batteritid, men MacBook Pro 13" (M1, 2020) formår at balancere ydeevnen og batteritid, der kan holde til en lang arbejdsdag og lidt til.

Du vil redigere video i ultrahøj opløsning

Ydeevnen pål MacBook Pro 13" (M1, 2020) er god nok til nemt at håndtere videoer i 4K, selv i 8K. Det er super imponerende!

Køb den ikke, hvis...

Du vil spare penge

MacBook Pro 13" (M1, 2020) er nok den billigste MacBook Pro-model - og stadig er den ret dyr. Den nye MacBook Air (M1, 2020) byder på lignende ydeevne på mange områder og koster langt mindre.

Du vil have et grafisk powerhouse

Selvom MacBook Pro 13" (M1, 2020) bestemt har en hurtig ydeevne, afhænger det stadig af et integreret grafikkort, og det gør maskinen mindre egnet til grafikintensive opgaver.

Du ikke kan lide Apple-designet

Apple har endnu engang ikke foretaget større designændringer ved MacBook Pro 13". Det har været det samme i et par år, og hvis du ikke kunne lide det før, så er der ikke stor chance for, at du kan nu.