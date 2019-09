De bedste laptops i 2019: Her er de 10 bedste bærbare netop nu

Vores liste over de bedste bærbare computere, du kan købe for penge i 2019 hjælper dig med at finde den perfekte bærbare. Vi dækker hele skalaen, lige fra de bedste spilcomputere til to-i-én modeller og budget-bærbare.

Vores eksperter har gennemgået næsten alle modeller, men kun de mest imponerende maskiner har fundet vej til denne guide over de bedste bærbare i 2019, og vi sørger hele tiden for at holde dig opdateret, så også de nyeste modeller er inkluderet.

Selv om vi kun er i marts måned, så ser det allerede ud til, at 2019 bliver et fremragende år for bærbare computere, så du behøver ikke længere vente med at købe. Vi sørger selvfølgelig også for at sammenligne priser, så du er sikker på at gøre det bedste køb.

(Opdateret september 2019)

Visse links i denne artikler henviser til artikler, der er skrevet på engelsk. Vi arbejder løbende på, at flere sider bliver vist på dansk.

De bedste laptops du kan købe i 2019:

1. Dell XPS 13 (2019)

Ny og forbedret 2019-udgave

CPU: 8.generation Intel Core i5 – i7 | Grafik: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8GB – 16GB | Skærm: 13.3 tommer, FHD (1,920 x 1,080) – 4k (3840 x 2160) | Lagringsplads: 256GB – 1TB SSD

Centreret IR webcam

Batterilevetiden er bedre end nogensinde

Mulighed for smuk 4K-skærm

2019-opdateringen er minimal

Meget dyr

Dell XPS 13 er blevet et fast indslag på vores liste over de bedste laptops, og 2019-modellen er ingen undtagelse. Den har alt hvad har lært at elske fra Dells flagskib på 13 tommer, fra de smukke og lette design, til de kraftfulde og moderne komponenter som driver den. Dell XPS 13 er udstyret med en 8. Generation Intel Core i5- eller i7-processor og en ”Infinity Edge”-skærm, hvilket gør denne til den mest populære Windows-laptop i verden. Dertil er der flere tilpasningsmuligheder, så den også kommer til at passe perfekt til dig. 2019-udgaven bringer ikke mange fornyelser med sig, men der er så heller ikke meget, der trænger til fornyelse. Webkameraet er blevet placeret i toppen af skærmen, i stedet for i bunden, hvilket mange kunder har efterspurgt. Du får desuden længere batterilevetid end sidste års model.

Læs hele anmeldelsen: Dell XPS 13

2. Huawei MateBook 13

Vores tidligere bud på den verdens bedste laptop

CPU: 8. generation Intel Core i5 – i7 | Grafik: Intel UHD Graphics 620 , Nvidia GeForce MX150 2 GB GDDR5 | RAM: 8GB | Skærm: 13 tommer 1440p (2,160 x 1,440) | Lagerplads: 256GB - 512GB SSD

Glimrende ydelse

Nvidia-grafik

Meget værdi for pengene

Kun 8Gb RAM

Ingen Thunderbolt 3

Huawei har gjort det igen, og deres seneste laptop er derfor havnet tæt på toppen af vores liste med de bedste laptops i 2019. Ligesom sidste års Huawei MateBook X Pro , er MateBook 13 udstyret med nogle af de nyeste komponenter, herunder Nividias MX150-grafikkort, og et smukt letvægtsdesign, som du ellers kun forventer fra en langt dyrere maskine.

Fordi MateBook 13 byder på så meget og så alligevel til så imponerende lav en pris – sammenlignet med sine Ultrabook-konkurrenter, såsom XPS 13 herunder – gør det til vores foretrukne laptop netop nu. Jovist der er skåret lidt et par steder for at holde prisen nede, men i det store hele, er det den mest vellykkede pakke i den høje ende af laptops, som vi har testet til dato. Vil du have mere lir, såsom super hurtige Thunderbolt 3-porte og 4K-skærm, så skal du gå efter Dell XPS 13 eller MacBook Pro (som også begge er på listen) men vil du bare have mest for pengene, bør du overveje MateBook 13.

Læs hele anmeldelsen: Huawei MateBook 13

3. HP Spectre x360 (2019)

Den bedste 2-i-1 er blevet bedre

CPU: Intel Core i5 – i7 | Grafik: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8GB – 16GB | Skærm: 13,3 tommer full HD (1,920 x 1,080) – UHD (3,840 x 2,160) touchscreen **Lagerplads:** 256GB – 2TB PCIe SSD

Meget velkonstrueret

Kraftfuld og tynd

Dyr

HPs Spectre-serie af Ultrabooks og 2-i-1-laptops har altid bestået af nogle ekstremt attraktive enheder. Så når vi siger, at 2019-udgaven af Spectre x360 løfter niveauet til helt nye højder, så betyder det faktisk noget. Dette er en af de mest smukke laptops på markedet netop nu, med sit diamantskårne design og slanke profil. Kombiner dette med en kraftig Intel Whiskey Lake-processor og lang batterilevetid og du har en af de bedste laptops på markedet netop nu. Den indbyggede evne til at omdannes til en Windows-tablet er bare toppen af kransekagen.

Læs hele anmeldelsen: HP Spectre x360 (2019)

4. Apple MacBook Pro (15 tommer, 2019)

Den bedste MacBook Pro nogensinde er blevet forbedret i 2019

CPU: Intel Core i7 – i9 | Grafik: AMD Radeon Pro 555X - Radeon Pro Vega 20, Intel UHD Graphics 630 | RAM: 16GB | Skærm: 15.4tommer, (2,880 x 1,800) IPS | Lagerplads: 256GB – 4TB SSD

Bedste Macbook Pro nogensinde

Super hurtig ydelse

Dyr

Ikke et stort generationshop

Dette års udgave af Apples 15 tommer MacBook Pro er den mest kraftfulde, firmaet nogensinde har sendt på markedet. Ved at pakke nogle af markedets bedste komponenter - inklusive en 6- og 8 kerne Intel processor - ned i den ikoniske slimline MacBook-kasse, har Apple skabt en professionel laptop, sor fortjener en plads blandt de bedste her på listen. Selvfølgelig, når vi nu taler MacBook Pro, så er den - udover at være kraftfuld og smuk - også temmelig dyr. Ikke mindst hvis du ønsker at bytte lidt ud på komponenterne. Men har du pengene, så kan du får en fremragende maskine, der vil tjene dig tro. Man skal dog huske på, at der findes rigtigt gode Windows-alternativer såsom Dells XPS 13 eller den glimrende MateBook X Pro. Men er du inkarneret Apple-fan, så er dette absolut det bedste bud.

Læs hele anmeldelsen: Apple MacBook Pro (15 tommer, 2019)

5. Alienware Area-51m

Den bedste gaming-laptop i 2019

CPU: Intel Core i7-9700 – i9-9900K | Grafik: NVIDIA GeForce RTX 2060 – 2080 | RAM: 16GB – 64GB | Skærm: 17.3" FHD (1920 x 1080) 60Hz Anti-Glare IPS – 144Hz IPS NVIDIA G-SYNC | Lagerplads: 1TB SSHD – 2TB RAID0 SSDs + 1TB SSHD

Ekstrem kraftfuld

Æstetisk

Glimrende tastatur

Meget dyr

Bliver varm

Blæserne larmer

Alienware Area-51m er klart vores valg som den bedste gaming-bærbare i 2019, og selvfølgelig fortjener den en plads på listen over de bedste bærbare, du kan købe for penge. Den har et fremragende design og en god kvalitet, som vi i øvrigt har vænnet os til fra Dells Alienware-mærke. Den har masser af kræfter og tilbyder nogle af de bedste gaming-komponenter, der er på markedet lige nu. Det inkluderer 9. generation Intel Core-processor og Nvidias nyeste RTX grafikkort-serie. Den er ganske vist temmelig dyr, men hvis du er seriøs, når det handler om den bedste gaming-bærbare i 2019, så må du også forvente at skulle til lommerne. Og Alienware Area-51m er alle pengene værd. Hvis den alligevel er for dyr, så kan du overveje den mere prismæssigt tilgængelige Dell G5 15 5590, som du også finder her på listen.

Læs hele anmeldelsen: Alienware Area-51m

6. Microsoft Surface Laptop 2

En glimrende efterfølger fra Microsoft

CPU: Intel Core i5 - i7 | Grafik: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8 GB - 16 GB | Skærm: 13,5 tommer PixelSense (2256 x 1504) | Lagerplads: 128 GB, 256 GB, 512 GB eller 1 TB SSD

Konkurrencedygtig ydelse

Lækker ny sort farve

Mangler Thunderbolt 3

For få porte

Microsofts andet forsøg på at lave en ren bærbar er en vinder og til trods for at der ikke er ændret meget i forhold til forrige model, er den forbedret på alle de punkter, som vi havde håbet. Dette inkluderer også en kraftigere hardware.

Surface Laptop 2 giver dig endelig det Microsoft prøvede at gøre med originalen – en ren Windows 10-oplevelse i en bærbar. Hvis du ikke er overbevist om at 2-i-1-varianten Surface Book 2 er noget for dig, men godt kan lide Microsofts gode design og byggekvalitet, så er Surface Laptop 2 et kig værd. Den fortjener virkelig sin plads på listen.

Læs hele anmeldelsen: Microsoft Surface Laptop 2

7. Dell XPS 15 2-in-1

Luksus møder topydelse

CPU: Intel Core i5-i7 | Grafik: Radeon RX Vega M GL med 4 GB HMB2-RAM | RAM: 8 GB | Lagerplads: 512 GB PCIe SSD

Imponerende ydelse

Ultratyndt design

Temmelig dyr

Sidste års Dell XPS 15 var allerede en af de bedste bærbare på markedet, men nu har Dell taget det smukke design fra XPS 13 og tilpasset det til en større maskine, som også er en hybrid. Resultatet er ganske enkelt fantastisk. Du får ikke alene en af de mest æstetisk tiltalende 15-tommer bærbare på markedet – du får også en Kaby Lake G-serie processor med indbygget Radeon-grafik. Herved leverer den også en glimrende ydelse, selv om det skal siges, at den bliver en anelse varm.

Læs hele anmeldelsen: Dell XPS 15 2-i-1

8. Dell G5 15 5590

Lige nu den bedste budget gaming laptop i 2019

CPU: op til 9. generation Intel Core i7-9750H | Grafik: op til Nvidia GeForce RTX 2070 med Max-Q | RAM: 8GB – 16GB | Skærm: 15.6 tommer FHD (1920 x 1080) IPS 300-nits – 15.6 tommer FHD(1920 x 1080) 300nits IPS Anti-Glare LED med 144Hz refresh rate | Lagerplads: 128GB SSD + 1TB HDD – 1TB SSD

Glimrende features

Kraftfuld gaming ydelse

God batteritid

ISP-panel kun lige OK

Forvirrende konfigurationsmuligheder

Mens Alienware Area-51m (Se længere oppe på listen) er den bedste gaming laptop for folk med masser af penge, så er denne Dell G5 15 5590 et glimrende bud, hvis du ikke har så meget at rutte med. Dells 15-tommer G5 har ikke de allerbedste top end specifikationer, men den kan sagtens holde til 1080p gaming, og den holder op til 10 timer på batteriet, vilket er temmelig bemærkelsesværdigt far en gaming bærbar. Den har et stilfuldt design og er lavet i god kvalitet, og Dell giver mulighed for at konfigurere Dell G5 15 5590, så den passer til dit behov og budget.

Læs hele anmeldelsen: Dell 5 15 5590

9. Asus Chromebook Flip

Super Chromebook-specifikationer til en god pris

CPU: Intel Pentium 4405Y – Intel Core m3-6Y30 | Grafik: Intel HD Graphics 515 | RAM: 4GB | Skærm: 12.5 tommer, FHD (1,920 x 1,080) LED bagbelysning | Lagringsplads: 32GB – 64GB eMMC

Elegant tablet-mode

Følsomt keyboard

Ingen out-of-box Android app-support

Halvdårlige højttalere

Når det handler om den bedste Chromebook på markedet, så står valget mellem to stærke muligheder. Det er Chromebook Pixel, som du støder på længere nede på denne liste, og så er der den fremragende Asus Chromebook Flip C302, der kombinerer fremragende features med en god pris. For mange studerende er Chromebook en billig og glimrende bærbar, og Asus Chromebook Flip C302 er klart den bedste af slagsen. Den kommer med en Intel Core processor, fuld 1080p skærm, touchscreen, keyboard med baggrundsbelysning og en USB-C port.

Læs hele anmeldelsen: Asus Chromebook Flip

10. HP Spectre Folio

En fantastisk stilet 2-i-1-maskine

CPU: Intel Core i5-8200Y - Intel Core i7-8500Y | Grafik: Intel UHD Graphics 615 | RAM: 8GB – 16GB | Skærm: 13.3-tommer (1,920 x 1,080) | Lagringsplads: 256GB

Smukt design

Imponerende byggekvalitet

Meget dyr

Højttalerne er ikke så gode

Da HP afslørede deres HP Spectre Folio, kom de med nogle heftige påstande i forhold til hvordan 2-i-1 ville genopfinde PC’en. Selvom den ikke levede helt op til dette, står vi alligevel tilbage med en af de smukkeste laptops vi nogensinde har præøvet. HP kalder det ”moderne vintage møder teknologi” og HP Spectre Folio er omsluttet af et stykke ægte læder. Det er dog ikke bare et lækkert cover, det er en del af maskinen. Det er ikke kun på grund af udseendet, at maskinen er havnet på vores liste over de bedste laptops i 2019. HP Spectre Folio er også en fremragende performer, med moderne komponenter, der driver værket. Den er meget dyr, så hvis du har et stramt budget, bør du overveje den billigere 2-i-1 Acer Switch 3 . Men hvs du vil have en laptop, som gør sig bemærket så snart du tager den frem, er det HP Spectre Folio, som du skal have.

Læs hele anmeldelsen: HP Spectre Folio

Hvilken type bærbar passer til dig?

Almindelige bærbar: Her kan du finde de billigste standard-bærbare. Det er bærbare computere, der fokuserer mere på praktisk arbejde end udseende, mobilitet og mange kræfter. Det betyder ikke, at de ikke kan være gode og hurtige. Prisen på en standard-bærbar med HD-skærm og mekanisk harddisk er mellem 3.000 og 5.000 kroner.

Ultrabooks: Her er der tale om tynde og lette bærbare computere, der typisk kommer med en ssd-harddisk og skærmopløsning på minimum 1080p. Kombinationen af gode komponenter og lang batterilevetid betyder, at de er noget dyrere. De bedste Ultrabooks koster fra 6.000 kroner og op.

To-i-én-bærbare: Bærbare computer, der også kan bruges som tablet. Der er ved at være mange tilgængelige to-i-én bærbare computere lige nu. Nogle kan man tage skærmen helt af og bruge som tablet, andre kan drejes 360 grader på et hængsel. Det er en glimrende måde at opleve Windows 10 eller Chrome OS på en touchscreen.

Chromebooks: Her finder du de bedste Chromebooks, som alle kører Chrome OS. Her kan du arbejde, som du normalt arbejder i en Windows- eller macOS-browser. Det vil sige, at fokus er cloud-baseret. Nyeste modeller understøtter dog Android apps til touchscreen. De koster typisk under 2.000 kroner.

Gaming-bærbare: Har du brug for at kunne afvikle spil på din bærbare på samme måde som på din stationære pc (næsten), så skal du have fat i en af disse bedste gaming-bærbare. Disse maskiner koster fra 5.000 kroner og opefter, og de fleste af dem kommer givetvis med en AMD Ryzen processor.

Bærbar-tablet hybrid: Her er der tale om en tablet, der flytter sig over mod en bærbar. De bedste Windows tablets kommer med bedre end HD-touchscreens, nogle gange med indbygget fod, andre gange med stander fra tastaturet. Her kan du ofte med held bruge en Stylus Pen, og prismæssigt findes de fra budget-udgaver og opefter.