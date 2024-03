Anmeldelse: Apple MacBook Air 13" (M3) - Verdens bedste bærbare computer er lige blevet bedre!

Apple MacBook Air 13" (M3) har forbedret ydeevne, et lidt finpudset design, der afviser fingeraftryk, og en lavere startpris sammenlignet med den tidligere model. Det er uden tvivl den bedste laptop for de fleste, selvom vi anbefaler, at du køber ekstra hukommelse og lagerpladsen, når du bestiller. Det gør den dyrere, men meget mere fremtidssikret.

Apple MacBook Air 13" (M3): Anmeldelsen kort

Apple har officielt lanceret MacBook Air 13-tommer (M3) sammen med en 15-tommer version - hvis du er nysgerrig efter den større model, kan du læse vores anmeldelse af Apple MacBook Air 15-tommer (M3) her. Har det så været værd at vente på?

Udover alle de førnævnte rygter om nye MacBook Airs, lancerede Apple også nye M3-drevne MacBook Pros og en ny iMac, da de lancerede deres M3-chip sidste år. Det faktum, at dette var den første lancering af M-serien uden en MacBook Air, gik ikke ubemærket hen - og mange af os antog (eller håbede), at en M3-drevet Air ville dukke op på et tidspunkt.

Med en startpris på 9.999 kr. gør Apple det prismæssigt bedre end med den tidligere M2-version, som havde en højere startpris. For M2 MacBook Air fra 2022 havde en højere pris for basismodellen.

Den nye MacBook Air 13" (M3) er billigere, og i en verden, hvor priserne på alt synes at stige, er det dejligt at se Apple gå imod den tendens og udgive en bærbar computer, der faktisk er billigere end sin forgænger. Med udgivelsen af M3-versionen har Apple officielt sænket prisen på M2-modellen og er helt holdt op med at sælge M1-versionen (den er stadig tilgængelig i øjeblikket fra andre forhandlere og vil sandsynligvis falde yderligere i pris).

(Image credit: Future)

Mens basismodellen af M3-modellen er en behagelig overraskelse, er det mindre overraskende - og mindre behageligt - at denne model har de samme 8 GB unified hukommelse og kun 256 GB SSD-lagerplads som sin forgænger. Under 2024 føles disse specifikationer lidt for sparsomme - især for en bærbar med denne slags prisskilt.

Den konfiguration, vi fik fra Apple, kommer med dobbelt så meget hukommelse og lagerplads, 16 GB og 512 GB, sammen med et lille boost i GPU-kernerne i M3-chippen i forhold til basismodellen, og det er en meget mere velafrundet mulighed, som ikke vil føles forældet efter et års tid eller deromkring. Denne model er dog betydeligt dyrere med en pris på lidt over 20.000 pund. Bortset fra skiftet til M3-chippen har den nye MacBook Air 13" stort set samme design som M2-versionen, hvilket ikke er dårligt, da den model stadig er en af de flotteste tynde og lette bærbare computere, der findes. Vi foretrækker 13-tommer-modellen af MacBook Air frem for 15-tommer-modellen, da den mindre enhed er meget lettere at bære rundt på. Det faktum, at batteriet holdt over 14 timer på en enkelt opladning i vores batterilevetidstest, viser igen, hvor god 13-tommers MacBook Air er til folk, der ønsker en kompakt bærbar computer, som de kan bruge næsten overalt.

Når det gælder ydeevne, klarer MacBook Air 13" (M3) hverdagens opgaver som at browse og se tv-serier fremragende, samtidig med at den også er god til at skabe indhold. Vi brugte programmer som Adobe Photoshop og Ableton Live 11 og spillede endda et par spil, og MacBook Air 13" (M3) viste sig at være hurtig og pålidelig hele vejen igennem. Selv da denne bærbare computer blev testet med en række programmer (ofte samtidigt), frøs eller crashede MacBook Air 13" (M3) ikke en eneste gang. M3 har samme blæserløse design som sine forgængere, så den er stort set lydløs, når den er i brug.

Selvom MacBook Air 13" (M3) ikke er et radikalt redesign på samme måde som M2-modellen, behøver den heller ikke at være det. Dette er en sikker version fra et firma i toppen af markedet, der tilbyder forbedret ydeevne til en lavere pris, hvilket betyder, at vi nemt kan anbefale MacBook Air 13" (M3) som den bedste bærbare computer, du kan købe lige nu.

(Image credit: Future)

Apple MacBook Air 13-inch (M3): Pris og tilgængelighed

Startpris 15 995 SEK

Lavere lanceringspris end M2-modellen

M2-modellen er nu den billigste MacBook, som Apple sælger.

MacBook Air 13" (M3) blev annonceret den 4. marts 2024, og forudbestillinger fra Apples onlinebutik gik i luften samme dag, mens den blev frigivet til andre butikker den 8. marts.

Basismodellen koster 15.995 pund og leveres med en M3-chip med en 8-core CPU, 8-core GPU, 8 GB unified memory og 256 GB SSD-lagerplads. Det er den samme M3-chip, som findes i den almindelige 24-tommer iMac (M3).

Du kan også få MacBook Air 13" (M3) med en 8-kernet CPU, 10-kernet GPU, 8 GB unified memory og 512 GB SSD-lagerplads. Denne model kommer også med en kraftigere 35W dobbelt USB-C strømadapter (basismodellens adapter topper ved 30W) og koster 18.495 dollars.

Endelig kan du få en prækonfigureret MacBook Air 13" (M3) med samme M3-chip og andre specifikationer, men med 16 GB unified memory og 512 GB SSD-lagerplads til 20.995 dollars. Det er den model, vi tester her.

Som en ret sjælden god nyhed er M3 MacBook Air blevet lanceret til en lavere pris for basismodellen end M2 MacBook Air. Siden lanceringen har den dog fået et par prisnedsættelser, så M2-modellen af MacBook Air i øjeblikket er den billigste MacBook, du kan købe. Uanset hvad er det dejligt at se, at Apple retter lidt op på det med M3, og selvom det stadig er en dyr laptop, giver den nu bedre værdi for pengene - hvilket er en vigtig overvejelse i disse dage.

Ved lanceringen af M3-modellen reducerede Apple desuden prisen på M2-modellen yderligere, så den er virkelig overkommelig lige nu. Desværre betyder det, at M1-modellen ikke længere sælges af Apple. Men vi ser allerede, at den model tilbydes til en endnu lavere pris af andre forhandlere, der ønsker at rydde deres lager for at gøre plads til den nye model.

Pris: 4,5/5

Apple MacBook Air 13" (M3): Specifikationer

Apple MacBook Air 13" (M3) fås i tre udgaver, og du kan yderligere konfigurere mængden af hukommelse og lagerplads, før du køber den.

Swipe to scroll horizontally MacBook Air 13-tommer (M3) Standardkonfiguration: MacBook Air 13-tommer (M3) Medium konfiguration: MacBook Air 13-tommer (M3) Max konfiguration: Pris: 9.999 kr. 11.799 kr. 13.599 kr. CPU: Apple M3 (8 kerner) Apple M3 (8 kerner) Apple M3 (8 kerner) Grafik: Integreret 8-core GPU Integreret 10-core GPU Integreret 10-core GPU RAM: 8 GB 16 GB 24 GB Skærm: 13,6-tums, 2560 x 1664 Liquid Retina-skärm (500 nits bibehållen ljusstyrka, wide color P3 gamut, True Tone-teknik) 13,6-tums, 2560 x 1664 Liquid Retina-skärm (500 nits bibehållen ljusstyrka, wide color P3 gamut, True Tone-teknik) 13,6-tums, 2560 x 1664 Liquid Retina-skärm (500 nits bibehållen ljusstyrka, wide color P3 gamut, True Tone-teknik) Lagerplads: 256GB SSD 512GB SDD 2TB SDD Porte: 2x Thunderbolt 4 (USB-C), 3,5 mm hovedtelefonudtag, MagSafe 3 2x Thunderbolt 4 (USB-C), 3.5mm hovedtelefonudtag, MagSafe 3 2x Thunderbolt 4 (USB-C), 3.5mm hovedtelefonudtag, MagSafe 3 Trådløs: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 Kamera: 1080p FaceTime HD webbkamera 1080p FaceTime HD webbkamera 1080p FaceTime HD webbkamera Vægt: 1,24 kg 1,24 kg 1,24 kg Dimensioner: 304 x 215 x 11,3 mm 304 x 215 x 11,3 mm 304 x 215 x 11,3 mm

Specifikationerne for den nye MacBook Air 13" (M3) svarer stort set til det, vi forventede. Men som nævnt ovenfor ser basiskonfigurationen med kun 8 GB hukommelse og kun 256 GB SSD-lagerplads mere og mere forældet ud, især til prisen. Med 8 GB hukommelse fordelt på computeropgaver (hovedsageligt browsing og arbejdsopgaver) og grafik, kan det blive svært, hvis du kører flere apps på samme tid.

SSD'en på 256 GB vil sandsynligvis også hurtigt blive fyldt op, især hvis du overvejer at købe den nye MacBook Air 13" (M3) til kreativt arbejde, såsom foto- eller videoredigering. På typisk vis har Apple gjort MacBook Air så svær at åbne som muligt, så du kan ikke opgradere hukommelsen eller lagerpladsen senere. Dertil kommer, at basismodellen har en svagere integreret GPU i sin M3-chip (otte kerner sammenlignet med den 10-kernede GPU, der findes i de andre modeller). Vi vil anbefale at bruge lidt mere på mellemklassekonfigurationen, da den kraftigere GPU, 16 GB hukommelse og 512 GB SSD gør den meget mere fremtidssikret.

(Image credit: Future)

Apple MacBook Air 13" (M3): Design

Intet større redesign

Midnatsfarven er blevet forbedret for at reducere fingeraftryk

Flere genbrugsmaterialer end nogensinde

Designet på Apple MacBook Air 13" (M3) er ikke banebrydende - men det behøvede det egentlig heller ikke. Selvom vi elskede M1 MacBook Air, føltes dens design mere og mere forældet, og da M2 MacBook kom på butikshylderne i 2022, kom den med et dristigt redesign, der omfattede en bedre og større skærm, tyndere rammer omkring skærmen og et meget mere moderne look. Personligt var vi vilde med redesignet, så det generer os ikke, at M3 MacBook Air ser stort set identisk ud.

Det er stadig en imponerende tynd og let laptop. Den 13,6 tommer store LED-skærm ser lys og levende ud, og den originale opløsning på 2560 x 1664 giver 224 pixels pr. tomme, hvilket giver et behageligt skarpt og detaljeret billede. Som med den forrige generation af MacBook Airs har 15-tommer MacBook Air (M3), der blev lanceret sammen med 13-tommer-modellen, en større skærm, men også en højere opløsning, hvilket betyder, at antallet af pixels pr. tomme er meget lig 13-tommer-modellen.

I bund og grund går du ikke ned på billedkvalitet, uanset hvilken MacBook Air-model du vælger. For mange mennesker vil 13-tommers modellen være meget mere behagelig, fordi den er lettere og mindre, men stadig meget kraftfuld. Tastaturet føles igen behageligt at bruge, med en overraskende klikafstand for sådan en tynd enhed. Det betyder, at det føles taktilt og responsivt at skrive på MacBook Airs tastatur. Den leveres med en Touch ID-knap, som tænder MacBook og hurtigt kan logge dig ind udelukkende med dit fingeraftryk. Touchpad'en under tastaturet er rummelig og fungerer godt - ligesom den gjorde med den forrige model.

Hvad angår porte, har MacBook Air M3 det samme udvalg som den tidligere model, med to Thunderbolt 3/USB 4-porte, der giver op til 40 Gb/s dataoverførsel, en MagSafe 3-port til opladning og et 3,5 mm hovedtelefonstik.

MagSafe 3- og Thunderbolt-portene er alle på samme side (til venstre), hvilket kan være lidt besværligt, hvis du bruger dem alle på samme tid, og det betyder også, at du ikke kan vælge, hvilken side af den bærbare du vil sætte opladeren i (du kan også bruge USB-C-opladere fra tredjeparter til at oplade batteriet, hvis du ikke har MagSafe-stikket).

Ingen af de nye MacBook Air-modeller understøtter Thunderbolt 4, som stadig er eksklusivt (i Mac-regi) for Macs med M3 Pro- og M3 Max-chips.

(Image credit: Future)

Skiftet til M3 gør det også muligt for den nye MacBook Air 13" at understøtte to eksterne skærme samtidigt, den ene med op til 6K-opløsning og 60Hz, og den anden med op til 5K-opløsning. Den tidligere M2-model kunne kun håndtere én ekstern 6K-skærm.

Det er dog vigtigt at nævne, at du kun kan køre to eksterne skærme med MacBook Air-skærmen lukket. Hvis du åbner låget, vil en af skærmene slukke - så tro ikke, at denne nye funktion vil lade dig arbejde på tre skærme på én gang. For kontorarbejdere, der normalt bruger deres bærbare i en stander med låget lukket, er det måske ikke et problem, men det er en underligt uelegant implementering. Interessant nok blev 14-tommers-modellen af MacBook Pro med M3-chippen lanceret uden denne funktion, men Apple vil aktivere den i en fremtidig softwareopdatering.

Alt i alt er MacBook Air 13" (M3) endnu en elegant, tynd og let bærbar computer fra Apple, og selvom den ser næsten identisk ud med den tidligere model, føles den stadig som en elegant og moderne enhed.

Vi siger "næsten identisk", fordi der er en lille forskel på den nye MacBook Air. Den model, der kommer i Midnight-farven (en mørkeblå), har nu en "banebrydende anodiseringsforsegling for at reducere fingeraftryk." Det ser ud til at være et svar på kritikken af den tidligere model i samme farve, fordi der så let kom (og blev) fingeraftryk, ridser og andre mærker på kabinettet. Den nye finish ser bestemt ud til at være mere modstandsdygtig over for fingeraftryk.

Apple vil også gerne fremhæve, at den nye MacBook Air er det første produkt, der er fremstillet af 50 % genbrugsmaterialer. Kabinettet er lavet af 100 % genanvendt aluminium. Selvom vi gerne så, at Apple var mere fleksibel med hensyn til at lade sine kunder reparere eller opgradere deres produkter, er det altid velkomment, når virksomheder bruger flere genbrugsmaterialer.

Design: 4,5/5

(Image credit: Future)

Apple MacBook Air 13" (M3): Ydelse

Bedre ydeevne takket være M3-chippen

Du kan faktisk spille spil på denne MacBook

Nyt fokus på kunstig intelligens

Benchmark Sådan klarede MacBook Air 13" (M3) sig i vores serie af benchmark-tests: Geekbench 6.2.2 Single-core: 3.148; Multi-core: 11.893 Cinebench 2024 Single-core: 141 ; Multi-core: 615 Batterilevetid (TechRadar-filmtest): 14 timer og 19 minutter

Den store ændring i den nye MacBook Air 13" er introduktionen af M3-chippen, Apples nyeste chip, som debuterede i slutningen af sidste år med de nye MacBook Pros. I modsætning til sidste års MacBook Pros kommer MacBook Air 13" kun med M3-chippen, ikke de mere kraftfulde M3 Pro- eller M3 Max-versioner. Men MacBook Air er en meget mere mainstream-enhed, så det er usandsynligt, at folk vil bruge den til tunge kreative opgaver.

Apple MacBook Air 13" leveres med to versioner af M3-chippen: en basismodel med en 8-kernet GPU og en lidt kraftigere chip med en 10-kernet GPU. Begge versioner har en 8-kernet CPU med fire højtydende kerner og fire effektivitetskerner, som MacBook Air skifter mellem afhængigt af den type opgaver, du udfører. Det giver en god balance mellem ydeevne og batterilevetid.

Apple MacBook Air 13" (M3) kan konfigureres med op til 24 GB RAM og 2 TB SSD-lagerplads, og vores testeksemplar kommer med en 10-kernet M3-chip, 16 GB RAM og 512 GB lagerplads. Så hvis du vælger den billigere basismodel af MacBook Air 13", svarer ydelsen måske ikke helt til det, vi har oplevet, selvom vi ville blive overraskede, hvis der var nogen større forskelle.

Vi vil dog anbefale, at du investerer i en MacBook Air med mere hukommelse og lagerplads. I 2024 virker 8 GB RAM og en 256 GB SSD lidt sparsomt for en bærbar computer, og især SSD'en kan hurtigt blive fyldt op, hvis du installerer mange apps og gemmer mange fotos og videoer. Den MacBook Air-model, vi testede, havde allerede 30 GB plads brugt af macOS og forudinstallerede apps, og selvom det ikke er et problem med 512 GB-modellen, kan det være et større problem med 256 GB-modellen.

I daglig brug fungerer Apple MacBook Air 13" (M3) glimrende. macOS Sonoma føles hurtig og responsiv, og der er nu et stort udvalg af apps, som er bygget til Apples M-serie af chips, hvilket betyder, at de kan drage fuld fordel af Apples nyeste hardware.

Vi brugte en række forskellige apps, bl.a. Safari, Garage Band og Apple TV, og MacBook Air 13" (M3) kunne sagtens følge med. Selv når vi brugte mere krævende programmer som Adobe Photoshop, klarede MacBook Air sig rigtig godt. For langt de fleste brugere vil MacBook Air 13" med M3-chip være kraftig nok.

En af de bedste ting ved effektiviteten i Apples M-chips er, at de producerer mindre varme, og takket være Apples termiske design af de moderne MacBook Airs betyder det, at Apple MacBook Air 13" (M3) er helt uden blæser. Så selv når den arbejder hårdt, vil du ikke høre nogen irriterende blæserstøj i baggrunden.

Det er imponerende og en meget rar forandring i forhold til mange Windows-bærbare, som ofte tænder for blæserne med det samme, når de bruges meget. Det er også utroligt nyttigt, hvis du bruger MacBook Air til at optage lyd, da det betyder, at de indbyggede mikrofoner (eller de eksterne, du tilslutter) ikke opfanger nogen baggrundsstøj fra den bærbare computer.

(Image credit: Future)

Apropos indbyggede mikrofoner, så har den nye 13-tommer MacBook Air tre mikrofoner, som hjælper med klarheden og minimerer optagelsen af støj fra omgivelserne, og FaceTime HD-kameraet er igen 1080p. I en verden, hvor mange bærbare computere til denne pris stadig har indbyggede 720p-webkameraer, er det rart at se Apple inkludere et kamera i høj kvalitet til de videoopkald og møder, der er blevet et almindeligt element i både arbejde og sociale interaktioner siden pandemien.

Ifølge Apple skulle M3-chippen også forbedre video- og lydkvaliteten, og selvom vi ikke kunne se nogen forskel i kvaliteten sammenlignet med M2 MacBook Air, som har samme webcam- og mikrofonopsætning, er resultaterne stadig skarpe og klare.

M3 MacBook Air får også en opgradering af sit Wi-Fi, da den understøtter Wi-Fi 6E (den tidligere model har Wi-Fi 6). Det giver højere hastigheder og mere pålidelige forbindelser over større afstande, og i vores tid med MacBook Air 13" (M3) oplevede vi, at den trådløse forbindelse var fremragende.

MacBook Air 13" (M3) er også god til at afvikle moderne spil, selv nogle ret grafisk intensive spil. Vi testede et par titler, bl.a. et hurtigt racersimuleringsspil, og selvom den aldrig vil kunne udfordre de bedste gaming-laptops derude, er det i det mindste muligt at spille på en tynd og let MacBook Air - noget, der for ganske nylig ikke virkede som en realistisk idé. Selvom du ikke kan skrue helt op for de visuelle indstillinger, så de spil, vi prøvede, rigtig godt ud på den livlige 13,6-tommers skærm. Som PC-gamer er det også en nyhed at spille spil på en laptop uden blæser - normalt er gaming-laptops store og klodsede bæster med støjende blæsere, der holder de kraftige komponenter kølige, men som også kan være distraherende. Det er ikke tilfældet med MacBook Air.

Da Apple annoncerede den nye MacBook Air 13" (M3), bemærkede mange, at virksomheden gjorde et stort nummer ud af dens AI-funktioner. Kunstig intelligens, især når det handler om at generere indhold, er et varmt emne lige nu, hvor mange af Apples konkurrenter, især Microsoft og Google, investerer kraftigt i teknologien. Du vil helt sikkert høre meget om AI-laptops i år - og vi troede næsten, at Apple ville blive holdt uden for trenden i et stykke tid.

Apples fokus på MacBook Air 13-tommer (M3)'s AI-performance var derfor en behagelig overraskelse - især fordi M-chippen faktisk har været foran konkurrenterne i et stykke tid inden for AI takket være Apple Neural Engine, som har eksisteret siden den oprindelige M1-chip og dengang blev lanceret til at hjælpe med maskinlæringsopgaver. Mens Apples chip-konkurrent Intel netop har lanceret nye processorer med NPU'er (Neural Processing Units) dedikeret til AI-opgaver, har vi nu haft tre generationer af Apple-chips med denne kapacitet - og Apple gør nu forståeligt nok et stort nummer ud af det.

M3 kommer med en opgraderet Neural Engine med 16 kerner, som Apple hævder er "hurtigere og mere effektiv" end tidligere versioner, hvilket med Apples ord gør denne MacBook Air til "verdens bedste bærbare computer til AI." Selvom det er svært at bekræfte dette, især før der kommer flere laptops med AI-fokuserede chips, så vi, hvordan MacBook Air 13" (M3) håndterede cloud-baseret AI i form af Microsoft Copilot - som er en del af Mac-versionen af Microsoft Office og er afhængig af en internetforbindelse - samt AI i apps som Pixelmator Pro og Photoshop. Enhedens ydeevne var særligt imponerende, da alt håndteres af M3-chippen - så du kan være offline og stadig bruge AI-værktøjer til at automatisere gentagne opgaver som at rette skarpheden i fotos eller generere indhold som tekst baseret på en simpel prompt.

Skærmen og højttalerne er ikke det bedste, du kan få i en MacBook - de meget dyrere MacBook Pros har mini LED-teknologi, der giver fantastisk kontrast og livlighed, sammen med ProMotion-funktioner, der giver hurtigere opdateringshastigheder for en jævn og hurtig oplevelse.

Den nye 15-tommer MacBook Air har også bedre højttalere - du får seks højttalere med avancerede bashøjttalere i den større model, som giver en fyldigere og dybere lyd.

13" MacBook Air (M3) nøjes med fire højttalere, hvilket ærligt talt stadig er meget for en tynd og let bærbar computer, og selvom denne model ikke har Apples avancerede teknologi, gør den stadig et rigtig godt stykke arbejde, når du ser eller lytter til medier eller arbejder på projekter. Lyden er høj og klar - helt sikkert langt fra de ofte svage højttalere, der bruges i de fleste bærbare computere. Skærmen er også lysstærk og skarp og har som sædvanlig understøttelse af P3-farveskalaen for at sikre, at farverne er præcise. Det betyder, at MacBook Air 13" (M3) stadig er et overbevisende og prisbilligt alternativ til MacBook Pro for indholdsskabere.

Ydelse: 4,5/5

(Image credit: Future)

Apple MacBook Air 13" (M3): Batterilevetid

Holder i over 14 timer

Oplades hurtigt

Batteritiden i Apples MacBooks har altid imponeret og er en af grundene til, at vi anbefaler dem så entusiastisk. MacBook Air 13" (M3) fortsætter denne tendens - selvom M3-chippen giver forbedringer i ydeevnen, er den stadig imponerende effektiv, så batteriet ser ikke ud til at løbe tør meget hurtigere.

Apple hævder, at 13-tommers MacBook Air (M3) kan holde til op til 18 timers Apple TV og op til 15 timers trådløs internetbrowsing - det er den samme teoretiske batterilevetid, som Apple angiver for 15-tommers MacBook Air (M3). 15-tommers-modellen har et større batteri på 66,5 watt-timer sammenlignet med 13-tommers-batteriets 52,6 watt-timer, men årsagen til denne paritet skyldes sandsynligvis, at den større 15,6-tommers-skærm er mere strømkrævende.

I vores batteritest, hvor vi afspiller en 1080p-video i loop, indtil batteriet løber tør, klarede Apple MacBook Air 13-tommer (M3) 14 timer og 19 minutter. Det er et fald fra de 16 timer og 6 minutter, som M2-versionen klarede i samme test, og det kan være et tegn på, at M3-chippens ydelsesforbedringer er sket på bekostning af effektiviteten. Faldet er dog ikke stort, og over 14 timer er stadig meget imponerende - du burde kunne komme igennem en hel arbejds- eller skoledag på en enkelt opladning, men jo mere intense opgaver du udfører, jo hurtigere vil batteriet blive afladet. Det er imponerende, at MacBook Air 13" (M3) også klarer sig rigtig godt, når man spiller, selvom spil normalt dræner batteriet ekstremt hurtigt.

En anden ting, vi virkelig sætter pris på ved MacBook Air 13" (M3), er, at selv når den ikke er tilsluttet, har det ingen indflydelse på ydeevnen. Andre laptops reducerer normalt ydeevnen, når de kører på batteri, for at forlænge batteriets levetid, men MacBook Air 13" (M3) lader ikke til at gøre det - i hvert fald ikke på nogen mærkbar måde. Det, kombineret med den lange batterilevetid, gør MacBook Air 13" (M3) til en glimrende bærbar computer til dem, der vil have en enhed, de kan bruge på rejsen. Med den medfølgende oplader blev MacBook Air 13" (M3) opladet til over 50 % på under en time. Som med andre MacBooks er den nye 13-tommer MacBook Air også god til at spare på batteriet, når den ikke er i brug, så du kan lade den stå i dagevis uden at løbe tør for batteri. For at bevise dette - og som en fin detalje - leveres MacBook Air 13" (M3) fuldt opladet lige ud af æsken, så du kan sætte den op og begynde at bruge den med det samme.

Batteri: 4,5/5

Skal du købe Apple MacBook Air 13" (M3)?

Swipe to scroll horizontally Apple MacBook Air 13" (M3) Kategori Kommentar Karakter Pris MacBook Air 13" (M3) giver god værdi for pengene med en ny, lavere startpris. 4,5/5 Design Intet nyt design, men designet var allerede så godt, så hvorfor ændre det? 4,5/5 Ydelse M3-chippen viser sig at være en fremragende, om end ikke enorm, opgradering i forhold til M2. 4,5/5 Batteri Du kan nemt komme igennem en hel arbejdsdag på en enkelt opladning. 5/5

Køb den, hvis ...

Du er på udkig efter den bedste bærbare computer på markedet

Apple har gjort det igen med en utrolig bærbar computer, som ikke er vanvittig dyr, og som kan klare næsten enhver opgave, du kan forestille dig.

Du vil have en bærbar computer på farten

Formatet på 13 tommer er ideelt til at tage denne laptop med, og den lange batterilevetid hjælper også.

Du behøver ikke ekstrem ydeevne

MacBook Air 13" (M3) har en strålende ydeevne, så medmindre du har brug for en MacBook Pro til virkelig tunge kreative opgaver, er Air et godt valg.

Køb den ikke, hvis ...

Du vil have en stor skærm

Den mindre 13,6-tommers skærm gør MacBook Air til en fantastisk bærbar enhed, men nogle foretrækker måske 15-tommers modellen til at arbejde på.

Du vil have den billigste Mac-model

M2 MacBook Air har fået endnu en prisnedsættelse, og Mac mini har også fået en lavere startpris, hvis du vil have en moderne, billig Mac.

Apple MacBook Air 13" (M3): Andre muligheder

Swipe to scroll horizontally MacBook Air 15" M3 (2024) Dell XPS 13 Plus Pris 11.999 kr. 11.250 kr. CPU Apple M3 (8-core) Intel Core i7-1280P (14 core) Grafik Integreret 10-kernet GPU Intel Iris Xe RAM 8 GB 16 GB LPDDR5 Skærm 15,3 tommer, 2880 x 1864 Liquid Retina-skærm, 500 nits lysstyrke, bredt P3-farvespektrum 13,4 tommer, 3456 x 2160, 60 Hz, OLED, Touch, Anti-Reflect, 400 nit Lagerplads 256 GB SSD 512 GB Porte 2x Thunderbolt 4 (USB-C), 3,5 mm hörlursuttag, MagSafe 3 2 x Thunderbolt 4 (USB-C) Trådløs Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 Kamera 1080p FaceTime HD webbkamera 720p, 30 FPS HD Vikt 1,51 kg 1,26 kg Dimensioner 340 x 212 x 15,6 mm 29,54 x 19,91 x 1,52 cm

Hvis du ikke føler dig helt tryg ved Apples nye MacBook Air 13" (M3), kan du også overveje disse muligheder...

Apple MacBook Air 15" (M3)

Synes du, at denne MacBook Air ser tiltalende ud, men vil have en større skærm? Så er der gode nyheder! 15-tommers MacBook Air blev lanceret sammen med denne model med stort set de samme specifikationer og design, men med en 15,6-tommers skærm i stedet. Læs vores fulde test af <a href="https://global.techradar.com/da-dk/computing/macbooks/anmeldelse-apple-macbook-air-15-m3" data-link-merchant="global.techradar.com"" target="_blank"> MacBook Air 15" (M3)

Dell XPS 13 Plus

Det tynde og lette design, den fantastiske OLED-skærm, den gode lydkvalitet og det komfortable tastatur gør den til en førsteklasses Windows 11-laptop, som på en eller anden måde formår at konkurrere med MacBook Air. Den har dog nogle problemer med overophedning, og trackpad'en deler vandene. Læs vores fulde test af <a href="https://www.techradar.com/reviews/dell-xps-13-plus" data-link-merchant="techradar.com"" target="_blank"> Dell XPS 13 Plus

Sådan testede vi Apple MacBook Air 13" (M3)

(Image credit: Future)

Brugte Apple MacBook Air 13" (M3) i cirka en uge

Brugte den som vores daglige arbejdscomputer

Kørt masser af apps og spil i testperioden

Testet marts 2024.