Anmeldelse: Apple MacBook Air 15" (M3) Større, flottere, hurtigere, bedre!

Apple MacBook Air 15" (M3) er tynd, let (for sin størrelse) og har en næsten uovertruffen ydeevne i sin klasse. Det er en perfekt følgesvend med stor skærm, der er klar til arbejde, underholdning og kunstig intelligens, og den ligger blandt de bedste på listen over 15" laptops.

Apple MacBook Air 15" (M3): Anmeldelsen kort

Nogle gange kan det være svært at argumentere for, hvorfor nogen skulle vælge en større og tungere MacBook Air 15" frem for den superlette og tynde 13"-version. Det gælder især her, for ud over størrelsen ikke er nogen funktionelle forskelle mellem den nye Apple MacBook Air 15" (M3) og den lige så nye 13" model. Du kan læse vores anmeldelse af MacBook Air 13" (M3) her.

Æstetisk set deler de samme design. MacBook Air lagde det skrånende look bag sig for et par år siden og har nu et helt fladt og stadig tiltalende design. Begge MacBook Airs er lavet af genbrugsaluminium og kommer i en anodiseret midnatssort finish, der afviser fingeraftryk på en god måde.

Tastaturer og trackpads er stort set de samme, inklusive den ret nyttige Touch ID/power/sleep-knap.

De har lignende lyd, der understøtter rumlig lyd, som vi godt kan lide (selvom vi har en tendens til at bruge AirPod Pros sammen med dem for ikke at forstyrre vores kolleger). På grund af MacBook Air 15-tommers større størrelse får du dog to ekstra højttalere (seks i stedet for fire), og 15-tommers modellens højttalere inkluderer high-end bashøjttalere, der giver anstændig bas uden at forårsage forstyrrende vibrationer.

I sidste ende handler det om størrelsen. MacBook Air 15" har en betydeligt større håndledsstøtte, hvilket gør skriveoplevelsen meget bedre. Skærmen er ikke skarpere end MacBook Pro 13" Liquid Retina-skærmen på 224ppi, men den tilføjer hundredvis af pixels, som gør den til den mest omfangsrige MacBook Air-oplevelse, der findes.

Det er det, det hele handler om - mere plads. Er det de ekstra totusinde kroner værd? Ja, måske. Vi har testet MacBook Air 15" (M3) i mere end en uge og er allerede en smule afhængige af den ekstra skærmplads og det store tastatur.

Det generer os stadig, at 15" MacBook Air på trods af, at den er større, tykkere og tungere, stadig ikke har længere batterilevetid end sin meget mindre søskende. Den kraftige M3-chip indeni gør den dog til en arbejdshest med stor skærm, som kan lokke nogle potentielle kunder over fra den dyrere MacBook Pro 14", som også kan konfigureres til at have en M3-chip. Du giver selvfølgelig afkald på en SD-kortplads, en HDMI-port, lidt batterilevetid og en skærm med højere opløsning, men du får en større skærm, et lidt lettere system og sparer tretusinde kroner i forhold til MacBook Pro.

Alt i alt mener vi, at 15-tommer-modellen af MacBook Air er det rigtige valg for dem, der har brug for mere skærmplads.

Sammenlignet med markedet for 15-tommers bærbare computere vil MacBook Air 15" M3 bevare sin førende position blandt de bedste 15-tommers bærbare computere. Den er slankere, hurtigere og enten sammenlignelig eller billigere end mange af topmodellerne fra Dell, HP og Razer.

Apple MacBook Air 15" (M3): Pris og tilgængelighed

Annonceret den 4. marts 2024

Startpris på 11.999 kr.

Apple MacBook Air 15" M3 (2024) bliver leveret globalt til kunder fra den 8. marts 2024. Basismodellen har en startpris på 11.999 kr. og leveres med en M3 CPU (8-core CPU og 10-core GPU), 8GB unified memory og en 256GD SSD. Systemet kan konfigureres med op til 24 GB hukommelse og 2 TB SSD.

Selvom det kan være svært direkte at sammenligne Intel Core i7-systemer med dem, der kører Apple-silicium, er prisen på MacBook Air 15" M3 basismodellen stadig sammenlignelig med Core i7-systemer som Dell XPS 15.

Værdi: 4,5/5

Apple MacBook Air 15" (M3): specifikationer

Apple MacBook Air 15-tommer M3 (2024) fås i tre konfigurationer, der i det væsentlige tilføjer hukommelse og lagerplads, men ellers lader basissystemet være uændret.

De giver alle god værdi, men vi synes, det er på tide, at alle MacBook Airs i basismodellen starter med mindst 512 GB lagerplads.

Swipe to scroll horizontally Specifikationer - sammenligning MacBook Air 15" M3 (2024) 256GB MacBook Air 15" M3 (2024) 512GB MacBook Air 15" M3 (2024) 512GB Pris 11.999 kr. 13.799 kr. 15.599 kr. CPU Apple M3 (8 kerner) Apple M3 (8 kerner) Apple M3 (8 kerner) Grafik Integreret 10-core GPU Integreret 10-core GPU Integreret 10-core GPU RAM 8 GB 8 GB 16GB Skærm 15,3 tommer, 2880 x 1864 Liquid Retina-skärm, 500 nits ljusstyrka, wide color P3 gamut 15,3 tommer, 2880 x 1864 Liquid Retina-skärm, 500 nits ljusstyrka, wide color P3 gamut 15,3 tommer, 2880 x 1864 Liquid Retina-skärm, 500 nits ljusstyrka, wide color P3 gamut Lagerplads 256GB SSD 512GB SDD 512GB SDD Porte 2x Thunderbolt 4 (USB-C), 3,5 mm hovedtelefonudtag, MagSafe 3 2x Thunderbolt 4 (USB-C), 3,5 mm hovedtelefonudtag, MagSafe 3 2x Thunderbolt 4 (USB-C), 3,5 mm hovedtelefonudtag, MagSafe 3 Forbindelser Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 Kamera 1080p FaceTime HD webbkamera 1080p FaceTime HD webbkamera 1080p FaceTime HD webbkamera Vægt 1,51 kg 1,51 kg 1,51 kg Dimensioner 340 x 212 x 15,6 mm 340 x 212 x 15,6 mm 340 x 212 x 15,6 mm

Hver af disse muligheder kan konfigureres til at tilføje mere hukommelse (op til 24 GB) og tilføje lagerplads op til 2 TB.

Apple MacBook Air 15" (M3): Design

Større 15-tommers skærm

Uændret design i forhold til MacBook Air 15" (M2)

Midnatsfarven modstår fingeraftryk bedre

Designet på den nye MacBook Airs er faktisk virkelig flot. Det genanvendte aluminiumschassis har rene linjer og polerede hjørner.

Dimensionerne på denne M3-udstyrede MacBook Air matcher den seneste 15-tommers model. Den er stadig 1,15 cm tyk (lidt tykkere end 13-tommers modellen, som er 1,13 cm tyk), 34,04 cm bred og 23,76 cm dyb. Den bærbare computer vejer 1,51 kg, sammenlignet med 1,24 kg for den mindre 13-tommers model. Det er stadig ret let for en 15-tommers model. Men selvom vi godt kan lide denne store skærm, foretrækker vi stadig at have den lettest mulige laptop og ville nok vælge den mindre og lettere MacBook Air 13" frem for denne.

Apple har MacBook Air i en række forskellige farver (Midnight, Starlight, Space Grey, Silver), men vi foretrækker den nye Midnight-farve, der ligesom Space Grey er anodiseret for at reducere antallet af fingeraftryk, der sætter sig fast på den bærbare. Begge farver gør et godt stykke arbejde, og vi håber, at fremtidige MacBook Airs får samme behandling.

Designet på MacBook Air 15" M3 er på nogle måder mere stilfuldt end designet på MacBook Pro. Mens sidstnævnte har højttalergitre på hver side af tastaturet, er MacBook Air 15 - som har plads til højttalere - helt i glat metal. Vi foretrækker det look.

Apples Magic Keyboard er som sædvanlig en fantastisk skriveoplevelse. Der er en fin berøringsafstand og respons, og selvfølgelig masser af plads. Ligeledes er pegefeltet rummeligt og responsivt. Vi ville stadig ønske, at Apple ville komme med en opdatering, der gør det muligt at tegne på touchpadden med en Apple Pencil (please, Apple, Kom nu!).

Som du måske kan forvente, har MacBook Air 15" M3 ikke et massivt udvalg af porte. Der er dog et par Thunderbolt-porte, som kan forsyne op til to eksterne skærme med strøm (men kun når selve laptoppen er lukket). Portene er også nyttige til data og strøm. De sidder begge på den ene side af laptoppen, ved siden af MagSafe-opladningsporten. På den anden side er et 3,5 mm hovedtelefonstik, som audiofile vil sætte pris på. Apple burde tilføje endnu en USB-C-port på denne side af laptoppen. Måske gør de det til den næste generation af MacBook Airs.

Et af de store salgsargumenter for 15-tommer-modellen af MacBook Air er den store Liquid Retina-skærm. Den er stadig på 224ppi, men mens den mindre MacBook Air med sin 13,6-tommers Liquid Retina-skærm har en opløsning på 2560 x 1664 pixels, har den større MacBook Air 15,3-tommers skærm en opløsning på 2880 x 1864, hvilket betyder hundredvis af flere pixels.

Der er meget at elske ved denne skærm. Den understøtter 1 milliard farver og DCI-P3, hvilket betyder, at alt fra Netflix-film til spil som Death Stranding Directors Cut ser helt fantastisk ud. 500 nits er ikke nødvendigvis den mest lysstærke skærm, men vi syntes stadig, at skærmen fungerede godt i alle mulige lyssituationer.

Vi har vænnet os til hakket øverst på skærmen, som huser Facetime-kameraet. Kameraet på 1080p er også godt til Google Meets og Zoom-konferencer.

Design: 4,5/5

Apple MacBook Air 15" (M3): Ydelse

Drevet af M3-chippen

Kan klare det hele

Al den kraft og intelligens, du har brug for til AI-opgaver

Benchmarktester Sådan klarede MacBook Air 15" (M3) sig i vores serie af benchmark-tests: Geekbench 6.2.2: Single-core: 3.102; Multi-core: 12.052 Batterilevetid (webbrowsing-test): 15 timer og 3 minutter.

I Apples korte chiphistorie har der endnu ikke været antydningen af skuffelse. Hver version bygger videre på den forrige på en spektakulær måde. Vi har testet Apples chip-opdateringer fra den første M1 til denne nye klasse af M3-chip, og uden undtagelse er de alle så blændende hurtige og effektive, som en SoC (System on Chip) kan være.

Uden Apples chip ville 15-tommers MacBook Air være en relativt let bærbar computer med stor skærm og Apples karakteristiske stil, men sandsynligvis noget tynget af Intels stadig underpræsterende chip i desktop-klassen.

Med M3-chippen er vores MacBook Air 15" hurtig, fleksibel og klar til næsten alt. Dens Geekbench 6-score er mærkbart højere end for den tidligere MacBook Air 15" M2.

I praksis er ultrabooken et lige så effektivt system til browsing og streaming, som den er en platform til intensiv billedredigering og en lang række AI-operationer onboard og i skyen.

Da vi bad Microsofts Copilot om billeder, tog den cloud-baserede app lidt tid, men til sidst fik vi en masse billeder af "En midaldrende skaldet fyr med briller, der bruger en bærbar computer midt i en magisk park".

Vi testede den samme prompt med det lokale AI-værktøj DiffusionBee (det giver dig mulighed for at downloade billedmodellerne til din MacBook), og selvom det var en smule hurtigere, var resultaterne ikke nær så gode.

Hvis du undrer dig over, hvorfor jeg pludselig taler om generativ AI i forbindelse med en MacBook Air, så giv Apple skylden. Virksomheden har altid arbejdet med AI og har bygget alle Apple Silicon SoC med en indbygget Neural Egninge, men er først for nylig begyndt at introducere sine AI-funktioner, fordi alle andre gør det.

Uanset hvilken generativ AI-funktion Apple introducerer på WWDC 2024 i juni, vil MacBook Air 15" M3 være klar til det.

MacBook Air 15" M3 er også et dygtigt gaming-system. Vi testede at spille Death Stranding: Directors Cut og Asphalt 8 (med en tilsluttet PlayStation Controller). M3 er veludstyret til at håndtere HD-niveauer i begge spil. Vi prøvede at presse opløsningen til det maksimale i DeathStranding, men frameraten faldt til langt under 30 fps. Hvis du vil spille AAA-spil på denne laptop med 60 fps, skal du holde opløsningen på HD-niveau (1920x1080).

På forbindelsesfronten har Apple opgraderet WiFi fra Wifi 6 til WiFi 6E. Bluetooth er det samme som på den tidligere model: 5.3.

En del af grunden til, at du vil have denne (eller en hvilken som helst MacBook), er platformen. MacOS er et modent styresystem, og Apple har formået at kombinere sin hurtige og effektive Apple-chip med et styresystem i desktop-klassen uden nogen mærkbare kompromiser.

Det er et system, der bare virker, er fleksibelt, aldrig går ned, og alle dine yndlingsapps virker allerede på det. Måske endnu mere spændende er det, at macOS og Apple Silicon langsomt, men sikkert er ved at blive en god platform til gaming. AAA-titler som Lies of Pi klarer sig godt, og vi kan sige, at det er en fornøjelse at spille på den store 15,3-tommers skærm.

Ydelse: 4,5/5

Apple MacBook Air 15" (M3): Batterilevetid

Holder i næsten 18 timer

Oplader stadig hurtigt

Hvis du vil vide, hvorfor vi elsker den nuværende generation af MacBooks, er det ikke kun på grund af deres slanke design og lynhurtige ydeevne: Det er også på grund af batteriets levetid. Vi elsker bare en laptop, der kan levere en hel dags arbejde uden at skulle være tilsluttet.

Apple lover 15 timers webbrowsing og 18 timers videostreaming. I vores Future Labs og andre tests lever MacBook Air 15-tommer M3 op til disse løfter. Vi fik over 15 timers kontinuerlig webbrowsing. Vi brugte det meste af dagen uden at være tilsluttet, og batteriet blev kun virkelig belastet, da vi spillede Death Stranding, et spil, der kan opbruge et fuldt batteri på blot et par timer.

Vores eneste kritikpunkt er, at vi ville ønske, at den større 15-tommer MacBook Air havde længere batterilevetid end den mindre 13-tommer MacBook Air.

Batteri: 4,5/5

Skal du købe Apple MacBook Air 15" (M3)?

Swipe to scroll horizontally Apple MacBook Air 15" (M3) Kategori Kommentar Karakter Pris En god værdi for dette niveau af design, ydeevne og bærbarhed. 4,5/5 Design Tyndt, stilfuldt design, fantastisk tastatur og skærm, konstruktion af høj kvalitet, flot farve. 4,5/5 Prestanda M3-chippen er kraftfuld og effektiv - et perfekt match til en ultrabook. 4,5/5 Batteritid Denne bærbare computer holder hele arbejdsdagen og langt ud på aftenen. 4,5/5

Køb den, hvis ...

Du vil have en tynd og let bærbar computer med en stor skærm

Du får ikke længere batterilevetid, men al den ekstra skærmplads er virkelig nyttig.

Du vil have Apple Silicon uden den høje pris eller vægt.

Denne 15-tommers bærbare computer er et godt alternativ til den dyrere MacBook Pro.

Du vil have den flotteste 15-tommers bærbare computer.

Ingen laver bærbare computere som Apple, og macOS er en af de mest pålidelige platforme på markedet.

Køb den ikke, hvis ...

Du sætter bærbarhed over alt andet

Dette er en MacBook Air, som er faretruende tæt på at være for stor til at beholde sit "Air"-navn. Den er let af en 15-tommer at være, men vejer stadig 1,51 kg.

Du vil have mere batterilevetid for størrelsen og pengene.

Apple kan stadig ikke finde ud af at lave en 15-tommer MacBook Air, der har længere batterilevetid end den meget mindre MacBook Air 13-tommer.

Apple MacBook Air 15" (M3): Andre muligheder

Swipe to scroll horizontally MacBook Air 13" (M2) Dell XPS 13 Plus Pris 8.999 kr. 11.250 kr. CPU Apple M2 (8-kerner) Intel Core i7-1280P (14-kerner) Grafik Integrerad 10-kerner GPU Intel Iris Xe RAM 8 GB 16 GB LPDDR5 Skærm 13,6 tommer, 2560 x 1664 Liquid Retina-skärm (bakgrundsbelyst LED, IPS, 500 nits ljusstyrka, wide color P3 gamut) 13,4 tommer, 3456 x 2160, 60 Hz, OLED, Touch, Anti-Reflect, 400 nit Lagerplads 256 GB SSD 512 GB Porte 2x Thunderbolt 4 (USB-C), 3,5 mm hovedtelefonudtag, MagSafe 3 2 x Thunderbolt 4 (USB-C) Forbindelser Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 Kamera 1080p FaceTime HD webbkamera 720p, 30 FPS HD Vikt 1,24 kg 1,26 kg Dimensioner 30,41 x 21,5 x 1,13 cm 29,54 x 19,91 x 1,52 cm

Hvis du ikke føler dig helt tryg ved Apples nye MacBook Air 15" (M3), kan du også overveje disse muligheder...

Apple MacBook Air (13", M2, 2022)

Efterfølgeren til en af de bedste bærbare computere, der nogensinde er udgivet, MacBook Air 2022 er slank og elegant. Den kommer med den samme M2-processor, som findes i 15-tommers modellen, så hvis du vil have den samme ydeevne, men med et mindre og mere bærbart design, er det her den bærbare, du skal købe. Læs vores fulde test af <a href="https://global.techradar.com/sv-se/reviews/apple-macbook-air-m2-2022-recension" data-link-merchant="global.techradar.com"" target="_blank"> Apple MacBook Air (M2, 2022)

Dell XPS 13 Plus

Det tynde og lette design, den fantastiske OLED-skærm, den gode lydkvalitet og det komfortable tastatur gør den til en førsteklasses Windows 11-laptop, som på en eller anden måde formår at konkurrere med MacBook Air. Den har dog nogle problemer med overophedning, og trackpad'en deler vandene. Læs vores fulde test af <a href="https://www.techradar.com/reviews/dell-xps-13-plus" data-link-merchant="techradar.com"" target="_blank"> Dell XPS 13 Plus

Sådan testede vi Apple MacBook Air 15" (M3)

Brugte MacBook Air 15" (M3) i næsten en uge

Brugte den som vores daglige arbejdscomputer

Kørte en række cloud- og lokale generative AI-opgaver på den

Testet marts 2024.