Er Samsung på vej med verdens hurtigste OLED-skærm?

Næste år kan vi se en ny, hurtig OLED-skærm, ifølge rygter om et monitor fra Samsung Display, der vil tilbyde en superhøj opdateringsfrekvens på 500 Hz.

ET News (via TweakTown skriver om en 500 Hz OLED-skærm, som Samsung angiveligt er i gang med at udvikle til lancering (som altid skal man tage dette med et gran salt, da oplysningerne kommer fra kilder i branchen).

Det bliver en 27-tommers gaming-skærm med en opløsning på 1440p, udstyret med et af Samsungs QD-OLED-paneler (quantum dot). I øjeblikket er der ingen yderligere specifikationer, hvilket ikke er overraskende i betragtning af, at oplysningerne er lækket, og at der stadig er et stykke tid til, at skærmen bliver frigivet.

Hvad angår lanceringsdato, forventes denne 27-tommers skærm at være tilgængelig i første halvdel af 2025. Men i betragtning af hvad der siges om udviklingscyklussen, er det sandsynligt, at lanceringen nok først vil ske senere i første halvdel af året (muligvis tættere på andet kvartal) snarere end tidligere.

Samsung har nået en ny milepæl med 500 Hz på et OLED-panel, hvilket overgår de 480 Hz, der for nylig blev opnået af en LG-gamingskærm - også en 27-tommers skærm med 1440p-opløsning, der gik i masseproduktion for et par måneder siden. Andre producenter forventes at bruge det samme panel, og Asus har allerede sin egen 480 Hz OLED-skærm på markedet (ROG Swift PG27AQDP). Samsung har dog taget føringen i forhold til begge disse produkter (bemærk, at LCD-skærme har nået endnu højere opdateringshastigheder, f.eks. 600 Hz på Acers Nitro-skærm, men her taler vi om OLED).

Opløsningen på 1440p er også fantastisk for en 27-tommers gamingskærm, men at gå fra 1080p betyder, at det bliver sværere for din computer at nå de magiske 500 Hz (og at gøre det konsekvent). Med andre ord skal du have en opsætning med en virkelig kraftig GPU og CPU for at kunne håndtere 500 billeder i sekundet ved 1440p, hvilket er, hvad 500 Hz kræver (Hertz måler antallet af billeder, som skærmen kan vise hvert sekund).

Disse typer ultrahurtige skærme er primært designet til e-sport-spil, hvor det er lettere at opnå meget høje billedhastigheder (som f.eks. Counter-Strike 2).

Forhåbentlig får vi et glimt af denne Samsung 27-tommer skærm på CES 2025, selv om panelets udvikling måske ikke er klar i tide til det. Vi krydser fingre!