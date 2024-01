MSI lancerer PROJEKT ZERO - byg-selv-computere uden kabelrod

At samle en computer er en fornøjelse for gamere, men kabelstyring kan være kompleks. MSIs nyligt lancerede PROJEKT ZERO-serie søger at gøre denne proces mere brugervenlig ved at flytte hovedparten af kabeltilslutningerne til bagsiden af motherboardet. Dette ikke blot forbedrer renheden og æstetikken foran, men reducerer også besværet med kabelstyring, hvilket gør samlingen til en behagelig oplevelse.

Project Zero-serien består af nye motherboards og kabinetter, der gør det muligt at fjerne en del de synlige kabler fra kabinettet og skjule dem på bagsiden.

Stilfuldt design og lettere kabelføring med back-connect-design

PROJEKT ZERO-seriens motherboards præsenterer sig i et elegant sølvhvidt design med omfattende køleprofil. Du kan vælge mellem forskellige chipset-muligheder:

Z790 PROJEKT ZERO, et ATX-motherboard med et 14+1 Duet Rail Power System, Lightning Gen 5 PCIe-slot, 4 x M.2-slots og Wi-Fi 7.

B760M PROJEKT ZERO, et Micro-ATX-motherboard med et 12+1 Duet Rail Power System, Lightning Gen 5 PCIe-slot, 2 x M.2-slots og Wi-Fi 6E.

B650M PROJEKT ZERO har et 10 + 2 direkte ud strømsystem, Lightning Gen 4 PCIe-slot, 2 x M.2-slots og Wi-Fi 6E.

Der kommer tre nye motherboards til MSI Project Zero (Image credit: MSI)

Disse motherboards fokuserer på det enkle og elegante design, så brugerne kan lave flottere builds. PROJEKT ZERO-seriens motherboards har et sølvhvidt design med en omfattende køleprofil, der udstråler et rent og strømlinet udseende. Du kan vælge mellem forskellige chipsetmuligheder: Z790 PROJEKT ZERO, et ATX-motherboard med et 14+1 Duet Rail Power System, Lightning Gen 5 PCIe-slot, 4 x M.2-slots og Wi-Fi 7. B760M PROJEKT ZERO, et Micro-ATX-motherboard med et 12+1 Duet Rail Power System, Lightning Gen 5 PCIe-slot, 2 x M.2-slots og Wi-Fi 6E. B650M PROJEKT ZERO har et 10 + 2 direkte ud strømsystem, Lightning Gen 4 PCIe-slot, 2 x M.2-slots og Wi-Fi 6E.

PROJEKT ZERO's Back-Connect-design bryder med traditionen ved at placere de fleste tilslutninger på bagsiden af motherboardet. Dette innovative træk ikke kun forenkler kabelstyring, men bevarer også brugervenlige installationspunkter for CPU, DRAM og SSD foran. Dette skaber en harmoni mellem brugervenlighed og æstetik, hvilket skal gøre det endnu lettere og sjovere at samle sin egen PC.

Når man kigger på MSIs billeder af Project Zero, så må vi på redaktionen i hvert fald sige, at det ser ret så lækkert ud.

Vores kolleger dækker løbende de seneste CES-nyheder fra messen. Følg med og få de store historier om alt fra 8K-tv'er og foldbare skærme til nye telefoner, laptops, smart home-gadgets og det nyeste inden for kunstig intelligens.

Og glem ikke at følge med på TikTok for at få det seneste fra CES-messen!