Anmeldelse: MSI G27C4X gaming monitor

Hvorfor du kan stole på TechRadar Vores ekspert anmeldere bruger timer på at teste og sammenligne produkter og tjenester, så du kan vælge det bedste for dig. Find ud af mere om, hvordan vi tester .

Anmeldelsen kort

MSI G27C4X er en skærm, der er ideel til esports-gamere. Med en størrelse på 27 tommer passer skærmen nemt ind i den gennemsnitlige gaming-opsætning, og den har heldigvis ingen RGB-belysning.

MSI G27C4X har en opdateringshastighed på 250 Hz og en responstid på 1 ms, så du kan overhale dine modstandere, forudsat at du selv er god nok. Desværre er billedkvaliteten ikke optimal. Opløsningen på 1920 x 1080 pixels er ikke nok til at fylde den 27 tommer store skærm, hvilket gør farverne kedelige, og billedet føles udstrakt.

Skærmen har en tykkere kant i bunden, men kanterne på siden og i toppen er til den tynde side. Det ser behageligt ud, når man spiller og arbejder. Standen er meget robust, men du kan ikke justere skærmen i højden - kun vippe den - og det er en skam, da skærmen står meget lavt.

(Image credit: Future / Jouri)

MSI G27C4X: Pris og tilgængelighed

MSI G27C4X har været tilgængelig i Holland siden 2023. Prisen er kun omkring ca. 2.000 kr., afhængigt af hvilken forhandler du kigger på. Det er en rigtig god pris for en 250Hz buet gaming-skærm.

Der findes forskellige skærme i G27C-serien med forskellige priser. På samme måde kan du vælge en 24-tommers skærm med 165 Hz opdateringshastighed, hvis du vil have et skarpere billede. For at få den samme effekt kan du også vælge en 27-tommers skærm med 170 Hz, men med en opløsning på 2.560 x 1.440 pixels.

Pris-kvalitet: 4/5

(Image credit: Future / Jouri)

MSI G27C4X: Design

MSI G27C4X har et underspillet gamer-look, så det er ikke særligt tydeligt at se, at det er en gaming-skærm. Den passer alligevel ret godt ind i et gaming-setup. I modsætning til nogle andre gaming-skærme har den ingen RGB-belysning, og det er kan vi godt leve uden, selv om nogle måske vil savne det.

Det diskrete design betyder, at skærmen sagtens kan bruges i et kontormiljø, selvom den buede form og MSI-logo afslører dens formål en smule.

Vi har set skærme med mindre rammer på toppen og siderne. Disse rammer er ret synlige, men det er slet ikke noget i forhold til den gigantiske ramme, der løber i bunden af skærmen. Men det generer det ikke, og vi kan faktisk lide den detalje.

På bagsiden har du navigationspilen, som giver dig mulighed for at ændre forskellige indstillinger. Standen ser ret robust ud, men fylder lidt for meget. Det kan du selvfølgelig løse med en Vesa-monitorarm.

Det er også meget uheldigt, at den mangler muligheder for at justere skærmen. Det er kun muligt at justere vinklen, men ikke højden, dybden eller rotationen. Skærmen sidder ikke særligt højt oppe, og hvis man ikke har en forhøjning at stille skærmen på, kommer man til at kigge lidt nedad. Det er ikke optimalt, at man er nødt til at købe en monitorarm eller stille monitoren oven på noget for at få den bedste synsvinkel.

MSI G27C4X har også to HDMI-porte (2.0), en DisplayPort (1.2a) og et 3,5 mm audio. Det er ikke ret meget, og vi kunne godt have tænkt os nogle flere porte. Som minimum måtte der gerne være USB-C eller endda en almindelig USB-A-port.

Design: 2,5/5

Det lille joystick på bagsiden bruges til at navigere menuerne med. (Image credit: Peter Hoffmann)

MSI G27C4X: Ydeevne

Lad os starte med det positive: MSI G27C4X er en fantastisk skærm til folk, der stadig kan lide at dykke ned i esportsverdenen. For eksempel spiller jeg selv spil som Counter-Strike 2, og til det var denne skærm næsten ideel. Takket være opdateringshastigheden på 250 Hz kører alt glidende og flot, og du ser dine modstandere, før de ser dig, fordi VA-skærmen simpelthen opdateres meget hurtigere end almindelige skærme. Kurven på 1500R fungerer fint, og selvom det er en smagssag, om man kan lide det eller ej, så tilføjer den buede skærm et elegant touch.

Du bemærker straks, at denne skærm også er designet med konkurrencedygtige gamere i tankerne. Takket være responstiden på 1 ms er du meget hurtig, og det er mærkbart, når du spiller.

Opløsningen på kun 1920 x 1080 pixels er alt for lidt til en 27-tommers skærm, og det kan man godt se. Ind imellem ser det ud, som om billedet er strakt lidt for at fylde skærmens 27-tommer ud. I spil som Counter-Strike 2, hvor man alligevel spiller på de laveste indstillinger for at få så mange fordele som muligt, er det ikke en katastrofe.

Men hvis du spiller spil eller ser indhold, hvor detaljerne og farverne er vigtige, så er det svært at overse. Billedet ser kedeligt og udvasket ud sammenlignet med min almindelige Full HD 144Hz-skærm fra AOC. Det er ikke engang, fordi skærmens farver er meget dårlige, men takket være opløsningen på 1920 x 1080p er der bare intet, der kommer til sin ret. De faste farveindstillinger er også meget uheldige, da alt føles for mørkt og trist. Det er muligt at justere farveindstillingerne, og det bør man bestemt gøre. For det virker ikke som om MSI har brugt energi på at finde de bedste indstillinger fra start.

Hvis du f.eks. kan lide at redigere video, så er denne skærm ikke super velegnet. Du kan ganske enkelt ikke være sikker på, at farverne er præcise nok til at det endelige resultat bliver godt.

Hvis de havde øget opløsningen, og 1440p er stort set standard på 27-tommers skærme nu, kunne mange af disse problemer sandsynligvis have været undgået. Det ville selvfølgelig også give skærmen en noget højere pris.

Ydeevne: 3/5

Image 1 of 4 Screenshot på MSI G27C4X (Image credit: Future / Jouri) Skærmbillede på min AOC 24-tommer FHD-skærm. Bemærk den grønne tekst, bladene og de mere frisk og dybere farver på væggen! (Image credit: Future / Jouri) Screenshot af en video på MSI G27C4X. Man kan næsten ikke se våbnet, og det er alt for mørkt. (Image credit: Future / Jouri)

Et screenshot af, hvordan billedet skal se ud. (Image credit: Future / Jouri)

Skal du købe MSI G27C4X?

Køb den, hvis...

Du vil købe en billig skærm

Prisen på 2000 kr. for en gamingskærm med 250 Hz og 27 tommer er ikke mange penge. For lidt mere får du også den 1440p-opløsning, der mangler her.

Du kan lide at spille esport-titler

En opdateringshastighed på 250 Hz kombineret med en responstid på 1 ms er bare bundsolidt til spil som Counter-Strike 2. Du kan næsten ikke få det bedre til den pris.

Køb den ikke, hvis...

Du kan lide at se film på din pc

Det er en fin skærm til gaming, men til film og serier er den ikke lige så velegnet. Farverne er bare ikke, som de burde være, og det føles, som om billedet bliver trukket fra hinanden.

Du ønsker at have mange forbindelser

To HDMI-stik, et DisplayPort-stik og en 3,5 mm-port er virkelig fesent, uanset hvordan man ser på det. Vi får ikke engang en USB-port.