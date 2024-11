AI-bamsen Poe finder på nye godnathistorier hver aften

Den danske legetøjsproducent PLAYi har netop lanceret Poe, en interaktiv bamse, der ved hjælp af avanceret kunstig intelligens kan skabe og fortælle unikke historier på dansk. Poe er designet til at forvandle børns idéer til fantasifulde eventyr, hvilket gør den til en ideel ledsager ved sengetid eller under leg.

Poes historier sammensættes med hjælp fra appen Poe AI Bear: Story Creator, hvor børn kan vælge mellem et bredt udvalg af temaer, figurer og steder, og endda placere sig selv i historien. Der er hundredvis af valgmuligheder, hvilket gør hver historie unik og inspirerende for børnene. Historierne kan gemmes og høres igen, eller børnene kan skabe nye fortællinger ved at eksperimentere med forskellige temaer og figurer.

Selv når barnet vælger de samme elementer i appen, vil historierne være forskellige, da AI-modellen tilpasser fortællingen for at sikre variation. Poe er udstyret med én AI-stemme, men takket være ElevenLabs' stemmeteknologi kan bamsen formidle historier med følelsesmæssige nuancer, som imiterer menneskelig tale. Derudover kan Poe fortælle historier på 30 forskellige sprog, så børn kan få historier på deres eget sprog - herunder altså også på dansk.

Pris og tilgængelighed

Poe bamsen fra PLAYi er allerede tilgængelig i flere danske butikker til en pris på cirka 499 kroner.

Bamsen kommer med 150 gratis tokens til historier, og det er muligt at tilkøbe flere.

Poe Ai Story Bear - YouTube Watch On

Billig bamse, men historierne koster

Poe AI koster cirka 499 kroner i danske butikker. Her skal man være opmærksom på, at den ikke kan fortælle historier i det uendelige. I hvert fald ikke, uden at det koster ekstra. Der medfølger 150 såkaldte tokens, som bamsen skal bruge for at ChatGPT kan generere historierne. Vi aner ikke, hvor meget historie det giver for pengene, eller hvor ofte man skal "tanke" tokens, hvis ens børn vil høre nye godnathistorier hver aften. Men vi prøver at få en Poe-bamse til test, så vi kan få svar på dette - og nyde nogle spændende godnathistorier.

AI Toy Story

Sikkerheden er en topprioritet, når det handler om legetøj til børn. For at imødekomme eventuelle bekymringer har er Poe designet til kun at modtage input fra sin app. Poe har derfor ingen kameraer, mikrofoner eller direkte internetforbindelse; den bruger kun Bluetooth til at forbinde med en mobil enhed. Derudover er der ekstra sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at AI-modellens forslag til historier er passende. Dette er også årsagen til, at temaer og figurer i appen er nøje udvalgt, så der ikke ved en fejl vises upassende indhold.

