Apples foldbare iPhone er nu mere end bare et koncept, ifølge nye rygter

Den foldbare iPhone rygtes at være kommet et skridt nærmere lanceringen

Lækager omkring enheden har cirkuleret i årevis

Denne udvikling kan betyde, at Samsung skynder sig videre med sine egne foldbare planer

I betragtning af hvor vi er på mobilmarkedet lige nu, virker det uundgåeligt, at Apple på et tidspunkt vil lancere en foldbar iPhone - om ikke andet så for at stoppe Samsungs fremmarch - og det ser ud til, at enheden nu har taget endnu et skridt mod lanceringen.

Ifølge det velkendte læk Yeux1122 (via @Jukanlosreve) er den foldbare iPhone nu gået ind i den »formelle udviklingsproces« med skærmproducenter. Dette kommer fra en »kilde i forsyningskæden« (og Google Translate).

Hvad betyder »formel udviklingsproces«? Det er ikke helt klart, men det lyder, som om man har forpligtet sig til rent faktisk at designe og fremstille denne enhed samt at få de nødvendige komponenter i produktion. Med andre ord: Apple ønsker officielt at lave en foldbar iPhone, hvis man kan stole på denne lækage.

Apple vs Samsung igen

Der er en anden interessant detalje i dette læk: Samsung forventes at fremrykke udviklingen af sine egne foldbare enheder - herunder næste års Galaxy Z Fold 7 og Galaxy Z Flip 7 - for at imødegå en mulig trussel fra en foldbar iPhone.

Vi har tidligere hørt, at Samsung arbejder på nye designsog forskellige prisklasser for at udvide sit sortiment af foldbare telefoner, og det ser ud til, at denne udvidelse nu kan ske hurtigere på grund af Apples beslutning om at formalisere sine planer.

Med hensyn til, hvad vi kan forvente af en iPhone Fold, er der masser af lækager og rygter at vælge imellem gennem årene. Ud over en masse forudsigelser omkring lanceringsdatoer har vi også hørt, at den foldbare enhed kan komme med en selvhelende skærm og et wrap-around-design.

Hvis den formelle proces med at skabe en foldbar iPhone først lige er begyndt, er det usandsynligt, at vi får den at se næste år. September 2026 er nok et mere sikkert bud på et lanceringsvindue, hvilket vil betyde, at enheden vil debutere sammen med iPhone 18. Der er dog dukket rygter op om, at den måske først kommer i 2027.

Uanset hvad ser det ud til, at en foldbar iPhone - noget, der føles som en indlysende succes for Apple, selv om det kan påvirke iPad-salget - nu tager sine første spæde skridt mod virkeligheden.