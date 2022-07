Anmeldelse: Apple MacBook Air (M2, 2022)

MacBook Air (M2, 2022) er Apples opfølger til den bedste bærbare computer, den nogensinde har lavet. Selvom den næsten går hele vejen, slår den ikke helt den tidligere model. Den har et lækkert design, større skærm og utrolig lang batterilevetid, men også et meget højere prisskilt. Hvis du hellere ser den som en erstatning for 13-tommer MacBook Pro, ser det mere fornuftigt ud.

Kort sammandrag

Specifikationer Her er MacBook Air (M2, 2022)-konfigurationen, som TechRadar modtog til test: Processor: Apple M2 (8 kerner)

Grafik: Integreret 10-kernet GPU

RAM: 16 GB Unified LPDDR5

Skærm: 13,6 tommer, 2 560 x 1 664 Liquid Retina-skpærm (baggrundsbelyst LED, IPS, 500 nits lysstyrka, bredt P3-omfang)

Lagerplads: 1TB SSD

Porte: 2x Thunderbolt 3 (USB-C), 3,5 mm lydudgang, MagSafe 3 opladerport

Tilslutningsmuligheder: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0

Kamera: 1080p FaceTime HD-webkamera

Vægt: 1,24 kg

Størrelse: 30,41 x 21,5 x 1,13 cm; B x D x H

Da vi skrev denne anmeldelse af MacBook Air (M2, 2022), slog en tanke os: Hvad hvis Apple faktisk oprindeligt havde planlagt, at dette skulle være en nydesignet MacBook Pro 13-tommer med en M2-chip?

Ideen giver mening, da den nye MacBook Air har en større skærm, bedre højttalere og et 1080p webcam, sammenlignet med den nye MacBook Pro 13-tommer (2022).

M2-chippen i begge bærbare computere tilbyder lignende ydeevne, og i modsætning til hvad mange havde håbet, kommer den nye MacBook Air ikke i en række pastelfarver, som 24-tommer iMac. I stedet fås den i et begrænset antal ret professionelle nuancer.

Endelig har MacBook Air (M2, 2022) et nyt, meget højere prisskilt på SEK 11.499 kr. hvilket er en pris, vi ville forvente af en MacBook Pro, i stedet for entry-level MacBook Air.

At have en nydesignet MacBook Pro sammen med en MacBook Air med det samme gamle design (men ny M2-chip og billigere pris), ville have givet meget mere mening – men Apple gjorde det modsatte.

Så vi har nu en redesignet MacBook Air, der er dyrere, og en MacBook Pro 13 med samme gamle design. Vi kan ikke undgå at synes, at dette var lidt af en forpasset mulighed for Apple.

Det skyldes, at Apple MacBook Air (M2, 2022) har store sko at fylde. Dens forgænger, MacBook Air (M1, 2020) (opens in new tab), har været vores valg som den bedste laptop (opens in new tab), du kan købe, siden den blev lanceret for to år siden.

Slår MacBook Air (M2, 2022) endelig sin forgænger ud af toppen? Det er der meget, der tyder på: Et nyt iøjnefaldende design, der øger skærmstørrelsen, selvom hele den bærbare computer er mindre og lettere, webcam-opløsningen er øget til 1080p, og et par andre lækkerier.

Det nye look følger Apples redesign af mange af dets andre ikoniske produkter, inklusive iMac 24-tommer og MacBook Pro 16-tommer. Faktisk er den eneste MacBook, der ikke får et redesign nu, den nye MacBook Pro 13-tommer (M2, 2022), nævnt tidligere, som på trods af at have den samme nye M2-chip bevarer sit gamle udseende.

Men det gør den nye MacBook Air (M2, 2022) ikke. Sammen med et nyt look får den også den førnævnte M2-chip. Dette er opfølgningen på den imponerende M1, der bsidder i den tidligere MacBook Air. Efter at have droppet Intel, skaber Apple nu sin egen processor og grafikprocessor til at drive sine Mac- og MacBook-computere, og resultaterne har allerede været spektakulære med fremragende ydeevne og brancheførende batterilevetid.

Som vi så med den nye MacBook Pro 13-tommer, fortsætter M2-chippen denne udvikling med forbedret ydeevne og endnu en gang lang batterilevetid. Den gode nyhed for MacBook Air er, at den får samme M2-chip som den dyrere MacBook Pro 13-tommer, hvilket gør, at den kan tilbyde næsten identisk ydeevne.

Tilføj det nye design (som tilbyder en større og lysere skærm end MacBook Pro 13-tommer) og lavere pris, og der er meget, der tyder på, at MacBook Air (M2, 2022) faktisk gør alt, hvad den kan for at 13-tommer MacBook Pro forældet.

Det er dog ikke alle gode nyheder, da den nye MacBook Air kommer med en højere pris. Fra 11.499 kr. er prisen for entry-level-modellen en stor stigning sammenlignet med MacBook Air (M1, 2020). Det betyder desværre, at den nye model mangler den værdi for pengene, som M1 MacBook Air tilbød. Det ser det ud til, at Apple er klar over, for i modsætning til andre modeller, som udgår, når en ny version er ude, vil Apple fortsætte med at sælge den ældre MacBook Air og markedsføre den til folk, der ønsker en mere overkommelig MacBook.

Det betyder, at den nye MacBook Air ikke er en så nem anbefaling som den ældre model, da det er en høj pris for stort set alle.

Så selvom vi vil anbefale alle, der tænker på at købe MacBook Pro 13-tommer, for faktisk at få MacBook Air (M2, 2022) i stedet, kan vi ikke anbefale den til alle, hvilket er, hvad vi gjorde med den tidligere MacBook Air. Det er lidt en skam.

MacBook Air (M2, 2022): Pris och tillgänglighet

Priset börjar på 11.499 kr

Meget dyrere end den tidligere model

Kun 1.000 kr. billigere end MacBook Pro 13-tommer (M2, 2022)

Den nye MacBook Air blev annonceret på Apples udviklerkonference WWDC 2022. Mens MacBook Pro 13-tommer (M2, 2022) var den første M2-drevne Mac, der kom ud, har vi måttet vente til juli for at få en fast udgivelsesdato til den nye MacBook Air, muligvis på grund af Apples usikkerhed om komponent og materiale tilgængelighed. Den nye MacBook Air (M2, 2022) kom til salg den 8. juli og begyndte at blive sendt den 15. juli.

Vi forventer dog, at dette er et meget populært produkt, og med aktuelle lagerproblemer kan leveringsdatoerne blive forsinket, men forhåbentlig ikke for meget.

Denne MacBook Air starter ved 11.499 kr. Den M1-baserede Air vil fortsat være tilgængelig fra 9.399 kr.

Prisspringet er forståeligt, men det betyder, at den nye model vil være mindre overkommelig end den ældre MacBook Air, hvilket er en skam, fordi en af de bedste ting ved 2020 MacBook Air var dens lave pris og fremragende ydeevne.

Basismodellen af MacBook Air (M2, 2022) kommer med en 8-core CPU, 8-core GPU, 8 GB hukommelse og 256 GB SSD-lagerplads.

I mellemtiden starter den nye M2 MacBook Pro 13-tommer ved 12.499 kr, hvilket sætter Apple i en mærkelig position, da det nu betyder, at prisen på MacBook Air og MacBook Pro 13-tommer ikke er så forskellige.

Mens begge basismodeller kommer med den nye M2-chip, kommer den billigste MacBook Air med en 8-core GPU, mens MacBook Pro 13-tommer basismodellen kommer med en M2-chip med en 10-core GPU, hvilket betyder, at den dyrere MacBook har fordel, når det kommer til grafisk ydeevne, men MacBook Air er ikke så langt væk, som vi skal se senere.

MacBook Air (M2, 2022): Design

Helt nyt design

Større skærm, lettere krop

Nye farvevalg

En af de mest radikale designrevisioner, vi har set Apple udføre på et ikonisk produkt, har genoplivet den nye MacBook Air, og selvom du måske sørger over tabet af Airs ikoniske kileform, ser den meget mere moderne og slankere ud end tidligere modeller.

Som navnet antyder, er MacBook Air den tyndeste og letteste MacBook, Apple producerer, og med den nye MacBook Air 2022-model har Apple foretaget yderligere forbedringer, idet den har formindsket den samlede størrelse og vægt af unibody-designet, samtidig med at skærmen er blevet større.

Virksomhedens ingeniører har opnået dette til dels ved at slanke rammerne omkring skærmen med så meget som 30 % på toppen og bunden, mens den er 20 % tyndere på siderne. De tykke rammer på tidligere MacBook Air-skærme begyndte at se ret forældede ud, især sammenlignet med avancerede Windows-rivaler som Dell XPS 13, så de tynde rammer på den nye model får denne MacBook Air til at se meget mere moderne ud.

MacBook Airs webcam er blevet forbedret til 1080p for at matche dem, der findes i MacBook Pros fra slutningen af



2021, og denne stigning i opløsning (sammen med forbedret billedbehandling og håndtering i svagt lys med den nye M2-chip) vil være velkommen for alle, der bruger videokonferencer eller foretager videoopkald til venner og familie. Hvilket de fleste af os er i disse dage.

Mindre velkommen er nyheden om, at kombinationen af et større webcam og tyndere rammer betyder, at der er en synlig "flapper", der omgiver webkameraet og falder ind i menulinjen. Dette er den samme, som findes i MacBook Pro 14-tommer (2021) og MacBook Pro 16-tommer (2021), og da den debuterede med disse MacBooks, viste den sig splittende blandt brugerne.

Vi havde ikke noget imod klappen på de andre systemer, da Apple udvidede skærmen opad, hvilket faktisk gav dig mere skærm generelt, hvilket gjorde afvejningen det værd.

Det samme gælder MacBook Air (M2, 2022), som kommer med en 13,6 tommer skærm, sammenlignet med 13,3 tommer på den tidligere model. Opløsningen er også skruet op fra 2560 x 1600 til 2560 x 1664. Det betyder, at den større skærm ikke mister skarphed, og igen mener vi, at afvejningen med klappen for en større skærm er vejen at gå, og du vil næsten ikke bemærke, at den er der, mens du udnytter den ekstra skærmplads og bedre webcam.

Den nye Liquid Retina-skærm er også lysere med 100 nits, så den er nu på 500 nits, og understøtter nu også en milliard farver. Der er dog ingen ProMotion-understøttelse. På trods af dette får vi en bemærkelsesværdig situation, hvor den billigere MacBook Air (M2, 2022) kommer med en større og lysere skærm sammenlignet med den nye MacBook Pro 13-tommer. For folk, der er afhængige af visuel kvalitet, især fotografer, ligner MacBook Air (M2, 2022) et meget bedre køb.

En anden stor designændring er, som vi bemærkede tidligere, at MacBook Air ikke længere har en "kile"-form med en tyndere front og tykkere bagside. I stedet er den samlet og dermed på linje med stort set alle andre bærbare produkter, som Apple nu producerer. Det undgår også det akavede problem, hvor den tidligere MacBook Air faktisk var lidt tykkere end MacBook Pro i den ene ende. Nu er der ingen tvivl om, at dette er langt den tyndeste MacBook, du kan købe.

Der er også kommet nye farver. Folk, der håber på livlige, pastellignende farver som iMac 24-tommer, vil blive skuffet over de relativt afdæmpede farver Space Grey, Silver, Starlight og Midnight Blue. De ser dog meget gode ud. Vi så dem alle sammen til Apples WWDC-event, og vores absolutte favorit var Midnight Blue, som er farven på den anmeldelsesenhed, Apple sendte os, og den ser lige så smuk ud, som vi husker. Hver farve leveres med matchende strømkabler - et fantastisk Apple-touch.

Ud over de forskellige tilgængelige nuancer, har den bærbare computer MagSafe-opladning (ja, den er tilbage) samt to Thunderbolt-porte og endda et 3,5 mm hovedtelefonstik, hvilket er velkomment for dem, der bruger ikke-Bluetooth-hovedtelefoner og headset. MacBook Air (M2) er også lige så tynd og let, som vi håbede: kun 11 mm tyk og vejer 1,24 kilo.

Standard basismodellen MacBook Air kommer med en 30W oplader, men du kan vælge at opgradere denne til en 67W adapter for 512 kr, som kan få dig til 80 % batterikapacitet på kun 20 minutter. Der er også en dual-port adapter mulighed, så du også kan oplade din iPhone, iPad eller andre enheder på samme tid, selvom dette vil påvirke opladningstiderne lidt, da denne adapter kun er på 35W som så deles mellem enhederne.

Samlet set er det nye design efter vores mening en triumf. Det har fået MacBook Air til at føles mere moderne, øget skærmstørrelsen og kvaliteten og gjort den tyndere og lettere. Det er stort set alt, hvad du kan ønske dig af en visuel overhaling, og selvom enhver, der håber på levende, flerfarvede pastelfarver, vil blive skuffet, er de nye farver stadig pæne og attraktive.

MacBook Air (M2, 2022): Ydelse

Fremragende ydelse

På niveau med MacBook Pro 13-tommer (M2, 2022)

Benchmark-test Her er, hvordan MacBook Air (M2, 2022) klarede sig i vores serie af benchmark-tests: Cinebench R23 CPU: Single Core: 1 597; Flerekernet: 8 098

Geekbench 5 Single-Core: 1 936; Multi-Core: 8 917

Batteritid (TechRadar-filmtest): 16 timer og 6 minuter

Den nye MacBook Air (M2, 2022) kommer med M2 System on Chip (SoC), Apples anden generation, 5-nanometer chip, som virksomheden hævder vil tilbyde en 18 % hurtigere CPU, 35 % hurtigere GPU (nu 10 kerner) , og en 40 % hurtigere neural motor end sin forgænger. Det er værd at bemærke, at basis MacBook Air kommer med en 8-core GPU, men du kan opgradere til en 10-core GPU.

MacBook Pro 13-tommer basismodellen kommer med en M2-chip og 10-kernet GPU som standard for ikke meget mere.

I vores tid med MacBook Air klarede den bærbare computer sig utrolig godt. Det forudinstallerede macOS Monterey starter hurtigt op og fungerer godt, mens det ser godt ud på den nye skærm. Som sædvanlig brugte vi MacBook Air (M2, 2022) til daglig brug.

At surfe på nettet i både Safari og Chrome var hurtig og lydhørt, selv med flere åbne faner (den model, vi tester kommer med 16 GB samlet hukommelse, hvilket virkelig hjælper her), og at skrive på dokumenter på det lidt nydesignede tastatur (som er lidt slankere på grund af redesignet, men bevarer den samme Magic Keyboard-følelse) er flot og behagelig.

Siden udgivelsen af M1-chippen har et stigende antal applikationer modtaget M1-kompatible versioner, som også fungerer med M2. Det betyder, at dine yndlingsapps skal fungere glimrende og drage fordel af M2'ens muligheder. Heller ikke kun Apple-apps, men programmer fra Adobe og Microsoft har M1- og M2-versioner.

For apps, der ikke har det, hjælper Apples Rosetta 2-værktøj igen, så du kan køre apps lavet til Intel-baserede Mac'er, næsten som om de var designet til M2, med minimal præstationspåvirkning.

Vi legede også med Garage Band (Apples musiksoftware, der er forudinstalleret) og redigerede 4K hjemmevideofiler i iMovie, og igen holdt den forbedrede ydeevne af M2-chippen alt kørende ekstremt godt. Vi vil endda gå så langt som at sige, at vi ikke bemærkede nogen mærkbar forskel til M2 MacBook Pro, når vi brugte den til lignende opgaver.

En forskel, som Apple kan lide at påpege, er, at MacBook Air har et blæserløst design, mens MacBook Pro 13-tommer bruger blæsere til at holde komponenterne kølige. Dette skulle betyde, at MacBook Pro 13-tommer er bedre til vedvarende ydeevne - den kan køre med fuld gas i længere tid uden overophedning.

I praksis betyder det, at MacBook Air (M2, 2022) er tynd og let, og også helt lydløs, når den er i brug. Vi fandt dog ud af, at MacBook Pro 13-tommer fans sjældent - hvis nogensinde - kom til, hvilket tyder på, at det kun vil gøre en forskel for alvorligt tunge arbejdsbelastninger (tænk Logic Pro-projekter med hundredvis af numre eller 8K-videoredigering i Premiere Pro). Og til det arbejde køber du ikke MacBook Air – eller MacBook Pro 13-tommer for den sags skyld. Så er det bedre at købe kraftfulde MacBook Pro 14 eller 16.

Vores benchmarktest viste endnu en gang, hvor ens den nye MacBook Air og MacBook Pro 13-tommer er, når det kommer til ydeevne. Single-core ydeevne i både Cinebench og Geekbench var næsten identisk for de to enheder, hvilket giver mening, da de begge bruger den samme 8-core M2-processor.

Multi-core ydeevne var også meget ens i Geekbench, men i Cinebench havde 13-tommer MacBook Pro en lille fordel. Så du kan få lidt bedre ydeevne, når du multitasker med Pro, især hvis nogle af disse opgaver er grafikbaserede, men ellers er ydeevnen så ens, at det er svært at anbefale Pro'en frem for MacBook Air, da Air har et nyt design , større skærm og er billigere.

Så vi står i en meget mærkelig situation. Det ser ud til, at MacBook Pro 13-tommer ikke blev dræbt af en konkurrent som Dell eller HP... men af Apples egen MacBook Air.

MacBook Air (M2, 2022): Batteritid

Holder over 16 timer

Belaster meget hurtigt

Vi havde store forhåbninger til MacBook Airs batterilevetid, da M1-chippen var en ekstremt effektiv chip, der bød på både høj ydeevne og lang batterilevetid, og Apple har lovet det samme med M2-chippen.

Vores håb blev ikke knust med vores benchmark for batterilevetid, hvor vi kører en 1080p loopet video, indtil batteriet løber tør, og varer hele 16 timer, hvilket er virkelig imponerende og langt overgår Windows-baserede bærbare computere til nogenlunde samme pris.

Den holdt faktisk 30 minutter længere end MacBook Pro 13-tommer, hvilket er overraskende, da Pro har et større batteri. Touch Bar på Pro'en og en mindre energieffektiv skærm kan forklare den hurtigere batteridræning på Pro'en.

Det er også en markant stigning i forhold til M1 MacBook Air fra for to år siden, som klarede 11 timer i samme test.

Det betyder, at du nemt kan bruge MacBook Air (M2, 2022) til en hel arbejdsdag eller på en lang flyvning og stadig have batterilevetid tilbage, hvilket er virkelig imponerende ting. Vi fandt ud af, at vi nemt kunne arbejde uden at skulle tænke på, hvor du skal tilslutte MacBook Air for at oplade batteriet, hvilket giver dig så meget mere frihed, når du bruger denne bærbare computer.

Vi havde den kraftigere oplader, og den fyldte virkelig hurtigt op på batteriet, når vi havde brug for en opladning. MagSafe-porten er også fremragende, så du nemt kan tilslutte opladeren hurtigt, takket være den magnetiske forbindelse, og hvis den ved et uheld skulle blive trukket ud (hvilket faktisk skete for os under testen), afbrydes den nemt uden risiko for skade.

Du kan også oplade MacBook Air (M2, 2022) via USB-C-porten, hvilket er praktisk, hvis du skal låne en oplader, når du er på farten.

Ska du købe MacBook Air (M2, 2022)?

Køb den, hvis …

Du vil have en tynd og let bærbar

MacBook Air (M2, 2022) er stadig en af de bedste tynde og lette bærbare computere, du kan købe, og med det nye design er den nu endnu smartere, mens den stadig ser imponerende moderne ud.

Du vil have en M2 MacBook

Mens MacBook Pro 13-tommer slog den nye MacBook Air ved at være den første M2 MacBook, er MacBook Air (M2, 2022) et meget bedre køb for de fleste.

Du overvejede at købe den nye 13-tommer MacBook Pro

Seriøst, få MacBook Air i stedet. Den er tyndere, lettere, har en større skærm, tilbyder lignende ydeevne og er billigere.

Køb den ikke, hvis ...

Du leder efter den billigste MacBook

Den nye MacBook Air fik ikke kun ny hardware og nyt design – men også et nyt, højere prisskilt. Den tidligere model forbliver til salg, og den er fortsat den mest overkommelige MacBook i 2022.

Du vil have porte

Det tynde og lette design kommer på bekostning af porte, og ligesom tidligere modeller kommer den nye MacBook Air med kun to Thunderbolt-porte, hvilket betyder, at du muligvis skal bruge en adapter til at tilslutte nogle perifere enheder.

