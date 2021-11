Anmeldelse: Apple MacBook Pro 14 (2021)

To minutters anmeldelse

MacBook Pro 14-tommer (2021) er den mindste af de to nye MacBook Pro'er, som Apple for nylig afslørede (den anden er MacBook Pro 16-tommer (2021)), og den er nu drevet af et udvalg af M1 Pro og M1 Max, Apples hidtil mest imponerende chips.

Det, Apple har skabt her, er den bedste bærbare computer til kreative fagfolk, vi nogensinde har testet. Tidligere har folk kritiseret Apple for at sætte design over funktionalitet, selv på trods af brugernes ønsker, hvilket førte til, at tidligere MacBooks kom med en sølle mængde porte, bare for at de kunne være tynde og lette. Den gode nyhed er, at Apple ikke kun har lyttet til sine kunder, Apple har også omfavnet deres feedback.

Så den nye MacBook Pro 14-tommer kommer med et stort udvalg af porte, der tilbyder tre Thunderbolt 4 porte, en HDMI port, en SDXC kortplads og en MagSafe 3 port til opladning. Hvis du nogensinde har skullet stole på en dongle for at tilslutte ekstra ydre enheder, såsom en ekstern skærm eller dit kameras hukommelseskort, med 14-tommer MacBook Pro behøver du ikke længere at gøre det. Ved at rette MacBook Pro 14-tommer direkte mod fagfolk, der leder efter en ægte mobil arbejdsstation, og overlade det tynde, lette og slanke design til den mere almindelige MacBook Air, har Apple lavet en enhed, der uden tvivl er mere niche, men langt mere vellykket.

Dette betyder for mange mennesker, at det ikke vil være den bærbare computer for dig. Den tilbyder et kraftniveau, som de fleste aldrig får brug for, og med en pris på 17.499.- vil den sandsynligvis også være for dyr for de fleste.

Men hvis du har brug for denne form for ildkraft, til at redigere 8K optagelser, noder eller kompleks kodning, så finder du simpelthen ikke en bedre bærbar computer.

Ikke kun har de interne elementer fået en opgradering takket være de nye M1 Pro og M1 Max chips, men skærmen er også blevet forbedret. Den er nu større end 13-tommer modellen og er nu en Liquid Retina XDR skærm med mini-LED teknologi. Mini-LED teknologien er den samme, som findes i den nye iPad Pro, og den er lige så imponerende her, og den tilbyder et enormt kontrastforhold på 1.000.000:1. Hvis du arbejder på billeder og HDR videoer, vil dit indhold aldrig have set så godt ud. ProMotion teknologi er også inkluderet, som tilbyder opdateringshastigheder på op til 120Hz, som kan tilpasses afhængigt af bevægelsen af indholdet på skærmen. Ikke alene får dette videoer til at se godt ud, men selv at se på websteder drager fordel af denne teknologi, da det nu føles glat og responsivt. Som med tidligere MacBook Pro skærme understøtter den også P3's brede farveskala.

Batterilevetiden er også blevet drastisk forlænget og kan nu nå 17 timer, hvilket er bemærkelsesværdigt for en bærbar computer af denne kaliber. Ikke nok med det, men MacBook Pro 14-tommer fortsætter med at køre gennem komplekse opgaver, i stedet for at begrænse ydeevnen som med andre bærbare computere for at bevare batteriets levetid.

(Image credit: Future)

Det er her, hvor Apples kontrol over både hardwaren, med Apples egen M1 Pro eller M1 Max silicon, og software, med macOS Monterey, virkelig betaler sig, da det har givet virksomheden mulighed for at finjustere ydeevne og strømforbrug for at ende med en kraftfuld bærbar computer der kan overleve – og overgå – konkurrenterne.

Et boostet 1080p webcam og højttalere i studiekvalitet afrunder de forbedringer, Apple har tilføjet her. Disse er særligt vigtige i denne tid, hvor mange af os arbejder eksternt, og det hele udgør en virkelig imponerende professionel bærbar computer. Hvis du er en kreativ professionel, der leder efter en ny bærbar computer at arbejde på, så er MacBook Pro 14-tommer (2021) den bedste bærbare computer, du kan købe lige nu.

Pris og tilgængelighed

Spec Sheet Her er de MacBook Pro 14-tommer (2021) konfigurationer der er sendt til TechRadar for gennemgang: CPU: Apple M1 Pro (10-core)

Grafik: Integreret 16-core GPU

RAM: 32GB Unified memory

Skærm: 14.2-tommer, 3,024 x 1,964 Liquid Retina XDR display (mini-LED, 1.000 nits vedvarende lysstyrke, bred P3 farveskala, ProMotion teknologi)

Lager: 512GB SSD

Porte: 3x Thunderbolt 4 (USB-C), HDMI, SDXC-kortslot, 3,5 mm hovedtelefonstik, MagSafe 3

Forbindelse: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0

Kamera: 1080p FaceTime HD webcam

Vægt: 1.6 kg

Størrelse: 12.31 x 8.71 x 0.61 tommer (31.26 x 22.12 x 1.55cm; B x D x H)

Den nye MacBook Pro 14-tommer (2021) er en utrolig ambitiøs bærbar, både hvad angår hardware og design, og den henvender sig til kreative fagfolk, der har brug for kraftfuld mobil hardware, og det betyder, at dette er en dyr bærbar. En meget dyr bærbar.

MacBook Pro 14-tommer (2021) med en 8-Core CPU, 14-Core GPU M1 Pro med 16 GB samlet hukommelse og 512 GB SSD lagerplads starter ved en pris på 17.499.- og den mere kraftfulde 10-Core CPU, 16-Core GPU M1 Pro med 16 GB Unified Memory og 1 TB SSD lagerplads koster 21.799.-

Du kan konfigurere MacBook Pro 14-tommer med mere RAM og lagerplads, med enten 16 GB, 32 GB og 64 GB samlet hukommelse og op til 8 TB SSD lagerplads, hvilket selvfølgelig også øger prisen.

Du kan også opgradere fra M1 Pro chippen til den meget mere kraftfulde M1 Max chip. Dette bringer hurtigere hukommelse og fordobler den grafiske ydeevne. Med tilføjelse af M1 Max med 10-core CPU og 24-core GPU bliver prisen 25.399.- mens den højeste M1 Max med en 10-core CPU og 32-core GPU koster 27.199.-

Den maksimale konfiguration af 10-core CPU og 32-core GPU M1 Max-processor, 64 GB RAM og 8 TB SSD lagerplads koster hele 52.399.-

Dette er enormt mange penge for enhver, så du vil virkelig overveje, om du har brug for den slags strøm, som den nye MacBook Pro 14-tommer tilbyder. Hvis du ikke har det, men stadig vil have en moderne MacBook til at lave videoredigering og andet kreativt arbejde på, så er der altid MacBook Pro 13-tommer (M1, 2020). Den kommer med den mindre kraftfulde M1chip, men i vores test var den stadig en imponerende performer, selv når man redigerede videoer i 8K, og med et prisskilt, der starter ved 11.199.- for 256GB SSD/8GB RAM-modellen, med en M1-chip med en 8-core CPU og 8-core GPU.

For mange mennesker vil det være en mere realistisk model at gå efter, som tilbyder den kraft, du har brug for, men uden så højt et prisskilt. For folk, der har brug for mere, tilbyder MacBook Pro 14-tommer dog det skridt op.

(Image credit: Future)

Design

Mange af os har bedt om et MacBook Pro redesign i årevis, og med MacBook Pro 14-tommer (2021) får vi det endelig. Dette er den største overhaling, udvalget har haft i årevis, og det føles som om, at Apple igen er passioneret og begejstret for MacBook Pro – og den begejstring smitter.

Den mest bemærkelsesværdige designændring er den nye 14,2-tommer skærmstørrelse, en stigning på næsten en tomme i forhold til den 13,3-tommer skærm, der følger med MacBook Pro 13-tommer. Denne ekstra skærmejendom er godt brugt og giver dig et meget større område at arbejde på end 13-tommers modellen, uden at øge den samlede størrelse af den bærbare computer for meget. Hvis 16-tommer MacBook Pro føles for stor, og 13-tommer MacBook Pro for lille, så kan 14-tommer være det perfekte kompromis.

Ud over en stigning i skærmstørrelsen er opløsningen også blevet hævet fra 2.560 x 1.600 på 13-tommer til 3.024 x 1.964, hvilket øger pixeltætheden fra 227 pixels per tomme (PPI) til 254 PPI. Dette er ikke kun en større skærm, men den er også skarpere.

(Image credit: Future)

Rammerne omkring skærmen er også blevet slanket. De tykke rammer på tidligere MacBooks var en af vores største irritationer. De fik de bærbare computere til at se omfangsrige og forældede ud, mens rivaler som Dell bragte bærbare computere med tyndere rammer rundt om skærmen.

Så de tyndere rammer på 14-tommer MacBook Pro er yderst velkomne. Det får ikke kun den bærbare computer til at se mere moderne ud og lader din fulde opmærksomhed falde på den smukke skærm, men det betyder, at Apple har formået at få en større skærm til at passe ind, uden at gøre selve MacBook Pro'ens krop større.

Målene er 12,31 x 8,71 0,61 tommer (31,26 x 22,12 x 1,55 cm), hvilket ikke er meget større end 11,97 x 8,36 x 0,61 tommer (30,41 x 21,24 x 1,56 cm på MacBook Pro 13-tommer). I betragtning af bumpet i skærmstørrelsen er dette ret bemærkelsesværdigt.

De slanke rammer kommer dog for en pris, da Apple har introduceret en af sine mest kontroversielle designbeslutninger i nyere tid - et "hak", der omgiver webkameraet.

(Image credit: Future)

I modsætning til hakket på iPhone kameraet, som skabte sin egen del af kontroverser, da det blev introduceret, er hakket i MacBook Pro 14-tommer (og den nye 16-tommer MacBook Pro, som også har det) fladt.

Det er bestemt mærkbart, da hakket strækker sig ned i menulinjen, der løber langs toppen af skærmen. Men macOS Monterey, som kommer forudinstalleret på MacBook Pro 14-tommer (2021), er designet til at håndtere det. Menulinjen i apps tilpasser sig hakket, så hvis der er adskillige menupunkter, der kører langs menulinjen, omarrangeres de, så de vises på hver side af hakket. Musemarkøren bevæger sig i mellemtiden under indhakket.

Det er ikke den mest elegante løsning, og Apple har ikke været tydelig omkring, hvorfor hakket er nødvendigt. Mens webkameraet er blevet forbedret med en 1080p opløsning og større sensor, og mange andre bærbare computere har 1080p kameraer og tynde rammer uden at have brug for et lignende hak. I modsætning til iPhone understøtter de nye MacBook Pros ikke Face ID, som giver dig mulighed for at logge ind ved at scanne dit ansigt.

Det er dog ikke den store deal breaker, som mange mennesker gør det til. Det giver faktisk mulighed for mere skærmplads, da selve menulinjen nu er højere oppe (takket være de reducerede rammer). Dette gør det muligt for applikationen at optage endnu mere skærmplads under den, hvilket resulterer i mere desktop ejendom at arbejde på.

Når du bruger apps i fuldskærmstilstand eller ser videoer, vil du heller ikke bemærke hakket, da den del af skærmen bliver mørklagt.

Når du åbner MacBook Pro 14-tommer, afslører et andet større redesign sig: der er ikke længere en Touch Bar, der løber langs toppen af tastaturet. Denne tynde skærm blev inkluderet i forskellige MacBook Pro modeller fra 2016 og frem, og erstattede de fysiske funktionstaster. I stedet viste den interaktive knapper, der var kontekst følsomme og ville ændre sig afhængigt af det program, du brugte.

(Image credit: Future)

Touch Bar viste sig at være upopulær blandt nogle brugere, og tredjeparts app-producenter brugte den ikke rigtigt til sit fulde potentiale.

Med de nye MacBook Pros er Touch Bar væk, erstattet af tilbagelevering af fysiske nøgler. Der er stadig en Touch ID-knap til at logge ind med kun dit fingeraftryk, og det fortsætter med at fungere godt. Hvis du ikke kunne lide Touch Bar, vil du blive glad for at se den er væk, men dens fravær vil skuffe alle, der rent faktisk kunne lide funktionen.

Resten af tastaturet er det samme Magic Keyboard, som findes i de seneste MacBooks. Dette er slet ikke en dårlig ting, da det er lydhørt og føles fantastisk at skrive på. Det er også pålideligt - hvilket er afgørende efter Apples problemer med de gamle Butterfly keyboards i ældre MacBooks, som var tilbøjelige til at gå i stykker, hvis krummer eller støv kom i nærheden af det.

Den anden store designændring er, at MacBook Pro 14-tommer (2021) kommer med tre Thunderbolt 4 porte, en HDMI port, en SDXC kortplads og en MagSafe 3 port.

Med alle disse porte til din rådighed kan du tilslutte op til tre Pro Display XDRs og et 4K TV med M1 Max, eller to Pro Display XDRs, hvis du vælger M1 Pro.

Denne stigning i porte er yderst velkommen, da vi tidligere har klaget over, at MacBook Pros ikke kommer med nok af dem. Det er bærbare computere, der er rettet mod professionelle, så selvom det kun er fint at have nogle få USB-C porte på en bærbar computer som MacBook Air, har du brug for flere porte, når det kommer til professionelle bærbare computere, da du sandsynligvis vil tilslutte mere udstyr.

(Image credit: Future)

Det ser ud til, at Apple har lyttet til sine kunder og har øget portudvalget drastisk. Hukommelseskortpladsen vil blive hilst velkommen af fotografer, der hurtigt vil overføre deres billeder til MacBook Pro for at redigere dem, og HDMI porten i fuld størrelse betyder, at du kan tilslutte denne bærbare computer til et tv eller en skærm uden at skulle bruge en adapter.

Det er dejligt at se, Apple reagerer på sine kunders feedback på denne måde, og adresserer en af de største klager, vi havde med tidligere modeller.

Disse nye porte betyder, at MacBook Pro 14-tommer er tykkere end tidligere modeller, og det føles næsten retro at se en fuld størrelse HDMI port på en bærbar computer, men dette er en seriøs arbejdsstation bærbar til professionelle, og konsekvensen for dens udseende er mere end det værd. Selvfølgelig, hvis du vil have en slank og let bærbar, der lægger mere vægt på at være stilfuld end funktionel, så er der altid MacBook Air (M1, 2020), som fortsat er vores valg som den bedste bærbare, du kan købe lige nu.

(Image credit: Future)

Du har måske også bemærket, at der er en MagSafe 3 port. Dette er en proprietær opladningsstrøm, der har et magnetisk element. Dette giver dig mulighed for hurtigt og nemt at tilslutte strømforsyningen, og hvis kablet bliver rykket ved et uheld, vil opladningskablet nemt komme væk fra MacBook Pro 14-tommer uden skader. Det er en velkommen tilføjelse, især da du også stadig kan oplade MacBook Pro via USB-C, så ældre MacBook Pro adaptere (eller opladere til andre bærbare mærker, der bruger USB-C) kan stadig bruges, selvom batteriet ikke oplades lige så hurtigt. Det handler imidlertid om muligheder, og MacBook Pro 14-tommer giver dig masser af dem.

Samlet set er det nye design af MacBook Pro 14-tommer et hit. Apple tilføjede funktioner, som vi har råbt efter, inklusiv tyndere rammer og flere porte, samtidig med at vi får en fantastisk større skærm. Den kommer i to farver, Silver og Space Grey, som måske skuffer enhver, der håbede på en farverig genskabelse som den nye iMac, men de bevarer det klassiske og ikoniske MacBook look.

Ydeevne

Benchmarks Her er, hvordan MacBook Pro 14-tommer (2021) klarede sig i vores suite af benchmark tests: Cinebench R23 CPU: Single-Core: 1,533; Multi-Core: 12,370

Geekbench 5 Single-Core: 1,766; Multi-Core: 12,514

Batterilevetid (TechRadar film test): 15 timer og 58 minutter

Handbrake (1080p, Fast): 71.32 fps

PugetBench Photoshop: 804 point

Mens det nye design af MacBook Pro 14-tommer (2021) er en af de mest spændende ting ved dette produkt, er de justeringer, Apple har lavet til hardwaren under chassiset, endnu mere spændende. Apple blæste os væk med sin M1 chip, da den debuterede i 13-tommer MacBook Pro sidste år. For et første forsøg på sin egen bærbare silicium, efter tidligere at have brugt Intel komponenter, var det en sikker og vellykket forestilling, der gav MacBook Pro 13-tommer (M1, 2020) og MacBook Air (M1, 2020) nok strøm til at redigere 8K videoer, mens den også kan prale af fremragende batterilevetid.

Så da Apple annoncerede ikke én, men to nye chips ved MacBook Pro 14-tommers lancering begivenhed, satte vi os op og lagde mærke til det. M1 Pro og M1 Max er begge tilgængelige i MacBook Pro 14-tommer og tilbyder ydeevne, der langt overgår M1.

Uanset hvilken processor du vælger, er både M1 Pro og M1 Max store spring i forhold til den eksisterende M1chip, og M1chippen var til at begynde med ikke ringe.

M1 Pro (som er i vores gennemgangs enhed) har en dual-chip arkitektur, der understøtter op til 32 GB samlet hukommelse, med en båndbredde på 200 GB/s, hvilket er næsten tre gange båndbredden af M1.

(Image credit: Future)

CPU'en har otte højtydende kerner og to højeffektive kerner, og M1 Pro vil skifte mellem disse for at optimere ydeevnen til de opgaver, du kører. Til grafik kommer M1 Pro med en 16-core GPU med 2.048 eksekverings enheder og en ydeevne på 5,2 teraflops, hvilket Apple lover er to gange hurtigere grafikydelse sammenlignet med M1.

Der er også en version af M1 Pro med i alt otte kerner. Dette ser ud til at være seks ydeevne- og to effektivitetskerner og en 14-core GPU og fås i den billigere model af MacBook Pro 14-tommer.

Hvis du har penge tilovers, eller nogle virkelig krævende programmer at køre, så kan du vælge M1 Max i stedet. Denne flagskibs chip understøtter op til dobbelt så meget hukommelse som M1 Pro og består også af 57 milliarder transistorer, næsten det dobbelte af M1.

Det er vigtigt at bemærke, at M1 Max kommer med den samme 10-core processor som M1 Pro, men du får helt sikkert nogle andre fordele. For grafisk ydeevne kommer M1 Max med 32 kerner, det dobbelte af M1 Pro.

GPU'en kommer også med 4.096 eksekverings enheder, dobbelt så mange som M1 Pro, samt dobbelt så mange samtidige tråde (98.304 vs 49.512).

Modellen, vi havde til gennemsyn, kommer med 10-kerne M1 Pro, 32 GB hukommelse og 512 GB SSD, og i vores tid med den, fandt vi ud af, at den fungerede usædvanligt godt.

(Image credit: Future)

Til daglig brug er macOS Monterey utrolig hurtig og lydhør, og når du bare surfer på internettet, betyder MacBook Pro 14-tommers ProMotion skærm, som har op til 120 Hz opdateringshastighed, at det at rulle op og ned på websider (eller dokumenter) er utrolig glat.

Selvfølgelig vil du have en bærbar af denne kaliber til mere end blot at surfe på nettet, og når det kommer til tungt, professionelt kreativt arbejde, skinner MacBook Pro 14-tommer virkelig.

Den åbenlyse kraft bag M1 Pro chippen betød, at vi var i stand til at skabe og redigere komplekse 3D scener i Cinema 4D hurtigt og glat, med den forenede hukommelse, der tillader nogle alvorligt intensive arbejdsbelastninger at blive håndteret ekstremt godt. Dette tilbyder bogstaveligt talt ydeevne på arbejdsstationsniveau i en bærbar computer. Vi tændte også for Final Cut Pro for at redigere 8K video, og processen var imponerende problemfri. Vi kunne scrub gennem tidslinjen frem og tilbage, og ultra high definition optagelserne stoppede ikke engang - og vi var endda i stand til at tilføje fire 8K streams til en scene og afspille dem samtidigt. Seriøst imponerende!

Mens vi arbejdede på disse projekter, var vi ikke kun imponerede over den rå ydeevne, som 14-tommer MacBook Pro tilbød, men hvor godt de så ud.

Dette er takket være den nye skærm, som er en Liquid Retina XDR skærm med mini-LED teknologi, som kan levere op til 1.000 nits vedvarende lysstyrke på fuld skærm, 1.600 nits maksimal lysstyrke og et kontrastforhold på 1.000.000:1 og P3 bred farveskala.

Dette resulterede i virkelig imponerende billedkvalitet, når du arbejdede med videoer og fotos. De optagelser, vi redigerede i 8K, var også i HDR, og skærmen på MacBook Pro 14-tommer viste det i al sin pragt. Den eneste måde, det ville have set bedre ud, er, hvis det havde været i native 8K, men det er også at bede om meget.

Alligevel er det en af de mest imponerende skærme, vi har set på en bærbar computer. På et tidspunkt redigerede vi en 3D-scene i Cinema 4D og flyttede belysningen rundt, hvilket øjeblikkeligt blændede os. Det var et glimrende eksempel på, hvor lys og levende denne skærm er. I de sidste par år var Apples MacBooks ikke længere hjemsted for de bedste bærbare skærme, du kunne finde. Ultra high definition OLED tilbud fra Dell og Gigabyte blæste forbi Apples MacBooks. Ikke længere: Apple har igen den bedste skærm, du kan få på en bærbar computer med MacBook Pro 14-tommer (2021) og MacBook Pro 16-tommer (2021).

MacBooks er ikke kun populære blandt video editors og fotografer, men musikere og musikproducenter bruger dem ofte, og den gode nyhed er, at 14-tommer MacBook Pro også gør et godt stykke arbejde her. Vi legede med et enormt komplekst projekt i Logic Pro, med et orkesterpartitur, der har over 1.500 separate numre. Dette projekt blev leveret til os af Apple, og det var et godt eksempel på, hvad MacBook Pro 14-tommer og dens M1 Pro chip kan klare. At indlæse projektet var imponerende hurtigt, og vi kunne springe rundt på banen uden problemer, mens vi redigerede og justerede spor i farten.

MacBook Pro 14-tommer klarede sig beundringsværdigt, og den lød også fantastisk takket være opsætningen med seks højttalere.

(Image credit: Future)

Det, der måske var mest imponerende ved alt dette, var, at selv når MacBook Pro 14-tommer kørte på batteri, var der ingen mærkbar dyk i ydeevnen. Dette er ret bemærkelsesværdigt, da bærbare computere normalt drosler nogle af deres mest krævende komponenter, når de bruger batteri, for at hjælpe med at bevare batteriets levetid, hvilket betyder en nedjustering af ydeevnen. Dette betragtes normalt som et uundgåeligt kompromis, hvor mange mennesker bare accepterer, at hvis du vil udføre tunge opgaver med din bærbare computer, skal du have den tilsluttet, men det betyder, at du kan bruge den til andre ting, når du bruger batteri.

Fair play til Apple for stort set at skrotte dette. Takket være det arbejde, der er udført med M1 Pro og M1 Max chippene, har det givet MacBook Pro 14-tommer mulighed for at blive ved med at arbejde med komplekse opgaver på batteriet – uden at påvirke ydeevnen eller en drastisk nedskæring af batterilevetiden. At være i stand til at gengive komplekse 3D scener eller kompilere og teste kode, alt på batteri er en utrolig følelse, og sammen med den fremragende skærm, højttalere og masser af porte betyder det, at dette er en virkelig bærbar arbejdsstation, der ikke behøver at være tilsluttet. Det giver dig en utrolig grad af frihed, når du arbejder med denne bærbare computer.

Vi er klar over, at vi har brugt ordet "utroligt" en del i denne anmeldelse, men det opsummerer, hvad Apple har gjort med 14-tommer MacBook Pro, og hvis du er en kreativ professionel, der leder efter en kraftfuld arbejdsstation du kan bruge hvor som helst, er dette den bærbare computer for dig, uden tvivl.

Under vores test hørte vi heller ikke blæseren sparke ind, hvilket bestemt er imponerende. Apple har været meget opmærksom på det termiske design af den nye MacBook Pro 14-tommer, og det ser ud til at have givet pote, da vi udførte opgaver, der ville få blæsere til at blive meget høje meget hurtigt med andre bærbare computere.

Skærmen er bestemt et højdepunkt, og selv når du ikke skaber, men læner dig tilbage og ser film, får du en helt fantastisk oplevelse. Som du kunne forestille dig, ser (og lyder) Apple TV+ og dets originale indhold, som understøtter Dolby Vision, særligt imponerende ud på MacBook Pro 14-tommer. Vi spillede endda et par spil på den også.

Apple har aldrig lavet en gaming laptop, men den nye MacBook Pro 14-tommer og 16-tommer er det der kommer tættest på, takket være de kraftfulde M1 Pro og M1 Max chips, sammen med en skærm med høj opdateringshastighed. Vi spillede Metro Exodus på MacBook Pro 14-tommer og var imponerede over, hvor godt den håndterede det ved ultra indstillinger. Der var et par problemer, hvor billedhastigheden faldt i et par sekunder, men Metro Exodus er ligesom de fleste andre spil ikke bygget til Apple Silicon, så det kører via Apples Rosetta 2 kompatibilitetslag. Med en smule justering af de grafiske indstillinger og forbedret M1 understøttelse i fremtiden, kan disse nye MacBooks være formidable spillemaskiner, især M1 Max udgaverne. Det er ikke noget, vi nogensinde havde troet, vi ville sige om en MacBook.

Det er værd at påpege, at hvis du vil have den absolutte topydelse fra en MacBook, skal du have MacBook Pro 16-tommer (2021) M1 Max versionen, da den kommer med en eksklusiv 'High Power Mode', som er designet til at opnå endnu mere ydeevne. Det er lidt en skam, at tilstanden ikke er tilgængelig selv med M1 Max versionen af MacBook Pro 14-tommer.

Webcam og mikrofon

Webkameraet og mikrofonen i en bærbar computer er nu utrolig vigtig, da mange af os foretager flere videoopkald til venner, familie, kunder og kolleger på grund af fjernarbejde, så det er dejligt at se, at Apple også foretager forbedringer her. Vi har endelig et 1080p webcam på en MacBook, hvilket er en seriøs opgradering fra den 720p hardware, som Apple plejede at inkludere. Ikke nok med det, dette webcam bruger en linse med en bredere blændeåbning, der lukker mere lys ind, hvilket skulle hjælpe med at forhindre enhver baggrundsstøj (den mærkelige, statisk-lignende fuzz).

Sammen med en større billedsensor, der har mere effektive pixels, leverer kameraet to gange bedre ydeevne i svagt lys, så du behøver ikke noget fancy lys for at se bedst muligt ud. I vores tid med MacBook Pro 14-tommer var vi bestemt imponeret over kvaliteten af webcam i videoopkald. Det ville have været rart at have Face ID-funktioner, så vi kunne logge ind ved at se på webcam (som vi kan med moderne iPhones, eller ved at bruge Windows Hello-kompatible webcams med Windows 10 og Windows 11 enheder).

Når det kommer til optagelse af lyd, har Apple inkluderet, hvad de kalder mikrofoner i 'studiekvalitet'. Disse er en forbedring af mikrofonerne inkluderet i MacBook Pro 16-tommer (2019) modellen, som allerede var meget imponerende. Det er et array med tre mikrofoner med boostet signal-til-støj-forhold, og klarheden er fremragende.

Til videoopkald og møder gør den jobbet glimrende, og med et tryk vil den også fungere godt til optagelse af vokal og instrumenter til podcasts og improviseret jam session, hvis du ikke har en ekstern mikrofon med dig. Det er altså endnu en ting, at du ikke behøver at tilslutte til denne bærbare computer.

(Image credit: Future)

Batterilevetid

Da Apple lancerede MacBook Pro 13-tommer (M1, 2020), pralede de med, at den havde den længste batterilevetid nogensinde i en MacBook, og vores test bekræftede det, så da Apple afslørede, at 14-tommeren kunne slå 13-tommeren med hele syv timer kunne vi ikke vente med at prøve det selv.

Apple hævder, at MacBook Pro 14-tommer kan nå op til 17 timer ved afspilning af fuldskærmsvideoer og 11 timers trådløs internetbrowsing. I vores egne batteribenchmark tests, hvor vi afspillede en loopet 1080p video, indtil batteriet løb tør, fandt vi ud af, at det varede meget imponerende 15 timer og 58 minutter, ikke så langt fra Apples 17 timers krav. MacBook Pro 13-tommer (M1, 2020) holdt 13 timer og 22 minutter i samme test.

Dette spring i batterilevetid er fantastisk, især når du tænker på, hvor meget mere kraftfuld den bærbare computer er. Apple har tydeligvis arbejdet hårdt for at forbedre effektiviteten af sine M1 Pro og M1 Max chips, og det betyder, at dette er en kraftfuld bærbar computer, du kan arbejde på en hel arbejdsdag og stadig have batterilevetid tilbage. Som vi nævnte tidligere, betyder det faktum, at indvirkningen på ydeevnen er minimal, når stikket ikke er tilsluttet, for første gang, at du har en bærbar computer, som du kan udføre nogle seriøst intensive arbejdsbelastninger på, mens du bruger batteri. Selv de bedste Windows bærbare computere kan ikke konkurrere med det.

Den nye strømadapter, der følger med MacBook Pro 14-tommer (2021), kan oplade batteriet til 50 % på kun 30 minutter. Det betød, at da vi brugte de nye MacBooks, de få gange batteriet faldt nok til, at vi kunne lade det op, behøvede vi slet ikke at vente længe på, at det nåede 100 %.

Bør du købe MacBook Pro 14-tommer (2021)?

Køb den hvis...

Du vil have en mobil arbejdsstation

Ikke alene er MacBook Pro 14-tommer (2021) en utrolig kraftfuld bærbar, men den tilbyder enestående batterilevetid. Sammen med en fantastisk skærm, fremragende højttalere og indbygget mikrofon er dette en arbejdsstation, du ikke behøver at tilslutte noget andet til.

Du er en kreativ professionel

De forstærkede specifikationer af MacBook Pro 14-tommer (2021) gør dette til en fantastisk bærbar computer til at udføre tungt kreativt arbejde på, herunder 3D animation og musikproduktion.

Du vil have den bedste skærm på en bærbar computer

Efter at være kommet bagud, er Apple tilbage på toppen, når det kommer til skærm, hvor skærmen på denne MacBook Pro er den bedste, du finder på en bærbar lige nu.

Køb den ikke hvis...