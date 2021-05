Anmeldelse: iPad Pro 12.9 (2021)

Den nye iPad Pro 12.9-tommer er den bedste tablet, penge kan købe i 2021. Den er spækket med kraft, en fantastisk skærm, en række nye, mindre forbedringer og en gennemgående oplevelse, der gør den et must-have for både Apple fans og dem, der vil have den bedste tablet oplevelse. Den er dog ikke for alle, på baggrund af dens store størrelse og dyre prisskilt, og du er muligvis bedre stillet med en anden mere transportabel og prisvenlig tablet. Men tag ikke fejl: det her er det bedste af det bedste.

Den korte anmeldelse

iPad Pro 2021 er en kæmpe opgradering for Apples bedste tablet oplevelse, men er det en, der er behov for? Hvis du vil have den bedste tablet, penge kan købe, og du er på udkig efter en tablet, der kan klare alt det, en computer kan, er det her det perfekte køb.

iPad Pro 2021 med 12,9-tommer er bestemt ikke for alle. Den største anke er den dyre pris, og at det er en enormt stor maskine for dem, der ikke har brug for så stor en skærm.

For dem, der kan håndtere både den fysiske størrelse og prisskiltet, er iPad Pro 2021 dog en forrygende maskine, der tilbyder kraft af næste generation, en fantastisk skærm og alt det, vi elsker fra Apples bedste tablets.

Den nye Liquid Retina XDR Mini LED skærm er smuk og har en maksimal lysintensitet ulig andre tablets. Den kan konkurrere med tablets som Samsung Galaxy Tab S7 Plus, der var en enorm forbedring for tabletskærme så sent som sidste år. Skærmen er en af de bedste til at se film på og klarer også sagtens dagligdagsopgaver.

Så er der kraften, der får maskineriet til at funke. Meget er blevet skrevet om Apples M1 chips, og det er første gang, firmaet har inkluderet deres nye, eget-brand silikonechips i en iPad. Har du strengt taget brug for den? Sikkert ikke, men hvis du vil have en i sandhed imponerende kraft, der blæser al anden konkurrence af vejen, så er den seneste iPad Pro et godt valg.

Det er dog ret sandsynligt, at du ikke kommer til at værdsætte al denne kraft, medmindre du gamer intensivt, bruger krævende apps eller skubber tabletten til dens multitasking grænser. Den indlæser apps som YouTube, Netflix eller din mail hurtigere end tidligere, men i de fleste tilfælde er det en ubetydelig forskel, og du opdager det egentlig kun, når du åbner nogle af de mest krævende apps tilgængelige på App Store.

Andre opgraderinger er mindre vigtige, men der er et par bemærkelsesværdige justeringer. Der er en variant med højere kapacitet tilgængelig, nemlig modellen med 2TB. Desuden er der en ny kamerafunktion, ’Center Stage’, der gør, at du forbliver i midten af billedet under videoopkald. Endelig er der understøttelse af Thunderbolt 4 i USB-C indgangen. Det er alle fine tilføjelser, men de bliver overskygget af skærmen og chipsættets imponerende opgraderinger.

(Image credit: TechRadar)

Batterilevetiden er solid – i vores tests varede batteriet omkring 10 timer på en fuld opladning. Din oplevelse vil selvfølgelig variere alt efter, hvordan du bruger tabletten, men det er en solid batterilevetid, som ingen vil blive skuffet af.

Alt dette kommer til en høj pris, og dette er Apples dyreste tablet nogensinde. Prisen starter ved 8.999 DKK, hvor den så stiger helt op til 17.799 DKK for modellen med 2 TB – og du kommer til at betale endnu mere, hvis den også skal have mobildækning.

iPad Pro 2021 er en fænomenal maskine, der er et must-have, hvis du er en Apple evangelist, eller hvis penge ikke er noget problem for dig, når du skal investere i din næste tablet. Det er dog ikke nødvendigvis den bedste tablet for alle, både på grund af dens størrelse og dens høje pris, men er det den bedste tablet på markedet lige nu? Ja, uden tvivl.

Note fra anmelderen: denne anmeldelse er specifikt af iPad Pro 12.9-tommer modellen. Vi håber på at kunne teste og give vores bedømmelse af 11-tommer modellen (med signifikant anderledes specifikationer) på et senere tidspunkt.

Udgivelsesdato og pris

Apples nye iPad Pro 2021 er tilgængelig over hele kloden i slutningen af maj, og du kan allerede nu forudbestille den nye tablet direkte fra Apple eller andre forhandlere.

Om du rent faktisk formår at få fingrene i en direkte fra lanceringen, er dog et andet spørgsmål. iPad Pro 2021 har allerede opmagasineret en imponerende mængde forudbestillinger, og da anmeldelsen blev skrevet, strakte ventetiden sig allerede ind i midten af juni.

Du kan muligvis få fat i den nye tablet i en fysisk Apple butik eller forhandler, men det er ikke sikkert, det bliver helt ligetil.

Apple CEO, Tim Cook, har bekræftet, at firmaet forventer at efterspørgslen kommer til at overstige udbuddet – muligvis som en konsekvens af mangel på den nye M1 chip.

iPad Pro 2021 12.9-tommer modellen har en høj pris, og den er også højere end 2020-modellen. Den starter ved 8.999 DKK for 128 GB-modellen, mens prisen for den dyreste 2TB-model med mobildækning kommer til at koste dig 19.099 DKK.

iPad Pro 12.9-tommer 2021 priser Models Pris 128GB Wi-Fi 8.999 DKK 256GB Wi-Fi 9.799 DKK 128GB Wi-Fi og mobildækning 10.299 DKK 256GB Wi-Fi og mobildækning 11.099 DKK 512GB Wi-Fi 11.399 DKK 512GB Wi-Fi og mobildækning 12.699 DKK 1TB Wi-Fi 14.599 DKK 1TB Wi-Fi og mobildækning 15.899 DKK 2TB Wi-Fi 17.799 DKK 2TB Wi-Fi og mobildækning 19.099 DKK

Det er betydeligt dyrere end 2020 iPad Pro 12.9-tommer modellen, der startede ved 7000 DKK. Det er en stor prisforhøjelse, der primært skyldes de mærkbare opgraderinger på indmaden af tabletten.

Hvis du leder efter noget billigere, så starter prisen på 11-tommer iPad Pro 2021 på 6.699 DKK, hvilket er den samme pris som 2020 modellen startede på.

Prisen for Apples 12.9-tommer topmodel er virkelig høj og, som vi tidligere har nævnt, bør du kun købe denne tablet, hvis du vil have den absolut bedste iPad på markedet.

Design

Billede 1 af 4 (Image credit: TechRadar) Billede 2 af 4 (Image credit: TechRadar) Billede 3 af 4 (Image credit: TechRadar) Billede 4 af 4 (Image credit: TechRadar)

Designet på iPad Pro 2021 har ikke ændret sig synderligt fra tidligere modeller – det er stadig en flot udseende maskine med et elegant design, der samtidig føles luksuriøst og holdbart. Hvis du vil have en funktionel og samtidig attraktiv tablet, vil du ikke blive skuffet her.

Det er vigtigt at notere, at den nye iPad Pro er stor. 12.9-tommer skærmen betyder, at det er en særligt stor tablet, og mange vil foretrække den mindre 11-tommer model, eller måske endda noget mindre, som iPad Mini 2019. Hvis du er tilfreds med et større design, vil du også kunne drage fordel af en større skærm – mere om det senere i anmeldelsen.

Tablettens bagende og kant er lavet af aluminium, og fronten er lavet af glas med en ridse-resistent belægning – vi anbefaler dog alligevel at købe et cover, hvis du vil minimere risikoen for buler og skrammer.

Der er fire højttalere, hvoraf to af dem sidder på toppen af maskinen og de to andre i kanten af bunden. Det er også i bunden, du finder indgangen til USB-C, der også understøtter Thunderbolt (vi kigger på mulighederne for opkobling senere).

Siderne af tabletten er elegante og overvejende fri for forstyrrelser. Den højre kant er designet til at oplade en Apple Pencil (den er magnetisk, så den smækker solidt fast på siden). Lydstyrkeknapperne sidder i toppen af højre side.

Billede 1 af 2 (Image credit: TechRadar) Billede 2 af 2 (Image credit: TechRadar)

Tabletten kommer i en Silver eller Space Grey model, så dine muligheder i forhold til farve er begrænsede. Begge ser godt ud, men i en tid, hvor firmaet udvider deres farvepalet til den nye iMac med nogle skarpe farver, er det en skam, at de ikke giver os muligheden for en pastel pink eller lilla iPad Pro.

iPad Pro 2021 12.9-tommer modellen måler 280.6 x 214.9 x 6.4mm, hvilket betyder, at den er en lille smule tykkere end sidste generations tablet, selvom det er en forskel, vi knapt lagde mærke til i vores brug af tabletten. Wi-Fi-modellen vejer 682g, mens modellen med mobildækning er en smule tungere med sine 685g.

Forvent ikke en dramatisk ændring i udseendet af iPad Pro. I stedet har Apple fokuseret på at forbedre skærmen og det indvendige i maskinen.

Skærm

(Image credit: TechRadar)

Skærmen er et af punkterne, hvor Apple virkelig har oppet deres game med den nye iPad Pro 2021 med en 12.9-tommer skærm i topklassen. Hvis du foretrækker en mindre kvalitetstablet, kan du købe iPad Pro 2021 11-tommer modellen, men skærmen er ikke helt lige så imponerende som på den store.

Skærmen på 12.9-tommer modellen har en ny Mini LED teknologi, der giver et skarpt billede samt forbedret lysintensitet. Firmaet kalder det en Liquid Retina XDR-skærm, og vi er af den overbevisning, at det giver en fremragende oplevelse.

Maksimum intensitet er muligvis lidt voldsom med sine 1600 nits, og vi følte, at den højeste indstilling var lidt for meget til hverdagsbrug. Skærmen har også en 120Hz opdateringsrate, hvilket betyder, at billedet på skærmen opdateres dobbelt så hurtigt som på mange andre tabletter. Det giver en glattere og rarere oplevelse.

Det er særligt effektivt, når du scroller gennem dine feeds på sociale medier, eller når du spillet et krævende spil og har brug for, at billedet på skærmen kan følge trop med den heftige action.

(Image credit: TechRadar)

Skærmen giver et klart billede med god kvalitet. Gennemgående er det en enormt god skærm til at se film og videoer på, og den er mindst lige så imponerende til at redigere video, hvilket også gør det til en attraktiv maskine for kreative mennesker.

Resolutionen er 2048 x 2732, hvilket svarer til 265 pixels pr. tomme. Det er sammenligneligt med kvaliteten, du kan forvente ved nogle af de bedste Android tablets som Samsung Galaxy Tab S7 Plus.

Det her er en af de bedste visuelle oplevelser, vi har haft med en tablet, og hvis skærmens kvalitet er en vigtig faktor i dit valg af tablet, så vil iPad Pro 2021 bestemt ikke skuffe.

Specifikationer, ydeevne og kameraer

Det er her, iPad Pro 12.9 virkelig kommer til live og leverer det ypperste, vi har set i en tablet. Med tidligere iPad Pro modeller har vi helgarderet os en smule og sagt, at de er blandt de bedste tablets, men den her tablet er et skridt over alt andet, vi tidligere har set ved både Android og Apple tablets.

Apples har inkluderet sin seneste M1 chipsæt her, der debuterede i firmaets bedste Mac produkter i 2020.

Hvis du er en mere gængs iPad bruger, er det ikke sikkert, at du opdager dette spring i kraft, når du bruger den til hverdagsopgaver, men den nye chip er designet til at gøre iPad Pro til et monster af en maskine for dem, der har brug for det. Det kan være folk, der vil lave musik på deres tablet, redigere video, tegne eller bruge den til andre krævende opgaver.

Den nye iPad Pro 2021 kan køre dine regulære iPad apps mindst lige så effektivt som tidligere modeller, men hvis du vil bruge mere specialiseret software, vil du sætte pris på M1 chipsættet mere end dem, der eksempelvis bare skal bruge deres iPad til at streame Netflix.

(Image credit: TechRadar)

På Geekbench 5 scorede den en gennemsnitlig multi-kerne score på 7297. Det er et kæmpe skel mellem Samsung Galaxy Tab S7 Plus, som TechRadar på nuværende tidspunkt har rangeret som den bedste Android score, der scorede 2846.

Sidste års iPad Pro 2020 scorede omkring 4700 i tests, så M1 chippen har givet et betydeligt spark i ydeevnen, og det kan du ikke undgå at bemærke, når du starter mere krævende software på dette års model.

iPad Pro 12.9-tommer 2021 specifikationer Vægt: 682g

Dimensioner: 280.6 x 214.9 x 6.4mm

Skærm størrelse: 12.9-tommer

Skærm type: Liquid Retina XDR Mini LED LCD

Resolution: 2048 x 2732

Opdateringsrate: 120Hz

Chipsæt: Apple M1

RAM: 8GB / 16GB

Lagringsplads: 128GB / 256GB / 512GB / 1TB / 2TB

OS: iPadOS 14.5

Bagkamera: 12MP + 10MP + ToF

Frontkamera: 12MP

Batteri: Ikke oplyst

Du får enten 8GB eller 16GB RAM, afhængigt af, hvilken model du vælger. Modellerne med 128GB, 256GB og 512GB har 8GB RAM, mens de to modeller med mest kapacitet, 1 TB or 2TB, kommer med 16GM RAM.

Vi anmelder modellen med 1TB og 16GB RAM og fandt, at den var mere end tilstrækkeligt til vores behov, selv i forhold til de mere krævende opgaver.

2TB lagringsplads er det højeste, vi har set på en iPad, og det er imponerende meget plads, hvis du vil fylde din tablet med videoklip, lyd og andre filer, der fylder meget.

Der er ingen understøttelse af microSD, så hvis du vælger en af modellerne med mindre plads, er det værd at have med i overvejelsen. 128GB virker som en kende for lidt, hvis du har planer om at fylde din tablet med mange apps og forskellige former for medier, så det er noget, du bør overveje, inden du gør dit køb.

For første gang er der mulighed for 5G-forbindelse, der giver dig mulighed for at gøre brug af næste generations internethastigheder, hvis du har valgt den dyrere model med mobildækning. Under vores tests fungerede 5G helt fint.

USB-C porten på den nye iPad Pro er den første fra firmaet, der også understøtter Thunderbolt. Det betyder forbedret hastighed – Apple påstår, det er op til fire gange hurtigere – og det betyder også, at en hel række af højt ydende enheder kan blive forbundet til din iPad.

Det er primært perifere enheder som skærme med høj resolution, men det betyder også, at du kan tilslutte hurtige eksterne harddiske og andre enheder til yderligere opgaver.

Bevæger vi os videre til kameraet, kan du på denne model finde et gedigent 12MP front kamera. Det kommer ikke til at feje benene væk under dig, men det er godt nok til hverdagsbrug, og vi fandt det brugbart i en del apps.

Der er også et 10MP ultrabredt kamera, du kan bruge, når du skal have mere med i dit skud, som vi også fandt brugbart. Der er også en sensor på bagkameraet, der bliver brugt til at måle dybde i portrætmode.

(Image credit: TechRadar)

12MP kameraet på fronten af kameraet sidder langs den øverste linje af tabletten. Det er en smule irriterende, når tabletten er i landskabsmode, da kameraet ikke længere er i centrum af billedet.

En ny software opgradering på iPad Pro 2021 er en feature, der hedder Center Stage, der bruger kameraet til at følge dig rundt i rummet, når du snakker over videoopkald. Det er noget, vi også har set på Amazon produkter, og det virker virkelig godt på iPad Pro.

Den formåede at følge os godt rundt i rummet, og den beskar det til billedet for at sikre, at vi altid var i centrum af billedet. Hvis du bevæger dig for at hente noget, men stadig er i billedet, vil kameraet følge dig. Det gør, at du føler dig en smule mere komfortabel under videoopkald, i stedet for hele tiden at skulle kigge på billedet af dig selv for at sikre, at du stadig er i billedet.

Tilbehør

The iPad Pro 12.9 2021 med Magic Keyboard og Apple Pencil (Image credit: TechRadar)

Valgfrit tilbehør er tilgængeligt til iPad Pro, og de to hovedattraktioner er den allerede eksisterende Apple Pencil 2 og den nye version af firmaets Magic Keyboard.

Hvis du allerede ejer et Magic Keyboard til 2020 12.9-tommer iPad Pro modellen, bør det stadig virke med den nye model, men Apple gør opmærksom på, at den nye tablet er en smule tykkere, så keyboardet muligvis ikke omslutter helt tæt på den nye iPad. Vi har ikke selv haft mulighed for at teste det, men hvis du vil have den bedste oplevelse, bør du overveje at købe den nye version af keyboardet.

Magic Keyboardet er dog ikke helt billigt med en pris på 2800 DKK, men det er en værdig tilføjelse, der gør dét at skrive på din iPad Pro meget lig den oplevelse, man får ved en bærbar. Vi har skrevet størstedelen af denne anmeldelse på tabletten med Magic Keyboardet tilsluttet, og det var bestemt vores oplevelse, at keyboardet er en smule mere tætpakket end på en MacBook, men det er trods alt et godt alternativ, hvis du kun har mulighed for at købe én enhed.

Apple Pencil 2, det er modellen med trådløs opladning, der udkom for et par år siden, er også kompatibel med denne tablet, og det er en rigtig god tegneoplevelse, hvis du vil have den ekstra mulighed for at kunne tage noter og tegne på din tablets skærm. Den medfølger dog ikke tabletten og koster i omegnen af 1000 DKK.

Batterilevetid

Vi har stadig til gode at få den præcise størrelse på batteriet at vide, men levetiden viste sig at være ganske habil under vores tid med tabletten. Nogle rygter går på, at batteriet er større end den, man finder i modellen fra 2020, og den sidste generation havde et 9.720mAh batteri. Vi kan dog ikke vide det med sikkerhed, indtil nogen åbner en ny iPad Pro og kigger ind til godterne.

Vores oplevelse var, at iPad Pro 2021 kunne holde strøm i 10 hele timer, som Apple også selv påstår. Det var, mens vi lavede diverse opgaver som at browse på nettet, streame videoer, skrive i et skriveprogram, spille og hoppe frem og tilbage mellem forskellige apps.

Vi skruede også op og ned for lysstyrken undervejs, og som forventet ændrede det drastisk på batteriets levetid, når skærmen var på den højeste lysindstilling.

(Image credit: TechRadar)

Ulig Apples iPhone 12 sortiment får du her en oplader med i pakken. Præcis hvorfor Apple har besluttet sig for at inkludere en oplader med i denne model og ikke med sine iPhones, er stadig uklart.

Hurtig opladning er ikke særlig bemærkelsesværdigt på den nye iPad Pro, og den tager en lille smule længere om at lade helt op end nogle andre Android tablets såsom Samsung Galaxy Tab S7 Plus. Dens 18W opladning er betydeligt langsommere end på Samsungs topmodel, der understøtter 45W, og i vores tests tog det omkring 2 timer og 45 minutter for Apples tablet at lade fra nul til fuld strøm med den medfølgende oplader.

Hvis du har brug for en tablet med solidt batteri, der nok skal få dig gennem hele arbejdsdagen plus lidt ekstra, så burde iPad Pro 12.9-tommer modellen være helt fin til dig. Hvis du bruger mere krævende apps og spiller tunge spil, vil du opleve, at batteriet løber tør hurtigere, selvom det stadig bør holde sig tæt på de 10 timer.

Bør jeg købe iPad Pro 2021?

The iPad Pro 12.9 2021 med Magic Keyboard og Apple Pencil (Image credit: TechRadar)

Køb den hvis...

Du vil have en tablet, der kan alt iPad Pro 2021 er næsten overdreven i alt, den tilbyder - denne tablet er bygget til at være et alternativ til en bærbar, samtidig med at give en solid tablet oplevelse med kraft, der kan måle sig med selv den bedste Mac. Hvis du vil have det bedste af det bedste, finder du det her.

Din ældre tablets skærm er begyndt at se træt ud En af hovedattraktionerne ved den nye iPad Pro 12.9-tommer, er den smukke skærm. Den nye Liquid Retina XDR Mini LED skærm er en bemærkelsesværdig opgradering fra enhver anden tablet, vi har brugt, og den er oppe blandt de bedste skærmoplevelser, vi har oplevet på nogen maskine.

Du har brug for en tablet, der kan gøre det for en bærbar Apple har udråbt deres iPad Pro serie til at være en erstatning for bærbaren i flere år nu, og selvom det ikke helt er tilfældet, er dette det tætteste, Pro-serien er kommet. iPad Pro 12.9-tommer har lige så meget kraft som en MacBook, og hvis du er tilfreds med at bruge iPadOS software i stedet for MacOS, vil du her finde funktionalitet, der læner sig op ad den, du finder hos en MacBook.

Køb den ikke hvis...

Du er på udkig efter en standard tablet iPad Pro 12.9-tommer er for meget til langt de fleste. Hvis du bare har brug for en tablet, der kan browse internettet, køre et par forskellige apps og spille de fleste spil, behøver du højst sandsynligt ikke den nye iPad Pro.

Du vil have noget prisvenligt Det kan virke åbenlyst, men den nye iPad Pro er ikke en billig maskine, og hvis du vil have den skærmkvalitet og kraft, du kan finde her, bliver du nødt til at betale for den. Selv den billigste model på 128GB er ikke just billig.

Du vil have noget småt Ikke alle vil have den største tablet, og 12.9-tommer versionen af 2021 iPad Pro er definitionen på en stor tablet. Hvis du vil have noget med en mindre skærm, er der rigeligt af andre valgmuligheder, både fra Apple og andre brands.

Først anmeldt: maj 2021