Den største ændring i den næste iPad Pro kan blive et ekstra kamera – og det giver god mening

Den næste iPad Pro får muligvis to selfiekameraer

Mere smidige videosamtaler, uanset hvordan man holder tabletten

Den opgraderes også med en M5-chip

Vi forventer, at en efterfølger til M4 iPad Pro fra 2024 bliver lanceret i løbet af i år, og ud over den sædvanlige forbedring i ydeevne ser det også ud til, at vi får en noget usædvanlig kameraopgradering: Tabletten kommer tilsyneladende med to selfiekameraer.

Dette oplyses af den ret pålidelige Apple-kilde Mark Gurman på Bloomberg. Han siger, at M5 iPad Pro 2025 vil have fremadvendte kameraer på både den lange og den korte side af tabletten, gemt af vejen i rammerne.

Tanken er, at Face ID og FaceTime-opkald så kan gennemføres mere fleksibelt, uanset om iPad'en holdes i stående eller liggende position. iPad'en vil sandsynligvis automatisk vælge den mest passende kamera afhængigt af, hvordan man holder den.

Sidste års model flyttede for første gang selfiekameraet til den lange side af iPad Pro. Face ID fungerer stadig som normalt, men placeringen er mere praktisk til videosamtaler i liggende position.

Kommer sandsynligvis i 2025

Apples iPad Pro fra 2024. (Image credit: Future)

Da den nuværende M4 iPad Pro har fået et betydeligt slankere design og OLED-skærm, er det usandsynligt, at vi vil se nogen større ydre ændringer med M5-versionen – bortset fra den sædvanlige opgradering med en hurtigere chip.

De fleste rygter og lækager om den kommende tablet siger blot, at den vil blive lanceret engang i løbet af 2025. De fleste kilder er dog enige om, at den vil blive lanceret i løbet af anden halvdel af 2025 - så altså inden ret længe.

Gurman mener mere specifikt, at tabletten kan blive lanceret mod slutningen af 2025 eller i begyndelsen af 2026. Tidligere iPad Pro-modeller er blevet præsenteret i måneder som april, maj og oktober, så det er svært at forudsige, hvornår den nye model faktisk vil dukke op.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

Vi ved dog, at iPadOS 26 kommer med et opdateret visuelt design kaldet Liquid Glass, ligesom Apples øvrige platforme – og den opdatering skal rulles ud i september sammen med iOS 26 og iPhone 17-serien.