iPad Pro (2022) med M2-chip lanceret sammen med iPad (10,9 tommer) og nyt Apple TV

Ny iPad Pro med M2-chip

Om eftermiddagen den 18. oktober introducerede Apple tre nye produkter: Den nye iPad Pro (Åbner i nyt vindue), en avanceret tablet udstyret med en M2-processor, den samme som findes i den nye Macbook Air (Åbner i nyt vindue) og Macbook Pro, en ny redesignet 10,9-tommer iPad (Åbner i nyt vindue) i fire slående farver og et nyt Apple TV (Åbner i nyt vindue) med 4K, Dolby Vision, HDR10+ og Dolby Atmos.

Ud over den nye processor i den nye iPad Pro (2022) er de andre funktioner dem, der allerede findes i den nuværende iPad Pro (Åbner i nyt vindue): USB-C, retina-skærm, Thunderbolt, Stage Manager og så videre. Overordnet set er der tale om en mindre opdatering, der ikke virker af meget at blive begejstret for, da Apple faktisk kun har udskiftet processoren.

Med M2-chippen bliver den nye iPad Pro dog væsentligt mere kraftfuld. Ifølge Apple har denne processor en CPU, der er 15 % hurtigere end M1-chippen, mens GPU’en øger ydeevnen med 35 %.

(Image credit: Apple)

Apple fremhæver især muligheden for, med iPad Pro og iOS 16, at bruge Apple Pencil selv ved atbevæge den hen over skærmen uden at røre den.

"Dette giver brugeren mulighed for at skitsere eller illustrere med endnu større præcision og gør alt, hvad brugeren gør med Apple Pencil endnu nemmere og mere intuitivt. For eksempel forstørres tekstfelter med håndskriftsfunktionen automatisk, når Apple Pencil nærmer sig skærmen og konverterer håndskrift. At skrive tekst går endnu hurtigere"

Faktisk bliver denne tablet en kraftfuld erstatning for den almindelige bærbare computer og en direkte konkurrent til MacBook Air. Men den traditionelle bærbare computer er stadig den billigste løsning:

Den nye iPad Pro (2022) vil være tilgængelig i to størrelser, 11" og 12,9", med og uden mobilforbindelse. Priserne starter ved 7.999 kr. for 11-tommer modellen med 128 GB og kun wi-fi og går op til hele 23.499 kr, for iPad 12.9 med 2 TB lagerplads og både wi-fi- og SIM-kortplads.

Den nye iPad Pro kan bestilles nu med omgående levering. Det samme tilbehør, vi allerede kender, er der stadig: Magic Keyboard, anden generation af Apple Pencil og alt muligt andet.

En ny version af den mere simple iPad (10,9 tommer) blev også lanceret

(Image credit: Apple)

For dem, der har brug for en ny iPad, men ikke vil punge ud med astronomiske summer, blev der også præsenteret en ny iPad (uden Pro-suffikset) på 10,9 tommer. Denne nye iPad har et farverigt design og har også fået en all-over Liquid Retina-skærm. Den nye iPad kommer i fire klare farver (blå, pink, gul og sølv) og starter ved 4.499 kr for den enkleste model med 64 GB lagerplads og kun wi-fi. Den dyreste variant af denne model koster 7.499 kr., og så får du 256 GB lagerplads og både wi-fi og plads til SIM-kort.

Den dyreste konfiguration af den nye iPad koster således mindre end den billigste variant af den nye iPad Pro.

Den nye iPad kan bestilles nu og begynder at blive leveret den 26. oktober.

Nyt Apple TV

(Image credit: Apple)

Apple udgav også et nyt Apple TV. Det nye Apple TV er det mest kraftfulde til dato og får A15 Bionic-chippen og også HDR10+. Ellers er de fleste af specifikationerne genkendelige fra sidste års model. De to lagerkonfigurationer er dog blevet delt op, så modellen med mindst lagerplads (64 GB) ikke har mulighed for Ethernet-forbindelse.

Denne variant koster 1.299 kr. Varianten med dobbelt så meget lagerplads (128 GB) koster 1.499 kr. og har så også mulighed for at tilslutte Ethernet. Apple TV 4K (2022) kan bestilles nu til levering inden for et par uger (4. november).