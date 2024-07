Vi tester: JBL Spinner - Bluetooth pladespiller til din vinyl-samling

Hører du til dem, der har masser af gode plader gemt af vejen, men ingen pladespiller. Så er er JBL Spinner måske en god nyhed til dig. Pladespilleren kan forbindes til dine højttalere med traditionelle kabler. Men du kan også bare koble den til din Bluetooth højttaler, hvis du vil slippe for at trække kabler tværs igennem stuen.

Pladespilleren er nem at bruge og forholdsvis billig. Så hvis du har savnet lyden af nålen på pladen og gerne vil genoplive din pladesamling, er JBL Spinner nok et kig værd.

Nem opsætning

Når pladespilleren ankommer, skal man selv montere nålen og afbalancere tonearmen, så nålen ligger solidt på pladespilleren.

Låget skal også monteres, men det er nemt og tager kun et øjeblik. Selve drejeskiven og remmen, der skal dreje den rundt, skal man også montere.

For at høre pladerne, skal man først forbinde høretelefoner eller en højttalere til JBL Spinner. På bagsiden sidder der porte, så man kan forbinde sine kablede stereohøjttalere med pladespilleren. Men da det er en Bluetooth-pladespiller, er det også muligt at parre den med trådløst med sin højttaler eller et par Bluetooth-hovedtelefoner.

Her skal man bare holde "pairing"-knappen inde, så begynder et lille lys på bagerst på pladespilleren at blinke. Herefter skal du gøre det samme med din højttaler eller dine høretelefoner. Du kan altså ikke gå ind og aktivt vælge en højttaler, som du f.eks. kan på mobilen. Det gør det lidt mere udfordrende, for så må man bare vente på, at de to Bluetooth-enheder finder hinanden. Det tager lidt længere end normalt, men funger ellers fint.

Pris og tilgængelighed

JBL Spinner BT har en pris på 2.499 kroner, og er til salg på JBL´s hjemmeside og hos udvalgte forhandlere.

JBL Spinner BT (Image credit: Peter Hoffmann)

Design

JBL har valgt at holde denne pladespiller i et enkelt design. Det er lykkedes at give den et design, der både er lidt retro og ret moderne, uden at det ødelægger helhedsindtrykket.

Portene og tænd/sluk-knapper er anbragt på bagsiden - det er smart for designet og ind imellem lidt irriterende for brugervenligheden. Smart, fordi det giver en ren og pæn front, og irriterende, fordi det er svært at se, om pladespilleren er tændt eller ej.

De eneste knapper på forsiden, er dem der angiver pladespillerens omdrejninger - 33 eller 45. Der er et lille lys i en af knapperne, afhængig af hvilken hastighed, man har valgt. Det lille lys er også det eneste, der viser, at pladespilleren er tændt.

Vi kunne godt have tænkt os, at pladespilleren havde en volumen-knap, så vi kunne skrue op og ned for lyden dér. Man står allerede ved pladespilleren, når man sætter musikken på, så det vil være langt lettere at kunne justere volumen der også. Som det er nu, skal man både have fat i pladespiller og højttaler.

Vores model har en orange kant på drejeskiven og et orange JBL-logo på fronten. Det giver pladespilleren et lidt mere friskt og moderne udtryk, som vi godt kan lide. Pladespilleren har et udseende, som man lægger mærke til, og vi vil bestemt ikke være kede af at have den stående et sted i stuen.

JBL Spinner BT (Image credit: Peter Hoffmann)

Specifikationer

Bluetooth 5.2 med Qualcomm aptX HD-lyd

Analog udgang1x stereopar (RCA)

Signal til støj-forhold>65 dB

Mål: 155 x 435 x 368 mm

Vægt: 5,3 kg

JBL Spinner BT (Image credit: Peter Hoffmann)

Ydelse

Man kan sagtens forbinde sine analoge højttalere med JBL Spinner ved hjælpe af portene og de medfølgende kabler. Men det, der giver JBL Spinner noget særligt, er muligheden for at forbinde den direkte med nogle Bluetooth-høretelefoner eller -højttalere.

Den er udstyret med Bluetooth 5.2 med Qualcomm aptX HD-lyd, som giver bedre lyd og mere stabil Bluetooth-forbindelse.

Og det lyder da også virkelig godt, når vi spiller vores gamle plader. Her vil pladespiller-entusiaster nok hellere have hi-fi kabler og analog lyd. Men hvis man bare vil høre pladerne ind imellem, så er JBL Spinner ganske tilfredsstillende.

Pladespilleren har en auto-stop-funktion, som skal aktiveres på bagsiden. Når den er aktiveret, stopper skiven med at dreje rundt, når pladen har spillet færdig. Selve nålen bliver dog bare liggende på pladen. Her ville vi gerne have haft en automatisk tonearm, der sørger for, at nålen bliver løftet og kørt på plads i holderen i stedet for.

Image 1 of 2 Man kan ikke se det, men det lille blå lys for Bluetooth-parring lyser på dette foto. (Image credit: Peter Hoffmann) Det er nærmest umuligt at se den lille indikator for Bluetooth-parring, når man ser pladespilleren forfra. (Image credit: Peter Hoffmann)

Pladespillerens Bluetooth-funktion har dog én stor udfordring, som godt kan blive irriterende i det lange løb: Vi oplever, at vi skal parre både hovedtelefoner og højttaler med pladespilleren, hver gang vi slukker lytte-enhederne.

Så selv om vi har lyttet til en plade på høretelefoner, så er vi altså nødt til gennemgå parring igen, næste gang vi vil høre musik. Det er mildt sagt vildt upraktisk. Ikke fordi det tager langt tid, men fordi knappen til Bluetooth-parring sidder på bagsiden af pladespilleren. Så hvis man har pladespilleren stående op ad en væg, skal man altså prøve at fumle sig vej til parringsknappen, holde den inde og vente på, at et lille lys ovenpå pladespilleren blinker blåt, inden man kan forbinde den med høretelefonerne - hver gang!

Dét udfordrer tålmodigheden. Det bliver ikke lettere af, at lyset, der viser den aktiverede parring, sidder bag drejeskiven, når man står foran pladespilleren. Så man er faktisk nødt til at læne sig ind over pladespilleren for at få øje på det. Det virker ikke helt gennemtænkt.

Der kan være mange årsager til, at Bluetooth-funktionen ikke kører perfekt. Det kan lige så godt være hovedtelefonerne, som i stedet for pladespilleren opretter forbindelse til en telefon, tablet eller computer, som den tidligere har været parret med. Det er ikke til at vide, for som bruger kan man ikke vælge. Man må bare aktivere parring på begge enheder samtidig og så håbe på, at de finder hinanden. Det fungerer udmærket, for vi får forbindelse hver gang. Men vi er også lige usikre på om det lykkes hver gang. Her ville en skærm eller en app på mobilen have været fantastisk.

Det er ingen katastrofe at skulle igennem Bluetooth-parring, men det er irriterende, at skulle bruge tid på noget, der burde køre på skinner. Det betyder i hvert fald, at man kan blive udfordret, hvis man vil bruge pladespilleren hver dag.

JBL Spinner BT (Image credit: Peter Hoffmann)

Skal du købe JBL Spinner BT?

JBL Spinner er en fremragende pladespiller, hvis du ind imellem gerne vil hive dine gamle plader frem. Lydkvaliteten er god, og hvis du har til høretelefoner eller Bluetooth-højttalere, så er pladespilleren nem og brugervenlig at bruge.

Er du til hi-fi-lyd og betragter pladespilleren som dit husalter? Så vil du sandsynligvis allerede være hoppet af, da du læste ord som "Bluetooth" og "trådløs". Men så handler du helt sikkert også pladespillere i en anden prisklasse, og så er JBL Spinner ikke for dig.

Det er ikke den billigste Bluetooth-pladespiller på markedet. Men med Bluetooth 5.2 med Qualcomm aptX HD-lyd får du her Bluetooth-lyd i rigtig god kvalitet. De fleste af de billigere modeller kører med Bluetooth 5.0, som ikke giver lige så høj lydkvalitet, som du får her.

JBL Spinner er både flot, brugervenlig og velspillende, så hvis du har plads (og ikke har noget imod at skulle oprette Bluetooth-forbindelse, når du vil høre dine gamle plader), så vil du nok kunne lide denne pladespiller.