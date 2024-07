Et nyt webcam kan gøre den næste MacBook Pro M5 endnu tyndere

Apple vil udskifte kameraet i MacBook Pro med en ny model fra en anden leverandør ifølge et troværdigt læk - og det kan være med til at gøre den bærbare computer tyndere.

Det er analytikeren Ming-Chi Kuo, en af de mere pålidelige kilder til Apple-relaterede spekulationer, der har uploadet et indlæg på Medium for at informere os om, at MacBook-producenten vil bruge Sunny Opticals' kompakte kameramodul i MacBook Pro M5 (som skulle komme på markedet i 2025 efter M4-modellen, der er planlagt til udgivelse senere i år). MacRumors' indlæg minder os om, at webkameraer til MacBooks i øjeblikket leveres af LG InnoTek og Sharp.

Vi kan forvente, at Sunny Optical vil levere både kameramodul og objektiver i en enkelt pakke, og hvis alt går godt med det nye (rygtede) samarbejde, kan Apple henvende sig til det kinesiske firma for at få kameraer til iPhone og iPad fremover.

Tag det med et gran salt indtil videre, og husk, at det kun er et rygte - indtil videre.

Jagten på stadig tyndere laptops

Hvorfor er et nyt webkamera så interessant? Hvis det bliver en realitet, vil det sandsynligvis betyde et tyndere kamera til MacBook Pro (og sandsynligvis en model af højere kvalitet - og enhver komponentopgradering er altid god, selv en mindre).

Et tyndere kameramodul kan være en del af Apples store plan om at gøre "thinpossible" (se den nyeste iPad) til en realitet for MacBook, da det allerede rygtes, at MacBook Pro vil blive tyndere i fremtidige versioner.

Mens den MacBook Pro M4, der rygtes til at udkomme senere i år, har meget få designændringer, forventes dens efterfølger i 2025 - som skal bruge M5-chippen - at byde på større ændringer i et forsøg på at løfte den til toppen af ranglisten over de bedste bærbare computere. At blive tyndere kan være et nøglepunkt i ethvert redesign, hvor et nyt webcam spiller en lille, men vigtig rolle.

Når det er sagt, sker den store designændring af MacBook Pro måske ikke, før OLED kommer i spil - hvilket vil være et stort trumfkort i jagten på tyndere bærbare computere - og det rygtes først i 2026. Men man ved aldrig.