OnePlus Nord 4 og OnePlus Pad 2 er landet med AI-værktøjer og fremragende specifikationer

OnePlus har afsløret OnePlus Nord 4-telefonen og OnePlus Pad 2-tabletten ved sin nylige sommer-event i Milano, og hvis du har ventet på en ny mellemklassetelefon eller -tablet, bør du læse videre.

I typisk OnePlus-ånd vidste vi allerede meget om disse enheder før lanceringen, da virksomheden elsker at antyde sine kommende produkter, men nu ved vi alt. Lad os starte med OnePlus Nord 4.

Den har en 6,74" 1,5K AMOLED-skærm, et mellemklasse Snapdragon 7 Plus Gen 3-chipsæt, op til 16 GB RAM, op til 512 GB lagerplads, et 50 MP hovedkamera, et 8 MP ultravidvinkelkamera, et 16 MP selfie-kamera og et stort 5.500 mAh batteri med 100 W opladning, der kan levere en fuld opladning på kun 28 minutter.

Image 1 of 3 OnePlus Nord 4 (Image credit: OnePlus) OnePlus Nord 4 (Image credit: OnePlus) OnePlus Nord 4 (Image credit: OnePlus)

OnePlus Nord 4 har også AquaTouch-teknologi, som gør det muligt at bruge skærmen, selv når den er våd, samt en masse AI-funktioner, som f.eks. muligheden for automatisk at transskribere og opsummere optagelser, opsummere artikler, redigere billeder og finjustere telefonens ydeevne i forhold til, hvor meget strøm der er brug for på et givent tidspunkt.

Den kan også bruge AI til at optimere opladningsprocessen, så telefonens batteri ikke nedbrydes for hurtigt. Det burde være praktisk, da OnePlus vil levere fire års Android-opdateringer og seks års sikkerhedsopdateringer til Nord 4, hvilket er den længste periode, virksomheden har tilbudt support til en telefon.

Så du vil måske gerne holde fast i din OnePlus Nord 4 i lang tid, og ud over at holde batteriet friskt har virksomheden også testet telefonen for at sikre, at den forbliver hurtig og smidig i hele seks år ved at simulere den mængde opgaver, den ville blive brugt til i den periode.

Nord 4 har også et slående design, hvor den øverste del af bagsiden er af poleret metal, mens resten af bagsiden er mat. Den har en unibody i aluminium, hvilket er helt anderledes end glasbagsiden på de fleste telefoner, og den er tyndere end tidligere Nord-modeller med en tykkelse på 7,99 mm.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

I Danmark kan OnePlus Nord 4 forudbestilles nu hos OnePlus og udvalgte butikker som Proshop og Elgiganten i farverne Mercurial Silver, Obsidian Midnight og Oasis Green.

Den fås med enten 16 GB RAM og 512 GB lagerplads til 4.199 kroner eller med 12 GB RAM og 256 GB lagerplads til 3.999 kroner. Den frigives til officielt salg den 8. august.

Pris og tilgængelighed - OnePlus Nord 4

I Danmark kan OnePlus Nord 4 forudbestilles nu hos OnePlus og udvalgte butikker som Proshop og Elgiganten i farverne Mercurial Silver, Obsidian Midnight og Oasis Green.

Den fås med enten 16 GB RAM og 512 GB lagerplads til 4.699 kroner. Op til salgsstart kører OnePlus med 10 % rabat, så du i stedet kan få den til 4.199 kroner. Det må siges at være en pæn rabat, og vi vil helt sikkert anbefale, at købe denne version, da den lige nu kun koster 300 kroner mere med ekstra RAM og dobbelt lagerplads.

Versionen med 12 GB RAM og 256 GB lagerplads har en vejledende udsalgspris på 3.999 kroner. Den frigives til officielt salg den 8. august.

Flagship-killer i tablet format

OnePlus Pad 2 (Image credit: OnePlus)

Højdepunktet i OnePlus Pad 2 er uden tvivl dens top-of-the-line Snapdragon 8 Gen 3 chipsæt. Det er det samme chipsæt, som du finder i mange af de bedste Android-telefoner, f.eks. i Samsung Galaxy S24 Ultra.

OnePlus Pad 2 har også en 12,1" 2120 x 3000-skærm med en opdateringsfrekvens på 144 Hz, 12 GB RAM, 256 GB lagerplads, et 13 MP bagkamera, et 8 MP selfie-kamera og et batteri på 9.510 mAh med 67 W opladning.

Som med OnePlus Nord 4 får du også AI-funktioner her, såsom AI Eraser 2.0 til AI-drevet billedredigering. OnePlus Pad 2 kan også forudbestilles nu til en pris på 4.299 kroner i farven Nimbus Grey. Den begynder at blive sendt den 1. august.

Pris og tilgængelighed - OnePlus Pad 2

OnePlus Pad 2 kan også forudbestilles nu hos OnePlus.

Lige nu giver OnePlus 8% rabat, så du kan få den nye tablet til 3.949 kroner i stedet for den vejledende udsalgspris på 4.299 kroner. Samtidig kan du lige nu vælge at få et cover med indbygget tastatur med til OnePlus Pad 2 - helt gratis. Dermed sparer du ud over rabatten hele 1.159 kroner. Det er faktisk en virkelig god handel.

OnePlus Pad 2 findes kun i én farve - Nimbus Grey - og i én model med 12GB RAM og 256GB lagerplads. Den begynder at blive sendt den 1. august.