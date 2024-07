OnePlus klar med fire nye produkter til en sommerlancering

OnePlus løfter i dag sløret for flere detaljer om deres nye og udvidede produkt-line-up, der vil blive præsenteret ved sommerens lanceringsevent den 16. juli i Milano. Eventen byder på hele fire nye produkter, der alle er designet til at optimere brugernes digitale liv.

På OnePlus' kommende lanceringsevent introduceres både den nye smartphone OnePlus Nord 4, den nye tablet OnePlus Pad 2, det nye smartwatch OnePlus Watch 2R og de nye trådløse høretelefoner OnePlus Nord Buds 3 Pro.

OnePlus Nord 4

OnePlus Nord 4 Lite (Image credit: OnePlus)

OnePlus Nord 4 er det nyeste medlem af OnePlus Nord-familien, og med en tykkelse på 7,99 mm er det den slankeste OnePlus Nord-model nogensinde. Smartphonen har også det eneste unibody-design i metal, så hvis du er til klassisk aluminiums-mobil, er dette måske din næste smartphone.

OnePlus Nord 4 er udviklet ved hjælp af flere avancerede teknikker, herunder et nano-ætset design og et revolutionerende nyt antennedesign, som bidrager til at fortsætte OnePlus Nords mission om at gøre flagskibsteknologi tilgængelig uden en flagskibspris. Den nye smartphone kommer i de to farver Mercurial Silver og Obsidian Midnight.

OnePlus Pad 2

OnePlus Pad 2 (Image credit: OnePlus)

OnePlus Pad 2 bliver den tredje tablet fra OnePlus ud over OnePlus Pad og OnePlus Pad Go. Den nye tablet bygger videre på fundamentet fra tidligere generationer af OnePlus Pad med et letvægtsdesign og 7:5 skærmformat, hvilket skal gøre den perfekt til at hjælpe brugerne med at øge produktiviteten, uanset hvor de befinder sig. OnePlus Pad 2 er også udstyret med den nyeste AI-teknologi samt et førende chipset inden for branchen og kommer i farven Nimbus Gray.

OnePlus Nord Buds 3 Pro

OnePlus Nord Buds 3 Pro (Image credit: OnePlus)

OnePlus Nord Buds 3 Pro er de seneste OnePlus Nord Buds, der fortsætter med at gøre high-end lydteknologi tilgængelig til den laveste pris til dato. Udover at have brancheførende kvalitetsniveauer af bas, kommer OnePlus Nord Buds 3 Pro også med aktiv støjreduktionsteknologi, der hjælper med at blokere uønsket støj, ligesom de samtidig leverer klar kvalitetslyd. De nye høretelefoner kommer i de to farver Soft Jade og Starry Black.

OnePlus Watch 2R

OnePlus Watch 2R (Image credit: OnePlus)

OnePlus Watch 2R er efterfølgeren til det succesfulde OnePlus Watch 2, som blev lanceret med en revolutionerende Dual-Engine Architecture. På samme måde som sin forgænger har det nye smartwatch en batterilevetid på 100 timer, og inkluderer desuden forbedret fitness-tracking for at hjælpe brugeren med deres træning. OnePlus Watch 2R kommer i de to farver Forest Green og Gunmetal Gray.

Pris og tilgængelighed

OnePlus holder kortene tæt ind til kroppen, så vi ved ikke, præcist hvornår de nye produkter kommer til salg. Salgsprisen er heller ikke oplyst.

Vi forventer dog, at OnePlus ret hurtigt sender produkterne på markedet efter lanceringen den 16. juli.

Prismæssigt kommer de nye produkter sikkert til at ligge ret tæt op ad prisen på forgængerne:

OnePlus Nord 3 kostede 3.699 kroner.

OnePlus Watch 2 kostede 2.499 kroner.

OnePlus Buds Pro 2 kostede 1.399 kroner.

OnePlus Pad kostede 3.999 kroner.