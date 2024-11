Black Friday 2024: De bedste tilbud på kontorartikler til hjemmet

Hos TechRadar har vi i årevis næsten udelukkende arbejdet fra vores hjemmekontor. Men det er der nok ikke mange, der lægger mærke til, for med det rigtige tilbehør har vi sørget for, at arbejdet kører gnidningsløst. Som du kan se i anmeldelserne på vores side, har vi gennem årene stiftet bekendtskab med en masse fremragende udstyr til kontorbrug. Det gælder skærme, mus, tastaturer og så videre. Altsammen ting, der er gode at have, når du skal arbejde foran skærmen.

At købe tilbehør på Black Friday giver mening af flere grunde. Ikke alene giver Black Friday og Cyber Monday dig nogle af årets allerbedste tilbud, men det er også et godt tidspunkt at købe ind til jul. Og så skal man selvfølgelig ikke undervurdere skattefradraget.

Uden yderligere omsvøb er det tid til at fremhæve, hvad vi anser for at være de mest interessante og attraktive muligheder fra de forskellige produktfamilier. Alle de nævnte produkter har været igennem vores grundige gennemgangsproces, så vi taler med en solid stemme af erfaring. Vi har også valgt nogle få muligheder til forskellige priser i hver kategori, da det måske ikke er for alle at købe den mest teknologisk avancerede enhed.

Black Friday: Tilbud på de bedste webkameraer

Blandt de bedste webkameraer har vi valgt Logitech MX Bravo, det uvurderlige Logitech HD Webcam C310 og Elgato Facecam.

Om disse Logitech MX Brio er min go-to til hverdagsbrug takket være 4K-billedet i høj kvalitet og AI-baseret billedbehandling. Modellen er dog så tung, at den i praksis kræver en ordentlig skærm til montering.

Hvis du vil have kameraet med på din bærbare computer, bør du måske vælge Elgato Facecam til en mellempris i stedet. Det er designet til streaming, så det er også ideelt til fritidsbrug efter arbejde.

Og sidst, men ikke mindst, tilbyder Logitechs prisvenlige C310 en enkel, brugervenlig pakke, der er perfekt til lejlighedsvis brug.

Læs mere om det: Bedste webcam: Det bedste tilbehør til online-møder

Black Friday: Tilbud på de bedste tastaturer til arbejde og gaming

Vi har udvalgt en række tastaturer, der passer til både arbejde og fritid. Det første er det ergonomiske Logitech Wave Keys, der er designet til at støtte dine håndled og gøre dine hænder mere komfortable.

Hvis din arbejdsstation også bruges i fritiden, kan det være værd at investere i funktioner. Razer BlackWidow V4 Pro og SteelSeries Apex Pro TKL skiller sig ud, især til gaming. Razer-tastaturet er faktisk det, jeg bruger aktivt på arbejdet, da dets alsidige funktioner giver en masse komfort i hverdagen. SteelSeries Apex Pro TKL er et godt valg på grund af dets design, da det mangler de traditionelle numeriske taster. Hvis du ikke har brug for Excel på arbejdet, kan TKL-tastaturet spare dig for værdifuld plads på skrivebordet.

Og vi har ikke glemt mobiliteten i hverdagen. Hvis din arbejdsstation ændrer sig, og du ikke har brug for omfattende funktioner, men frem for alt stabil funktionalitet, kan Logitech MX Keys S skille sig ud fra mængden. Jeg tager den ofte med mig, når jeg er ude at rejse.

Læs mere: De bedste gaming-tastaturer: Disse giver dig ekstra præcision til gaming

Black Friday: Tilbud fra de bedste mus til arbejde og gaming

Når det gælder mus, tilbyder vi en række modeller, der er specielt designet til at opfylde gamernes behov. Hvorfor, spørger du? Fordi deres batterilevetid, præcision og funktionalitet er designet til hård brug. Og når arbejdsdagen bliver længere, er ergonomi altafgørende, og det er der ingen grund til at gå på kompromis med. Disse modeller giver god værdi for pengene til en travl arbejdsdag eller til gaming-sessioner om aftenen og i weekenden.

Læs mere: Den bedste gaming-mus: Vælg den rigtige mus til gaming

Black Friday: Tilbud på de bedste hovedtelefoner

Der er ingen grund til at bøje hovedtelefonerne, for et godt lydmiljø gør møderne behagelige, og ergonomien holder hovedpinen på afstand. Og glem ikke, at det kan være rart at lytte til Spotify eller den bedste musiktjeneste, mens du koncentrerer dig om arbejdet. God musik er kendt for at hjælpe dig med at koncentrere dig, så længe du ikke ryster med benene i takt til et hit.

Blandt dem skal særligt nævnes Logitech Zone Wireless 2, som er blevet en af mine personlige favoritter. Firmaet Jabra er også kendt for at lave fremragende hovedtelefoner til arbejde. Det gælder f.eks. Jabra Evolve2 75. Og derudover kan gaming-hovedtelefoner som Logitech G Astro 50X eller SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless give dig alt, hvad du har brug for til krævende gaming-sessioner.

Læs mere: De bedste kvalitetshovedtelefoner til gaming på markedet

Black Friday: Bedste monitor til kontoret

Hvis du er på udkig efter en kontormonitor, er det værd at investere stort, da du kan se på din skærm i op til 40 timer om ugen. Hvis skærmen flimrer eller på anden måde irriterer dine øjne, betaler du en for høj pris for de få hundrede kroner, du har sparet.

Ikke desto mindre anbefaler vi ikke at gå amok. BenQ-skærme er gode valg til kontoret i vores købeguide til de bedste arbejdsskærme. Det er dog værd at overveje en buet eller ultratynd skærm, da de ser stilfulde ud og giver en fremragende ramme for effektivt arbejde. Min egen arbejdsskærm, og derfor min første anbefaling, er Samsung Odyssey OLED G8. Det er en fantastisk skærm, og du kan finde den til under 6.000 kroner her omkring Black Friday. Det bedste er, at den også fungerer som smart-TV, så du kan bruge den til streaming osv, uden at tænde din computer.

Black Friday: Tilbud på andet udstyr til hjemmekontoret

Der er andre måder at være opmærksom på hjemmekontorets ergonomi på. Et elektrisk hæve-sænkebord af god kvalitet, passende belysning og tilstrækkelig plads er nøglen til succes. Vi kan f.eks. anbefale Logitech Litra Beam LX, som giver bedre lys til videomøder og som også kan bruges til at skabe gaming-stemning. Det er også en god idé at bruge nogle gode højttalere, så hovedtelefonerne kan få en pause ind imellem. Det giver dig også mulighed for at afspille musik i f.eks. frokostpausen. Den bedste til de fleste er Logitech Z407, og du kan se hele vores liste med de bedste computer-højttalere her.

Og glem ikke at bevæge dig ind imellem. Hvis du har svært ved at komme væk fra skærmen, kan du endda motionere, uden at misse et eneste møde: Du skal bare have fat i et løbebånd til dit skrivebord. Her er nogle af de bedste kontor-løbebånd lige nu - og bare rolig. Du må gerne nøjes med at gå.