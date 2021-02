De bedste gamingmus i 2021

Der er ingen grund til at spille uden en af de bedste gamingmus på markedet. For at få det optimale ud af din mus, er det vigtigt, at du vælger den helt rette blandt markedets mange muligheder. På den måde har du stærre chance for at finde den gamingmus, der passer til netop din spillestil, hvadend du dyrker e-sport eller skal til at prøve kræfter med det nyeste first-person-shooter.

I 2020 er musen vigtigere end nogensinde, og det handler i høj grad om at finde en mus, der yder godt og samtidig kan tåle nogle klø. Og selvom det er let nok bare at vælge den dyreste mus på markedet, hvorfor så ikke kigge efter den, der giver dig mest for pengene - hvilket er et gennemgående tema for en del af de gamingmus, du finder på vores liste.

Ja, der er et hav af forskellige gamingmus at vælge imellem, og de kommer fra flere forskellige producenter end nogensinde. Det kan være overvældende at at beslutte sig for, hvad der går en mus perfekt for dig, men det er netop grunden til, at vi har sat denne liste sammen. Alle musene på vores liste har været igennem tandhjulet her hos Techradar, så du kan stole på, at hver og en er blevet grundigt testt og anmeldt.

De 10 bedste gamingmus lige nu:

SteelSeries Rival 710 Razer Viper Corsair Harpoon Wireless Corsair Dark Core RGB SteelSeries Sensei Ten Razer Basilisk X Hyperspeed MSI GM30 Clutch Razer Basilisk V2 Roccat Kain 202 AIMO Razer Deathadder V2

Funktioner, balance og ydeevne er alle til stede i SteelSeries Rival 710. (Image credit: SteelSeries)

1. SteelSeries Rival 710 Den bedste gamingmus, vi har anmeldt DPI: 12,000 | Funktioner: OLED display, tilpasselig vægt, 60-millioner klik mechanical switches, Haptisk motor, RGB-lys Tung og velbalanceret Lækre funktioner Dyr

Når vi snakker om årets bedste gamingmus, så er funktioner, balance og ydeevne alle tilstede i SteelSeries Rival 710, hvilket sikrer den førstepladsen på vores liste. Denne matodont af en gamingmus - i det mindste når vi taler power - er en smule dyr. Men når man tager det tilpasselige OLED-display, haptisk feedback og fremragende byggekvalitet i betragtning, er SteelSeries Rival stadigvæk et glimrende køb. Som en ekstra funktion, er den bygget i moduler helt ned til mindste detalje, så du føler aldrig, at du går glip at den seneste teknologi.

Læs den fulde anmeldelse: SteelSeries Rival 710

Razer Viper er vores nye yndlings esports-mus (Image credit: Razer)

2. Razer Viper Lille, hurtig og klar til kamp DPI: 16,000 | Funktioner: Optiske taster, fleksibelt Razer Speedflex kabel, 5G Optisk Sensor, 5 programmerbare DPI-indstillinger via Razer Synapse 3 Let Fremragende ydelse Passer til både højre- og venstrehåndede En anelse dyr

Der er flere grunde til, at Razer Viper er vores nye favorit esports-mus. kombineret med det lette design, der passer til både venstre og højre hånd, ægte 16.000 DPI og Razer Chroma-lys, har denne kraftfulde lille mus også 1.000 Hz Ultrapolling, optiske taster målt til 70 millioner kliks og 8 uafhængige, programmerbare Hyperesponse-knapper. Hvis du er konkurrencepræget, og leder efter en gaming mus, der giver dig en ekstra fordel, så har du fundet den her.

Læs den fulde anmeldelse: Razer Viper

Corsair Harpoon RGB Wireless er det perfekte eksempel på, at pris og ydeevne ikke altid hænger sammen. (Image credit: Corsair)

3. Corsair Harpoon RGB Wireless Trådløs på budget DPI: Up to 10,000 | Funktioner: Trådløs, RGB-lys, Omron-taster Prisvenlig Høj ydeevne Kun til højrehåndede

Den bedste gamingmus vil altid være den, der giver bedst ydeevne for pengene. Her er Harpoon RGB Wireless det perfekte eksempel på en mus, hvor man få meget for pengene. Du får en trådløs mus, der har RGB-lys, lang batteritid og slet ikke er dårlig. Altsammen til en pris under 500 kroner. Ergonomisk passer den desværre kun til højre hånd, men til den pris, og med imponerende ydelse, er der ikke meget andet at klage over.

Læs den fulde anmeldelse: Corsair Harpoon RGB Wireless

(Image credit: Corsair)

4. Corsair Dark Core RGB Trådløs når det er bedst DPI: 18,000 | Funktioner: Sub-1ms wireless speed, interchangeable side grips, hyper-polling up to 2,000Hz Lav latency God software Behagelig i brug Ikke billig Ikke til gamere med claw grip

Der findes uanede mængder trådløse gaming-mus. På grund at deres reaktionsevne er trådløse mus generelt ikke ideelle til gaming, hvor hvert sekund tæller. Dette er årsagen til, at Corsair Dark Core RGB har imponeret os så meget. Med sin imponerende lave latency på mindre end 1ms og pålidelighed generelt, er dette virkelig en mus, som du kan game med – trådløs eller ej. Her er vi slet ikke kommet omkring de justerbare RGB-lys og tilpasningsvenlige software. Der er dog én hage: den er ikke god til gamere med et såkaldt ”claw grip”, hvor din hånd er formet som en klo omkring musen, idet den er temmelig flad. Kan du godt lide dette, vil den dog passe perfekt i din hånd.

Læs hele anmeldelsen: Corsair Dark Core RGB

SteelSeries Sensei Ten (Image credit: SteelSeries)

5. SteelSeries Sensei Ten SteelSeries går tilbage til sine Sensei-rødder DPI: 50–18,000 in 50 in increments | Features: TrueMove Pro sensor, 50G acceleration, Tilt Tracking, 60 Million Click Mechanical Switches, Ambidextrous Design Både til højre og venstre hånd Justerbar profil i musen Ikke stofkabel Lidt tung

Med sin indbyggede profiltilpasning og lækre matte finish er det svært ikke at holde af SteelSeries Sensei Ten. Det mest imponerende er dog, at denne mus, som egner sig til både venstre- og højrehåndede, har en fremragende sensor, som gør den til en af de bedste mus, vi har testet i 2020. Den byder på så imponerende acceleration og deceleration og muligheder for at justere disse, imens knapperne er bløde som smør. SteelSeries topper det med Tilt Tracking, som sørger for præcis sporing, selv når du løfter og holder lidt skævt på musen.

Læs hele anmeldelsen: SteelSeries Sensei Ten

Razer Basilisk X Hyperspeed (Image credit: Razer)

6. Razer Basilisk X Hyperspeed Samme ydelse og dobblt op på trådløs teknologi DPI: Op til 16,000 | Features: 450 IPS tracking speed, up to 40G acceleration, HyperSpeed Wireless, 6 programmable buttons To forbindelser Batteriet holder længe Ingen kablet backup Ingen DPI-indikator

Med sine op til 450 timer i Bluetooth-modus, er Razer Basilisk X Hyperspeed en af de længstlevende trådløse mus på markedet. Men den kan mere end at holde længe på en opladning. Den har også en fremragende ydelse med 450 IPS tracking hastighed og op til 40G acceleration. Den vigtigste funktion er dog HyperSpeed Wireless, som reducerer den tid det tager at sende data imellem din mus og PC, så den er 25% hurtigere end nogen anden trådløs gaming-teknologi.

Læs hele anmeldelsen: Razer Basilisk X Hyperspeed

MSI GM30 Clutch (Image credit: MSI)

7. MSI GM30 Clutch Overkommelig mus med godt mix imellem form og funktion DPI: Op til 6,200 | Funktioner: Palm and claw grip ergonomics, Huano Blue Switches with 10M+ Clicks Let Justerbare knapper og RGB-lys Behagelig at holde om Omprogrammering af knapper forvirrer Ingen indbyggede profiler Ikke egnet til begge hænder

MSI GM30 Clutch er en afbalanceret gaming-mus i mellemklassen,der kan håndtere forskellige situationer, og er en fremragende gaming mus som både er let og, selvom der ikke er mange, har gode funktioner. Blandt disse er muligheden for at konfigurere op til tre separate profiler i MSIs DragonCenter-app. Dette er måske knap så godt til input-tunge og hurtige spil. Hvis du har brug for en overkommelig og pålidelig mus, der kan håndtere seriøse spil, såvel som daglig brug, er denne en et godt valg.

Læs den fulde anmeldelse: MSI GM30 Clutch

Razer Basilisk V2 (Image credit: Razer)

8. Razer Basilisk V2 Kongen af mellemklassen DPI: Op til 20,000 | Funktioner: 11 programmable buttons, customizable scroll wheel resistance, Razer Optical Mouse Switches, Razer Focus+ Optical Sensor, Razer Speedflex Cable Let at tilpasse med Razer Synapse Behageligt design Temmelig dyr Begrænset indbygget hukommelse

En god gaming-mus til en rimelig pris – Razer Basilisk V2 er det oplagte valg, når du søger en gaming-mus i mellemklassen. Den hopper let fra spil til spil med minimalt besvær og har 11 programmerbare knapper, et taktilt scroll-hjul med spændingshjul og fem grader af følsomhed. Oven i dette har den Razer Speedflex Cable, som giver imponerende fleksibilitet og minimalt besvær. Den passer godt til en flad håndstilling, ligesom du kan holde den i et klogreb.

Læs hele anmeldelsen: Razer Basilisk V2

Roccat Kain 202 AIMO (Image credit: Roccat)

9. Roccat Kain 202 AIMO Trådløs gamingmus af høj kvalitet DPI: 16,000 | Funktioner: Acceleration 50G, Adjustable lift-off distance God ydelse Solid batterilevetid Få funktioner Ingen opbevaring til USB dongle

Kain 202 AIMO fra Roccat er den perfekte mus til gamere, som kan lide noget enkelt. Her er ingen kabler, ingen justering af vægten, det er ligetil. 202 er nem at indstille og virker fantastisk. Batterilevetiden er god, så du behøver ikke lade den op ret tit. Overordnet er følsomheden og den fysiske feedback god, hvor vi især kan fremhæve det ru scroll-hjul, som er behageligt at bruge. Det er ikke den mest transportable mus, men den beskyttende belægning sikrer, at musen holder sig fin i hele sin levetid.

Læs hele anmeldelsen: Roccat Kain 202 AIMO

Razer Deathadder V2 (Image credit: Razer)

10. Razer Deathadder V2 God mus til arbejde og leg DPI: Op til 20,000 | Funktioner: Razer Optical Mouse Switches, Razer Focus+ Optical Sensor, Razer Speedflex Cable Justerbare knapper Behageligt design Føles stor i små hænder Modstanden på scroll-hjul kan ikke justeres

Razer Deathadder V2 er måske en enkel mus med et enkelt desig – men lad dig ikke narre. Dette er en af de bedste gaming-mus på markedet, med en responstid på 0.2ms, 650IPS tracking hastighed, 8 programmerbare knapper og Razer Speedflex Cable. Den er meget let, hvilket reducerer træthed og belastning på hånden. Musen egner sig både til kontoret og til gaming. Bedst af det hele er, at den er godkendt til 70 millioner klik, så den kommer til at holde meget længe.

Læs hele anmeldelsen: Razer Deathadder V2

Sådan vælger man den bedste gamingmus

Selvom du givetvis finder din drømmemus på et tidspunkt, kan det koste både tid og kræfter. Det er ikke så underligt med mængden af kompliceret, teknisk jargon, der først skal styr på. Udtryk som "polling" og "DPI" er nogle af dem, den almindelige køber måske ikke er bekendt med. Bare så du ved det, så vil du have højest mulige tal på både DPI- og Polling-fronten - selvom de betyder vidt forskellige ting.

Hvis du er ny PC-gamer, skal du vide, at "DPI" står for "dots per inch". Jo højere et tal, des større følsomhed. Hvis du eksempelvis ikke har meget plads at bevæge musen på, bør du kigge efter en mus med en højere DPI, hvilket giver større præcision, Du bør også sikre dig, at musen kan indstille DPI til et lavere tal, hvis du nu skulle gå hen og få et større skrivebord.

Polling derimod handler om, hvor hurtig en responstid du får - alktså fra du rykker musen, til det vises på skærmen. Polling er målt i hertz, og varierer som regel fra 125 Hz til 1.000 Hz. 1.000 Hz betyder, at musens position bliver sendt til computeren 1.000 gange i sekundet.

Andre nøglefaktorer, du bør overveje, er ergonomi, hvilket gør sig specielt gældende til venstrehåndede, og selvfølgelig RGB-lys.

Gabe Carey og Michelle Rae Uy har også bidraget til denne artikel