Med de bedste gaming skærme i 2020 kan du tage de bedste PC-spil til nye højder og se ting, som du aldrig troede var muligt. Dette er grunden til, at du bør købe en af disse gaming-skærme, hvor at få den bedst mulige oplevelse.

Men hvad gør så gaming-skærme bedre til netop gaming, spørger du sikkert? I sidste ende handler det om hvad du kan få ud af dem. Markedet er i dag proppet med forskellige typer af skærme, og den bedste skærm til gaming afhænger af hvilken type spil, du spiller.

Hvis du blot vil suges ind i dit yndlings single player-spil såsom Devil May Cry V eller Sekiro: Shadows Die Twice, vil du nok gerne have en 4K Ultra HD-gaming-skærm med HDR. Hvis du er mere til esport og spiller eksempelvis Overwatch, vil du nok gerne have en gaming-skærm med en høj opdateringshastighed og lav responstid.

Det kan være svært at finde den helt rette skærm til gaming – og derfor er vi her for at hjælpe dig. VI har samlet de bedste gaming-skærme vi har testet og anmeldt over det sidste års tid. Uanset hvilken type PC-spil du typisk spiller, kan vi hjælpe dig med at finde den rette skærm til netop dit behov.

De 10 bedste gaming-skærme netop nu

Samsung CRG9 (Image credit: Samsung)

1. Samsung CRG9

Kan det overhovedet blive for stort?

Størrelse: 49" | Aspektratio: 32:9 | Opløsning: 5,120 x 1,440 | Lysstyrke: 600cd/m2 – 1000cd/m2 | Opdateringshastighed: 120Hz | Responstid: 4ms | Betragtningsvinkler: 178°(H)/178°(V) | Kontrastratio: 3,000:1 | Farveunderstøttelse: 1.07 Milliarder

Fremragende skærmstørrelse

HDR

Menuen kan være bøvlet

Kræver justerering efter udpakning

Den er muligvis meget dyrt, og kræver et voldsomt gamingsetup at udnytte, men Samsung CRG9 er det hele værd og den bedste gaming-skærm, hvis du har pengene til den. Denne 49-tommer skærm er større end gennemsnittet, men stadigvæk kan prale af tyndere kanter end de fleste gaming-skærme. Derudover har den en "billede-ved-billede"-funktion, der giver dig mulighed for at bruge to forskellige indgange, og simulere en to skærme på en enkelt skærm. Og vi har ikke engang nævnt, at Samsung CRG 9 producerer et vanvittigt flot billede direkte fra fabrikken.

Læs hele anmeldelsen: Samsung CRG9

Alienware AW3418DW

2. Alienware AW3418DW

Den hurtigste ultra-brede til dato

Skærmstørrelse: 34-tommer | Skærmforhold: 21:9 | Opløsning: 3,440 x 1,440 | Lysstyrke: : 300 cd/m2 | Opdateringshastighed: 120Hz | Responstid: 4ms | Betragtningsvinkler: 178/178 | Kontrast: 1,000:1 | Farver understøttet: sRGB 100% | Vægt: 12 kg

Højeste opdateringshastighed i en ultra-bred

Alienware-design og byggekvalitet

Dyr

Fylder meget

Alienware AW3418DW er en af de få gaming-skærme som giver den grad af indlevelse som kun et 21:9-format kan, imens den også har en høj opdateringshastighed. Med en opløsning på 3,440 x 1,440 pixels, lynende hurtig responstid på 4ms og 120Hz opdateringshastighed, får du i AW3418DW det bedste fra begge verdener. Alle disse funktioner er dog dyre, så det er næppe det bedste bud, til gaming på budget. Når det er sagt, er det ikke svært at se, hvorfor det er en af de bedste gaming-skærme i 2019.

Læs hele anmeldelsen: Alienware AW3418DW

AOC Agon AG352UCG6 Black Edition

3. AOC Agon AG352UCG6 Black Edition

Sortere end sort

Skærmstørrelse: 35-tommer | Skærmforhold: 21:9 | Opløsning: 3,440 x 1,440 | Lysstyrke: : 300 cd/m2 | Opdateringshastighed: 120Hz | Responstid: 4ms | Betragtningsvinkler: 178/178 | Kontrast: 2,500:1 | Farver understøttet: sRGB 100% | Vægt: 12 kg

Fænomenal farvegengivelse

120Hz opdateringshastighed

Kluntet menusystem

AOC Agon AG352UCG var en af de bedste gaming-skærme vi havde prøvet, så da vi hørte, at en ny version var på vej, med højere opdateringshastighed og bedre kontrast, kunne vi dårligt vente. AOC Agon AC352UCG6 Black Edition har de same bedste funktioner fra originalen, men gør det lige lidt bedre, og gør dette til en fremragende ultra-bred skærm at spille på. Den er dyr, jovist, men hvis du har hardwaren til at trække den, gør du dig selv en bjørnetjeneste ved ikke at købe den.

Læs hele anmeldelsen: AOC Agon AG352UCG6 Black Edition

Asus ROG Swift PG27UQ

4. Asus ROG Swift PG27UQ

Gaming-skærmenes Rolls Royce

Skærmstørrelse: 27-tommer | Skærmforhold: 16:9 | Opløsning: 3,840 x 2,160 | Lysstyrke: : 600 cd/m2 | Opdateringshastighed: 144Hz | Responstid: 4ms | Betragtningsvinkler: 178/178 | Kontrast: 50,000:1 | Farver understøttet: Adobe RGB 99% | Vægt: 13 kg

G-Sync og HDR

Fantastisk billedkvalitet

Ustyrligt dyr

Asus ROG Swift PG27UQ er måske den mest avancerede og bedste gaming-skærm du kan få, så længe du har råd til den. Skærmen har en smuk 4K Ultra-HD-opløsning og HDR, såvel som G-Sync og 144Hz opdateringshastighed. Disse specifikationer gør det til en af de mest utrolige gaming-skærme, der nogensinde har eksisteret, og når du ser den i virkeligheden, vil du ikke tro dine egne øjne. Det eneste der afholder denne skærm fra en ultimativ anbefaling, er den sindssygt høje pris. Men har du alligevel pengene liggende, har du nok også en PC, der er kraftig nok til at trække den.

Læs hele anmeldelsen: Asus ROG Swift PG27UQ

BenQ PD3200U

5. BenQ PD3200U

En stor 4K-skærm til dit skrivebord

Skærmstørrelse: 32-tommer | Skærmforhold: 16:9 | Opløsning: 3,840 x 2,160 | Lysstyrke: : 350 cd/m2 | Opdateringshastighed: 60Hz | Responstid: 4ms | Betragtningsvinkler: 178/178 | Kontrast: 1,000:1 | Farver understøttet: sRGB 100% | Vægt: 9 kg

4K UHD-opløsning

Kæmpe skærm

Relativt billig

Designet er lidt kedeligt

Professionelle værktøjer er niche

Fylder meget

Selvom den primært er designet til CAD-professionelle, er BenQ PD3200U stadig en af de bedste gaming-skærme du kan købe i dag. Dette skyldes primært det solide fokus på grafisk design, hvorfor skærmen har nogle fantastiske betragtningsvinkler – så dine venner også kan kigge med, når du spiller. Ulig de fleste andre 4K-skærme på markedet, behøver du desuden ikke rode med indstillingerne for at få det bedste billede – hver enhed er kalibreret af BenQ før den sendes fra fabrikken. Dette er en af de bedste gaming-skærme på markedet, selvom den slet ikke er designet til netop dette.

Læs hele anmeldelsen: BenQ PD3200U

MSI Optix MPG341CQR (Image credit: MSI)

6. MSI Optix MPG341CQR

MSI's lækre, bye 24-tommer gaming-skærm

Skærmstørrelse: 34" | Skærmforhold: 21:9 | Opløsning: 3.840 x 1.440 | Lysstyrke: : 400 Nits | Opdateringshastighed: 144Hz | Responstid: 1ms | Betragtningsvinkler: 178/178 | Kontrast: 3.000:1 | Farver understøttet: sRGB 100%%, Adobe RGB 99% | Vægt: 12 kg

Kraftfuldt VA-panel

Fremragende spilydelse

Generelt gode funktioner

Denne klasse af skærme er dyr

Mens alle dens ekstra dikkedarer gør MSI Optix MPG341CQR til et endnu mere tiltalende valg for potentielle købere, gør den et fremragende stykke arbejde med at skille sig ud på egen hånd. Brugen af ​​VA fremfor IPS-panelteknologi er for det første en velkommen fordel, der tilbyder klare farver og bedre kontrast. Derudover giver dens vidvinkel opløsning på 1440p, og 144Hz opdatering, helt sikkert gamere en fordel. Det bedste er muligvis, at dette display også er rimeligt prissat, hvilket gør det til en af ​​de bedste gaming-skærme at overveje i 2019.

Læs hele anmeldelsen: MSI Optix MPG341CQR

BenQ Zowie XL2540

7. BenQ Zowie XL2540

En skærm til professionelle gamere

Skærmstørrelse: 24-tommer | Skærmforhold: 16:9 | Opløsning: 1,920 x 1,080 | Lysstyrke: : 400 cd/m2 | Opdateringshastighed: 240Hz | Responstid: 1ms | Betragtningsvinkler: 170/160 | Kontrast: 1,000:1 | Farver understøttet: NTSC 72% | Vægt: 7,5 kg

Høj opdateringshastighed

Nem opsætning

Dyr

Begrænset appel udover til pro gamere

BenQ Zowie XL2540 er på grund af sine skyklapper nok ikke til alle, men tro os når vi siger, at det er en af de bedste gaming-skærme på listen. Den sparer på flashy lyseffekter og har i stedet en lynende hurtig opdateringshastighed på 240Hz og en vanvittig responstid på 1ms. Du får ikke adaptive sync, men hvis du har en maskine, der kan holde til den hurtige opdateringshastighed, klarer den sig glimrende. BenQ Zowie XL2540 holder det simpelt med mange billedindstillinger, en ”S switch”-kontrolenhed til disse forhåndsindstillinger og et par justerbare lysskærme. Er du professionel gamer, er dette en af de bedste gaming-skærme du bør overveje.

Læs hele anmeldelsen: BenQ Zowie XL2540

AOC Agon AG322QC4 (Image credit: AOC)

8. AOC Agon AG322QC4

En gaming-skærm med lidt HDR-lækkerier

Skærmstørrelse: 49-tommer | Skærmforhold: 32:9 | Opløsning: 3,840 x 1080 | Opdateringshastighed: 144Hz | Betragtningsvinkler: 178/178 | Kontrast: 3,000:1 | Farver understøttet: N/A | Vægt: 15 kg

Kraftfuldt VA-panel med masser af kontrast

Både 144Hz og FreeSync 2

Ikke 'ægte' HDR

Lidt HDR er altid en velkommen tilføjelse, også selvom det ikke er den helt ægte vare. Og alligevel har AOC Agon AG322QC4 flere esser i ærmet. Den inkluderer en 144Hz opdateringsfrekvens, FreeSync 2 og et 3.000:1 kontrastforhold, hvilket gør, at den rangerer blandt de bedste gaming-skærme i 2019. Det er ikke ligefrem årets handel, men Agon AG322QC4 er stadig rimeligt prissat for spillere, der ikke går efter det billigste af det billigste

Læs hele anmeldelsen: AOC Agon AG322QC4

MSI Optix MAG271CR

9. MSI Optix MAG271CR

Du skal være hurtig for at redde verden

Skærmstørrelse: 27-tommer | Skærmforhold: 16:9 | Opløsning: 1,920 x 1,080 | Lysstyrke: : 300 cd/m2 | Opdateringshastighed: 144Hz | Responstid: 1ms | Betragtningsvinkler: 178/160 | Kontrast: 3,000:1 | Farver understøttet: SRGB 115%, 90% DCI-P3 | Vægt: 9 kg

HUrtig opdateringshastighed

RGB-lys

Høj pris for 1080p

Når du konkurrerer i førstepersons skydespil såsom Overwatch eller Counter-Strike, har du mere end noget andet brug for høje hastigheder, for at være med blandt de bedste. Her er skærme som MSI Optix MAG271CR nyttige. Med en 1080p-opløsning, 144Hz opdateringshastighed og 1ms responstid, får du en superhurtig og glidende oplevelse, så længe du har en maskine, der kan trække det. 60Hz-paneler er så gammeldags – de bedste gaming-skærme har høje opdateringshastigheder.

Læs hele anmeldelsen: MSI Optix MAG271CR

The Razer Raptor may be a bit expensive, but it boasts that sweet spot for gaming. (Image credit: Razer)

10. Razer Raptor

En god begyndelse for Razer

Skærmstørrelse: 27-tommer | Skærmforhold: 16:9 | Opløsning: 2560 x 1440 | Lysstyrke: 420 Nits **Opdateringshastighed:** 144Hz | Responstid: 1ms | Betragtningsvinkler: op til 178° | Kontrast: 1,000:1 | Farver understøttet: 95% DCI-P3 color gamut

Fantastisk ydelse i spil

Slående design

Bred farvegamut

Høj pris

Dette er Razers første bud på en gaming-skærm og sikke en skærm! Razer Raptor 27 er måske lige det du leder efter, hvis du vil have en gaming-skærm med fantastisk ydelse, som passer ind i et setup i mellemklassen, eller hvis du allerede har investeret i Razer-hardware med Chroma-belysning. Den er måske lidt dyr, men lægger sig også i smørhullet med 1440p-opløsningen, 144Hz opdateringshastighed og en responstid på 1ms, som gør den til en af de bedste gaming-skærme i 2020. Dertil har den et lækkert design og passer både til kontoret og gamer-hulen.

Læs hele anmeldelsen: Razer Raptor

Hvordan køber du den bedste gaming-skærm i 2019

Er du på udkig efter den bedste gaming-skærm i 2019, er der nogle ting du bør overeje, før du beslutter dig og betaler for hvad der skal stå på dit skrivebord.

Ved at lære disse termer og specifikationer at kende, får du lettere ved at finde en skærm, der passer til dit behov, hvilket samtidig betyder, at du ikke betaler ekstra for funktioner, som du ikke har behov for.

Skærmstørrelse: Når du kigger efter den bedste gaming-skærm, er størrelsen en af de vigtigste ting du skal overveje. Større skærme giver mere indlevelse, siden spillet fylder mere i dit synsfelt, men de kræver også mere plads, ligesom de naturligvis er dyrere.

Skærmforhold: Skærmforholdet på en skærm indikerer bredden og højden på skærmen. De fleste skærme i bredformat har et skærmforhold på 16:9, imens ældre skærme er tættere på 4:3, som ser temmelig forældet ud i 2019. Ultrabrede skærme med skærmforhold på 21:9 stiger i popularitet, da de viser endnu mere af dine spil, hvorfor mange ultrabrede skærme er endt på vores liste med de bedste gaming-skærme i 2019.

Opløsning: En anden vigtig ting du bør overveje, er opløsningen. Jo højere tal, des skarpere billedet. Det kræver dog en særdeles kraftig maskine at trække alt over Full HD (1920 x 1080 pixels), selvom mange gaming-skærme har opløsninger på 2,560 x 1,400 (WQHD) og 3,840 x 2,160 (4K).

Opdateringshastighed: Hvis du primært vil spille Counter-Strike og andre førstepersons skydespil, er opdateringshastigheden særlig vigtig. Jo højere opdateringshastighed, des flere billeder per sekund (fps) understøtter skærmen, hvilket giver et mere flydende billede og oplevelse. En opdateringshastighed på 60Hz er mest almindelig i 2019, men opdateringshastigheder på 144Hz og sågar 200Hz vinder indpas.

Responstid: De bedste gaming-skærme praler med lave responstider, hvilket betyder hurtige og flydende bevægelser uden input lag. De laveste responstider på TN-skærme (vi gennemgår dette i næste afsnit) er 1 millisekund, hvor nyere IPS-skærme typisk har lidt langsommere responstid på 4ms. Spiller du på professionelt plan, er det vigtig at holde dette tal så lavt som muligt.

Paneltype: Her bliver det en anelse teknisk. Paneltypen på en gaming-skærm påvirker responstid og billedets klarhed. TN-paneler (twisted nematic) har den laveste responstid og er som regel også billige. De har dog ikke de bedste betragtningsvinkler. IPS-paneler (in-plane switching) har omvendt gode betragtningsvinkler og god farvegengivelse, men typisk højere responstid. Sidst ligger VA-paneler (vertical alignment) imellem de to, selvom deres langsomme responstid gør dem til en sjældenhed i gaming-verdenen.

Betragtningsvinkler: Selv om de fleste sidder direkte foran deres skærm, er det ikke altid sikkert, især ikke hvis i er flere, der kigger på skærmen samtidig. En skærms betragtningsvinkler siger noget om hvilke vinkler du kan se på skærmen fra og stadig få et klart billede. Jo tættere tallet er på 180, des bedre bliver oplevelsen, hvis du ser på skærmen fra siden eller ser på den oppe eller nede fra.

G-Sync og FreeSync: Du har sikkert bemærket, at mange gaming-skærme i dag enten er udstyret med G-Sync eller FreeSync-teknologi – nogle gange begge dele. Dette hjælper til med at give flydende billeder uden hakken og eliminerer input lag. G-Sync er udviklet af Nvidia og kræver et Nvidia-grafikkort. Den indbyggede teknologi er med til at drive prisen opad. På den anden side har vi FreeSync, som er udviklet af AMD. Siden det er gratis for skærmproducenterne at benytte dette, er disse skærme typisk billigere.

Se videoen herunder for at få forklaret hvad HDR er.

Gabe Carey og Bill Thomas har også bidraget til denne artikel

