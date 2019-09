De bedste spil til PC i 2019: de bedste titler, som du ikke må gå glip af

Velkommen til vores liste med de bedste PC spil i 2019. Nu, hvor vi har NvidiaGeForce RTX 2080 Ti, og Intel har lanceret deres Coffee Lake Refresh-serie, som ser ud til at have de bedste processorer til gaming, er 2019 det bedste tidspunkt at dykke ned i de bedste pc-spil på. Glem alt om PlayStation og Xbox – takket være et stort og alsidigt spilbibliotek, som dækker en bred vifte af genrer fra platformspil til point and click-eventyr, retro-favoritter og first person shooters.

Vi forstår godt, hvis du ikke ved hvor du skal starte, hvilket er hele årsagen til, at vi har vi sammensat en liste med gamle favoritter, såvel som nye fanfavoritter som Sekiro: Shadows Die Twice. Tro os, når vi siger, at du virkelig er nødt til at prøve disse spil. Du behøver ikke engang have de overdrevne tastatur- og muse-skills – de fleste af de bedste pc-spil kan styres med en controller. Du vil også være i stand til at finde mange af de bedste pc-spil til andre platforme, som for eksempel PS4, Xbox One eller Nintendo Switch– for det tilfældes skyld, at du ikke lige er indstillet på at investere i en af de bedste gaming-pc’er.

Hvis du er ny indenfor pc-gaming, så vil vi hermed byde dig hjertelig velkommen. Mange pc-gamere bliver opfattet som et elitært folkefærd, der kun vil acceptere dig, hvis du har det rigtige udstyr og kan alle de rigtige udtryk. Men for os på TechRadar handler det om at inkludere – enhver skulle have mulighed for at spille de mest elskede pc-spil.

Så med det i tankerne, vil vi dykke ned i de bedste pc-spil i 2019.

Det bedste nye PC spil: Control

Det er ikke svært at se, hvorfor Control tager spilverdenen med storm. Det kreative hold hos Remedy Entertainment har sikret sig, at der er masser af holde af i dette spil, som er propper med detaljer. Det meget filmagtige spil er et action-eventyr, som byder spilleren på spektakulær grafik, inspirerende lokalitetsdesign og enestående skuespil såvel som et tilfredsstillende kampsystem.

Control placerer dig i skoene på den rødhårede Jesse Faden. Du bliver bedt om at tage til The Oldest House, en bygning i New York City som konstant ændrer karakter og kun viser sig for de der ønsker at finde den. Her skal du lokalisere din forsvundne bror, samtidig med at du sidder i spidsen for Federal Bureau of Control og holder øje med udspil og paranormale aktiviteter. Der findes ikke noget på markedet der ligner Control og dette gør det til et af de bedste spil du kan spille netop nu.

1. The Witcher 3: Wild Hunt

Vi ved godt, at dette spil efterhånden er begyndt at blive gammelt, men det er stadigvæk et faktum, at det formår at ældes med ynde. Selv her tre år efter det blev udsendt, er det en af de mest ambitiøse åbne verdener, der endnu har eksisteret – hvor det kombinerer Skyrims utrolige skala med den enorme dybde i Grand Theft Auto V. Der er så meget indhold i dette spil, at det stadigvæk er et af de bedste pc-spil i 2018. Kolossalt, smukt og en absolut tidsrøver – på en god måde – The Witcher 3: Wild Hunt er ikke blot det bedste pc-spil i 2018, det er også tæt på, at være et at de bedste spil nogensinde.

2. Dark Souls 3

Selvom det måske ikke er så svært som tidligere versioner af serien, så tager Dark Souls 3 alle de bedste elementer fra Soul-serien og kombinerer dem med elementer fundet i Bloodborne, som er udviklerens seneste spil til PS4.

Vi vil ikke lyve – Dark Souls 3 er ikke noget nemt spil. Det kræver stadigvæk kunnen, og endnu vigtigere, tålmodighed at mestre det komplekse kampsystem, men det er til gengæld ikke sværere, end at mere sporadiske gamere sagtens kan kaste sig ud i dets skumle, fantasifulde univers. Samtidig er det væsentligt bedre optimeret til PC end det første spil. Og nu, hvor du kan få Dark Souls: Remasteret og opleve, hvor den apokalyptiske serie tog sin begyndelse, har der aldrig være et bedre tidspunkt til at kaste sig over spillet.

3. Monster Hunter World

I årevis efterhånden har Monster Hunter været en af de største spilserier, som du aldrig har hørt om. Med Monster Hunter: World, er serien dog ikke blot begyndt at blive mere populær, den er også kommet hen, hvor den egentlig hører til: det er nu et af de bedste pc-spil, vi indtil videre har set i 2018.

I Monster Hunter: World spiller du som en, ja, monster-jæger, og du vil jage stadigt større og nederdrægtige monstre, pille dele af dem og bygge kraftigere og mere tjekket armor. Det er en bedragerisk enkel gameplay-idé, som ender med at være et af de mest medrivende og fornøjelige pc-spil, du kan spille i dag.

Der er et stadigt strømmende væld af indhold i dette spil, og Capcom, udviklerne af dette monster-hit, arbejder på at levere en masse download-indhold til spillet. Så hvis du leder efter et vanedannende, medrivende og ikke mindst sjovt spil at spille alene eller sammen med alle dine venner, så tag et kig på Monster Hunt: World – det er virkelig et af de bedste pc-spil, du kan købe i dag.

4. Grand Theft Auto V

Grand Theft Auto V er et af de mest imødesete konsolspil, som nogensinde er overført til PC. Du har formentlig ikke brug for nogen større tilskyndelse til at vende tilbage til den enormt detaljerede og interaktive verden i Los Santos, men det er 10 gange sjovere med PC’ens overlegne grafik og framerate på 60 frames i sekundet. Efter du har brugt de 30 timer, det tager at gennemføre spillet, er der en overflod af ekstra indhold at forlyste sig med. Det gælder for eksempel The Doomsday Heist i GTA Online og sågar en radiostation med Frank Ocean som vært.

5. Sid Meier's Civilization VI

Sid Meier's Civilization VI er det nyeste spil i serien af de ikoniske turbaserede strategispil og en af vores nuværende favoritter. En af de ting, som gør PC’en til den foretrukne spilplatform, er den bredde i genrer, som den til byder. Civilization VI er måske meget langsommere end Fortnite, men dets anvendelsesmuligheder er enormt.

Spred dit imperium ud over kortet og knus dine fjender. Du bygger dit imperium op fra en simpel lejr og ender med verdensmagten. Du vælger selv om du vil gøre det via militær kraft, teknologisk overlegenhed eller kulturen indflydelse. Siden lanceringen i 2016 er der kommet to udvidelsespakker til, som cementerer spillet som en episk titel på listen over de bedste PC spil. Civilization VI: Rise and Fall blev lanceret i februar 2018 imens Civilization VI: Gathering Storm kom til i februar 2019.

6. Alien: Isolation

Historien udspiller sig 15 år efter begivenhederne i den første Alien-film fra 1979. Alien: Isolation er det spændings-mættede spil, som fansene har sukket efter. Man spiller som Amanda Ripley, og er datter af Ellen Ripley, som er heltinden i Alien. Missionen er at opspore flight-recorderen fra Nostromo-rumskibet og bringe den sikkert tilbage. Flight-recorderen er blevet lokaliseret ombord på rumstationen Sevastopol. Alien: Isolation er først og fremmest et stealth-spil, som ikke mindst er nervepirrende, fordi man kun har et minimalt våbenarsenal. Den fremragende grafik kommer virkelig til sin ret på kraftige PC’er og den glimrende AI gør at rædslen er i højsædet, så man gruer, hver gang man runder et hjørne.

7. Overwatch

Om ikke andet, så bryder Overwatch med den faste norm med grå og skumle skydespil. Dets klare og strålende farver suppleres af sympatiske karakterer, som hver har sin egen interessante baggrundshistorie, der, selvom de ikke er med i selve spillet, bliver til sjove og animerede web-tegneserier.

Overwatch er også et af de bedste pc-spil på grund af den måde det kører lige fantastisk på forskellige typer hardware. Det er selvfølgelig ved at være lidt bedaget, men selv i 2018, er det det bedste pc-spil for enhver, som kan lide at konkurrere. Hvis du af en eller anden grund endnu ikke har prøvet spillet, så gør dig selv en tjeneste, og log ind på din Battle.net-konto og tag en tur med Overwatch, og dets farverige forsamling af karakterer.

8. Forza Horizon 4

Microsofts razer-serie bliver kun bedre og bedre for hvert kapitel og på mange områder har den overgået Forza Motorsport-serien som det bedste racerspil på PC netop nu. De er klart sjovere og tilfører en arkadefølelse til de virkelighedstro biler og baner, som vi har lært at forvente fra Forza.

Forza Horizon 4 er et af de bedste PC spil du kan købe i dag, og dette kapitel bringer dig til Storbritannien efter at have udforsket USA, Frankrig, Italien og Australien i de forrige tre spil i serien. Nu kan du altså tonse igennem charmerende landsbyer, små flækker ud til havet eller tværs igennem Edinburgh: her er både masser af asfalt og mudrede veje at vælge imellem. Det går stærkt, det er hektisk og det er super sjovt.

Du kan købe Forza Horizon 4 igennem Microsoft Store. Du får også adgang til det, hvis du abonnerer på Xbox Game Pass for PC. Ejer du allerede spillet til Xbox One, kan du desuden downloade det gratis til PC.

9. Thimbleweed Park

Fans af klassiske point and click-spil såsom Monkey Island og Day of the Tentacle, som for øvrigt er nogle af de bedste PC spil, der nogensinde er lavet, bør tilføje Thimbleweed Park til deres liste af spil de bare MÅ prøve. Spillet er lavet af Ron Gilbert og Gary Winnick, to af folkene bag de klassiske Monkey Island-spil samt Maniac Mansion og er en sand kærlighedserklæring til de klassiske point-and-click-adventure-spil.

Alt fra den fremragende grafik, den underholdende dialog og de hjernevridende gåder gør Thimbleweed Park værdig til en plads på vores liste med de bedste PC spil.

10. The Elder Scrolls V: Skyrim

Her seks år efter første udgivelse, kører Skyrim så godt som nogensinde takket være et stort udvalg af mods og hi-res texture packs. Selv hvis du kun er interesseret i at spille standardudgaven af dette rollespil, er der stadigvæk mere end 100 timers spiltid.

Hertil kan du lægge tre DLC-udvidelsespakker (Dawnguard, Hearthfire og Dragonborn), så holder det endnu længere. At Skyrim er blevet sammenlignet med det grafisk overlegne men ellers tilsvarende The Witcher 3 siger noget om dets fortsatte popularitet. Bevæg dig ind i Skyrim, så også du kan blive en eventyrer – du skal bare passe på ikke at få en pil i knæet.

11. Sekiro: Shadows Die Twice

From Software er blevet et kendt navn blandt PC-gamere. De står bag den kritikerroste Dark Souls-serie og har bragt PC-gamere nogle af de mest øde landskaber kombineret med noget af det mest udfordrende men alligevel givende gameplay. Og From Software gør det igen med Sekiro: Shadows Die Twice.

Sekiro placerer dig i skoene på Young Wolf, en shinobi som skal redde sin unge herre. Spillet tager dig med til Japan i det 16. århundrede, men det bliver mærkeligt og overnaturligt: dette er trods alt et spil fra From Software.

Forvent ikke at det bliver nemt, Sekiro: Shadows Die Twice er et ekstremt svært spil at mestre. Du skal være hurtig på knapperne for at aflede fjendernes angreb og du skal mestre at gemme dig i skyggerne. Du kan dog ikke gemme dig bag et skjold hele dagen, som det var muligt i Dark Souls III.

12. Minecraft

Den engelske frase "build it, and they will come" passer i bogstaveligste forstand på Minecraft. Det overlevelses-baserede sandkasse-rollespil er nu blevet købt mere end 100 millioner gange, siden det kom på markedet i 2009. I spillet kan du skabe dine egne verdener ved at bruge de ressourcer, du finder i det fri, eller du kan udforske verdener skabt af andre spillere online.

I Minecraft kan du enten holde dig til de mange værktøjer og blokke, som udvikleren, Mojang, leverer, eller du kan installere mods for at få det maksimale ud af din investering. I 2018 vil du ydermere være i stand til at boltre dig i Super Duper Graphics Pack, som er en valgfri download, der giver mere realistiske lyseffekter og teksturer til et i forvejen fantastisk produkt.

13. Doom

Id Software's Doom var et stort fænomen for PC-gamere tilbage i 90’erne. Det groft renderede skydespil var lige så kontroversielt, som det var elsket – ikke mindst på grund af de nyskabende gengivelser af blod og vold, som kun en computer kunne levere. Serien gjorde et comeback i 2016 med en helt ny start, som meget passende bar navnet Doom. Selv om multiplayer-delen måske ikke vil appellere til deciderede shooter-fans, så kommer man i single-player delen op imod dæmoner i det mørkeste helvede, hvor oplevelsen er lige så blodig som den er tilfredsstillende.

14. Fortnite Battle Royale

Vi kommer ikke uden om et af tidens mest populære spil. Fortnite Battle Royale er et globalt fænomen – og dermed også blandt de bedste spil netop nu – især hvis du er til super konkurrencedrevne online spil. Dette er spillet, som folk vender tilbage til, hvilket først og fremmest skyldes de vanedannende gameplay samt jævnlige opdageringer fra Epic.

Fortnite Battle Royale er egentlig en underkategori i Fortnite-spillet, men det er gået hen og er blevet så populært, at man mange ser det som et separat spil. Som med andre Battle Royale-spil er målet i Fortnite Battle Royale at kæmpe sig vej igennem et konstant krympende kort, indtil du står tilbage som den sidste spiller. Selvom de lyder simpelt nok, er der en masse dybde i spillet, som du først ser, når du rigtig kommer i gang.

15. Cuphead

Grafikken i Cuphead er som taget ud af 1930’erne animationsfilm og gør dette til et af de smukkeste – både hvad angår lyd og billeder – PC spil på denne liste. Kombinationen af run-and-gun-platformspil og boss rush-kampe er meget udfordrende men også meget givende. Med de håndtegnede figurer, baggrundene bemalet med vandfarver og den originale jazz-musik er Cuphead som intet andet du kan spille på PC og selvom læringskurven er stejl, bliver du belønnet med et af de bedste PC spil, hvis du holder du og hænger i

