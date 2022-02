Anmeldelse: Dying Light 2: Stay Human

Det er uden tvivl et af de mest ambitiøse zombiespil, der nogensinde er lavet – et fuldblæst action-RPG, der kombinerer en anstændig historie med uimodståelig parkour- og nærkampsaction, plus en åben verden fyldt med zombielækkerier. Det mest intelligente zombiespil, der endnu er lavet.

Det er uden tvivl et af de mest ambitiøse zombiespil, der nogensinde er lavet – et fuldblæst action-RPG, der kombinerer en anstændig historie med uimodståelig parkour- og nærkampsaction, plus en åben verden fyldt med zombielækkerier. Det mest intelligente zombiespil, der endnu er lavet.

Når et spil på en sæt og vis får dig til at føle dig godt tilpas fra det øjeblik, det starter, er det generelt et godt tegn. Det er bestemt, hvad Dying Light 2 gør - især for dem, der spillede spillets 2015-forgænger. Franchisens to nøgleegenskaber, parkour-stil bevægelse og en glidende, præcis og super-tilfredsstillende nærkamp, er ikke kun med fra starten, men det hele er blevet mere raffineret siden det første Dying Light-spil.

Det er lidt ironisk, at Dying Light 2 hurtigt får dig til at føle dig godt tilpas, da det miljø, det kaster dig ud i, er alt andet end behageligt. Spillet udspiller sig 15 år efter det originale virale udbrud, der er afbildet i det første spil, og det viser en verden i en alvorlig tilstand (på en måde, der på mange måder leder tankerne hen på vores egne pandemiske oplevelser i det virkelige liv). Dying Light 2’s hovedperson, Aiden, er en såkaldt pilgrim, en af de få uforfærdede mennesker, der er villige til at vove sig uden for de tilbageværende byer. Forfulgt af minder om barndomseksperimenter er han på jagt efter at finde sin søster Mia, og hans søgen fører ham til byen Villedor.

På vej til Villedor anskaffer Aiden en GRE-adgangsnøgle – GRE er den medicinske, kvasi-paramilitære organisation, der gik i gang med at finde en kur mod det første spils virale udbrud i Harran, men blev beskyldt for yderligere udbrud og jaget ud i glemslen. Den GRE-nøgle – det eneste middel til at låse op for noget GRE-relateret, som der er masser af i Villedor – bliver til sidst afgørende for spillets primære plot.

Dying Light 2 pris og lanceringsdato

Hvad er det? Et førstepersons RPG i åben verden, der foregår i en zombiefyldt dystopi

Et førstepersons RPG i åben verden, der foregår i en zombiefyldt dystopi Udgivelsesdato? 4. februar 2022

4. februar 2022 Hvad kan jeg spille det på? Xbox One, Xbox Series X/S, PS5, PS4, PC

Xbox One, Xbox Series X/S, PS5, PS4, PC Pris? Fra 374 kr.

Villedors tagtoppe

(Image credit: Techland)

Efter et møde med nogle Renegades - en lidt Borderlands-lignende gadebandefraktion - og være blevet inficeret med den zombie-inducerende virus, når Aiden til Villedor. Der bliver han næsten hængt, fordi han ikke har en biomarkør: et armbånd, der skifter farve, hvis han er ved at blive til en zombie. En karakter ved navn Hakon redder ham, og efter at have erhvervet den nævnte biomarkør begynder morskaben for alvor.

Ligesom det første spil er en dag-nat-cyklus et fremtrædende træk: Infected (som Dying Light 2 kalder sine zombier) sover for det meste indendørs om dagen og kommer ud på gaden for at skabe kaos om natten. Derfor er det sikrest for Aiden at bruge hans parkour-evner til at krydse Villedor via dens hustage efter mørkets frembrud. Til at begynde med er handlingen begrænset til distriktet Old Villedor, men Aiden er desperat efter at nå byens skyskraberbesatte Central Loop, hvor oplysninger om Mia, har han hørt, kan findes i en bar ved navn Fish Eye.

Men før han kan komme til Central Loop, er der en masse historiedrevet handling at skulle igennem. Metro-tunnelen, der fører fra Old Villedor til andre dele af byen, styres af Peace Keepers (kendt som PK'er), hvis leder, Lucas, er blevet myrdet. Den nye leder af PK'erne, Aitor, indvilliger i at lade Aiden komme igennem, hvis han finder ud af, hvem der dræbte Lucas. Men Aiden bliver også fanget i at udføre missioner for de overlevende, som ser PK'erne som undertrykkere.

Et væld af systemer, der fødes ind i historien

Det bliver hurtigt tydeligt, at Dying Light 2: Stay Human i endnu højere grad end det første spil er et komplekst, fuldt RPG, der forklæder sig som et simpelt zombiespil. Det kan prale af et svimlende antal systemer, der føder ind i hinanden, men alligevel hænger sammen på en nærmest mirakuløs måde. For eksempel kan Aiden indsamle inhibitorer, som giver ham mulighed for at forbedre sin basisstatistik for sundhed og udholdenhed (sidstnævnte er afgørende for både kamp og parkour). Gennemførelse af historiemissionerne, sidemissionerne og de mange tilfældige aktiviteter spredt rundt i byen belønner XP for at bruge på nye parkour- og kampevner.

Dying Light 2: Stay Human er et komplekst, komplet RPG, der forklæder sig som et simpelt zombiespil.

Historien forgrener sig også, og den tvinger dig til at træffe beslutninger på bestemte tidspunkter, og derved opnå gunst eller hån hos bestemte karakterer eller individuelle fraktioner - selvom du ofte har råd til at være en smule nonchalant, da stort set alle, du møder, vil forråde dig på et tidspunkt.

Derudover er der vigtige infrastrukturbygninger, herunder vandtårne, vindmøller, elektriske understationer og metrostationer, som Aiden kan tænde eller låse op og derefter tildele til specifikke fraktioner, som fysisk vil ændre det omkringliggende område - Overlevende vil installere jordniveau crash-måtter, der giver dig mulighed for at falde fra højder uden skader, mens PK'er opsætter zombiefælder. Denne foranderlige by er en af de store nye funktioner, der er tilføjet Dying Light 2, men den er ikke enorm succesfuld, og den er mere mystisk end noget andet, der markant ændrer gameplayet.

At blive en zombie-udslettende maskine

(Image credit: Techland)

Så er der en enorm mængde bytte at indsamle, inklusive håndværksmaterialer, våben, rustninger og værdigenstande, der kan sælges til købmænd. Craftmasters vil sælge dig tegninger til nyttige offensive og defensive objekter såsom miner, molotovs, sundhedspakker og immunitetsforstærkere, der forhindrer dig i at blive en zombie, når du er væk fra UV-lys (som dybest set brænder de inficerede). At dræbe et stort antal forskellige typer zombier giver trofæer, som du kan indkassere hos en Craftmaster for at opgradere disse tegninger. Der er masser af søde detaljer - for at lave sundhedspakker skal du for eksempel rense honning, kamille, lavendel og harpiks.

Efterhånden som Aiden stiger i niveau, bliver bedre våben og rustninger tilgængelige, og han bliver hurtigt en dygtig zombie-eliminator. Der er nogle fantastiske kampbevægelser, såsom et, hvor Aiden simpelthen hvirvler rundt i en cirkel og beskadiger alt inden for rækkevidde af hans klinge. Hvis du timer din blokering perfekt, kan du springe over den nærmeste zombie og starte et ondskabsfuldt flyvende spark mod enhver anden zombie i nærheden. Skydevåben er, barmhjertig, fuldstændig fraværende, og våbnene er består af rustne macheter, gadeskilte, cricketbat og lignende, selvom man også finder buer. De bedste våben kan opgraderes med ild-, eksplosiv-, elektricitets- eller gifteffekter. Der er også masser af miljøværktøjer, som gasdåser, du kan samle op, tænde og derefter kaste med tilfredsstillende nøjagtighed.

I starten bliver du bedt om kun at gå ind i zombie-bistader om natten, når mange af dem er ude at strejfe rundt i gaderne. Men til sidst indser du, at det bare er for underholdende at udslette store mængder af zombier på én gang. Du støder på zombiebosser på særlige steder, og de tilbyder velsmagende belønninger. Og hvis du begiver dig ned på gaden om natten, vil alle omkringliggende zombier begynde at jagte dig, selvom du kan finde gemmesteder for at undgå dem eller løbe til det livsredende UV-lys-paradis.

En flot medrivende historie

(Image credit: Techland)

Dying Light 2s historie er også ret anstændig. Den ændrer sig, når du når Central Loop og får en paraglider - i overensstemmelse med resten af spillets fint finpudsede kontrolsystem, er denne vidunderligt manøvredygtigt, og du kan holde dig selv i luften i evigheder ved at flyve over luftventiler. Du får også en gribekrog, som fører til nogle af de sværeste historie-missioner, hvor du skal udføre tilsyneladende umulige bedrifter med parkour.

Mens Dying Light 2 i det mindste er karakteristisk i visuel henseende, vil du ikke sige, at det ser spektakulært ud.

Mod slutningen bliver historien en smule forhastet, med twists og uventede udlægninger rundt om hvert hjørne (selvom der er nogle tilfredsstillende udfordrende bosskampe). Generelt gør udvikleren Techland dog klogt i at væve vidt forskellige elementer, inklusive flashbacks til Aidens barndom, der blev eksperimenteret på et GRE-anlæg, til en sammenhængende, troværdig helhed. Den ultimative afslutning, vi fik, føltes dog noget utilfredsstillende. Og hvis vi skulle kritisere noget, ville det være, at du nogle gange støder på tvivlsomt stemmeskuespil (især blandt Renegade-fraktionen), og kvaliteten af dialogen kan være usammenhængende. Selvom Dying Light 2 i det mindste er karakteristisk i visuel henseende, vil du ikke sige, at den ser spektakulær ud - hvilket er almindeligt blandt de fleste af dets jævnaldrende på tværs af gener.

Men der er enormt meget at gøre, efter historien er færdig - udvikler Techland gav anledning til kontroverser ved at sige, at efter historiens 20 timer, vil det tage dig 500 timer mere at fuldføre alt i spillet. Hvorvidt det er sandt, skal vise sig, men pointen er, at både spilverdenen og de zombie-dræbende værktøjer, som du er udstyret med, er så forførende, at hvis du er som os, vil du blive ved med at vende tilbage til spillet. Før lanceringen var det eneste onlinespil, Dying Light 2, der tilbød muligheden for at hoppe ind i andres spil, hvis de bad om hjælp, hvilket ærligt talt har begrænset appel: hvorfor ville du bede om hjælp, når det er så tilfredsstillende at skære zombier i terninger? Men det bliver interessant at se, hvordan dets online gameplay udvikler sig.

Det er virkelig en åben-verden-legeplads af zombie-halshuggede fornøjelser, og i betragtning af at den også har en anstændig, forgrenet historie plus alle dragtene fra et banebrydende RPG, er du nødt til at bifalde Techlands ambitioner. For ikke at nævne dens evne til at udføre noget så komplekst, som stadig føles sammenhængende. Det lyder som en modsigelse, men Dying Light 2: Stay Human er måske det mest intelligente zombiespil indtil videre.

Bedømmelse

Techland har gjort et forsøg på at skabe det største – eller i det mindste mest komplette – zombiespil nogensinde med Dying Light 2: Stay Human. Det er bestemt zombiespillet, der har alt: dyb RPG-mekanik, overdådig nærkamp og parkour, en dag-nat-cyklus, der påvirker gameplayet, en kompleks, forgrenet historie og en paraglider. At det hele hænger så godt sammen, er lidt af et mirakel.

