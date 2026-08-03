Sony og Microsoft ødelægger konsol- og pc-spil – det er grunden til, at eksperter mener, at Valve kan redde situationen med SteamOS

Det er en indrømmelse, der gives modvilligt, men fremtiden for dagens spilplatforme ser ikke særlig lys ud. Windows bliver stadig mere uhåndterligt og plager PC-spillere konstant med opdateringer, der dræber ydevenen og AI-funktioner, som ingen har bedt om. På konsolsiden har Sony oprørt mange spillere med sin beslutning om at helt at stoppe med at udgive fysiske spil fra januar 2028, mens Xbox’ seneste bølge af masseafskedigelser står i skarp kontrast til virksomhedens budskab om at være »på rette spor« igen.

Til gengæld ser Valve bevæger sig i den rigtige retning. Virksomheden har allerede et stort forspring i form af Steam, som reelt er blevet standardplatformen for pc-spil. Alene i første halvdel af dette år anslås det, at Steam har genereret omkring 11,1 milliarder dollar (ca. 72 milliarder kroner) i bruttoindtægter.

Med den slags økonomisk styrke – og uden at skulle udbetale overskud til aktionærerne, da selskabet stadig er privatejet – har Valve en fantastisk mulighed for at investere i fremtidige satsninger.

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Spørgsmålet er derfor, om tiden er moden til, at Valve tager det næste skridt, udnytter konkurrenternes tilbageslag og gør SteamOS til den næste store spilplatform.

SteamOS mod Windows

(Image credit: Shutterstock / Future)

Den store fremgang kan i høj grad tilskrives Steam Deck, Valves utroligt populære håndholdte spilkonsol, der blev lanceret i 2022, og som i høj grad satte gang i den moderne bølge af bærbare pc-spilkonsoller.