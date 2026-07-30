Sony och Microsoft håller på att förstöra konsol- och PC-gaming – här är varför experter tror att Valve kan rädda situationen med SteamOS

Hur motvilligt jag än säger det ser framtiden för dagens spelplattformar inte särskilt ljus ut. Windows blir allt mer svårhanterligt och ställer ständigt till det för PC-gamers genom prestandaförsämrande uppdateringar och AI-funktioner som ingen har bett om. På konsolsidan har Sony gjort många spelare upprörda genom beslutet att sluta ge ut fysiska spel från januari 2028, samtidigt som Xbox senaste våg av massuppsägningar står i skarp kontrast till företagets budskap om att vara "på rätt väg" igen.

Samtidigt verkar Valve röra sig i motsatt riktning. Företaget har redan ett enormt försprång i form av Steam, som i praktiken har blivit standardplattformen för PC-spel. Bara under första halvåret i år uppskattas Steam ha genererat omkring 11,1 miljarder dollar i bruttointäkter.

Med den typen av ekonomiska muskler – och utan att behöva dela ut vinster till aktieägare eftersom företaget fortfarande är privatägt – har Valve stora möjligheter att investera i framtida satsningar.

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Frågan är därför om tiden är mogen för Valve att ta nästa steg, dra nytta av konkurrenternas motgångar och göra SteamOS till nästa stora spelplattform.

SteamOS mot Windows

(Image credit: Shutterstock / Future)

Det råder egentligen ingen tvekan om att SteamOS redan har blivit en framgång. Mycket av det kan tillskrivas Steam Deck, Valves extremt populära handhållna spelkonsol som lanserades 2022 och i princip startade den moderna vågen av bärbara PC-spelkonsoler.

Steam Deck kör SteamOS 3, som bygger på Linux-distributionen Arch Linux och är ett betydligt mer moget operativsystem än de Debian-baserade versionerna som användes i de ursprungliga Steam Machines från 2015. De tidiga versionerna var sannolikt en bidragande orsak till att Steam Machines lades ner redan 2018.

En av SteamOS 3 största styrkor är stödet för Proton – kompatibilitetslagret som gör det möjligt att köra Windows-spel på Linux. Proton fanns redan innan Steam Deck lanserades, men det var först där tekniken verkligen fick sitt genombrott. Många skeptiker fick tänka om när moderna spel visade sig fungera förvånansvärt bra på en liten handhållen enhet. Även stora AAA-titlar som 007 First Light och Cyberpunk 2077 går utmärkt att spela, tillsammans med mängder av andra spel.