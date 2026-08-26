Jag har sett IKEA x Xbox-kollektionen på Gamescom – en del knasiga prylar, men det finns en riktigt praktisk sak som jag vill ha direkt

När jag fick titta närmare på IKEA x Xbox-kollektionen på Gamescom, med sin blandning av lekfull design inspirerad av Microsofts hårdvara och praktiska förvaringslösningar i möbeljättens typiskt minimalistiska stil, kunde jag inte riktigt komma över hur absurd pallen formad som en analogspak är.

Det är utan tvekan den mest knasiga produkten i samarbetet med nio delar, som också innehåller en mjuk kudde formad som ett styrkors, en stilren loungestol, ett flyttbart TV-stativ med smart kabelhantering, ett multifunktionellt sidobord, ett diskret laptopställ med förvaring, ett praktiskt skärmstativ, en blank bricka och en snygg displaybox för handkontroller.

Även om jag inte direkt kan se mig själv sitta på pallen i flera timmar under en maratonlång gamingsession (trots att den är förvånansvärt bekväm) känns dess plats i kollektionen helt självklar.

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Jag förstår också varför just pallen och kudden får stå i centrum för kollektionen, eftersom de är så omedelbart igenkännbara som Xbox-symboler. Men som en ganska tråkig man i slutet av trettioårsåldern tycker jag faktiskt att förvaringsprodukterna är betydligt mer spännande.

När jag tittar på mitt skrivbord just nu är det ett enda virrvarr av laddare, handkontroller, kablar och andra tillbehör. Så tanken på ett skärmstativ som fungerar som en allt-i-ett-lösning för att höja mina dubbla skärmar till en bekväm ögonhöjd, samtidigt som det erbjuder alla krokar och gömda förvaringsutrymmen jag behöver för att städa undan allt, en plats för telefonen och dessutom utrymme för en konsol, låter perfekt.

Om jag hade kunnat ta med mig en enda produkt från kollektionen där och då hade jag valt den. Jag tror också att många som föredrar en ren och prydlig arbetsyta under arbetsdagen, men gärna växlar över till en gaming-setup på kvällen, kommer att tycka att det är en ovärderlig uppgradering av skrivbordet.

Jag känner ungefär samma sak inför sidobordet, som erbjuder ett elegant sätt att stuva undan handkontroller, headset och andra tillbehör när du spelat klart, i stället för att lämna dem utspridda över soffan eller soffbordet.

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Det finns dessutom tillräckligt med utrymme på insidan för att lägga in en laddare och dra igenom USB-kablar, så att handkontrollerna alltid är fulladdade inför nästa spelsession. Allt göms bakom snygga skjutdörrar och sidobordet står dessutom på hjul, så att du enkelt kan rulla undan det eller låta det smälta in med resten av inredningen.

"Vi ville skapa möbler som människor faktiskt vill ha i sina hem, inte möbler som de accepterar bara för att de behövs för gaming", säger Philip Dilé, Product Design Developer på IKEA, om tankarna bakom produkterna. Varje produkt har dessutom utvecklats i samarbete mellan en representant från IKEA och en från Xbox för att säkerställa att både design och funktion finns representerade.

I slutändan är det just blandningen av lekfullhet och funktion som definierar hela IKEA x Xbox-kollektionen – från en bekväm kudde till ett kompakt förvaringsskåp. Även om inte varenda produkt skulle få en plats i mitt vardagsrum eller på mitt kontor kan jag lätt se hur många av dem skulle passa perfekt i en gaminghörna, antingen för att liva upp den på ett roligt sätt eller erbjuda praktiska lösningar när ordning och utrymmesbesparing är viktigt.

IKEA x Xbox-kollektionen lanseras senare i år, den 1 oktober.

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