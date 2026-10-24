ASUS nya gamingglasögon kan ersätta en stor gamingskärm – och får plats i fickan

Tänk dig att kunna ta med dig en stor gamingskärm vart du än går, utan att behöva bära på något större än ett par glasögon. Det är precis den idén ASUS utforskar med ROG XREAL R1, ett par gamingglasögon som använder mikro-OLED-skärmar för att skapa en virtuell bild framför ögonen. Resultatet är en skärmupplevelse som kan kännas betydligt större än vad glasögonens kompakta format antyder.

Det som framför allt skiljer ROG XREAL R1 från många andra smartglasögon är fokuset på gaming. Med en uppdateringsfrekvens på upp till 240 Hz riktar de sig till spelare som vill ha en snabb och följsam bild, samtidigt som OLED-tekniken ger djup svärta och hög kontrast. Glasögonen är tänkta att fungera med flera olika enheter, vilket öppnar för gaming på såväl datorer som kompatibla handhållna spelkonsoler.

Men en virtuell skärm är inte nödvändigtvis en fullständig ersättare för en vanlig gamingskärm. Komfort, synfält och hur väl tekniken fungerar under längre spelsessioner är viktiga faktorer att ta hänsyn till. Vi har tittat närmare på ASUS ROG XREAL R1 och vad tekniken har att erbjuda – läs hela genomgången av ASUS ROG XREAL R1 för att se vad vi tyckte.