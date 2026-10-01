Asus ROG Zephyrus Duo ger dig dubbla skärmar – är två skärmar bättre än en?

Gaminglaptops brukar följa ungefär samma grundrecept, men Asus ROG Zephyrus Duo (2026) gör något helt annat. Här får du nämligen två fullstora 16-tums OLED-skärmar, som båda erbjuder 3K-upplösning och en uppdateringsfrekvens på 120 Hz.

Det låter kanske som en gimmick, men efter bara några dagars användning började den andra skärmen bli en naturlig del av arbetsflödet. Under gaming kan exempelvis Discord ligga på den nedre skärmen och om du använder en videoredigerare kan du placera tidslinjen och verktyg där och låta huvudmaterialet fylla den övre skärmen. Det löstagbara tangentbordet och det inbyggda stödet gör dessutom att datorn kan användas på flera olika sätt.

Prestandan är minst lika extrem som designen. Testmodellen kombinerar en Intel Core Ultra 9-processor med ett Nvidia GeForce RTX 5090 Laptop GPU med 24 GB GDDR7-minne, 64 GB RAM och en SSD på 2 TB. Nackdelen är att allt detta resulterar i en ganska rejäl dator på 2,82 kg, samtidigt som dubbla OLED-skärmar och den kraftfulla hårdvaran gör att batteritiden inte är dess främsta styrka.

Så är två skärmar verkligen framtiden för gaminglaptops, eller är Zephyrus Duo mest en dyr och överdriven teknikdröm? Vi har testat datorn med allt från gaming till videoredigering och multitasking – läs hela testet av Asus ROG Zephyrus Duo här för att se vad vi tyckte.