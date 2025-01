Razer Blade 16 lanserad på CES 2025 med Nvidia RTX 5090 GPU – Intel hamnar utanför

Razer Blade 16 presenterades på CES 2025

Kommer med de senaste Nvidia RTX 50-seriens laptop GPU:er

Första Razer Blade som kör med AMD istället för Intel

På CES 2025, den stora teknikmässan som just nu pågår i Las Vegas, har Razer presenterat vad företaget påstår är deras tunnaste gaminglaptop någonsin: den nya Razer Blade 16.

Vi har alltid uppskattat Razers Blade-laptops, då de utmanat idén om att kraftfulla gaminglaptops måste vara stora och klumpiga. Istället är de tunna, lätta och eleganta, och nya Blade 16 tar detta ännu längre med en ny design som är endast cirka 15 mm vid sin tunnaste punkt.

Den största utmaningen med ultratunna gaminglaptops är att de kraftfulla komponenterna inuti måste hållas kalla. Det kräver mycket luftflöde och fläktar, något som är svårt att få plats med i så smala konstruktioner.

Men Razer Blade 16 kommer nu med ett nytt kylsystem med ångkammare, som täcker en större del av moderkortet. Detta inkluderar en design med två fläktar och 0,05 mm utblås, vilket gör att komponenterna hålls kylda och att den varma luften som produceras kan avledas. Samtidigt tillåter detta Razer att göra laptopens totala storlek så tunn som möjligt.

(Image credit: Razer)

Stor kraft, liten storlek

Att nya Razer Blade 16 är så tunn är särskilt imponerande med tanke på att den är utrustad med extremt kraftfull hårdvara. Den inkluderar en QHD+ 240Hz OLED-skärm, samt ett helt nytt tangentbord som bland annat har en Copilot-knapp (för den som snabbt vill öppna Windows 11:s AI-app).

Det mest avgörande (för en gaminglaptop) är dock att den är utrustad med Nvidias nyss presenterade RTX 50-serie för laptop-GPU:er, med upp till en RTX 5090 med 24GB GDDR7 VRAM och en maximal strömförbrukning på 155W. Detta innebär att du får en otroligt kapabel gaminglaptop som kan köra de senaste spelen i flera år framöver – och den kan dessutom dra nytta av nya innovationer som DLSS 4.

Den nya Razer Blade 16 innebär också en stor förändring i produktserien, eftersom det för första gången inte är en Intel-processor som driver den. Istället är den utrustad med en AMD Ryzen AI 9 HX 370. Detta är en stor seger för AMD och ett rejält bakslag för Intel, som har drabbats av en rad liknande nederlag den senaste tiden.

(Image credit: Razer)

Betyder detta att Razers samarbete med Intel är på väg att ta slut? Om så vore fallet skulle det vara en stor smäll för Team Blue, som redan har haft ett tufft år. Men det är troligtvis inte så simpelt, eftersom vi med säkerhet kan anta att framtida Razer-produkter kommer att använda ntel-CPU:er. Däremot är det förståeligt att Razer, i sitt försök att skapa den tunnaste gaminglaptopen möjligt, känner behovet av att välja en processor som erbjuder mycket kraft utan att producera för mycket värme. Därför bytte de till AMD, eftersom Intel har kämpat med att hålla sina chip svala när de presterar på maximal kapacitet.

Det här är verkligen inte vad Intel behöver just nu, men nya Razer Blade 16 ser ut att bli en fantastisk enhet. Kommer den att ta sig in på vår lista över bästa gaminglaptops när den lanseras under de kommande månaderna (vi vet bara att den blir tillgänglig under Q1 2025)? Du får vänta på vår fullständiga recension för att få svar på det, men en sak är säker: det här kommer att bli en väldigt dyr laptop. Det är nog bäst att börja spara redan nu.

TechRadar kommer att täcka allt från årets CES och kommer att ge dig alla de stora tillkännagivandena när de händer. Gå över till vår CES 2025-nyhetssida för de senaste nyheterna och våra första intryck av allt från 8K-TV och vikbara skärmar till nya telefoner, laptops, prylar för smarta hem och det senaste inom AI.

