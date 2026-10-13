Razer presenterar Basilisk V4 Pro och en ny dockningsstation för trådlös laddning

Razer har presenterat Basilisk V4 Pro, den senaste modellen i företagets populära serie av gamingmöss. Men det är inte den enda nyheten. Företaget har också avslöjat Razer Mouse Dock V2 Pro, en ny dockningsstation för trådlös laddning.

Basilisk V4 Pro behåller den ergonomiska design som spelarna känner igen, men introducerar flera viktiga uppgraderingar. Bland nyheterna finns 14 anpassningsbara kontroller, det nya scrollhjulet Razer HyperScroll Tilt Wheel, tredje generationens optiska sensor Razer Focus Pro 50K och andra generationens trådlösa teknik Razer HyperSpeed Wireless.

Basilisk V4 Pro har dessutom Razer Chroma RGB-belysning med sju zoner och belysning längs hela undersidan. Musen kan anslutas till upp till fem enheter, vilket gör det möjligt att växla mellan olika uppsättningar med en enda knapptryckning.

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Resultatet är en gamingmus där spelarna inte behöver kompromissa mellan komfort, anpassningsmöjligheter, prestanda och inlevelse.

En favorit bland spelarna har utvecklats

Spelare har länge behövt göra kompromisser: komfort eller anpassningsmöjligheter, prestanda eller inlevelse. Basilisk-serien har aldrig accepterat den typen av begränsningar och har länge varit ett populärt alternativ för spelare som vill ha en enda ergonomisk mus som fungerar till alla deras spel.

”Basilisk-serien har alltid handlat om att ge spelarna friheten att spela precis som de vill”, säger Barrie Ooi, Head of PC Gaming på Razer.

”Med Basilisk V4 Pro har vi tagit upplevelsen till nästa nivå genom en förfinad design som erbjuder mer kontroll, vårt mest avancerade scrollhjul hittills och omslutande Chroma RGB-belysning. Det här är den ultimata versionen av vad en Basilisk kan vara, utvecklad för att leverera precision, kontroll och inlevelse i alla spel och uppsättningar.”

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Maximal prestanda är tillbaka

(Image credit: Razer)

Basilisk-serien har varit uppskattad av spelare genom flera generationer och Basilisk V4 Pro behåller de egenskaper som gjort modellerna populära, samtidigt som den introducerar ännu fler funktioner.

Den ikoniska formen och det karakteristiska tumstödet finns kvar, medan den välkända multifunktionsknappen har flyttats för att bli enklare och mer naturlig att nå.

Designen har också fått plats för en tredje sidoknapp och en ny M1-knapp på sidan. Trots de nya funktionerna väger Basilisk V4 Pro 12 gram mindre än sin föregångare.

Mer kontroll

(Image credit: Razer)

Den välkända multifunktionsknappen är tillbaka, tillsammans med en tredje sidoknapp och en ny M1-knapp. Totalt erbjuder musen 14 anpassningsbara kontroller.

Alla knappar kan konfigureras med Razer Hypershift för att aktivera sekundära funktioner. Samtidigt gör makron och smarta profiler i Razer Synapse att inställningarna automatiskt kan ändras när du startar ett spel som är kopplat till en viss profil.

Det nya scrollhjulet Razer HyperScroll Tilt Wheel av andra generationen erbjuder ännu fler sätt att navigera.

Tactile-läget ger den välbekanta stegvisa scrollningen med 24 steg, medan det nya Precision Tactile-läget erbjuder ännu mer exakt kontroll med 48 steg. Det kan exempelvis vara användbart när du växlar mellan föremål i snabbmenyer eller olika förmågor i spel.

Free-Spin gör det möjligt att scrolla snabbt och smidigt genom långa dokument eller menyer, medan Smart-Reel automatiskt växlar mellan Tactile och Free-Spin beroende på hur snabbt du scrollar. Funktionen kan anpassas i Razer Synapse.

Funktionen Virtual Acceleration, som också finns i Razer Synapse, ökar scrollhastigheten dynamiskt när spelaren snurrar hjulet snabbare. Det finns fem accelerationsnivåer som kan anpassas efter olika spelstilar.

Precision i toppklass

(Image credit: Razer)

Andra generationens Razer HyperSpeed Wireless erbjuder en verklig pollingfrekvens på 8 000 Hz, både trådlöst och med kabel.

Tekniken Frame Sync gör att sensorn läser av och skickar data vid rätt tillfälle, vilket bidrar till mycket låg latens. Precisionen kommer från tredje generationens optiska sensor Razer Focus Pro 50K, som erbjuder upp till 50 000 DPI, 930 IPS och en acceleration på 90 G.

Frame Sync synkroniserar sensorns avläsningar med musens pollingcykel, vilket minskar rörelselatensen och förbättrar batterieffektiviteten.

Funktionen Asymmetric Cut-Off gör det möjligt att justera avstånden för när musen slutar respektive börjar registrera rörelser när den lyfts från och sätts tillbaka på underlaget. Det gör det enklare att finjustera spårningen för mer precisa ompositioneringar och konsekvent sikte.

Perfect 180 gör det möjligt att omedelbart utföra en 180-graderssväng i spel, vilket kan ge FPS-spelare som använder låg muskänslighet en konkurrensfördel.

Dynamic Sensitivity och Mouse Rotation gör det dessutom möjligt att anpassa siktet efter den egna spelstilen. Samtliga funktioner kan konfigureras via Razer Synapse.

Fjärde generationens optiska musbrytare från Razer har en angiven livslängd på 100 miljoner klick och kräver 12 procent mindre kraft för att aktiveras. Det ska ge precisa och konsekventa klick utan den fördröjning som kan uppstå vid traditionell debounce-hantering.

En mer omslutande spelupplevelse

(Image credit: Razer)

Razer Chroma RGB-belysningen med sju zoner och belysning längs hela undersidan är utformad för att rikta ljuset nedåt och sprida det åt sidorna. På så sätt förblir belysningen synlig oavsett hur du håller musen.

Var och en av de sju zonerna kan anpassas med 16,8 miljoner färger och reagera dynamiskt i över 300 spel med stöd för Chroma. Belysningen kan dessutom synkroniseras med kompatibla Razer-enheter och över 50 produkter från samarbetspartners.

Musen är utvecklad för långa spelsessioner och erbjuder upp till 200 timmars batteritid med HyperSpeed Wireless Gen-2 vid 1 000 Hz och upp till 275 timmar via Bluetooth 6.2.

Möjligheten att ansluta upp till fem enheter gör det enkelt att växla mellan exempelvis en gamingdator, laptop och surfplatta med en enda knapptryckning.

Detta möjliggörs genom en kombination av andra generationens HyperSpeed Wireless, Bluetooth 6.2 med stöd för parkoppling till upp till tre enheter samt kabelanslutning.

En mus utan kompromisser

Kontroll: 14 anpassningsbara kontroller, inklusive en ny M1-knapp och en tredje sidoknapp. Dessutom ingår andra generationens Razer HyperScroll Tilt Wheel med lägena Tactile och Free-Spin samt automatisk växling mellan dessa via Smart-Reel.

14 anpassningsbara kontroller, inklusive en ny M1-knapp och en tredje sidoknapp. Dessutom ingår andra generationens Razer HyperScroll Tilt Wheel med lägena Tactile och Free-Spin samt automatisk växling mellan dessa via Smart-Reel. Precision: Tredje generationens optiska sensor Razer Focus Pro 50K och en verklig trådlös pollingfrekvens på 8 000 Hz. Musen har också fjärde generationens optiska brytare från Razer med en angiven livslängd på 100 miljoner klick.

Tredje generationens optiska sensor Razer Focus Pro 50K och en verklig trådlös pollingfrekvens på 8 000 Hz. Musen har också fjärde generationens optiska brytare från Razer med en angiven livslängd på 100 miljoner klick. Inlevelse: Razer Chroma RGB med sju belysningszoner längs undersidan, upp till 200 timmars batteritid och anslutning till upp till fem enheter.

Med Basilisk V4 Pro vill Razer höja ribban för ergonomiska gamingmöss genom att erbjuda mer kontroll, precision och inlevelse utan kompromisser.

Razer Mouse Dock V2 Pro – laddad, ansluten och redo

(Image credit: Razer)

Razer Mouse Dock V2 Pro lanseras tillsammans med Basilisk V4 Pro och kombinerar magnetisk trådlös laddning med högpresterande anslutning.

Det räcker att placera musen på dockningsstationen för att börja ladda den och sedan lyfta bort den när den ska användas. Samtidigt gör den integrerade mottagaren med stöd för 8 000 Hz det möjligt att dra full nytta av andra generationens Razer HyperSpeed Wireless.

Tekniken Razer HyperSpeed Multi-Device Support gör det också möjligt att ansluta kompatibla Razer-möss och tangentbord via dockningsstationen, vilket hjälper till att hålla skrivbordet mer organiserat.

Dockningsstationen har dessutom Razer Chroma RGB-belysning med åtta zoner längs undersidan, en indikator som visar laddningsstatus och en halksäker bas som håller den stadigt på skrivbordet.

Razer erbjuder även andra alternativ för trådlös laddning, exempelvis Razer HyperFlux V2, vilket ger spelarna möjlighet att välja den laddningslösning som passar deras behov och utrustning bäst.

Razer Basilisk V4 HyperSpeed

(Image credit: Razer)

För spelare som föredrar ett enklare alternativ finns Razer Basilisk V4 HyperSpeed, som behåller Basilisk-seriens ergonomiska design men fokuserar på de viktigaste funktionerna.

Modellen väger endast 94 gram och är utrustad med tredje generationens optiska sensor Razer Focus X 33K, 12 anpassningsbara kontroller och upp till 140 timmars batteritid.