Test av HyperX Cloud III: bästa mikrofonen på ett gamingheadset

HyperX Cloud III: Kort sammanfattning

Vi älskar ärligt talat den här trenden med tillverkare av gamingheadset som konkurrerar mot sig själva snarare än mot varandra. Varumärken som SteelSeries, Razer, Logitech och nu HyperX verkar fokusera mindre på hur de kan slå konkurrenterna och mer på hur de kan toppa sina redan imponerande och älskade produkter.

SteelSeries omarbetade bokstavligen sin fantastiska Arctis-serie med Arctis Nova, vilket befäste dess status som det bästa premiummärket för gamingheadset. Razer kompenserade för den fantastiska men bristfälliga Razer BlackShark V2 Pro genom att fixa sina problem och ge sin "föregångare" samma namn, bara för att göra det klart att våra klagomål inte gick obemärkt förbi. Och Logitech tog sitt bästa trådlösa gamingheadset och gjorde det ännu mer överlägset genom att skapa en helt ny drivrutin.

Och nu har vi HyperX, som övertygar på oss med en översyn av publikfavoriten HyperX Cloud II Wireless och har till och med gjort det billigare för gott. Med lanseringen av HyperX Cloud III är Cloud äntligen det bästa gamingheadsetet det kan vara och tjänar verkligen sin lojala användarbas.

Om du inte redan vet, fick föregångaren till HyperX Cloud III en stor skara fans tack vare dess överkomliga prislapp och bra ljudkvalitet. Om du söker efter vilket som är det bästa gamingheadsetet på sidor som Reddit, kommer ett antal personer sannolikt att nämna det tillsammans med dyrare alternativ.

Tidigare förstod vi inte helt hajpen med detta. Enligt vår TechRadar-kollega som testade föregångaren, var det inte mer än ett godkänt gamingheadset som var ett hyfsat alternativ om du hade en tajt budget. Men det går även att säga om ett par alternativ från Corsair och Turtle Beach.

Med HyperX Cloud III är det dock tydligt att HyperX har tagit några tydliga steg framåt. Den är överlägsen sin föregångare på alla sätt med sitt bättre ljud, mer robust byggkvalitet, förbättrad komfort, fler anslutningsmöjligheter, ett modernare utseende och en förbättrad mikrofon.

Vi nämner mikrofonen sist här specifikt eftersom det också är headsetets bästa funktion. Det är en av de bästa mikrofonerna på ett gamingheadset vi någonsin har använt, och det faktum att det bara kostar runt 1 390 kronor är ännu mer häpnadsväckande.

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Låt oss först prata om den förbättrade designen. HyperX har uppdaterat designen så att HyperX Cloud III hänger med i trenderna. Inte för att vi inte tyckte om utseendet på den förra – vi uppskattade de sydda kanterna på huvudbandet, men den här designen är snyggare, mer elegant och har vackra kurvor. Så här skulle ett gamingheadset se ut om det mirakulöst smälte ihop med ett par Sony-hörlurar.

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Huvudbandet har ett lite mjukare skum och en lenare läderfinish, och det är också extremt böjbart, vilket ökar dess komfort. Något som förbättrar komforten ytterligare är de tjockare öronkåporna, som sitter mjukt över öronen.

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Tjockt minnesskum i öronkuddarna och huvudbandet skapar verkligen en riktigt bekväm upplevelse. Lädret känns premium, även om det inte känns som det mest andningsbara materialet. Om du tenderar att bli varm, särskilt när du spelar, kanske du vill prova detta först innan du bestämmer dig.

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

HyperX säger att headsetet också är mer robust. Och förutom 3,5 mm och USB-anslutning får du också USB-C, vilket gör det desto mer mångsidigt när det gäller de plattformar det är kompatibelt med.

En av de bästa sakerna med detta gamingheadset är att det är otroligt lätt, vilket verkligen bidrar till att förbättra din spelupplevelse. Det kanske inte är något du kommer att märka i början, men det kommer definitivt att hjälpa om du spelar flera timmar åt gången.

Precis som med all kringutrustning för spel från HyperX har detta appstöd via Ngenuity-appen, som är enkel och lätt att använda, om inte otroligt funktionsrik. Du kan ställa in volym, mikrofonvolym, växla mellan surroundljud och använda EQ och mer. Du får tillgång till flera

olika profiler och möjlighet att skapa fler. Du kan antingen välja en förinställning eller skapa en ny själv, och alla är anpassningsbara via 10-bands EQ.

Image 1 of 2 (Image credit: Future / Michelle Rae Uy) (Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Om du är en EQ-nybörjare, oroa dig inte för det. HyperX Cloud III har ett ganska ljust sound, men som inte går över till att bli skarpt. Vad man tycker om detta beror lite på vilken typ av sound man föredrar. Vi gillar ganska bastunga ljud, men vi har inget emot denna lite ljusare variant heller. Den har den där "Smiley"-frekvenskurvan, vilket betyder att den ger förstärkta dalar och toppar men svagare mellanregister.

Det betyder att den höga delen är skarp och detaljerad, och den låga delen har mycket energi.

Ljudbilden är bra men inte något speciellt – ungefär i nivå med de flesta hyfsade gamingheadset – men ljudbilden är mer än tillräcklig för att tydligt höra var allt är, inklusive avlägsna fiender i spel som CS:GO. Det finns DTS:X Spatial Sound och du kan välja att slå av och på det utan ytterligare justeringar. Det gör allt lite bredare och lite mer uppslukande, men det är subtilt jämfört med annan surroundljudsteknik.

Till sist, låt oss prata om den där mikrofonen. Den löstagbara mikrofonen på detta headset ger förbättrad klarhet och låter otroligt bra – faktiskt mycket bättre än mikrofonerna på dyrare headset. Det är tydligt och gör ett bra jobb med att filtrera bort bakgrundsljud som tangenttryckningar, även om det plockar upp röster från andra sidan rummet. Det är något mottagligt för plosiver men inte så illa, och det gör ett bra jobb med att minimera sibilans.

HyperX Cloud III: Pris och tillgänglighet

Vad kostar det? 1 3490 kronor

1 3490 kronor När är det tillgängligt? Tillgängligt nu

Tillgängligt nu Var kan man få tag i det? De flesta stora svenska återförsäljare

En annan bra sak som HyperX gör för fans av sina produkter är att sänka priset. Det räcker tydligen inte att ge en av dess mest populära produkter en enorm översyn och göra den bättre i alla aspekter. Det gjorde den mer prisvärd också, vilket vi är säkra på är oerhört uppskattat i den här ekonomin.

HyperX Cloud III kostar bara 1 349 kronor, vilket gör den lite billigare än sin föregångare. Med tanke på prestandan du får här, kan detta nästan räknas som ett budgetheadset.

Värde: 5 / 5

HyperX Cloud III: Specifikationer

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Swipe to scroll horizontally Portar: 3.5mm, USB-C, USB-A Plattformar PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Mac och Mobile Mikrofon: Avtagbar 10mm mic Surroundsound: DTS Headphone:X Spatial Audio Vikt: 308 gram

Bör jag köpa HyperX Cloud III?

Swipe to scroll horizontally Värde Det är till och med billigare än sin föregångare, vilket gör det till ett av de bästa budgetheadset för gaming just nu. 5 / 5 Design Den har en snyggare, modernare design, samt en mycket bekvämare passform. 5 / 5 Prestanda Bra ljudkvalitet som lämpar sig väl för gaming, en godkänd ljudbild och en otrolig mikrofon gör detta till ett utmärkt alternativ. 4,5 / 5 Genomsnittligt betyg HyperX Cloud III är ett av de bästa gamingheadset som finns. 4,8 / 5

Köp det om ...

Du vill komma undan relativt billigt

Trots att detta är ett fantastiskt gamingheadset är det också förvånansvärt prisvärt. Det är ett bra alternativ för budgetinriktade gamers.

Du behöver en riktigt bra mikrofon

Den avtagbara mikrofonen på detta headset låter fantastiskt och bättre än mikrofoner på dyrare konkurrenter. Om utmärkt mikrofonkvalitet är en prioritet, bör du satsa på detta headset.

Du vill ha ett par lätta hörlurar

En av de mest underskattade egenskaperna för denna serie är deras lätta vikt. Detta är extremt bekvämt att bära flera timmar åt gången.

Köp det inte om ...

Du vill ha perfekt ljud

Dess ljudkvalitet lämpar sig väl för gaming, men mellanregistret är något svagt, så du får inte den mest balanserade ljudupplevelsen.

Du vill ha en mycket mer uppslukande ljudbild

Det levererar en hyfsad ljudbild, samt bra rumsligt ljud. Det är dock riktigt inte så uppslukande som vi hade velat.

HyperX Cloud III: Andra alternativ

Swipe to scroll horizontally Row 0 - Cell 0 SteelSeries Arctis Nova 1X Corsair HS65 Surround Anslutning: 3,5mm 3,5mm, USB Plattformar: PC / Mac / XBox / Playstation / Switch / Mobile PC / Mac / XBox / Playstation / Mobile Mikrofon: ClearCast Gen 2 brusreducerande mikrofon Rundstrålande mikrofon Surroundsound: Microsoft Spatial Sound / Tempest 3D Audio Dolby Audio 7.1 Surround Sound Vikt: 236 gram 282 gram

SteelSeries Arctis Nova 1X

SteelSeries Arctis Nova 1x må ha vissa begränsningar, särskilt i dess byggkvalitet, men det är billigt och låter suveränt med tanke på priset. Läs hela vårt test av SteelSeries Arctis Nova 1X