BenQ EX3410R - recension

BenQ EX3410R är en enastående ultrabred gamingmonitor med fantastisk prestanda och en mängd funktioner som borde kosta mycket mer än vad den här skärmen faktiskt gör. Allt från den snabba uppdateringsfrekvensen på 144 Hz till RGB LED-remsorna på baksidan av bildskärmen skriker PC-gaming – och om du letar efter en ny ultrabred gamingmonitor i år måste den här vara med på din lista över alternativ.

EX3410R kommer fullspäckad med ett antal fantastiska funktioner, såsom Adaptive-Sync för att förhindra att screen tearing när du spelar och Advanced Motion Accelerator (AMA) för att minska rörelseoskärpa för skarpare bilder.

Som med många av de bästa skärmarna (opens in new tab) nuförtiden finns det ett antal spelspecifika inställningar inbyggda i EX3410R för att förbättra kvaliteten på upplevelsen och dessa presterar för det mesta bättre än förväntat.

DisplayHDR400 gör ett hyfsat jobb och bildskärmens kontrastförhållande ligger på 3 000:1, så du får bättre färgdjup, speciellt med den hyfsade färgtäckningen för både P3 och sRGB. Allt detta gör spel som Elden Ring otroligt levande, där detaljerna i världen lyfts fram på bästa sätt.

Något som ytterligare hjälper till att förbättra upplevelsen är de inbyggda 2.1-högtalarna, som trots vår initiala cynism faktiskt är ganska bra. De gör i stort sett även de bästa datorhögtalarna (opens in new tab) något överflödiga.

Toppa det hela med en fjärrkontroll som kan hjälpa dig att ställa in allt från färgtemperatur och övriga inställningar, så har du en fantastisk gamingmonitor som är prissatt lägre än många av konkurrenterna. Kort sagt är BenQ EX3410R en av de bästa gamingskärmar (opens in new tab) vi testat i år.

Vad kostar den? Runt 9 000 kronor

Runt 9 000 kronor Den släpps den? Tillgänglig nu

Tillgänglig nu Var kan jag köpa den? Finns hos bland annat Proshop och Amazon

BenQ EX3410R är tillgänglig redan nu och finns att köpa för cirka 9 000 kronor.

För att vara en välvd, ultrabred, 1440p-gamingskärm är den här ganska bra prissatt och kommer ned på den billigare änden av prisklassen för just denna storlek och klass. Vissa bildskärmar, som AOC CU34G2X (opens in new tab), är billigare och erbjuder många liknande funktioner som BenQ EX3410R. Men det finns fler som placerar sig på den dyra sidan utan att erbjuda tillräckligt med förbättringar för att motivera sina priser. Ja, vi tittar på dig, Samsung Odyssey Neo G9 (opens in new tab).

I slutändan, om du är villig att investera tillräckligt med pengar för att få en högkvalitativ bildskärm som håller under lång tid, kommer BenQ EX3410R att passa dig perfekt. Men kom ihåg att den saknar vissa funktioner som kan bli viktiga längre fram, särskilt HDMI 2.1.

BenQ EX3410R: Design

Subtil gamer-estetik? Äntligen!

Enkel att justera vinkeln

BenQ Mobiuz EX3410R - nyckelspecifikationer Panelstorlek: 31,5 tum (34 tum diagonal)

Bildförhållande: 21:9

Paneltyp: VA

Krökning: 1000R

Upplösning: 3440 x 1440p

Pixelrespons: 2ms (GtG); 1 ms (MRPT)

Uppdateringsfrekvens: 144 Hz (160 Hz OC Max)

Ljusstyrka: 350 nits (max 400 nits med HDR)

Kontrast: 3 000:1

Färgomfång: 100 % sRGB, 90 % P3

Ingångar: 2 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x USB Type-B, 2 x USB Type-A 3.0, 1 x 3,5 tums hörlurs-/mikrofonport

BenQ EX3410R är en välgjord och snyggare gamingskärm än de flesta alternativ på marknaden. Dess avsmalnande stativ och vidvinklade fötter ger bra stabilitet och du kan svänga, luta och lyfta skärmen efter eget tycke, med breda betraktningsvinklar.

Panelens krökning på 1000R tar bort kanterna på skärmen från din perifera sikt och in i ditt synfält för en bättre tittarupplevelse.

Kontrollerna är lättillgängliga under framsidan av skärmen, men BenQ gör det ännu enklare genom att ge dig en fjärrkontroll som du kan använda för att ändra alla tänkbara inställningar. Det går till och med att styra volymen på de inbyggda högtalarna.

Genom att integrera högtalarna får du mer utrymme på skrivbordet och du kommer att behöva det: stativets fotavtryck och benstil gör det omöjligt att placera något användbart under monitorn, till exempel en soundbar eller en dockningsstation.

En annan fin touch är RGB-remsorna på baksidan av monitorn, som inte är överväldigande alls och skapar en mycket subtil bakgrundsbelysning mot väggen bakom din monitor.

Funktioner

Gott om suveräna funktioner

Saknar USB Type-C

BenQ EX3410R har några fantastiska funktioner som verkligen hjälper till att motivera priset, inklusive Adaptive-Sync och Advanced Motion Accelerator. Den förstnämnda hjälper till att minska screen tearing genom att synkronisera bildskärmens uppdateringsfrekvens med ditt grafikkort. Advanced Motion Accelerator gör under tiden underverk för att minska rörelseoskärpa och liknande effekter som kan störa upplevelsen.

Det finns också ett antal förinställningar baserade på olika gamingtyper som "racing" och "fps" som ställer in skärmen för att göra den typen av spel roligare. Du kan också kalibrera bildskärmen på egen hand, vilket kan förbättra bildkvaliteten avsevärt. Det finns också DisplayHDR400 och några andra BenQ-inställningar för skärmens ljusstyrka tillgängliga för användaren.

När det gäller ljudet är de inbyggda högtalarna förvånansvärt bra och ger bra respons tack vare 5W-subwoofern och två 2W-högtalare. Detta gör dina befintliga datorhögtalare överflödiga, om du inte har en riktigt suverän ljudsetup för din PC.

Det finns också multi-input, bild-för-bild-funktioner som låter dig dela skärmen i två för att visa utdata från två olika datorer sida vid sida. Men det kan inte vara från den allt vanligare USB Type-C, som den här skärmen saknar - och som vi anser vara en stor brist.

Prestanda

Enastående 3440 x 1440p med 144 Hz-gaming

Färgomfånget är bra, men inte tillräckligt för proffs

BenQ EX3410R är först och främst en gamingskärm och det är också vad denna skärm gör bäst. Dess gamingprestanda vid 1440p med en uppdateringsfrekvens på 144 Hz och upp till 1 ms svarstid gör detta till en otrolig spelskärm.

Även om förinställningar för spel är bra för det mesta, krävs fortfarande en viss manuell kalibrering för de allra bästa resultaten. Vissa användare – särskilt kreativa proffs – kanske tycker att det inte borde vara så. Men avslappnade användare kommer att kunna öppna förpackningen, montera skärmen, placera den på ett skrivbord och hoppa direkt in i de bästa PC-spelen de har tillgängliga - och de kommer att vara nöjda utan ytterligare justeringar.

De kanske väljer att fippla lite med förinställningarna längre fram (de kommer sannolikt att hitta vad de letar efter), men det absolut bästa som EX3410R har att bjuda på är dolt och kan missas helt av en majoritet av dess användare. Detta är egentligen ingen kritik mot själva skärmen, utan mer ett råd för potentiella köpare. Ta dig tid att fippla runt lite med inställningarna och läs manualen.

Det finns dock inga inställningar som kan kompensera för en skärm som inte helt täcker ett färgomfång och även om skärmens täckning är ganska solid, finns det tillräckligt med luckor som gör att denna bildskärm inte blir tillräckligt bra för att skapa riktigt professionellt innehåll. Om du inte använder den för att jobba fram nya idéer innan du tar med ditt arbete till en riktigt professionell arbetsstation och bildskärm.

Bör jag köpa BenQ EX3410R?

Köp den om ...

Du vill ha suverän ultrabred gaming

Med 1440p, 144 Hz och upp till 1 ms svarstid, är detta en supersnabb skärm som kommer att få dina spel att se fantastiska ut.

Du vill ha riktigt bra inbyggda högtalare

Det här är inte den första bildskärmen vi har testat som har integrerade högtalare, men dessa högtalare är faktiskt bra.

Du vill ha massor av funktioner

Från Adaptive-Sync till Light Tuner - det finns gott om bildskärmsteknik packad i denna monitor.

Köp den inte om ...

Du vill ha riktig HDR

DisplayHDR400 på den här skärmen är godkänd, men det är inte direkt något att hurra för heller.

Du behöver en USB Type-C-ingång

Det mest uppenbara problemet här är avsaknaden av en USB Type-C-ingång, eftersom många laptops idag inte har en HDMI-port att mata ut från.

