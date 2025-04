Samsung Galaxy Fold 7 närmar sig lansering – här är 5 nya saker vi lärt oss enligt de senaste ryktena

Vi närmar oss Samsungs stora lansering av årets vikbara flaggskepp, då Galaxy Z Fold 7 förväntas släppas i juli. Det är alltså bara några månader kvar och som det brukar vara inför en stor lansering har ryktena börjat dyka upp med jämna mellanrum. Tack vare dessa har vi nu en ganska bra bild av vad vi kan förvänta oss – och de senaste rapporterna har avslöjat flera nya detaljer.

Här är fem av de största ryktena just nu kring Samsung Galaxy Z Fold 7 – med fokus på kamera, färger, mjukvara och mer.

Hittills har det varit ganska tyst om vilka färger Galaxy Z Fold 7 kan komma i, men enligt en rapport från sydkoreanska Seoul Economic Daily (via @Jukanlosreve) kommer telefonen att lanseras i fyra färger – vilket faktiskt är en färre än de två föregående modellerna.

