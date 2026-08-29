Apples sena intåg på marknaden för vikbara mobiler sätter enorm press på iPhone Ultra att äntligen lyfta kategorin, men är det ens möjligt?

Jag håller just nu Samsung Galaxy Z Fold 8 i händerna och lägger bara ifrån mig den för att skriva det här och berätta att den, som jag ser det, är det närmaste vi för tillfället kommer en iPhone Ultra – den vikbara iPhone som vi räknar med att få se på riktigt den 9 september. Frågan jag ställer mig är inte bara om den riktiga iPhone Ultra kommer att vara tillräckligt bra för att ge kategorin vikbara mobiler det lyft som krävs för att så småningom kunna konkurrera med vanliga flaggskepp, utan också om den faktiskt kan höja sig över ribban som Samsung och, i något mindre utsträckning, konkurrenterna redan har satt.

iPhone Ultra kommer att kliva in på den lilla ö som marknaden för vikbara mobiler fortfarande utgör, där flera väletablerade konkurrenter redan finns på plats. Apples långsamma intåg i kategorin har gett Samsung, Google, Huawei, Motorola och Oppo gott om tid att finslipa sina kunskaper i att skapa tunna, lätta och kraftfulla vikbara mobiler, ofta med utmärkta skärmar, bra batteritid och imponerande kameror.

Samsung Galaxy Z Fold 8 är inte den bästa av dem. Missförstå mig inte, det är en utmärkt vikbar mobil, men den är inte tunnast, har inte längst batteritid och har bara två kameror på baksidan. Å andra sidan ger det passliknande formatet när mobilen är hopfälld den en speciell dragningskraft som är svår att sätta fingret på och som, åtminstone för tillfället, är unik bland dagens vikbara alternativ. När den fälls upp får du en skärm som nästan är lika stor som på andra vikbara mobiler, men med det något udda bildförhållandet 4:3.

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Image 1 of 4 Samsung Z Fold 8 Ultra, Z Flip 8 och Z Fold 8. (Image credit: Lance Ulanoff / Future) Samsung Z Fold 8 Ultra, Z Flip 8 och Z Fold 8. (Image credit: Lance Ulanoff / Future) Samsung Galay Z Fold 8. (Image credit: Lance Ulanoff / Future) Samsung Galaxy Z Fold 8. (Image credit: Lance Ulanoff / Future) Image 1 of 4 View Original Image 2 of 4 View Original Image 3 of 4 View Original Image 4 of 4 View Original

Designen är högst medveten. Samsung hoppas kunna överbrygga gapet mellan den musselskalsformade och mer modeinriktade Galaxy Z Flip och den betydligt kraftfullare och produktivitetsfokuserade Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Samsung försöker fylla luckan i hopp om att kraftigt kunna expandera en marknad som fortfarande är väldigt liten. Jag vet att det finns rapporter om att Samsung säljer slut på Z Fold 8, där en rapport hävdar att modellen sålt slut och att Samsung nu skyndar sig att tillverka ytterligare en miljon exemplar. Den totala försäljningen för Z8-serien – Fold, Flip och Ultra – kan ligga på omkring 4–5 miljoner enheter. Det låter ganska bra, men en titt på hur många iPhones som vanligtvis säljs efter en lansering sätter snabbt de siffrorna i perspektiv.

Under 2024 ska förbeställningarna av iPhone 16 ha nått 37 miljoner enheter. Apple brukade redovisa kvartalsvisa siffror över antalet sålda iPhones och de var, uppriktigt sagt, helt galna. I december samma år sålde teknikjätten från Cupertino mer än 77 miljoner enheter. Året avslutades med över 217 miljoner sålda iPhones.

Vad branschen tror, eller åtminstone hoppas, är att lanseringen av iPhone Ultra ska öppna upp marknaden på ett sätt som Samsung och de andra tillverkarna av vikbara mobiler hittills inte har lyckats med. Den tanken bygger dock på antagandet att iPhone Ultra kommer att vara betydligt bättre än Samsungs vikbara modeller.

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Men det kommer den förmodligen inte att vara. Jag räknar absolut med att det blir en spännande och utmärkt mobil, men Samsung har mer än något annat företag kommit nära att fullända konsten att skapa vikbara mobiler. Z Fold 8 Ultra fälls ut helt platt, har en skärm med ett nästan osynligt veck och är lika lätt och tunn som ett vanligt flaggskepp, samtidigt som den erbjuder dubbelt så många användningsmöjligheter.

Vikbara iPhone: det här förväntar vi oss

Gemini's AI rendering of the iPhone Ultra based on all available spec rumors. It's far from perfect but gives you an idea of what to expect. (Image credit: Gemini)

Apples vikbara iPhone förväntas inte ens kunna matcha Z Fold 8 Ultra när det gäller design och funktioner. Faktum är att det är ganska sannolikt att den får ett format som är nästan identiskt med Z Fold 8. Vi räknar med att Apple kommer att lansera samma typ av passliknande vikbar mobil, inklusive ett par kameror på baksidan utan någon telefotokamera i sikte. Det borde inte vara särskilt överraskande, eftersom de flesta uppgifter pekar på att Apple köper sin vikbara skärm från Samsung Display.

Bland ryktena jag har läst om iPhone Ultra, som sägs få en skärm på 5,5 tum hopfälld och 7,8 tum utfälld, finns uppgifter om att den kommer att byggas i en kombination av aluminium och titan, precis som Z Fold 8. Med en tjocklek på 4,5 mm i utfällt läge blir den inte heller tunnare än Z Fold 8. Den största designmässiga skillnaden kan istället bli användningen av vad som ryktas kallas ”liquid metal”, som ska försöka eliminera skärmvecket helt, något som Z Fold 8 Ultra och Z Fold 8 redan nästan har lyckats med.

Apple kan däremot ha ett övertag där det verkligen räknas: prestanda. De flesta räknar med ett A20-chip tillsammans med 12 GB RAM och Apples eget C2-modem. Allt detta skulle kunna göra iPhone Ultra till en snabbare vikbar mobil, även om den genomsnittliga användaren kanske aldrig märker någon större skillnad.

Vissa menar att Apple inte behöver skapa världens bästa vikbara mobil. Företaget behöver bara lansera en för en marknad som redan väntar på den. Hur många människor har avstått från att köpa en vikbar mobil enbart för att Apple inte erbjuder någon? Det kan handla om miljontals människor och om så är fallet kanske det är Apples attraktionskraft i sig som kan få marknaden för vikbara mobiler att växa till en omfattning som tidigare varit svår att föreställa sig.

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