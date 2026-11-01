Jag testade Google Fitbit Edge mot Garmin Fenix 9 Pro – pulsmätningen var klockren, men GPS är en annan historia

Google Fitbit Edge är Googles senaste aktivitetsarmband och är tänkt som ett mellanting mellan det skärmlösa och superbilliga Google Fitbit Air och den fullfjädrade smartklockan Google Pixel Watch 5. Med ett svenskt pris på 1 990 kronor får du inbyggd GPS (något Air saknar) och Fitbits förbättrade automatiska aktivitetsigenkänning, tillsammans med de vanliga funktionerna som pulsmätning, sömnregistrering och uppskattad kaloriförbrukning.

Men hur exakt är den egentligen? Det är den stora frågan. Även om vi konstaterade att Google Fitbit Air levererade tillförlitliga mätvärden jämfört med Apple Watch Ultra 3 och en pulsmätare har vi tidigare haft problem med Fitbits precision. Bland annat drogs den här modellens andliga föregångare, Fitbit Charge 6, med vissa problem på det området.

Jag har bara testat Edge i ett par dagar, men ville sätta den på prov direkt. Under min första löprunda på 5 km med nya Fitbit jämförde jag statistiken från den ena handleden med en annan wearable på den andra – den avancerade Garmin Fenix 9 Pro.

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Fenix 9 Pro kostar ungefär sex gånger så mycket som Google Fitbit Edge, med ett svenskt pris från cirka 12 500 kronor. Den har dessutom testats mot bröstburna pulsmätare och andra premiumklockor som Apple Watch Ultra 4 för att undersöka hur exakt den är.

Det är värt att påpeka att wearables vanligtvis behöver några dagar för att lära sig dina rörelsemönster och normala mätvärden, så jag förväntade mig vissa avvikelser i exempelvis pulsmätningen. Däremot hoppades jag att Google Fitbit Edges GPS-baserade mätningar av distans och tempo skulle ligga nära resultaten från Fenix 9 Pro. Det skulle nämligen tyda på att det lilla aktivitetsarmbandet är nästan lika exakt som den kraftfulla Fenix 9, vilket skulle göra det till ett riktigt prisvärt alternativ.

Resultaten

(Image credit: Future)

När jag jämför wearables under träningspass använder jag genomsnittspulsen som en bra indikator på hur exakta mätningarna är. Pulsen, som mäts med LED-baserade PPG-sensorer, är en grundläggande del av hälsomätningen i wearables och ligger till grund för allt från uppskattningar av sömnkvalitet till kaloriförbrukning.

Genomsnittspulsen, som alla wearables visar under ett träningspass, är ett utmärkt sätt att jämföra olika enheter. Även om olika enheter använder olika algoritmer och liknande lösningar, vilket kan ge variationer i graferna, är det ett gott tecken på att mätningarna överlag är tillförlitliga om två eller flera enheter visar ungefär samma genomsnittspuls.

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Lyckligtvis ligger den billigare Google Fitbit Edge mycket nära Garmin Fenix 9 Pro, som jag vet är exakt tack vare tidigare tester mot pulsmätaren Frontier X2 och Apple Watch Ultra 4. Google Fitbit Edge visade en genomsnittspuls på 156 slag per minut, medan Garmin Fenix 9 Pro visade 153 slag per minut. Det är ett riktigt bra resultat för Fitbit.

Tyvärr kan jag inte säga samma sak om distansmätningen, som beräknar hur långt jag sprang. Under löprundan, när jag kastade ett öga på min Google Fitbit Edge, överskattade den konsekvent mitt löptempo. Den visade ofta ett tempo som var 30 sekunder per kilometer eller mer snabbare än vad min Fenix registrerade, något som också återspeglades i den slutliga distansen. Medan Google Fitbit Edge uppgav att jag hade sprungit 5,45 km, mätte Garmin Fenix 9 Pro bara 5,15 km – en skillnad på omkring 300 meter.

Det är en acceptabel avvikelse under ett längre lopp, exempelvis ett maraton (jag såg en liknande skillnad när jag sprang London Marathon med en Apple Watch och en Garmin). Men då handlade det om 300 meter över 42 kilometer, inte fem. En skillnad på 300 meter under den här löprundan motsvarar en överskattning på ungefär 6 % och jag litar mer på Garmins avancerade SatIQ-GPS med stöd för flera frekvensband än på GPS i en Fitbit för knappt 2 000 kronor.

Jag kommer att upprepa experimentet under längre löprundor, med färre träd längs vägen, för att se om avvikelsen blir mindre. För den som tränar lite mer avslappnat är det här knappast något avgörande problem, men en avvikelse på över 5 % är tillräckligt stor för att en seriös löpare ska välja en annan enhet.

Håll utkik efter fler tester och en fullständig recension av Google Fitbit Edge inom kort.

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