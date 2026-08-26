Jag bar Garmin Fenix 9 Pro under en 12 km lång vandring och löptur i de franska Alperna – här är 3 saker jag älskade (och 1 som fortfarande behöver förbättras)

Efter månader av läckor, rykten och förväntningar presenterade Garmin hela sin Fenix 9-serie, inklusive Fenix 9 Pro, och jag befann mig i Chamonix för att följa allt på plats. Direkt efter presskonferensen spände jag fast en skinande ny Fenix 9 Pro på vänster handled och gav mig ut på stigarna för att ta reda på om den verkligen kan leva upp till hypen.

Under de senaste två åren har Garmin Fenix 8 allmänt betraktats som den bästa smartklockan för träning som går att köpa. Jag utsåg den till den bästa premiumklockan för vandrare efter att ha burit den under den elva dagar långa vandringen till Everest Base Camp, och saker och ting blev bara bättre när Fenix 8 Pro kom med integrerad inReach-teknik.

Under de senaste månaderna, när ryktena om att Fenix 9 var nära förestående började ta fart, funderade jag på vad Garmin egentligen skulle kunna göra för att förbättra en redan så fantastisk produkt, bortsett från att öka batteritiden och göra boetten tunnare. Skulle lanseringen bjuda på några betydande förändringar eller bara kosmetiska uppgraderingar?

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Efter bara några timmar med klockan skulle jag ljuga om jag sa att jag redan har kommit fram till mitt slutgiltiga omdöme, men jag har redan hittat några riktigt grymma funktioner som finns i både Fenix 9 och Fenix 9 Pro – plus några som jag behöver tillbringa mer tid med.

Första tester av Fenix 9 Pro

(Image credit: Future / Julia Clarke)

Jag fick tag på Fenix 9 Pro med en 43 mm-boett och ett somrigt Shell Pink-armband. Fenix 8 Pro finns bara i storlekarna 47 mm och gigantiska 51 mm, där den sistnämnda ser rent löjlig ut på min handled. Den nätta 43 mm-boetten gör däremot det här till en klocka jag skulle kunna bära hela tiden, inte bara ute på stigarna.

Den här modellen har en boett och ram i titan (Fenix 9 är tillverkad av en kombination av fiberförstärkt polymer och titan). Den är tillverkad med nanogjutningsteknik och resultatet är en märkbart lättare och mer strömlinjeformad känsla. Den är cirka 16 procent tunnare än Fenix 8 i samma storlek.

AMOLED-skärmen är också betydligt enklare att se och i jämförelse känns min Fenix 8 Pro plötsligt ganska ljussvag. Fenix 9 är dubbelt så ljusstark som sin föregångare och Fenix 9 Pro når upp till 3 000 nits, vilket innebar att jag inte behövde kisa för att se skärmen vare sig i starkt solljus eller svag belysning.

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Om du väljer 51 mm-versionen får du dessutom en riktigt imponerande skärm, eftersom det är den första Fenix-modellen med en 1,5-tums AMOLED-skärm.

En episk uppgradering

(Image credit: Future)

Den funktion jag är överlägset mest entusiastisk över är Garmin Epic, som låter dig gruppera aktiviteter och mätvärden. Om du gillar äventyr som pågår i flera dagar eller veckor kommer du förmodligen att älska den också.

I stället för att bara fungera som en äventyrsdagbok, likt den som finns i Coros Nomad, låter Garmin Epic dig se den sammanlagda effekten av flera träningspass. Det kan handla om allt från flerdagars traillöpning och vandringar med ryggsäck till en aktiv semester, skidresa eller ett träningsblock inför ett maraton. Funktionen visar dessutom varje löptur eller vandring på en och samma karta. Om du exempelvis vandrar West Highland Way under en vecka kan du alltså se hela sträckan som ett enda träningspass.

För att börja testa Garmin Epic direkt bestämde jag mig för att dela upp dagens äventyr i två separata aktiviteter. Jag använde Rucking-läget för att ta mig ungefär fem kilometer uppför en av mina favoritstigar i Chamonix, avslutade sedan aktiviteten och bytte till Trail Running för nedstigningen.

Väl inne i Rucking-läget startade jag en ny Epic via aktivitetsinställningarna, som jag helt enkelt döpte till Chamonix. När jag kom tillbaka till hotellet hittade jag efter lite letande min Chamonix Epic under Aktiviteter i Garmin Connect-appen och lade till båda aktiviteterna samt en kort vandring jag gjorde tidigare på morgonen. Redan nu kan jag snabbt se den totala distansen och höjdskillnaden för resan, tillsammans med statistik som kalorier och puls. Jag kommer dessutom kunna lägga till morgondagens löptur och på så sätt få en liten sammanställning av allt jag gjort ute på stigarna under resan.

Epic inkluderar mätvärden som sömn, återhämtning och prestationsförbättringar, och du kan samla aktiviteter under en och samma Epic i upp till 92 dagar. Det gör funktionen idealisk för alla som arbetar mot ett specifikt träningsmål. Jag önskar bara att jag hade haft den här funktionen förra året när jag tränade inför Everest Base Camp och under själva vandringen, där jag gärna hade velat se distans, höjdskillnad och prestationsdata samlat i en enda sammanhängande presentation.

Grönt ljus får grönt ljus

(Image credit: Future / Julia Clarke)

Garmin må ha alla möjliga avancerade träningsverktyg och funktioner, men LED-ficklampan är nästan allas favoritfunktion, inklusive min. När vintern kommer förlitar jag mig mycket på det röda ljuset när jag går upp för att springa i mörkret och inte vill väcka min sovande partner. Nu kommer mitt mörkerseende att bli ännu bättre.

Tidigare i år lade Amazfit till grönt ljus i T-Rex Ultra 2 med motiveringen att även om rött ljus är skonsammare för ögonen, gör grönt ljus det enklare att urskilja föremål och terräng, vilket är anledningen till att jägare föredrar det. Garmin verkar uppenbarligen ha tänkt i samma banor.

Jag gav mig ut igen efter mörkrets inbrott för att testa det gröna ljuset och det är betydligt bättre än det röda på att lysa upp stigen. För löpturer och vandringar som fortsätter efter mörkrets inbrott kommer jag fortfarande att använda vitt ljus för navigering, men det gröna ljuset är den tydliga vinnaren när man fumlar runt på en campingplats på natten.

Ett nytt perspektiv

(Image credit: Future / Julia Clarke)

Garmins kartor är utan tvekan de bästa jag har testat från något smartklockemärke och jag kan inte säga att jag tyckte att de var i desperat behov av förbättringar. Ändå kommer Fenix 9 med kartor som renderas 30 procent snabbare än på Fenix 8, medan Fenix 9 Pro renderar dem 40 procent snabbare än Fenix 8 Pro.

Blev jag golvad av hastighetsskillnaden? Inte direkt, men den nya kartmotorn har några tydliga fördelar och överlag ger den en väldigt smidig navigeringsupplevelse.

Jag ville komma ut på stigen så snabbt som möjligt, så jag skapade snabbt min rutt i Garmin Connect och gav mig iväg. Trots att jag testar den minsta tillgängliga boettstorleken på 43 mm var kartan enkel att se och följa, och det fanns nästan ingen fördröjning alls när jag ville zooma in eller ut.

På vägen tillbaka valde jag att använda funktionen Explore Nearby i stället för Back to Start, för att se om jag kunde hitta mitt hotell och skapa en rutt tillbaka. Hotellet dök upp utan någon fördröjning och snart var jag på väg nerför berget igen.

När jag kom tillbaka in till stan kändes gatorna lite kaotiska, så jag ändrade kartans orientering från standardläget North Up – det vanliga läget där du ser rutten ovanifrån – till Perspective-läget. Det lutar i princip kartan något uppåt så att det mer känns som att du tittar på rutten framför dig. Det gör det lite enklare att se vad som väntar längre fram, något jag tror blir allt viktigare ju snabbare du rör dig.

Vad mer är nytt?

(Image credit: Future / Julia Clarke)

Uppgraderingarna av Rucking-läget är också värda att nämna. Förra året introducerade Garmin loggning av ryggsäckens vikt och nu har företaget lagt till möjligheten att ändra vikten medan du är i rörelse, sätta kalorimål och följa träningspass för rucking tack vare ett samarbete med Go Ruck.

Jag testade att ändra ryggsäckens vikt och satte upp ett mål på 500 kalorier för dagen, vilket var väldigt enkelt. Det jag främst var intresserad av var dock att se skillnaden mellan kalorierna jag förbrände genom själva vandringen och de extra kalorierna som ryggsäckens vikt bidrog till. Jag tränar inte rucking som en separat aktivitet, men under långa turer med tung packning skulle det kunna hjälpa mig att anpassa energiintaget därefter.

En sak som behöver förbättras

(Image credit: Future / Julia Clarke)

Jag har ännu inte lyckats få omdirigering att fungera i kartorna och jag ser inte särskilt mycket data i den förbättrade Stamina-funktionen ännu. Den ska använda statistik som VO2 max, laktattröskel och träningshistorik för att beräkna den maximala distans du kan klara av och hjälpa dig att anpassa tempot. Jag tänker tills vidare skylla det på att det är dag noll och att Garmin höll på att rulla ut nya funktioner samtidigt som jag testade. Men det fanns en stor besvikelse för mig – klockans batteritid.

Det råder ingen tvekan om att 51 mm-versionen av Fenix 9 Pro, med upp till 151 timmars batteritid i Max Battery-läget, har bättre batteritid än 51 mm-versionen av Fenix 8 Pro. Men eftersom jag valde en boettstorlek som passar min handled bättre har jag förlorat ännu mer batteritid än jag hade räknat med.

Min klocka började på 83 procent och efter två timmar ute på stigen hade batterinivån sjunkit till ynka 66 procent. Med den takten skulle jag behöva ladda klockan varje dag under en flerdagarsvandring, vilket skulle göra den ännu sämre än min Fenix 8 och kraftigt begränsa dess potential som äventyrsklocka. Visst går det att komma runt problemet genom att helt enkelt köpa en större boettstorlek, men jag skulle gärna se Garmin arbeta på en klocka för små handleder och stora äventyr.

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